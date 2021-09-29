Почему идеалисты легко мутируют в палачей

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29 сентября, среда  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России

Ветровые электростанции – в том числе и российское будущее Александр Рюмин/ТАСС
Уже через пару десятков лет наш быт, скорее всего, будет выглядеть радикально иначе – особенно с точки зрения потребления энергоресурсов. Это напрямую связано с т. н. энергетическим переходом, план адаптации к которому начинает готовить правительство России. Какой окажется энергетическая реальность без нефти и газа в приложении к нашей стране и ее гражданам? Подробности...
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Татарстану предложили переименование самого верха

Еще недавно в Татарстане были «суверенные» автомобильные номера и платежные средства, дело едва не дошло до введения виз с Россией Максим Блинов/РИА «Новости»
В скором будущем должности глав всех субъектов РФ будут именоваться одинаково – не губернатор и не президент, а именно глава. Исключение сделано для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, но не для Татарстана. Пост президента в этой республике напоминает о непростом периоде выстраивания отношений между центром и регионами в 90-е годы. Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы - само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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Страны Прибалтики переругались из-за российского электричества

Не все электростанции, по мнению Литвы, одинаково полезны NIKOLAI PETROV/POOL/ЕРА/ТАСС
Дружную семью прибалтийских народов сотрясает колоссальный конфликт, связанный с доступом к дешевой российской электроэнергии. А все потому, что Вильнюс мешает своим прибалтийским соседям получать электричество из России. В итоге цены на электроэнергию в Прибалтике резко выросли. Как такое произошло и есть ли у Латвии и Эстонии способ наказать Литву? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Почему идеалисты легко мутируют в палачей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Исторический опыт оплачен слишком дорогой ценой, чтобы его игнорировать. Нам стоит обратиться к кровавым урокам прошлого не для того, чтобы кого-то обвинять, или что-то прикрывать – но чтобы понять, как это случилось и как не дать этому случиться вновь. Подробности...

Тридцать лет назад закрыли комсомол, а никто не заметил

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Романтизация комсомольского прошлого – явление психологическое, а не идеологическое. Конечно, если бы СССР не развалился, у многих была бы совсем иная судьба. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Что СССР получил от раздела Польши с Рейхом

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 сентября 1939 года был подписан договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Документ, по сути, закреплял очередной раздел Польши. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Россия и Венгрия ударили по Украине

Немцы выбрали новую власть

Новые санкции США против России

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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Обсуждение: 30 комментариев
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Почему идеалисты легко мутируют в палачей

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		29 сентября 2021, 09:16

    Церковь – единственный институт, который проходит через всю тысячу лет русской истории. Она хранит живую память о всех ее страницах – в том числе, страшных и трагических.  И в этом – важная часть ее общественной миссии.

    На днях Священный Синод Русской Православной Церкви постановил: «В дополнение к ежегодному поминовению пострадавших в годы гонений за веру Христову благословить на территории России 30 октября совершение заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении».

    Церковь уже давно молитвенно чтит новомучеников – православных христиан, клириков и мирян, которые были убиты во время коммунистических гонений на веру. Каждый день, открывая церковный календарь, мы встречаем их имена. И чаще всего в качестве даты их мученической кончины мы видим два года – 1918-й и 1937-й.

    Но есть множество жертв, которые, строго говоря, не были именно мучениками за веру. Их тоже важно помнить. Конечно, Церковь всегда молилась и молится об упокоении всех жертв тирании и беззакония – но в решении синода это получило некоторую упорядоченность. Мы – все вместе – будем молиться о них в определенный день. Это упорное хранение памяти о жертвах нередко вызывает раздражение – по нескольким причинам. Иногда говорят, что не надо вспоминать эти трагические страницы нашей истории – и сосредоточиться на наших победах и достижениях. Мы все хотим гордиться нашей великой страной – давайте перестанем поминать прошлые трагедии, которые этому мешают.

    Но такой «лакировочный патриотизм» с самого начала очень хрупкий. В наши дни скрыть правду невозможно, а правда его убьет. Если мрачные и трагические события не будут признаны нами самими – и интегрированы в наше понимание истории – они превратятся в безотказное оружие наших противников. Люди часто говорят о том, как при крушении СССР страна разворовывалась под шумные разоблачения сталинских преступлений – и это, конечно, правда.

    Фото: Общественное достояние

    Но разоблачения приобретают такую силу удручать и обескураживать людей, когда им предшествовал долгий период замалчивания и лакировки. Пропаганда растит людей в идеологической теплице – психологически, может быть, и комфортной, но очень хрупкой. Когда она обрушивается, и внутрь врывается ледяной ветер, у людей нет никакого иммунитета.

    Еще одна причина состоит в том, что, как мы уже привыкли, исторические трагедии обычно вспоминаются с вполне инструментальными целями. Люди, которые (обоснованно или нет) числят себя наследниками пострадавших, пытаются заставить тех, кого они считают наследниками их обидчиков, «платить и каяться». Более того, демонстративное поминание старых преступлений может служить для прикрытия преступлений, которые совершаются прямо сейчас – может быть, не столь грандиозных, но явно более актуальных.

    Но Церковь вспоминает жертв по совсем другим причинам. Мы верим в личное бессмертие – в то, что мы можем сделать что-то по отношению к ушедшим. Мы можем о них молиться – и такая память важна не только для нас, но и для них. Забыть людей, которые стали жертвами несправедливости – само по себе несправедливо. Они не заслуживают быть забытыми.

    Более того, Церковь верит в то, что истина имеет значение. Нам всем предстоит столкнуться с истиной – нравится она нам или нет – на Страшном суде. Историю не надо лакировать – ее нужно осмыслить. И тогда она станет для нас источником силы и мудрости. Исторический опыт оплачен слишком дорогой ценой, чтобы его игнорировать. Нам стоит обратиться к кровавым урокам прошлого не для того, чтобы кого-то обвинять, или что-то прикрывать – но, чтобы понять, как это случилось, и как не дать этому случиться вновь.

    В ХХ веке были идеологии, безнравственный характер которых сразу бросался в глаза – как, например, национал-социализм с его доктриной расового превосходства. Но коммунизм начинался с мечты о гуманном, справедливом обществе, где не будет насилия и эксплуатации, а все народы будут жить в братской приязни. Это светлое видение соблазняло – да и соблазняет до сих пор – не самых плохих людей. Почему же все обернулось так плохо – расказачиванием, раскрестьяниванием, гонениями на Церковь, истреблением множества невинных людей? Почему возвышенные идеалисты так легко мутируют в палачей?

    Можно обратить внимание на два фактора, и оба они связаны с тем, что упоминается в постановлении синода – безбожием. Люди жаждут светлого царства мира, добра и правды – но отвергают Бога, который установит это царство. Они хотят построить это царство сами – царство не Божие, но человеческое – вооружившись тем, что им кажется «единственно верной теорией». Железной рукой загнать человечество к счастью. Для этого только нужно сломить сопротивление реакционных групп населения – помещиков, капиталистов, церковников, мелких собственников-крестьян, и так далее. Конечно, тут неизбежна большая кровь – но все оправдывается грядущим светлым царством.

    Второй фактор – это неверие в бессмертие души. В Евангелии сказано «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мар.8:36). Если вы добьетесь своих целей, совершив при этом преступления, низводящие вашу душу в ад, то вы проиграли все, что могли проиграть. Безбожие снимает этот страх за свою бессмертную душу – и делает любые методы допустимыми. Как говорит Нагульнов в «Поднятой целине»: «Жа-ле-е-ешь? Да я... тысячи рстанови зараз дедов, детишков, баб... Да скажи мне, что надо их в распыл... Для революции надо... Я их из пулемета... всех порежу!»

    Самостоятельные попытки построения светлого царства кончаются кровавым провалом. Мы не можем человеческими силами построить тот мир любви и братства, по которому томится наше сердце. Мы можем медленно строить немного лучший мир, чем сейчас – не ставя себе грандиозных планов и не очаровываясь очередными великими теориями. И смиренно уповать на Бога, который явит Его Царство в назначенное Им время.

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