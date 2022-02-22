Как американские дипломаты минируют Россию

Лжетерроризм в нашей стране уже давно перестал быть забавой нерадивых школьников, которым во что бы то ни стало надо отменить контрольную, и превратился в цветущую отрасль злостного хулиганства. По России то и дело прокатываются волны ложных телефонных звонков и интернет-сообщений о минировании самых разных зданий – супермаркетов, вузов, больниц. «Минеры» то прицельно бьют по целому региону или большому городу, в один момент дезорганизуя жизнь тысяч людей, то действуют более рассеянным, точечным образом. Думаю, у всех есть родственники или знакомые, чей день однажды пошел насмарку из-за эвакуации, которую волей-неволей в таких случаях приходится проводить. Может быть, вам и самим доводилось попасть в такую ситуацию.

Принято считать, что эти кампании зачастую организуются с территории нашего бедового соседа – Украины. Наши спецслужбы это подтверждают. Например, не далее как 10 февраля этого года ФСБ сообщила о раскрытии целой сети лиц, причастных к массовому распространению ложных сообщений о минировании в интернете. Этой сетью руководил гражданин Украины, киевский студент Антон Осипчук 2003 года рождения.

Казалось бы, дело ясное. Некий юный украинский щегол, накачанный русофобской пропагандой и уверенный в своей безнаказанности, ибо с Днепра выдачи нет, решил поизмываться над ненавистными москалями, а заодно, может быть, и сшибить каких-то деньжат. Но произошло событие, которое позволяет посмотреть на деятельность Осипчука и ему подобных под несколько иным углом. Чуть серьезнее посмотреть, я бы сказал.

20 февраля посольство США выступило с необычным заявлением. Оно предупредило американцев: согласно сообщениям СМИ, поступают угрозы нападения террористов в торговых центрах, на вокзалах и станциях метро, в иных местах скопления людей в Москве, Петербурге, других крупных городах и вдоль границы с Украиной. Гражданам США было предложено проявлять бдительность, избегать людных мест и продумать свой личный план эвакуации.

Что за террористы имелись в виду в этом пугающем заявлении? Какая-то неизвестная или новейшая группировка мстителей? Как оказалось, это всё те же примелькавшиеся лжеминеры, работающие по украинскому заказу. Любопытна цепочка, по которой дипломатическая миссия получила свою бесценную информацию. Посольство ссылается на некие СМИ, но что именно говорят эти СМИ? А они на самом деле всего лишь регистрируют очередную мнимую угрозу, никоим образом не выставляя ее, как подлинную. Получается, что посольство великой державы выступает в качестве пиар-агента или рупора интернет-хулиганов, ретранслируя их заведомо ложные сообщения, поскольку в конечном счете никакого иного источника информации у них нет – даже пресловутых «данных разведки», за которые в последнее время какую только чушь не выдавали.

Что тут еще любопытно. Волны ложных минирований катятся и катятся годами, но посольство обратило на них внимание только сейчас. Раньше, выходит, ни в каких специальных предупреждениях американцы в России не нуждались. И так совпало, что необходимость в специальном заявлении по этому поводу возникла именно во время обострения российско-украинско-американских отношений и появилось оно в контексте этого обострения, в ряду других разнородных, но одинаково тревожных новостей. Разве это не провокация?

Причем наивно было бы считать, что все эти предостережения и рекомендации рассчитаны только на непосредственных адресатов – американских граждан. Думаю, не только и даже не в основном. Забота о соотечественниках тут не на переднем плане. Больше всего дипломатам-провокаторам, конечно, хотелось бы, чтобы это прочитали мы с вами. Чтобы нам стало неуютно в своей стране, в своем городе. Чтобы мы испугались, стали бояться ездить в метро, ходить в магазины, театры или музеи, переменили свой образ жизни. Причем, как и положено провокаторам, американские официальные лица и их помощники из мира международных СМИ работают на два фронта. Украинцев пугают российским вторжением, а русских – украинским террором. В Киеве, например, вдобавок к общей нервозности, вызванной отъездом посольств и отменой авиарейсов, были пущены нелепые слухи о том, что российская армия взорвет какую-то плотину на Днепре и половину города затопит. В результате самые легковерные стремились на время уехать из прибрежных кварталов города. Теперь пришла наша очередь бояться. Будем надеяться, что у русских нервы крепкие.

И еще одно подозрение возникает. А вдруг весь этот украинский лжетерроризм изначально взращивался американскими кураторами, чтобы вовремя выстрелить, произвести эффект в момент кризиса? Может быть, мы зря думали, что всё дело в хулиганской удали отдельных молодых людей? А если так, то американским дипломатам, возможно, что-то известно и о настоящем, не виртуальном украинском терроре. Наподобие прошлогоднего взрыва автобуса в Воронеже, где, как сообщалось, был обнаружен украинский след. Мы видим, что вооруженные силы Украины в Донбассе фактически перешли к тактике террора. Наверняка у украинских радикалов есть желание перенести эту тактику на территорию России. Поэтому заявление посольства США – это, например, еще и толстый намек на то, что стоило бы присмотреться к потоку беженцев, двинувшемуся в Россию: а вдруг вместе с этими людьми к нам проникнут злоумышенники? Словом, перед нами не столько искреннее предупреждение, сколько попытка посеять страх и подозрительность.

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Вообще надо сказать, что информационная война как явление возникла гораздо раньше информационного общества. И даже не Йозеф Геббельс ее придумал, хотя и был в этом деле большим докой. Во все времена государства стремились бить противников (а США, без сомнения, считают нас противником) не только оружием, но и слухами, разлагающими общество. Слухами об измене в верхах, о воровстве элиты или о грядущем голоде. Случалось, что и в посольствах работали специальные люди, занимавшиеся информационной войной. Иной раз их ловили за руку по причине «деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом». Но вот чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства. Сегодня оно проявляется, увы, не в изобретении лампочки и не в полетах на Луну, а в профанации понятия дипломатии.