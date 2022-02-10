Зачем убивать НАТО и воскрешать ОБСЕ

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10 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 12:05  |  vz.ru
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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Макрону померещился прогресс вокруг Донбасса

Вслед за немцами Макрон отказался поставлять Киеву летальное оружие Thibault Camus/Pool via REUTERS
В мире большой политики, где еще вчера обсуждали «почти неизбежное нападение России на Украину», сменился настрой: многие ждут прогресса на российско-украинском треке, якобы связанного с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон удачно слетал в Москву и в Киев с интересными предложениями по безопасности. Оправдан ли этот оптимизм? Подробности...
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Как предатель сдал Америке лучшего разведчика СССР

Так эту сцену обмена принято изображать в современном кинематографе "Шпионский мост",Amblin Entertainment
Ровно 60 лет назад произошло событие, ставшее одним из символов противостояния США и СССР – обмен легендарного советского разведчика на американского сбитого летчика. Кто и при каких обстоятельствах предал Рудольфа Абеля, почему смерть предателя до сих пор остается загадкой и какими сложностями сопровождалась уникальная операция по обмену?  Подробности...
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Молодежь во всем мире программируют на ненависть к России

Подростки подхватили запущенный кем-то тренд «войны» с Россией Виталий Аньков/РИА Новости
Десятки тысяч подростков в США в последние дни начали размещать в соцсетях призывы к войне с Россией. Их примеру начали следовать тинейджеры в других странах. Дети из далеких от Европы частей света пишут о «нападении» русских на Украину, даже не зная, где она находится. Тренд запущен в соцсети TikTok, чья аудитория по всему миру превысила 1 млрд пользователей. Стал ли TikTok новым информационным оружием США? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Зачем убивать НАТО и воскрешать ОБСЕ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Немецкий политолог Александр Рар предложил интересный способ обеспечить европейскую безопасность. Для этого всего лишь надо распустить НАТО и воскресить ОБСЕ. Но вот поможет ли это? Подробности...

Запад не един, Евросоюз – химера

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Именно среди партий и движений социалистической ориентации во всем мире Россия может и должна находить себе постоянных и искренних союзников. Наш «умеренный консерватизм» должен стать умеренным левым консерватизмом. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Правительствам США, Канады и ЕС пора начинать паниковать

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
То, что происходит сегодня в Оттаве – пороховая бочка, которая может рвануть по всему миру так, что мало не покажется никому. Возможно, мы находимся на пороге настоящей социальной революции. Подробности...
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Путь Жириновского: восемь прививок и ковид

Обсуждение: 13 комментариев

"Омикрон" приравняли к ОРВИ

Макрон в Кремле и в Киеве: главное

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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Зачем убивать НАТО и воскрешать ОБСЕ

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		10 февраля 2022, 12:00

    Вот уже которую неделю Россия и США ведут стратегический диалог, целью которого (что бы там ни говорили американцы об Украине) является выработка новых правил игры, а также воссоздание эффективной европейской системы безопасности. Москва и Вашингтон бьются над пунктами соглашения, американцы согласовывают их с союзниками, пытаются сохранить свое лицо – однако пока диалог тонет в деталях.

    И на этом фоне известный немецкий политолог Александр Рар предложил разрубить гордиев узел проблемы двумя ударами. «Надо распускать ненужное НАТО и воскрешать ОБСЕ», – заявил он. Эффектное предложение – но насколько оно эффективно?

    На первый взгляд, вполне. НАТО с точки зрения поддержания европейской безопасности действительно выглядит ненужным элементом. Россия уже 30 с лишним лет не угрожает безопасности европейских государств – интересы Москвы сейчас сосредоточены на постсоветском пространстве, находящемся вне оборонного периметра Альянса. Попытки же НАТО сконструировать образ враждебной России и защищаться от неё ведут лишь к резкому росту конфликтности в Европе – а точнее создают этот конфликт на пустом месте. И не простой конфликт, а потенциально ядерный. Поэтому на сегодняшний день НАТО – не инструмент, а препятствие на пути стабильного и безопасного развития Европы.

    Что же касается ОБСЕ, то эта организация тоже формально обеспечивает безопасность в Европе – но у нее есть существенные отличия от НАТО. Прежде всего, ОБСЕ имеет гораздо более широкую повестку – и не с точки зрения американских хотелок, а согласно своему уставу. Во время создания в 1975 году ее проблематику рассовали по трем так называемым «корзинам». Первая – это военно-политическое измерение (контроль над вооружениями, предотвращение конфликтов и т.п.).

    То есть те функции, которые исполняет и НАТО. Вторая же корзина – это экономика и экология. Не менее важные элементы европейской и даже глобальной безопасности, чем оружие и предотвращение конфликтов (если, конечно, подходить к вопросам экологии без тунберг-экстремизма). Наконец, третья корзина – это человеческое измерение. То есть защита прав человека, мониторинг электоральных процессов и т.п. Еще раз – всеми этими вещами ОБСЕ занимается исключительно легитимно, с согласия стран-членов, и ей не нужно организовывать никакие «гуманитарные интервенции» поперек решения Совбеза ООН.

    Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

    Еще одно важное отличие ОБСЕ от НАТО кроется как раз в странах-членах. А именно в России, которая входит в ОБСЕ и не входит в НАТО. Ряд экспертов – в том числе и автор, – считают, что прекрасным способом решить конфликт между Москвой и НАТО, а также реализовать принцип неделимости безопасности было бы включение России в Североатлантический Альянс.

    Однако очевидно, что такой сценарий нереализуем по политическим причинам – ни США, ни страны Балтии на него не пойдут ни при каких обстоятельствах. Но в ОБСЕ такой проблемы нет – Россия уже является ее членом, а, значит, и интегральной частью системы безопасности, в которую может спокойно инвестировать свои политические, экономические, идеологические и военные ресурсы. И если поднять статус ОБСЕ, если усилить организацию, пардон за тавтологию, организационно и политически, то, возможно, она действительно сумеет подменить НАТО?

    Американский актив и Лига Наций

    К сожалению, не сумеет. На пути реализации этого, безусловно, интересного, предложения есть ряд препятствий. Как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения объективной реальности. Когда речь идет о безопасности Европы, на ум в первую очередь приходит российско-западный конфликт. Ну или миграционная угроза. Такие нарративы создают в голове западные СМИ и текущая повестка. Однако помимо этих угроз есть и иные. В частности, восточноевропейский национализм, процветающий почти во всех странах восточнее Германии.

    Этот национализм не только создает национальные идентичности и не дает Польше, Венгрии и другим странам противостоять навязыванию европейских либеральных ценностей, но и влияет на взаимоотношение с соседями. Крайне негативно влияет. Дело в том, что у восточноевропейских стран огромное количество территориальных претензий друг к другу. Между Польшей и Чехией, Румынией и Венгрией, Болгарией и Румынией – практически все считают, что сосед владеет их «коренной» территорией. И НАТО позволяет эти реваншистские настроения гасить. Позволяет не потому, что все страны объединены в блок (тогда с этой ролью справился бы и Европейский Союз), а потому, что блока есть хозяин в лице Соединенных Штатов, которого все боятся. И до тех пор, пока будет существовать эта вертикально интегрированная структура, в восточной Европе будет относительный порядок.

    В то же время роль США в НАТО отнюдь не только позитивная – Штаты выступают не как благотворитель, а как защитник своего важного актива. Распустить Альянс не получится потому, что американцы используют его как инструмент для военно-политического… нет, не противостояния России, а контроля Европы. Дело в том, что американская внешняя политика отнюдь не ограничивается российско-европейскими делами – интересы и амбиции США глобальны. И Вашингтон хочет, чтобы эти интересы и амбиции подкреплялись не только американскими, но и европейскими ресурсами. Но для этого нужно держать Европу под контролем, оказывать прямое влияние на формирование внешнеполитических и оборонных концепций Германии, Франции и других полезных стран – чем Штаты и занимаются в рамках НАТО. Вертикальной, напомним, структуры – в отличие от ОБСЕ, где американское влияние уравновешивается российским. Хотя бы потому, что ключевые решения в ОБСЕ принимаются консенсусом.

    Собственно, именно эта модель принятия решений является не только сильной, но и слабой стороной ОБСЕ. Если эта организация в нынешнем ее виде будет заниматься решением европейских вопросов безопасности (не говоря уже о каких-то правозащитных моментах), то она рискует превратиться в очередную Лигу Наций, не способную принимать решения. Консенсусность и компромиссность ОБСЕ четко видны на примере миссии в Донбассе, где наблюдатели от этой организации не только не способны остановить украинские обстрелы, но даже не могут их нормально зафиксировать.

    Именно поэтому ОБСЕ не годится на роль инструмента для поддержания европейской безопасности. Воскрешать ее бесполезно – нужно каким-то образом переформатировать. Вопрос в том, как и кто готов этим заняться? Судя по всему, проще уж России с США договориться по гарантиям безопасности.

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