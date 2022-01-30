Леонид Куравлев никогда не совпадал с паспортом

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30 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
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Дорогая нефть и слабый рубль принесут сверхдоходы

Уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля выгодно России Максим Богодвид/РИА Новости
Российская экспортная марка нефти Urals стала стоить дороже 92 долларов за баррель впервые с осени 2014 года. Она даже обогнала в цене эталонную марку нефти Brent, что необычно. Более того, рублевая стоимость нефти впервые достигла 7 тыс. рублей, чего никогда прежде не было. Такое уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля крайне выгодно России, а вот для экономики США это несет опасность. Подробности...
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Санкции Байдена становятся угрозой для США

Российская промышленность будет не по зубам США Сергей Бобылев/ТАСС
Администрация президента США Джо Байдена подготовила беспрецедентно жесткие санкции на случай, если Россия «вторгнется на Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового секторов. Но вашингтонские и европейские элиты всерьез беспокоят негативные последствия для самих США и их союзников. Ответ России может выбить американскую финансовую систему из седла. Подробности...
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«Собачий холод». Откуда пошла эпидемия нападений собак

Якутск. Пункт передержки бездомных животных Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Трагедии в Забайкалье, где в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка, предшествовала схожая трагедия в Якутске. Жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Якутске, где еще до трагедии пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей. Подробности...
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США подставили Украину на миллиарды долларов

У Зеленского и Байдена оказались большие разногласия AP Photo/Evan Vucci/ТАСС
Зеленский – а вместе с ним и США – доигрались. Постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. А кроме того, разрешилась одна из главных загадок последних дней: почему Киев говорил, что «опасности вторжения нет», а Вашингтон настаивал, что «Россия вот-вот нападет». Все дело в деньгах.  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Леонид Куравлев никогда не совпадал с паспортом

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Он был всегда больше того, что ему написали в сценарии. И всегда – не выбивался, нет, но с извиняющейся улыбкой выходил из канона, предписанного амплуа. И всегда строил свой. Подробности...

Три причины американского экспансионизма

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Они никогда не перестанут пытаться раздавить нас – уничтожить, или подчинить, или переделать в копию себя. Потому что такова их природа. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Зачем изгонять бесов из Ленина

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди всегда испытывали интерес к мистическому, и о самой практике изгнания бесов, и ее возможном отношении к телу Ленина стоит сделать некоторые пояснения. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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Учебник истории перепишут в пользу Китая

Обсуждение: 15 комментариев

Кто такой Такер Карлсон

Зеленский отступил в Донбассе

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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Юрий Васильев

    Леонид Куравлев никогда не совпадал с паспортом

    Юрий Васильев
    специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
    		30 января 2022, 13:50

    Леонид Куравлев. 8 октября 1936 – 30 января 2022.

    Он как-то всегда не совпадал с паспортом, не только в «Афоне».

    По паспорту шукшинский чудик в «Живет такой парень». А дальше глядишь – и не шукшинский, а свой собственный, какой есть. Вплоть до того, что в «Опасно для жизни», и много у него таких. 

    По паспорту – гнида, вот в «Неподсуден». Но не то чтобы хочется если не простить, то понять. А просто понимаешь его.

    По справке об освобождении – Жорж. А выходит, что тот самый ворюга, который куда милее, чем кровопийца. Стихи – 1972, экранизация – 1973.

    Айсман. Фашист, гестаповец – и честный до предела. От «Он сделан из кремня и стали» до «Будь мы все трижды прокляты»; драма человека, чей многолетний коллега оказался тем, кем он оказался.

    И так далее.

    Он был всегда больше того, что ему написали в сценарии. И всегда – не выбивался, нет, но с извиняющейся улыбкой выходил из канона, предписанного амплуа. И всегда строил свой.

    Светлая память.

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    Фото: Афоня, Eksperimentalnoe Tvorcheskoe Obedinenie
     
     
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