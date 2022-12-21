Первая в СССР новогодняя елка прошла на Украине, там же она и закончится

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21 декабря, среда  |  Последнее обновление — 10:53  |  vz.ru
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Европа поплатилась за вражду с Россией триллионным ущербом

Европу ждут годы дефицита и высоких цен на газ REUTERS/Christian Hartmann
Примерно 1 трлн долларов потратила Европа на более дорогие энергоресурсы в этом году. Однако это лишь часть того ущерба, который понесли европейцы. Более того, расслабляться им еще рано. И даже окончание отопительного сезона 1 апреля не будет означать окончания энергетических проблем. Что ждет европейскую энергетику в 2023 году?  Подробности...
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Как выбрали представителей новых территорий России

Первый российский сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона был замглавы МВД Украины Александр Гальперин/РИА Новости
Во вторник были объявлены имена тех, кто будет представлять в Совете Федерации четыре новых региона России. Так, сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона – который занимал ряд постов в домайданном Киеве. Сенатор от Херсона Константин Басюк также имел не последнее отношение к украинской политике времен Януковича. Почему были выбраны именно эти люди? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Визит Зеленского к Байдену нужен им обоим

Если ситуацию на фронте для Киева не удастся переломить, это станет поражением лично для Зеленского и Байдена Pete Marovich/Global Look Press,
Ukraine Presidency/ZUMA/ТАСС
Глубокой ночью по московскому времени мировые СМИ взорвались сообщениями о визите президента Украины в США, который стал полным сюрпризом практически для всех. Обстоятельства этого вояжа больше напоминают спецоперацию, на которую Белый дом подписался ввиду того, что у Джо Байдена есть собственная заинтересованность в госте. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Первая в СССР новогодняя елка прошла на Украине, там же она и закончится

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Новый год и Дед Мороз являются типичными примерами того, как народное культурное сознание быстро ассимилирует идейные новшества – лишь бы суть этих новшеств приходилась людям по душе. Подробности...

Польская пропаганда перешла к аннексии Западной Украины

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Для Варшавы главное – не просто присоединить Восточные Кресы, как там называют Западную Украину, но и повторить (а еще лучше – превзойти) на этой территории крымский триумф Москвы. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Европейское левачество захватили рейдеры

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В какой-то момент произошла чудовищная подмена левых европейских либералов на то, что себя теперь называет «левыми» вот эти все обморочные, то ли прогрессивные, то ли креативные, которые с первых строк требуют ото всех ответа на вопрос, за кого ты голосуешь и какой ты конфессии. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Зеленский стал неуправляемым

У Сербии назрела своя СВО

Пришла пора прощаться с Трампом

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
  • Иностранного происхождения

  • Российского происхождения

  • Не обращаю внимания на данный критерий
Где вы будете встречать Новый год?
  • Дома или на даче

  • В гостях

  • В ресторане

  • В туристической поездке

  • На работе

  • Где-то еще (указать в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

  • За Францию

  • Не слежу за ЧМ
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    Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
    Максим Соколов

    Первая в СССР новогодняя елка прошла на Украине, там же она и закончится

    Максим Соколов
    публицист
    		21 декабря 2022, 09:00

    Новогодняя обрядность является едва ли не самым живым наследием СССР. Конечно, наряду с Днем Победы – эти два праздника являются палладиумом русского мира.

    Разумеется, есть и Пасха, Курбан-Байрам, Ханука, но эти религиозные праздники отмечаются не всеми. К тому же русский, вполне уважая магометанские обычаи, все же Курбан-Байрам не празднует. Равно как и татарин Хануку. Тогда как Новый год и 9 Мая отмечают все.

    Естественно, что в анти-России, лежащей сегодня к юго-западу от Брянска, Курска и Белгорода, эти праздники в их традиционном виде не могут быть терпимы и подлежат искоренению.

    Как управились – и уже достаточно давно – с 9 Мая, известно всем. Если так уж надо, празднуйте 8 мая со всем «цивилизованным» миром и не забудьте почтить – очевидно, тоже со всем цивилизованным миром – память героев Украины из ОУН*-УПА.

    Новый год, казалось бы, не имеет столь явной политической окраски. За восемьдесят с лишним лет, прошедших со времени, когда его больше не запрещали, а, напротив, стали всячески поощрять, праздник прижился и весьма. Празднование порубежной даты, когда время обновляется, вообще в природе человеческой. И якобинцы вводили революционный календарь, и большевики объявляли о новой эре, но спустя сравнительно небольшое время опять вылезало мурло мещанина. Традиционный праздник рубежа оказывался родней и ближе.

    Фото: strana.today

    И в 1935 году 2-й секретарь ЦК КП(б) Украины П. П. Постышев выступил в газете «Правда» с предложением организовать для детей празднование Нового года с елкой. Что ранее считалось недопустимой уступкой буржуазной идеологии. Про Деда Мороза в «Правде» ничего не было сказано, но поскольку реабилитировать еще и Св. Николая в качестве святочного деда было бы уже чересчур, Дед Мороз оказался как нельзя кстати. Ведь и в фольклоре, и в литературе такой персонаж уже был.

    В фольклоре – скорее, довольно мрачное хтоническое божество, в литературе – порой даже и менее мрачное, см. сказку А. Н. Островского «Снегурочка». Впрочем, высветление персонажей низовой мифологии – дело обычное. Рупрехт, спутник Св. Николая в Германии, изначально вообще был чертом. Опять же, это сейчас детям подарки, а в старые времена – больше розги. А замену традиционных персонажей на новые в СССР умели делать. В опере «Садко», где в сцене подводного царства пляску морского царя, губившую пловцов с кораблями, прервал Никола Морской, которого в рамках новой идеологии заменил маловразумительный Старчище – могуч богатырь.

    Очевидно, и тут в Институте мировой литературы быстро поработали (вряд ли замену Николая Угодника изобретали прямо в ЦК, а в ИМЛИ народ был творческий, там и акына Джамбула придумали) – так явился Дедушка Мороз, борода из ваты. Восемьдесят с лишним лет как – уже 30 декабря 1935 года в Харьковском Дворце пионеров (интересно, что на Украине) прошла первая в СССР официальная новогодняя елка, а январе 1937 года Дед Мороз со Снегурочкой явились и в колонном зале Дома Союзов.

    После чего елка с Дедом Морозом стала всеобщим праздником. И в войну (когда дети порой отмечали, что у дедушки только одна рука), и при Хрущеве, и при Брежневе, и после 1991 года. Новогоднее волшебство etc.

    Опять же, касательно Украины. Мой свойственник из города Сумы в 1970-е годы заведовал местной фирмой бытовых услуг «Заря» и рассказывал про свои новогодние трудности. Деды Морозы, ходившие по домам, были там угощаемы, и к концу смены сильно напивались, порой производя бесчиние. Что не совсем хорошо, но, с другой стороны, говорит о большой органичности советского ритуала.

    В общем же и целом Новый год и Дед Мороз являются типичными примерами того, как народное культурное сознание быстро ассимилирует идейные новшества – лишь бы суть этих новшеств приходилась людям по душе. Так получилось и со сталинским термидором в области новогоднего празднования, поскольку так вообще складываются народные традиции.

    Но угрюмые патриоты – хоть русские, хоть украинские – не хотят с этим смириться и обращаются не к нынешнему вроде бы всех устраивающему состоянию, когда Дедушка Мороз, борода из ваты есть лишь часть общей картины, в которой

    «Все шалости фей, все дела чародеев,
    Все елки на свете, все сны детворы.
    Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
    Всё великолепье цветной мишуры…»

    Вместо этого идут речи про правильное святкувание, про нехорошего П. П. Постышева (и в самом деле, неидеальный персонаж), про советское безбожие и в целом про отмену Деда Мороза. Все вроде бы и так, но странный парадокс. Атмосфера советского Нового года куда лучше описывается словами ангельского хора «Слава в вышних Богу, и на земле мир, и человецех благоволенье», нежели нынешняя борьба суровых антибольшевиков. И киевских, и московских.

    Уж там пена на губах ангела или пена на губах беса, но миром и благоволеньем там и не пахнет.

     

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