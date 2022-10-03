Задача Европы – обвинить в подрыве газопроводов Россию

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3 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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Россия подошла к обнулению поставок газа в Европу

Европе грозит отключение света и тепла не только промышленности, но и населению Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После подрыва «Северных потоков» реальным стал сценарий обнуления поставок российского газа в Евросоюз. Этого мало кто ожидал еще неделю назад. Сама Европа признавала, что ей надо хотя бы несколько лет, чтобы полностью отказаться от российского газа. Однако ситуация меняется молниеносно. Кто и как перекроет оставшиеся каналы поставок российского газа в Европу? И как это отразится на простых европейцах?  Подробности...
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Зачем Зеленский начал давить на НАТО

Торжественная церемония в Кремле превратила Россию в новую сверхдержаву с альтернативной универсальной идеологией kremlin.ru
Подача Зеленским заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО указывает на нервозность в Киеве. Там понимают, что вхождение утраченных территорий в состав России не отменить даже успехами на поле боя, для этого придется прибегать к массовым этническим чисткам. Местные жители уже присягнули России и привыкают к новой реальности. Чем обернутся усилия Зеленского, который пытается напомнить о себе и устраивает очередной торг с НАТО? Подробности...
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Донбасс, Запорожье и Херсон встретили на Красной площади

Участники концерта праздновали победу – как сказала со сцены ведущая: «Тот, кто с Россией, не может проиграть» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сегодня особый день – день правды и справедливости. С такими словами Владимир Путин обратился к людям, собравшимся на Красной площади на концерт в честь воссоединения России с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями. Новую веху в своей истории Москва отпраздновала с участием поэтов, актеров. В митинг-концерте на Красной площади приняли участие около 180 тысяч человек. Подробности...
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Мировые СМИ: Путин призвал к свержению западного миропорядка

Путин взял на себя роль защитника России и последнего бастиона, защищающего справедливость в мире, пишет немецкая пресса Александр Щербак/ТАСС
Речь Путина знаменует новый этап войны на Украине, его посыл однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом. Так в западной прессе отреагировали на «Георгиевскую речь» Владимира Путина, в рамках которой президент РФ выступил с резким осуждением США и их союзников, упомянув работорговлю и разграбление Африки, геноцид индейских племен в Америке, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также ковровые бомбардировки Вьетнама. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Задача Европы – обвинить в подрыве газопроводов Россию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Больше всего распространено такое настроение: «Я думаю, что мы можем спокойно забыть об этом. Если это был не Путин, а США, Польша, Украина или кто бы то ни было, мы никогда не узнаем правду». Подробности...

Мы – поколение, готовое к борьбе за Россию

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Если бы не поколение, исполненное праведного гнева за преданное Отечество, за чудовищное по своим масштабам надругательство над культурой и историей нашего народа, никто бы не решился на открытый конфликт в обозримом будущем. Подробности...
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Мы должны снова стать страшными для врагов

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы должны показать полную решимость сражаться. Так мы сможем избежать большой войны. Никому не рассказывайте, что на самом деле мы мирные люди. Это наша военная тайна. Подробности...
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Ответ Киева и НАТО на речь Путина

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Советский сплав в речи Путина

Самые великие. Выбор народа

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
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    Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

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    Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

    наихудший сценарий


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    кому выгодно


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    сможем ли простить?


    Алексей Токарев: Что ждет уехавших и не уехавших

    исторические документы


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    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
    Игорь Мальцев

    Задача Европы – обвинить в подрыве газопроводов Россию

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		3 октября 2022, 11:46

    Из новостей подводной газотранспортной системы: датчане и шведы собирают следствие по делу о «хлопках» на двух газопроводах – «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», трубы которых де-факто принадлежат Газпрому. К следствию Россию не пригласили. Просто оставим этот факт на полях. 

    А что вообще происходит? А происходит удивительный процесс – все СМИ и политики Европы пытаются всеми силами найти виновного. Алгоритм такой: «Как нам обустроить (зачеркнуто) обвинить Россию в том, что выгодно только двум-трем странам и только у одной из них есть для этого все силы и возможности»? Вот буквально – политики бродят с опрокинутыми лицами как в бреду, натыкаясь на углы как слепые котята, вопрошая «Кто же это сделал?», и не слышат очевидного ответа. 

    Им вторят газеты и прогосударственные телеканалы, которые тут принято называть «общественным вещанием». То есть во время подрыва газопровода на Балтике проводятся крупнейшие морские учения флотов НАТО (ответ: «а при чем тут это»?). Места подрыва – аккуратно расположены по границе исключительных экономических зон Дании и Швеции, таким образом диверсионные действия формально не нарушили ничьих границ. Места подрыва находятся на максимальном удалении от российских вод и порта Санкт-Петербург (1000 км). Глубина в местах подрыва составляет 70 метров. Акватория прослушивается и просматривается. Надо быть совсем уже безбашенным, чтобы подползать буквально под брюхо американских кораблей. Но людям вбивают в голову мысль о том, что это таки сделала Россия. Одна из немецких газет опубликовала для подтверждения своей безумной мысли совершенно уж инопланетную историю о том, что Путин заминировал трубопроводы еще при строительстве.

    На что читатели пишут редакции: «Возможно, редакторы Welt могли бы объяснить, почему они исключают США из числа виновников или молчат об этом, как и все остальные». И дело даже не в старинном принципе «виноват, скорее всего, тот, кому это выгодно». Дело в том, что и политики, и газеты сейчас поставлены перед страшным выбором – ни в коем случае не бросить тень на Священные Штаты Америки. Так как тогда перед обществом слишком явственно будет обозначена роль США в удушении Германии и обнищании Европы. Как так можно, это же наш друг, он спасает нас от Путина! Не может быть!  

    И хотя это было уже понятно при введении санкций против СП-2, когда стало очевидно, что Германия и Европа будут вынуждены покупать американский сжиженный газ по бешеной цене, а дальнейший энергетический кризис позволит США переманить к себе все энергоемкие производства и таким образом лишить Германию индустрии и рабочих мест – ни у кого из местных журналистов или политиков не нашлось слов как это описать. Они вопили только одно: «США – наш друг, и он нас спасает от путинской газовой зависимости».

    Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Сторонники «русской версии» подрыва аргументируют так: «Этот взрыв привел к росту цен и опасениям среди нас относительно того, стоит ли нам поддерживать Украину. У вас есть аргументы, почему это могли быть американцы?». А когда обычные люди начали сомневаться и требовать все-таки открыть СП-2 – тупо чтоб не замерзнуть и сохранить рабочие места – произошла вещь, которая не позволит никакому немецкому правительству, ни при каких раскладах, все-таки этот СП-2 запустить в ближайшее время, чтобы понизить цены, согреть население и заново открыть химические заводы BASF. Его просто взорвали. «Ни шагу назад» – сказал Дядя Сэм старому Фрицу (которого, в отличие от России, тут называют Микаэлем).

    И как плевок в лицо Германии – в день подрыва русско-германского газопровода в Польше запускается норвежско-польская ветка газопровода (которая пересекает газпромовскую трубу, кстати). На прошлой неделе слышал по немецкому радио: немецкий репортер спрашивает поляка о стоимости трубопровода из Норвегии прямо в Польшу. Поляк не скрывает, что основное финансирование взял на себя ЕС. Репортер с удивлением спрашивает: «Почему не была проложена ветка в Германию?». Поляк отвечает: «Наверное, по той же причине, по которой в Польшу не была проложена ветка «Северного потока – 2». Спросите у немцев». Читатель Welt пишет на форуме: «Мне кажется, что существует более широкий, но хорошо известный контекст. А именно: как нам по возможности удержать Германию от России? Как ослабить Германию в ЕС? Как сделать Германию зависимой от чего бы то ни было? Может быть, нам стоит начать изучать этот вопрос».

    Но больше всего распространено такое настроение: «Я думаю, что мы можем спокойно забыть об этом. Если это был не Путин, а США, Польша, Украина или кто бы то ни было, мы никогда не узнаем правду». Так что, возвращаясь к созданию следственной группы, в которую не входит Россия – мы можем констатировать, что у «коллективной Европы» новое задание: любым – самым бредовым – способом обвинить в подрыве русских газопроводов саму Россию.

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