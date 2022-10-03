Задача Европы – обвинить в подрыве газопроводов Россию

Из новостей подводной газотранспортной системы: датчане и шведы собирают следствие по делу о «хлопках» на двух газопроводах – «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», трубы которых де-факто принадлежат Газпрому. К следствию Россию не пригласили. Просто оставим этот факт на полях.

А что вообще происходит? А происходит удивительный процесс – все СМИ и политики Европы пытаются всеми силами найти виновного. Алгоритм такой: «Как нам обустроить (зачеркнуто) обвинить Россию в том, что выгодно только двум-трем странам и только у одной из них есть для этого все силы и возможности»? Вот буквально – политики бродят с опрокинутыми лицами как в бреду, натыкаясь на углы как слепые котята, вопрошая «Кто же это сделал?», и не слышат очевидного ответа.

Им вторят газеты и прогосударственные телеканалы, которые тут принято называть «общественным вещанием». То есть во время подрыва газопровода на Балтике проводятся крупнейшие морские учения флотов НАТО (ответ: «а при чем тут это»?). Места подрыва – аккуратно расположены по границе исключительных экономических зон Дании и Швеции, таким образом диверсионные действия формально не нарушили ничьих границ. Места подрыва находятся на максимальном удалении от российских вод и порта Санкт-Петербург (1000 км). Глубина в местах подрыва составляет 70 метров. Акватория прослушивается и просматривается. Надо быть совсем уже безбашенным, чтобы подползать буквально под брюхо американских кораблей. Но людям вбивают в голову мысль о том, что это таки сделала Россия. Одна из немецких газет опубликовала для подтверждения своей безумной мысли совершенно уж инопланетную историю о том, что Путин заминировал трубопроводы еще при строительстве.

На что читатели пишут редакции: «Возможно, редакторы Welt могли бы объяснить, почему они исключают США из числа виновников или молчат об этом, как и все остальные». И дело даже не в старинном принципе «виноват, скорее всего, тот, кому это выгодно». Дело в том, что и политики, и газеты сейчас поставлены перед страшным выбором – ни в коем случае не бросить тень на Священные Штаты Америки. Так как тогда перед обществом слишком явственно будет обозначена роль США в удушении Германии и обнищании Европы. Как так можно, это же наш друг, он спасает нас от Путина! Не может быть!

И хотя это было уже понятно при введении санкций против СП-2, когда стало очевидно, что Германия и Европа будут вынуждены покупать американский сжиженный газ по бешеной цене, а дальнейший энергетический кризис позволит США переманить к себе все энергоемкие производства и таким образом лишить Германию индустрии и рабочих мест – ни у кого из местных журналистов или политиков не нашлось слов как это описать. Они вопили только одно: «США – наш друг, и он нас спасает от путинской газовой зависимости».

Сторонники «русской версии» подрыва аргументируют так: «Этот взрыв привел к росту цен и опасениям среди нас относительно того, стоит ли нам поддерживать Украину. У вас есть аргументы, почему это могли быть американцы?». А когда обычные люди начали сомневаться и требовать все-таки открыть СП-2 – тупо чтоб не замерзнуть и сохранить рабочие места – произошла вещь, которая не позволит никакому немецкому правительству, ни при каких раскладах, все-таки этот СП-2 запустить в ближайшее время, чтобы понизить цены, согреть население и заново открыть химические заводы BASF. Его просто взорвали. «Ни шагу назад» – сказал Дядя Сэм старому Фрицу (которого, в отличие от России, тут называют Микаэлем).

И как плевок в лицо Германии – в день подрыва русско-германского газопровода в Польше запускается норвежско-польская ветка газопровода (которая пересекает газпромовскую трубу, кстати). На прошлой неделе слышал по немецкому радио: немецкий репортер спрашивает поляка о стоимости трубопровода из Норвегии прямо в Польшу. Поляк не скрывает, что основное финансирование взял на себя ЕС. Репортер с удивлением спрашивает: «Почему не была проложена ветка в Германию?». Поляк отвечает: «Наверное, по той же причине, по которой в Польшу не была проложена ветка «Северного потока – 2». Спросите у немцев». Читатель Welt пишет на форуме: «Мне кажется, что существует более широкий, но хорошо известный контекст. А именно: как нам по возможности удержать Германию от России? Как ослабить Германию в ЕС? Как сделать Германию зависимой от чего бы то ни было? Может быть, нам стоит начать изучать этот вопрос».

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Но больше всего распространено такое настроение: «Я думаю, что мы можем спокойно забыть об этом. Если это был не Путин, а США, Польша, Украина или кто бы то ни было, мы никогда не узнаем правду». Так что, возвращаясь к созданию следственной группы, в которую не входит Россия – мы можем констатировать, что у «коллективной Европы» новое задание: любым – самым бредовым – способом обвинить в подрыве русских газопроводов саму Россию.