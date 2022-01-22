Прокурор, сын террористов

Чтобы понять, кто сегодня правит Америкой, достаточно крохотного штриха. Например, знаете ли вы, что за человек занимает сегодня должность окружного прокурора Сан-Франциско? Человек по имени Чеса Будин. В 70-е эта фамилия была на слуху в Соединенных Штатах. Кэти Будин – террористка из одной из самых громких в то время организаций «Метеорологи» (Weather Underground). В 1981-м она была осуждена за ограбление банковского броневика с 6 миллионами долларов с убийством двух полицейских и охранника. Вы все поняли правильно: Чеса Будин – сын этой террористки и Дэвида Гилберта, ее коллеги и соучастника ограбления с убийством из той же организации.

После ареста и осуждения этой парочки маленького Чеса взяли на воспитание скрывавшиеся в то время от правосудия лидеры «Метеорологов» Билли Айерсом и Бернардин Дорн. Так что до 9 лет будущий прокурор не знал, что такое школа и не умел читать и писать.

Позднее читать и писать он все-таки научился. В бурной молодости, как и его родители, осваивал революционную карьеру, работая в Венесуэле переводчиком Уго Чавеса. В 2011-м закончил юридический факультет, а в 2020-м, выиграв с минимальным перевесом выборы, был приведен к присяге в качестве Окружного прокурора Сан-Франциско.

На выборы Чеса Дорн шел под лозунгами борьбы с чрезмерной репрессивностью полиции по отношению к бедным и меньшинствам. Заняв должность, 39-летний прокурор сразу принялся за борьбу с… полицией. Прежде всего, он уволил семь прокуроров, полностью перестроив команду управления. А затем принялся выпускать на свободу преступников (в том числе – серийных грабителей) и кошмарить полицейских за применение оружия при задержании. Как и следовало ожидать, за недолгое время пребывания Будина в должности количество преступлений (особенно краж со взломом, совершенных профессионалами-рецедивистами и преступлений расового и сексуального характера, на которые офис Будина старается вообще закрывать глаза) резко возросло. На критику в свой адрес Будин отвечает, что рост преступности связан с «экономическим отчаянием» в связи с пандемией.

Что ж, все логично. Новый прокурор продолжает дело своих родителей – борьбу с истеблишментом – только теперь не в качестве террориста уже, а в должности прокурора. Это в общем, и все, что требуется знать о сегодняшней власти в Америке и о том, какой путь проделала страна со своих «святых шестидесятых». Кстати, мать Будина, отсидев свой срок, вышла на свободу еще в 2003-м. Отца, по просьбе уже прокурора Будина, помиловал губернатор Куомо в ноябре 2021-го. К этому времени тот успел отсидеть лишь чуть больше половины своего 75-летнего срока. Но давайте заглянем в историю чуть глубже, чтобы лучше понимать сегодняшние американские реалии.

«Святые шестидесятые» начинались в 1965-м. Своего рода сигналом к леволиберальной революции против традиционной Америки стала песня Боба Дилана «Subterranean Homesick Blues» (Подземный блюз ищущего дом), спетая им в 1965-м. Эта песня была совместным творением Дилана, к тому времени уже известного кантри-исполнителя, и Аллена Гинзберга, знаменитого поэта-битника, ставшего к этому времени духовным гуру хиппующей молодежи Калифорнии.

И песня, и клип на нее (вообще, первый в своем роде клип) произвели сильнейшее впечатление на фанатов Дилана, и не только на них: бешено-нервный электрический ритм, на фоне которого обычное невнятно-однообразное бормотание Дилана имитировало как бы некое шифрованное послание. Обращаясь к поколению бэби-бумеров («Берегись, малыш Не важно, что ты натворил Ходи на цыпочках Держись подальше от тех Кто вечно таскает с собой пожарный шланг… Не лезь на рожон Наблюдай за людьми в штатском…») она призывала детишек не то чтобы к революции или подпольной борьбе… Хотя, да, конечно, именно к ней: «Берегись, малыш! Они всё держат в тайне. Лучше прыгай в люк, Зажги себе свечу…» В кадре, во время исполнения песни, похожий на раввина Гинзберг разговаривает с кем-то на узкой улочке города, а на их фоне Дилан показывает зрителям и тут же бросает на землю какие-то зашифрованные послания. Были в песенке и такие строчки: «Тебе не нужен синоптик, Чтобы знать в какую сторону дует ветер…». Вот к этим-то «синоптикам» и апеллировали будущие террористы «Уэзермены» («Метеорологи»).

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В это время все они, будущие герои 60-х (помимо «Уэзерменов», также Эбби Хофман, лидер йиппи (боевых хипппи), исполнитель «песен протеста» Фил Окс, будущие проповедники ЛСД и агитаторы из SNCC (Студенческий координационный комитет ненасильственных действий) и CORE (Организация граждан за расовое равноправие), и прочих революционных ячеек), направляемые и щедро спонсируемые Национальной ассоциацией содействия цветному населению (NAACP) и ее фондами, рыскают по американскому Югу, поднимая черных на политическую борьбу. Совсем скоро их бурная деятельность, помноженная на большие деньги, опыт и организацию NAACP и прочих либеральных фондов, даст бурные всходы. Да, шестидесятые, которые сегодня принято изображать эпохой сказочных эльфов хиппи с цветочками в волосах и свободной любовью, были совсем не только про них.

Здесь действовал широкий фронт SDS (Студенты за демократическое общество), организующий всеамериканское пацифистское движение, и радикальное крыло этого фронта RYM (Революционное молодежное движение), и «культурные революционеры» йиппи Джерри Рубина, Эбби Хоффмана и Пола Красснера с их «революцией сознания», с каковой целью они устраивали абсолютно безумные акции в чисто сюрреалистическом духе, как, например, выдвижение на пост президента США поросенка Пиггауса. Наконец, и чисто террористические группы: такие как «Уозермены», и, конечно, культовые «Черные пантеры» (наследниками которых считают себя сегодняшние БЛМ).

Собственно, и главная цель «Уозэрменов», как сами же они это и утверждали, была следующей: поднять черных на борьбу с властью белых, стать триггерами глобальной расовой войны. Построить «гребаное белое революционное движение», чтобы с его помощью раскачать черноё – так говорили их лидеры. И, раскачанные ими, расовые бунты, самые мощные в истории Америки, действительно, громыхали вовсю: в 1967-м 159 беспорядков, самые кровавые в Детройте (43 погибших, более тысячи раненых) и Ньюарке (26 погибших, сотни раненых). В 1988-м, после убийства М.Л. Кинга, бунты прокатились уже по ста десяти городам страны. Но всё это были ещё цветочки. 1969-й обещал нечто гораздо большее, а организаторы и участники были настроены более чем решительно. Возможность настоящего коммунистического переворота в Америке из перспективы того времени отнюдь не казалась мечтательным бредом. Всевозможные радикальные расовые, террористические, феминистские и даже гомосексуальные группы действовали крайне активно и консолидированно. Фронт SDS насчитывал миллионы людей, постоянно аккумулируя всё новые радикальные группки. И все они вместе верили в «Черных пантер», которым вот-вот удастся поднять на восстание всё чёрное население Америки.

Наконец, в 1969-м, за несколько дней до начала знаменитого фестиваля в Вудстоке, всю Америку потрясет серия убийств в фешенебельных кварталах Сан-Франциско. Вскоре выяснится, что убийства совершила одна из коммун хиппи под лидерством апокалиптика Чарли Мэнсона, также, по-своему пытавшегося развязать таким образом всеобщую расовую войну. Мэнсона подвигла на убийства песня Битлз «Хелтер Скелтер», в которой он услышал лично к нему направленный призыв к началу Апокалипсиса.

«Уозэрмены» будут восхищены Мэнсоном. «Прикончить этих богатых свиней, потом ужинать в той же комнате и ткнуть вилкой в живот эту свинью Тейт (речь идет об актрисе Шерон Тейт, беременной жене режиссера Романа Полански, которую убили коммунары Мэнсона – прим. автора) – вот это круть! «Метеорологи» принимают Чарльза Мэнсона!» – так, в декабре 1969 года говорила лидер «Уозэрменов» Бернандин (Орнштейн) Доурн, незадолго перед уходом в подполье и террор. «Я влюбился в Чарли, как только увидел по ящику его ангельское лицо и сверкающие глаза», – говорил во время процесса над Мэнсоном лидер йиппи, Джерри Рубин. Весь следующий год вся Америка, затаив дыхание, будет следить за процессом Мэнсона. Этот процесс станет как бы холодным душем для всей страны, слишком разгоряченной и поставленной на уши революцией детей цветов. Страна на время придет в себя, и революция отступит.

Но в это же время, еще не веря, что пик революции миновал, «Уозермены» изо всех сил будут пытаться делать то, что не удалось Мэнсону: раскручивать маховик революции в поддержку «Черных Пантер». С 1970 по 1975 год они устроят более 20 взрывов самодельных бомб, в том числе в Капитолии (1 марта 1971 г), Пентагоне (в день рождения Хо Ши Мина, 19 мая 1972 г.), и нескольких полицейских участках Нью-Йорка. Программа «Уозэрменов» была столь же проста и не шуточна, сколь и программа самого Мэнсона: «Убить всех богатых. Разбить их машины, разгромить квартиры. Принести революцию домой, убить своих родителей». Эти слова Билли Айерса (мужа Бернардин Дорн) 11 сентября 2001 г. привела газета «Нью-Йорк Таймс», как сформулированную лидерами философию группы.

Да, да, перед нами та самая парочка, что воспитала героя нашей статьи, нынешнего прокурора Сан-Франциско. Выполнит ли Чес Будин программу своих учителей и родителей до конца? Что ж, уже очень скоро демократической Америке предстоит это узнать. #{author}