С Западом договориться не получится

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24 января, понедельник  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Как россиянам защититься от запрета долларовых операций

Джо Байден угрожает отключить Россию от доллара Владимир Трефилов/РИА Новости
Американский президент угрожает запретить российским банкам проводить операции в долларах. На фоне геополитической напряженности риски нового санкционного удара усилились. Как именно они затронут простых россиян и можно ли к ним подготовиться заранее?  Подробности...
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Почему Россия никогда не вступит в НАТО

Североатлантический альянс был собран в интересах США, и американцы всегда играли в нем роль первой скрипки REUTERS/Pascal Rossignol
Всего 20 лет назад руководство России серьезно рассматривало вопрос о вступлении в НАТО – это подтверждают и в альянсе, и в самой России. Теперь это кажется невозможным, более того, немыслимым. НАТО с тех пор не изменилось, но изменилась Россия: в наши дни теоретическая польза от членства в альянсе сменилась перспективой вреда.  Подробности...
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Россия избежала абсурда в борьбе с пандемией

За рубежом продолжают усердствовать в антиковидных запретах, но они уже не срабатывают Paco Freire/SOPA Images/Reuters
Новый штамм коронавируса привел к росту заболеваемости по всему миру. На этом фоне растет тревожность россиян подхватить «омикрон». Но опыт других стран показывает, что чрезмерные карантинные меры подрывают экономику государств, перегружают систему здравоохранения и снижают качество жизни граждан. Может ли Россия без локдаунов и засилия QR-кодов пережить новую волну коронавируса?  Подробности...
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Литву настигла расплата за тайные тюрьмы ЦРУ

Существование тайной тюрьмы ЦРУ в Литве де-факто доказано REUTERS/Stephen Lam
В Литве символически совпали два важных события. Стране пришлось выплатить 100 тысяч евро арабу Абу Зубайде, некогда подвергавшемуся пыткам в секретной тюрьме ЦРУ под Вильнюсом. А экс-президент страны Паксас, выступавший против этой тюрьмы и имеющий репутацию «пророссийского», получил шанс вернуться в политику. Как и почему все это произошло? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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С Западом договориться не получится

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вся история человечества говорит о том, что с Западом невозможно договариваться. Слово Запада не стоит бумаги, на которой оно записано. С Западом возможен только вооруженный паритет. Подробности...

Как Красная армия придумала ответ немецким «Тиграм»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Танки Т-34, в число которых входили и десятки тысяч Т-34/85, стали самыми массовыми в мире. После Великой Отечественной «тридцатьчетверки» еще зажгли в Корее, Шестидневной войне на Ближнем Востоке, побывали на вооружении десятков стран. Подробности...
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Прокурор, сын террористов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Чтобы понять, кто сегодня правит Америкой, достаточно крохотного штриха. Например, знаете ли вы, что за человек занимает сегодня должность окружного прокурора Сан-Франциско? Он – бывший переводчик Уго Чавеса, но это далеко не самое интересное. Подробности...
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Может ли Россия вступить в НАТО

За врагами России в ФРГ пришел прокурор

Байден: год провалов и позора

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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
  • Да, значительных уступок

  • Да, незначительных уступок

  • Нет, все останется как есть
Есть ли у вас домашние животные?
  • Да

  • Нет, но планирую завести

  • Нет, и не планирую заводить
Окунались ли вы когда-нибудь на Крещение?
  • Да, периодически

  • Да, регулярно каждый год

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
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    нет войне


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    на ваш взгляд


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    Дмитрий Грунюшкин

    С Западом договориться не получится

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		24 января 2022, 09:04

    Раунды переговоров с США, Европой, НАТО и другими интересантами следуют один за другим. Казалось бы, можно уже найти какие-то точки соприкосновения. А он все не находятся. И не найдутся. И вот почему.

    Только на первый взгляд может показаться, что двигателем политики является банальная борьба за ресурсы. Да, это, конечно, так, но это лишь поверхностный уровень причинно-следственных связей. Реальные причины лежат гораздо глубже. Они не просто в глубокой древности, а и в природе и географии, которые накладывают на народы определяющий отпечаток. Зная эти базисные понятия, гораздо проще ориентироваться в происходящем. Ты начинаешь видеть не только «что» и «как», но и «почему».

    И понимая глубинные противоречия между Западом и Востоком, между морскими цивилизациями и континентальными, между славянами и англосаксами, вы уже не будете питать наивные надежды, что мы сможем найти общий язык и договориться, понять друг друга и жить в дружбе и согласии. Нет. Не будем никогда и ни при каких обстоятельствах. Киплинг пророчил: «Запад есть Запад. Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Вестник «бремени белого человека» зрил в корень. Да, под Востоком он подразумевал Индию. Но задолго до Индии для Европы Востоком была темная, дремучая, загадочная и пугающая Россия.

    Россия, почему-то предпочитающая остаться ни с чем, но не торговаться, отказывающаяся от барышей, но не нарушающая данное слово, даже когда держать его становилось невыгодным. Глупая Россия, не понимающая, как можно менять правила в ходе игры. Россия набожная и безбожная одновременно. Святая и дикая. «Из русского, как из бревна – либо икона, либо дубина». Россия, преисполненная фатализма и смирения, и одновременно непокорная любой, стократ превосходящей силе. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. На миру смерть красна. Прибыль превыше всего, а честь превыше прибыли. Между жизнью и смертью росич выбирает свободу. Эти императивы сбивали практичную и прагматичную Европу с толку. Это потом, с эпохой расширения географии, Восток отодвинулся куда-то в неведомые дали, к Индийскому и Тихому океанам. А сначала Востоком была Россия.

    И если лицом мы всегда стояли к Западу, то душой – на Восток. Ведь мы, Россия – отдельное дерево, в котором больше восточного, чем западного.  Духовное у нас ценится выше материального, что больше присуще лукавому Востоку, чем циничному Западу. Да и как не быть открытым Востоку, если у тебя, в отличие от европейцев, всегда была под боком Великая Степь и необъятная Сибирь?

    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

    Мы можем не воевать с Западом. Мы можем находить точки соприкосновения и взаимовыгодные варианты. Но мы никогда не сойдемся. Для этого Запад должен перестать быть Западом или Восток должен перестать быть Востоком. Ни тот, ни другой к такому радикальному изменению своей сути не готовы. Это только кажется, что Запад семимильными шагами удаляется от своих корней в сторону мультикультурализма, сдавая завоевания предков тысячам хорошо организованных беженцев призывного возраста с Ближнего Востока, а те, наоборот, горят желанием прильнуть к живительному источнику благ западной цивилизации. Бородатые благ, конечно, хотят, а вот цивилизация им без надобности, переселившись в Европу, они с местными практически не смешиваются, предпочитая строить свой «маленький Багдад» и требуя от аборигенов изменения привычек, которые их, пришлых, расстраивают. Ну а традиции Запада сейчас хранит заокеанская Америка, а не растекающаяся аморфной массой толерантная Европа. Хотя и на том берегу проблем с самоидентификацией навалом, но все не так запущено, как в Старом Свете.

    Тем более, что западная цивилизация при ближайшем рассмотрении видится скорее как Великая Антицивилизация. На первый взгляд, тезис этот может показаться «отрыжкой классовой ненависти» только в современной обертке, и купиться на него могут только зашоренные представители так называемой турбопатриотической общественности. Но не все так просто.

    Хотим мы этого или не хотим, но формирование мировой политики и геополитики сейчас происходит по «западной» модели. Какой-то противовес ей могли бы составить индийская, китайская и славянская модели. Но Индия замкнута в себе и повлияла на мир разве что эпохой «Детей цветов» – хиппи – и соответствующей модой. Славянский мир – и Россия в том числе – хоть и заявляет о своей особости, но по факту оказался вовлечен в западную орбиту, сохраняя только потенциал. Страны Восточной Европы в своем стремлении к западным ценностям готовы перещеголять самих носителей этих ценностей – англосаксов. А Китай, будучи, как и Индия, замкнут на себе, принимает западные ценности, но только для того, чтобы что-то поиметь с Запада полезное для себя. Китай, расширяя свое влияние, делает это исключительно в собственных целях. Учить мир жить по-китайски китайцы не собираются, и китайские ценности остаются уделом только самих китайцев.

    А вот западная модель строится именно на экспансии, на стремлении заставить весь мир исповедовать западные ценности. Ну и, разумеется, за всю эту прелесть мир должен Западу платить. Деньгами, ресурсами, людским материалом. По этой модели народы делятся на три категории: цивилизованные (сами европейцы, включая Северную Америку и Австралию), варвары (те, кто принял западную модель, но стоят ступенью ниже, типа славян) и дикари (все остальные, удел которых быть топливом для западной цивилизации).

    Надо ли пояснять, что эту «табель о рангах» составили сами «цивилизованные европейцы»? Те самые, что жгли на кострах своих женщин, потому что они слишком красивы, чтобы не быть ведьмами. Те самые, кто под предлогом «освобождения Гроба Господня», который проповедовал мир, любовь и всепрощение, огнем и мечом утопили в крови Палестину и разрушили Византию, после чего она стала легкой добычей османов. Те, кто уничтожил великие цивилизации инков и майя в погоне за золотом. Те, кто ради захвата земель почти свел на нет все население Северной Америки, загнав жалкие остатки в резервации.

    Скажете – это дела давно минувших дней? А кто прямо на наших глазах бомбил мирный Белград прямо в центре Европы? Кто стер с лица земли вместе с жителями Ракку и Мосул? Чей «герой» лейтенант Келли отметился фразой «Чтобы спасти деревню от коммунистов, мы вынуждены были ее сжечь»? Кто под лживым предлогом вторгся в Ирак, а потом банально растащил сокровища багдадских музеев? Кто уничтожил мирную (на тот момент) Ливию? Дикари и потомки дикарей снисходительно называют дикарями тех, кто не принял их дикарских ценностей – горькая ирония судьбы.

    Предвижу возражения – но ведь Запад своей мощью доказал правильность своего пути! Но вспомните, ведь в школе почти в каждом классе имелся свой не обремененный особым разумом здоровенный пацан, который держал класс в страхе. Или сынок богатеньких родителей, перед которым пресмыкались, в надежде на подачку, одноклассники без особых моральных принципов. Они ли своими кулаками и кошельком определяли правильность пути?

    Запад заявляет о себе, как о вершине развития человека. При этом как-то опускаются исторические факты, что самый большой ущерб самому человечеству и окружающей среде нанес именно Запад. Цивилизаторы в ходе строительства империй, победоносных походов, других «героических» деяний уничтожали не просто миллионы себе подобных, но и целые человеческие сообщества, самобытные древние цивилизации и народы, уничтожали системы древних знаний. И чем выше двигались западные народы по пути научного и технологического прогресса, тем страшнее становилось остальным народам, тем масштабнее и эффективнее уничтожались менее «цивилизованные» и прогрессивные.

    ХХ век стал апогеем западной цивилизации. Да, действительно, именно в этом веке Запад уничтожал человечество с самым большим энтузиазмом. Если до того Запад успешно уничтожал соседей по планете, расширяя собственный ареал, то в ХХ веке он начал уничтожать сам себя, прямо в своей колыбели – в Европе. Кроме двух мировых войн состоялись сотни локальных и региональных вооруженных конфликтов, гражданских войн, тысячи крупных террористических актов. Исламский терроризм заявил о себе совсем недавно по историческим меркам. До этого европейцы терроризмом занимались самостоятельно. Плюс кризисы, организованный массовый голод и масса других бед и неприятностей.

    Нынешняя западная цивилизация повторяет путь своего родоначальника – Римской империи. Полководцы Рима, завоевав и подчинив значительные территории и население трех континентов, руками рабов проложили прекрасные дороги, наладили морские сообщения. Дали миру блестящие образцы культуры, систему законов, принципы государственности и многое другое, общеполезное для человечества. Но Рим вошел в историю как империя крайней жестокости, насилия и разврата. И в итоге рухнул под тяжестью собственных пороков.

    Субъективной является и оценка прогресса. Зачастую то, что наносит самый большой вред среде обитания и самому человеку, заносится в анналы истории как величайшее открытие, прорыв, прогресс, грандиозный успех. Львиная доля научных успехов Запада используется прежде всего в военных целях, совершенствуя способы уничтожения себе подобных. И чем успешнее прогрессирует человеческий род в материально-техническом и даже научном развитии, тем активнее деградирует его человеческий облик. И вновь на острие этой деградации самая «высокоразвитая» из цивилизаций – западная.

    Запад и Восток не сойдутся. Запад под развитием понимает прежде всего совершенствование материальной стороны жизни, Восток – нематериальную жизнедеятельность, духовное совершенствование. Ну и как нам договариваться? Вся история человечества говорит о том. что с Западом невозможно договариваться. Слово Запада не стоит бумаги, на которой оно записано. С Западом возможен только вооруженный паритет.

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