Что означает признание ДНР и ЛНР

Взгляд
23 февраля, среда  |  Последнее обновление — 17:28  |  vz.ru
Разделы

Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Германия открыто наносит политический удар по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

В 2014 году Славянск был оплотом ополчения ДНР, ныне город под контролем Украины Почуев Михаил/ТАСС
Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация? Подробности...
Перейти в раздел…

Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев захотел монетизировать потерю Донбасса

Президент США Джо Байден в Вашингтоне встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и пообещал поддержку Украине Adam Schultz/White House/Global Look Press
В Киеве после признания Москвой ДНР и ЛНР выразили намерение «сражаться за каждый дюйм земли», а СНБО призвал ввести режим ЧП на территории страны. Параллельно Украина обратилась к Брюсселю по поводу перспектив членства в ЕС. Почему потеря Донбасса даже выгодна для Киева и что может помочь Зеленскому зачистить политическое поле Украины от собственных врагов? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Что означает признание ДНР и ЛНР

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Санкции будут накладываться в зависимости от состояния границ: начнутся ли бои с вытеснением ВСУ на границы областей, или российское присутствие ограничится нынешним пространством ДНР и ЛНР. Подробности...

Европа будет мстить России за Донбасс

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз и отдельные страны Европы невероятно злы на Россию за признание ДНР и ЛНР. И речь не только о том, что поставлены под сомнения границы Украины. Само это признание – дипломатическое поражение европейцев. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Военные больше всех не любят войну

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Военные – обычные люди, но они живут в ином измерении, которое их навсегда меняет. Мера ответственности в армии не недополучение прибыли, не срыв плана и не неудовлетворительная оценка. Мера ответственности в армии – смерть. И ладно бы только твоя. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Визит Алиева на фоне заговора

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

Путин, Совбез, Донбасс: главное

Перейти в раздел…

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...

В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...

В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
Как вы предпочитатете хранить свои сбережения?
  • В наличных

  • В банке

  • В ценных бумагах

  • Нет сбережений
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российское посольство на Украине спустило флаги
    Киев призвал украинцев немедленно покинуть Россию ДНР и ЛНР сообщили о критической ситуации на линии соприкосновения Путин заявил о новом оружии, не имеющем равных в мире Британия собралась «причинять боль» России
    Помпео указал на вину Байдена в ситуации вокруг Украины Трамп счел гениальным решение Путина признать ЛНР и ДНР Байдену предложили разрешить украинский кризис в три шага Эрдоган исключил отказ Турции от России
    СНБО принял решение о режиме ЧП на Украине Захарова ответила на слова Трасс о санкциях против России Пекин объяснил позицию по санкциям в отношении Москвы из-за Украины Делегация грузинских политиков отправляется в Москву предотвратить проблемы для страны

    Главная тема


    Киев захотел монетизировать потерю Донбасса

    «подвержен давлению»


    Лавров резко осудил заявление генсека ООН по ситуации на Украине

    «недооценить коллегу»


    Байден странным жестом ответил на вопрос о Путине (видео)

    «в вашей тусовке»


    В Сети отреагировали на пост Дудя с поддержкой Украины

    Видео

    мир в донбассе


    Главные последствия признания независимости ДНР и ЛНР

    официально подтвержденный бой


    Украина послала диверсантов на смерть в Россию

    Эвакуация из ДНР и ЛНР


    Что ждет жителей Донбасса в России

    финансовая пропасть


    Украина превратилась в главную содержанку Европы

    зеленая энергетика


    Запад берет энергетический урок у России

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
    Алексей Токарев

    Что означает признание ДНР и ЛНР

    Алексей Токарев
    доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
    		23 февраля 2022, 17:00

    Хорошие авторские колонки начинаются с пересказа автором событий, чтобы ввести читателя в курс дела. В стране есть кто-то, кто не знает, что случилось?

    Я начну с попытки реконструкции. Если утром 21 февраля президент Путин уже принял решение о признании, у меня есть вопросы в отношении процедуры. Неужели стоило под камеры спрашивать представителей высшей власти в России, что они думают о признании Л/ДНР? Зачем накануне заседания обеих палат парламента проводить Совбез? Почему нельзя в присутствии депутатов Федерального Собрания подписать указ?

    Я полагаю, что два человека, по закрытым каналам поддерживающие связи со своими американскими визави, выступали на публичном заседании Совета безопасности с «особым мнением» не просто так. И Николай Патрушев (визави – Джейк Салливан, помощник президента Байдена по нацбезопасности), и Сергей Нарышкин (визави – Ульям Бёрнс, директор ЦРУ) дали президенту Путину пас в стиле «дадим настоящим суверенам Украины некоторое время для того, чтобы они надавили на своих аватары в Киеве, чтобы те выполнили пункты Минска». Патрушев собственное предложение сразу перевёл в характер риторического, а Нарышкин своё заявление дезавуировал, отвечая на дальнейшие вопросы Путина. Кроме того, неявный пас сделал Сергей Лавров, сказавший о дипломатических новациях в рамках Нормандского процесса, на которые намекают французы, мол, они что-то знают от американцев.

    В Вашингтоне было раннее утро. Времени, чтобы снять трубку и позвонить в Кремль, достаточно. Может быть, что-то мог изменить звонок из Киева. В конце концов, Сергей Нарышкин, будучи председателем Госдумы, в 2014-м по известному поводу позвонил своему визави Александру Турчинову ровно в момент заседания украинского Совета национальной безопасности и обороны: «Если погибнет хоть один россиянин, мы объявим вас военными преступниками и будем преследовать по всему миру» (цитата по Турчинову). Но с Банковой не позвонили – в Киеве сейчас модно бряцать несуществующей ядерной дубинкой, а не делать ответственные шаги. Из прессы мы знаем только о звонках из Берлина и Парижа. Вероятно, ни один из собеседников не смог подобрать слова, чтобы Владимир Путин поверил: посредники в урегулировании всё ещё посредники, а не уклонисты.

    Поразительное совпадение. Телефонные переговоры с европейскими лидерами – история уничтожаемого доверия. Ровно 8 лет назад, в 2014 году, Ангела Меркель уже звонила Владимиру Путину с просьбой надавить на Виктора Януковича (вечером того же дня Путин говорил с Обамой). Российский президент поверил и перезвонил в Киев – 21 февраля Янукович подписал соглашение с оппозицией при посредничестве европейских министров Сикорского (Польша), Штайнмайера (ФРГ) и Фурнье (департамент континентальной Европы французского МИДа): прекращение силового противостояния, изъятие оружия, досрочные выборы президента, конституционная реформа. Через несколько часов оппозиция, которую лидеры-подписанты не контролировали, пошла на штурм правительственного квартала. Так стартовала череда событий (бегство и незаконное отстранение Януковича, крымский референдум, война на Донбассе, признание Л/ДНР), в финальной точке которой мы находимся прямо сейчас.

    Фото: Станислав Красильников/ТАСС

    Наступают сложные времена. Все те, кто радуется признанию независимости ДНР и ЛНР, упускают из виду, во-первых, оставление за бортом российской государственности миллионов русских внутри Украины. Чем отличаются русские люди (в самом широком – неэтническом смысле) в Донецке и Луганске от жителей Славянска и Краматорска, находящихся под властью Киева? Ничем. У них общий язык, вера, история, ценности. Все те правильные слова о защите наших сограждан, которые российские лидеры говорили на Совбезе, могут быть отнесены к тем жителям Харькова, Киева, Днепра и Одессы, которые чувствуют с Россией общность много большую, чем с нынешней украинской властью?

    Во-вторых, так ли уж искренен наш общий настрой в стиле «не смешите мои искандеры»? Способно ли чарующее слово «импортозамещение» ответить на новые вызовы в отношении компонентной базы средств управления, навигации и связи в вооружённых силах? Забота о наших согражданах за пределами официальных границ Отечества предполагает внутренние ответы на вероятное снижение уровня жизни в России? Санкционный удар по российским банкам будет отбит вечным «жирные коты, думающие только о себе», а дифирамб отстроенной Германом Грефом огромной империи закончился с подписанием указа о признании?

    После принятого президентом решения нам всем предстоит долгая и нудная работа – научиться жить в условиях ужесточающихся санкций. Части российских жителей придётся учиться настоящей толерантности: не говорить «афроамериканец» вместо «негр» и не добавлять суффикс -к- в слово «автор», но воспринимать жителей Донбасса (и оставшихся, и переехавших в границы России) как собственных сограждан, попавших в беду участников общего национального сообщества. У меня нет уверенности, что авторы комментариев «да вы поглядите на этих беженцев – они на машинах понаехали» – готовы к такой внутренней работе.

    Наконец, наши отношения с Украиной и западом усложнились, но не умерли. Украинский политический класс получил подарок. Мои и экспертные (интервью в кулуарах), и академические (1 миллион 069 тысяч постов украинского Facebook) исследования показывают, что политики к западу от Курска и Белгорода хотели возвращения территорий, но не людей. Думающие о следующих выборах вместо следующих поколений, эти политики с облегчением восприняли и уход Крыма, и сецессию Донбасса – количество избирателей, всегда голосующих либо за СССР, либо за Россию, уменьшилось на пару миллионов.

    Западные столицы наперебой сообщают, что Россия вышла из «Минских соглашений». Это неправда. Россия не была стороной этих соглашений. Более того, Василий Небензя в ООН заявил о сохранении документа. Возможно, когда-нибудь он сможет стать рамкой по урегулированию отношений России и Украины. Российское признание не означает начала боевых действий по отбрасыванию ВСУ на границы областей. Но как бы Украине не было обидно относительно уровня её влияния на процесс, худшее, что она может сделать, это попробовать ответить военным путём.

    Те, кто всерьёз пишет, что нам нужна война, глупы. Только те, кто видел войну вблизи, понимают, насколько нам не нужна война. Передвижение российских ВС на запад совсем не означает их использования в бою. Дай Бог мудрости украинскому руководству обойтись без провокаций. Иное будет губительно для украинской государственности и украинских граждан (в погонах и без, по ту сторону границы и по эту). Разговоры украинского руководства о ядерном оружии не просто глупы. Опасны. Чем сложнее Москве будет различать pr-поводы некомпетентных политиков о Будапештском меморандуме и реальные действия по созданию тактического ядерного оружия, тем быстрее закончится украинская государственность в нынешнем виде. Россия не может допустить появления ядерного оружия у враждебного государства.

    В международных отношениях никогда ничего не бывает навсегда. Санкции будут накладываться в зависимости от состояния границ: начнутся ли бои с вытеснением ВСУ на границы областей, или российское присутствие ограничится нынешним пространством Л/ДНР. Акт признания не означает ни разрыва отношений с Западом, ни с Украиной, ни наступления до Киева, ни расчленения Украины по Днепру, ни масштабной войны, ни вечной институционализации Донецка и Луганска в качестве суверенных государств.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •