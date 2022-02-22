Как американские дипломаты минируют Россию

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22 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
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Главные последствия признания независимости ДНР и ЛНР

Путин ликвидировал ту идеологическую двусмысленность, которая сопутствовала Минским соглашениям с момента их заключения Алексей Никольский/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
После исторической речи о создании украинской государственности и конфликтах с Западом президент Владимир Путин признал независимость двух народных республик Донбасса. Теперь их безопасность будет обеспечиваться совместной службой бывшего ополчения и ВС РФ. У решения главы российского государства будут и другие последствия.  Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Украина превратилась в главную содержанку Европы

Стоявшие на майдане люди явно рассчитывали на какое-то другое будущее своей страны REUTERS/Valentyn Ogirenko
Европейский союз, похоже, начал осознавать, в какую финансовую пропасть его затягивает Украина. «Дайте деньги» – прямо требует от Брюсселя Зеленский, однако чиновники ЕС считают, что уже дали Киеву «очень много». Во сколько обходится Европе содержание Украины и сколько на эти же цели в свое время потратила Россия? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Как американские дипломаты минируют Россию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства. Подробности...

Общество не обязано финансировать собственное разрушение

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Должны ли существовать понятные и прозрачные принципы, по которым то или иное творчество получает поддержку? Или все должно определяться личными знакомствами или лоббистскими возможностями конкретных людей? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Мы присутствуем при рождении нового постукраинского мира

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Историческое решение только что принято. И я, как свободный и тоже неслабый человек, говорю: я поддерживаю президента. Подробности...
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Путин, Совбез, Донбасс: главное

Обращение Владимира Путина о судьбе ЛНР и ДНР

Обсуждение: 32 комментария

Канада отменила демократию

Обсуждение: 14 комментариев
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    Народные советы ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией Боррель назвал дату принятия первых санкций ЕС против России Цена газа в Европе на фоне событий вокруг Украины выросла более чем на 10% Минэнерго: Партнеры Газпрома могут подать в суд, если «Северный поток – 2» не запустят

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    Главные последствия признания независимости ДНР и ЛНР

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    Появились сообщения о прибытии российских войск в Донбасс

    «угроза для США»


    Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР

    «опасные последствия»


    Постпред России ООН потребовал от Украины выполнять Минские соглашения

    Видео

    финансовая пропасть


    Украина превратилась в главную содержанку Европы

    зеленая энергетика


    Запад берет энергетический урок у России

    безъядерный статус


    Зеленский шантажирует Запад «грязной бомбой»

    Восточная Европа


    Как Польша похитила Вильнюс у Литвы

    эвакуация населения


    Судьбу Донбасса Москва попробует решить с Америкой

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
    Игорь Караулов

    Как американские дипломаты минируют Россию

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		22 февраля 2022, 12:06

    Лжетерроризм в нашей стране уже давно перестал быть забавой нерадивых школьников, которым во что бы то ни стало надо отменить контрольную, и превратился в цветущую отрасль злостного хулиганства. По России то и дело прокатываются волны ложных телефонных звонков и интернет-сообщений о минировании самых разных зданий – супермаркетов, вузов, больниц. «Минеры» то прицельно бьют по целому региону или большому городу, в один момент дезорганизуя жизнь тысяч людей, то действуют более рассеянным, точечным образом. Думаю, у всех есть родственники или знакомые, чей день однажды пошел насмарку из-за эвакуации, которую волей-неволей в таких случаях приходится проводить. Может быть, вам и самим доводилось попасть в такую ситуацию.

    Принято считать, что эти кампании зачастую организуются с территории нашего бедового соседа – Украины. Наши спецслужбы это подтверждают. Например, не далее как 10 февраля этого года ФСБ сообщила о раскрытии целой сети лиц, причастных к массовому распространению ложных сообщений о минировании в интернете. Этой сетью руководил гражданин Украины, киевский студент Антон Осипчук 2003 года рождения.

    Казалось бы, дело ясное. Некий юный украинский щегол, накачанный русофобской пропагандой и уверенный в своей безнаказанности, ибо с Днепра выдачи нет, решил поизмываться над ненавистными москалями, а заодно, может быть, и сшибить каких-то деньжат. Но произошло событие, которое позволяет посмотреть на деятельность Осипчука и ему подобных под несколько иным углом. Чуть серьезнее посмотреть, я бы сказал.

    20 февраля посольство США выступило с необычным заявлением. Оно предупредило американцев: согласно сообщениям СМИ, поступают угрозы нападения террористов в торговых центрах, на вокзалах и станциях метро, в иных местах скопления людей в Москве, Петербурге, других крупных городах и вдоль границы с Украиной. Гражданам США было предложено проявлять бдительность, избегать людных мест и продумать свой личный план эвакуации.

    Что за террористы имелись в виду в этом пугающем заявлении? Какая-то неизвестная или новейшая группировка мстителей? Как оказалось, это всё те же примелькавшиеся лжеминеры, работающие по украинскому заказу. Любопытна цепочка, по которой дипломатическая миссия получила свою бесценную информацию. Посольство ссылается на некие СМИ, но что именно говорят эти СМИ? А они на самом деле всего лишь регистрируют очередную мнимую угрозу, никоим образом не выставляя ее, как подлинную. Получается, что посольство великой державы выступает в качестве пиар-агента или рупора интернет-хулиганов, ретранслируя их заведомо ложные сообщения, поскольку в конечном счете никакого иного источника информации у них нет – даже пресловутых «данных разведки», за которые в последнее время какую только чушь не выдавали. 

    Фото: Andreas Poertner/Global Look Press

    Что тут еще любопытно. Волны ложных минирований катятся и катятся годами, но посольство обратило на них внимание только сейчас. Раньше, выходит, ни в каких специальных предупреждениях американцы в России не нуждались. И так совпало, что необходимость в специальном заявлении по этому поводу возникла именно во время обострения российско-украинско-американских отношений и появилось оно в контексте этого обострения, в ряду других разнородных, но одинаково тревожных новостей. Разве это не провокация?

    Причем наивно было бы считать, что все эти предостережения и рекомендации рассчитаны только на непосредственных адресатов – американских граждан. Думаю, не только и даже не в основном. Забота о соотечественниках тут не на переднем плане. Больше всего дипломатам-провокаторам, конечно, хотелось бы, чтобы это прочитали мы с вами. Чтобы нам стало неуютно в своей стране, в своем городе. Чтобы мы испугались, стали бояться ездить в метро, ходить в магазины, театры или музеи, переменили свой образ жизни. Причем, как и положено провокаторам, американские официальные лица и их помощники из мира международных СМИ работают на два фронта. Украинцев пугают российским вторжением, а русских – украинским террором. В Киеве, например, вдобавок к общей нервозности, вызванной отъездом посольств и отменой авиарейсов, были пущены нелепые слухи о том, что российская армия взорвет какую-то плотину на Днепре и половину города затопит. В результате самые легковерные стремились на время уехать из прибрежных кварталов города. Теперь пришла наша очередь бояться. Будем надеяться, что у русских нервы крепкие.

    И еще одно подозрение возникает. А вдруг весь этот украинский лжетерроризм изначально взращивался американскими кураторами, чтобы вовремя выстрелить, произвести эффект в момент кризиса? Может быть, мы зря думали, что всё дело в хулиганской удали отдельных молодых людей? А если так, то американским дипломатам, возможно, что-то известно и о настоящем, не виртуальном украинском терроре. Наподобие прошлогоднего взрыва автобуса в Воронеже, где, как сообщалось, был обнаружен украинский след. Мы видим, что вооруженные силы Украины в Донбассе фактически перешли к тактике террора. Наверняка у украинских радикалов есть желание перенести эту тактику на территорию России. Поэтому заявление посольства США – это, например, еще и толстый намек на то, что стоило бы присмотреться к потоку беженцев, двинувшемуся в Россию: а вдруг вместе с этими людьми к нам проникнут злоумышенники? Словом, перед нами не столько искреннее предупреждение, сколько попытка посеять страх и подозрительность.  

    Вообще надо сказать, что информационная война как явление возникла гораздо раньше информационного общества. И даже не Йозеф Геббельс ее придумал, хотя и был в этом деле большим докой. Во все времена государства стремились бить противников (а США, без сомнения, считают нас противником) не только оружием, но и слухами, разлагающими общество. Слухами об измене в верхах, о воровстве элиты или о грядущем голоде. Случалось, что и в посольствах работали специальные люди, занимавшиеся информационной войной. Иной раз их ловили за руку по причине «деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом». Но вот чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства. Сегодня оно проявляется, увы, не в изобретении лампочки и не в полетах на Луну, а в профанации понятия дипломатии.  

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