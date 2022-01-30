Леонид Куравлев никогда не совпадал с паспортом

Леонид Куравлев. 8 октября 1936 – 30 января 2022.

Он как-то всегда не совпадал с паспортом, не только в «Афоне».

По паспорту шукшинский чудик в «Живет такой парень». А дальше глядишь – и не шукшинский, а свой собственный, какой есть. Вплоть до того, что в «Опасно для жизни», и много у него таких.

По паспорту – гнида, вот в «Неподсуден». Но не то чтобы хочется если не простить, то понять. А просто понимаешь его.

По справке об освобождении – Жорж. А выходит, что тот самый ворюга, который куда милее, чем кровопийца. Стихи – 1972, экранизация – 1973.

Айсман. Фашист, гестаповец – и честный до предела. От «Он сделан из кремня и стали» до «Будь мы все трижды прокляты»; драма человека, чей многолетний коллега оказался тем, кем он оказался.

И так далее.

Он был всегда больше того, что ему написали в сценарии. И всегда – не выбивался, нет, но с извиняющейся улыбкой выходил из канона, предписанного амплуа. И всегда строил свой.

Светлая память.