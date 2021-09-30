Плата Украины за газовый пиар значительно вырастет

Взгляд
30 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
Разделы

Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России

Ветровые электростанции – в том числе и российское будущее Александр Рюмин/ТАСС
Уже через пару десятков лет наш быт, скорее всего, будет выглядеть радикально иначе – особенно с точки зрения потребления энергоресурсов. Это напрямую связано с т. н. энергетическим переходом, план адаптации к которому начинает готовить правительство России. Какой окажется энергетическая реальность без нефти и газа в приложении к нашей стране и ее гражданам? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия жестко накажет YouTube за агрессию

Зураб Джавахадзе/ТАСС
Популярный во всем мире видеосервис YouTube вновь ущемил права российских СМИ. На этот раз были удалены два немецкоязычных канала холдинга RT. Правительство Германии сразу же сняло с себя ответственность за произошедшее. Кто ответственен за дискриминацию российских СМИ в интернете и какие меры могут защитить от произвола IT-гигантов? Подробности...
Перейти в раздел…

Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
Перейти в раздел…

Грузины и украинцы злят Старую Европу

Безвизовый режим ЕС с рядом стран бывшего СССР может оказаться под угрозой Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
И в Европе, и в странах бывшего СССР бросились опровергать главную сенсацию последних суток – о возможности отмены безвизового режима ЕС с Украиной, Грузией и Молдавией. Почему это опровержение на самом деле ничего не опровергает, какие претензии предъявляет Европа к выходцам из этих стран и почему безвиз не ликвидирован до сих пор? Подробности...
Перейти в раздел…

Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
Перейти в раздел…

Плата Украины за газовый пиар значительно вырастет

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Венгрия решила не играть в водородные игры, сделав ровно то, что выгодно только ей самой, и заключила контракт на условиях Газпрома. Что вызвало бурю не только в отношениях с Украиной, но и создало новую точку конфликта в «европейском королевстве». Подробности...

Косовский конфликт может воспроизводить себя бесконечно

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Приштина продолжает провокации против косовских сербов в надежде спровоцировать новое столкновение между Западом и Белградом. А жители «Юнистана» и дальше будут существовать в состоянии законсервированного неравенства, террора и нищеты. Подробности...

Дайте волю свободе

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Люди мечтают о свободе, потому что рассчитывают стать ее бенефициарами, или потому, что они считают свободу необходимым условием существования? Если второе, то как это монтируется с ее ограничениями для других? Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
Перейти в раздел…

Зачем Турции Крым

Возвращение Греты Тунберг

Обсуждение: 41 комментарий

Россия и Венгрия ударили по Украине

Перейти в раздел…

Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
Подробности...

Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Собираете ли вы сами грибы в лесу?
  • Регулярно

  • Иногда

  • Никогда
Вакцинацию от каких болезней вы считаете для себя более необходимой?
  • От гриппа

  • От коронавируса

  • От гриппа и коронавируса

  • Не прививаюсь от гриппа и коронавируса
Кто должен определять единый стандарт зарядок для телефонов?
  • Государство

  • Потребители

  • Производители

  • Единая зарядка не нужна
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР объяснили «уход по-английски» представителя Киева с переговоров по Донбассу
    Путин рассказал о планах перехода России к низкоуглеродной экономике В Совфеде ответили на угрозы Украины создать России «серьезные проблемы» Цена газа в Европе превысила 1150 долларов за 1 тыс. кубометров Палата представителей США проголосовала за отмену лимита госдолга
    Все фигуранты дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» признаны виновными На Украине решили уничтожить 34 тыс. доз вакцины Pfizer Саркози приговорили к году домашнего заключения Роскосмос рассказал о ссоре советских космонавтов на орбите из-за алкоголя
    Установлена личность подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом Представитель Киева «по-английски» отключился от переговоров по Донбассу Первая партия российских БТР-82А прибыла в Белоруссию Из-под потолка терминала аэропорта «Внуково» сняли иностранца

    Главная тема


    Грузины и украинцы злят Старую Европу

    зима близко


    Европа попросила у России больше угля

    громкое дело


    Подозреваемая в хищении 50 млн рублей вице-президент Сбербанка не явилась на допрос

    «масштабный конфликт»


    В Британии предрекли Европе драку за российский газ

    Видео

    борьба за транзит


    ЕС может блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины

    балтийское море


    Литва перекладывает рыбные проблемы на Россию

    на очень короткий срок


    Япония получила шанс исправить отношения с Россией

    между Польшей и Турцией


    Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

    Пост президента


    Татарстану предложили переименование самого верха

    честные выборы


    Алексей Алешковский: Дайте волю свободе

    исторический опыт


    Сергей Худиев: Почему идеалисты легко мутируют в палачей

    саммит демократий


    Геворг Мирзаян: Как США, Россия и Украина видят правила сосуществования в общей лодке

    на ваш взгляд


    Собираете ли вы сами грибы в лесу?
    Глеб Простаков

    Плата Украины за газовый пиар значительно вырастет

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		30 сентября 2021, 12:08

    Отношения Киева и Будапешта вновь накалились. Поводом стал контракт на поставку газа, заключенный 27 сентября между Газпромом и венгерской энергокомпанией MVM Group. Контракт сроком на 15 лет предполагает, что около 2/3 поставок газа будет пущено по маршруту в обход Украины, а именно – по «Турецкому потоку». Изменить условия договоренности можно будет не раньше, чем через 10 лет.

    Украинский МИД выступил с заявлением, в котором раскритиковал решение Венгрии, вредящее «национальным интересам» страны. А «Оператор украинской ГТС» и вовсе допустил остановку транзита газа в Венгрию. Также Киев обратился в Еврокомиссию с просьбой проверить обстоятельства заключенного Будапештом контракта (ЕК уже приняла обращение в работу). В самой Венгрии заявления и действия Киева сочли вмешательством во внутренние дела государства.

    Согласно контракту, Газпром обеспечит поставки 4,5 млрд кубометров газа, что составляет сейчас примерно 10% всего транзита через Украину. 3,5 млрд кубов из этого объема теперь будут идти в обход украинской ГТС. Казалось бы, речь идет о совсем небольших объемах, а масштаб проблемы несопоставим с резкостью выпадов Киев в адрес Будапешта. Тем более, что до 2024 года Украина имеет гарантированный соглашением с тем же Газпромом транзит, по которому объем прокачки не может упасть ниже 40 млрд кубов в год.

    Но все несколько сложнее, чем кажется. Дело в том, что транзит газа в направлении Словакии и Венгрии до сих пор позволял Украине фактически отбирать российский газ из трубы напрямую, но оформляя его как «реверсный» благодаря соглашениям с венгерскими и словацкими компаниями. За газ переплачивали посредникам, но сумма переплаты ввиду неизменного уровня издержек не была очень большой. Эта схема позволяла Киеву говорить о том, что Украина не покупает газ в «стране-агрессоре», на чем успешно пиарился сначала Петр Порошенко, а теперь и президент Зеленский. Но теперь плата за пиар значительно вырастет.

    Российско-венгерский контракт вносит в схему значительные коррективы. Теперь часть газа действительно нужно будет закупать в Европе без использования псевдореверсных маневров. Это дорого, а с учетом нынешних рекордных цен на газ в Европе, очень дорого. Ведь Нафтогаз, не имея долгосрочных контрактов ни с Газпромом, ни с крупными европейскими энергокомпаниями, покупает газ по спотовым ценам, которые, как правило, выше цен по долгосрочным контрактам. Более того, в случае холодной зимы в Европе свободных объемов газа для Украины может не оказаться вовсе, ни по какой цене.

    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

    Это ставит перед Киевом две неразрешимые проблемы. Первая – необходимость дальнейшего повышения внутренних цен на газ для промышленности и населения. Что еще больше усилит напряжение в обществе и обострит конфликт властей с олигархами, чьи металлургические и химические предприятия являются крупными потребителями газа. Вторая проблема – это рост вероятности техногенных катастроф и вынужденных мер, связанных с отключением городов от тепла. Дефицит газа, на котором работают многие украинские ТЭС, резко повысит спрос на электроэнергию (люди будут греться от портативных электрообогревателей), что, в свою очередь, может привести к сбоям во всей энергосистеме. Со всеми вытекающими последствиями вроде веерных отключений электроэнергии.

    Газпром действительно минимизирует зависимость от Киева в плане транзита газа, хоть и делает это в рамках заключенного контракта. Заявки на дополнительные объемы прокачки не поступают, что лишает Нафтогаз не только денег, но и маневра в плане обеспечения потребностей в газе украинской экономики и населения. Продление транзитного контракта после 2024 года неочевидно с учетом наполняемости «Турецкого потока» и завершения строительства «Северного потока – 2». Неочевидно и то, что ЕС продолжит настаивать на сохранении транзита газа через Украину, лишив Киев возможности спекулировать транзитом в «гибридной войне» с Россией.

    Ввиду начала реализации мероприятий Green Deal, в первую очередь форсированного отказа от угля в энергетике, спрос на газ в ближайшие годы в Европе останется высоким. На рынке продавца навязывать свои пожелания европейцам станет сложнее. Кроме того, к 2024 году могут окончательно развеяться иллюзии ЕС по поводу Украины как перспективного поставщика чистого водорода. Хотя по инерции, заданной Водородной стратегией ЕС, штампуются инициативы и делаются заявления. Так, 23 сентября этого года газовые операторы Украины, Словакии, Чехии и Германии представили проект Центрально-Европейского водородного коридора. Предполагается, что часть газопроводов этих стран будет переоборудована для транспортировки водорода.

    Инициировать проекты со звучными названиями вроде Центрально-Европейского водородного коридора ЕС заставляют собственноручно определенные сроки перехода к безуглеродной энергетике. Водородная стратегия ЕС определила Украину как одного из главных внешних источников поставок водорода. В Киеве инициативы ЕС приветствуют и воспринимают как хороший повод освоить новые европейские гранты на различного рода исследования по водороду. В реальности же инвестировать в дорогостоящую водородную инфраструктуру на Украине никто и не думает, исходя из принципа «если европейцам что-то нужно, пусть сами и делают».

    При этом водородные проекты, существующие пока что только на бумаге – едва ли не единственное, что заставляет чиновников ЕС повторять мантру о необходимости сохранения транзита газа через Украину. Транспортировать водород в чистом виде в промышленных объемах человечество научится еще не скоро. И поначалу речь будет идти о транспортировке газово-водородной смеси. Но если в украинской трубе после 2024 года не будет газа, то и про водород c Украины придется забыть.

    Венгрия же, судя по всему, решила не играть в эти игры и не строить водородные замки, сделав ровно то, что выгодно только ей самой, и заключила контракт на условиях Газпрома. Что и вызвало бурю не только в отношениях с Украиной (это напряжение и без того высоко после нападок Киева на венгерские меньшинства в стране), но и создав новую точку конфликта в «европейском королевстве», в котором и без того хватает проблем.

    Другие материалы автора

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •