Боксер Усик как символ нормальности

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25 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 10:09  |  vz.ru
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Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома? Подробности...
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Байдена толкают на ухудшение отношений с Москвой

Конгресс принял пакет новых антироссийских санкций ERIK S. LESSER/ЕРА/ТАСС
«Дух саммита в Женеве» под угрозой, предупредили в Москве. Поводом стал пакет антироссийских санкций, одобренный в нижней палате Конгресса. На этот раз в черный список внесли не только политиков, но и телеведущих – например, Владимира Соловьева. Впрочем, Белый дом наверняка смягчит предложенные меры. Иначе под угрозой окажутся достигнутые двумя президентами в Женеве договоренности. Подробности...
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Зачем Россия покоряла Кавказ

Борьба с горцами затянулась на десятилетия Ф. Рубо
Ровно 220 лет назад Россия сделала один из важнейших шагов в экспансии на Кавказе – присоединение Грузии (в ее тогдашних границах). 24 сентября 1801 года рескриптом императора Александра I в состав России было включено Картли-Кахетинское царство. Что дали в итоге нашей стране десятилетия войн, последовавших вслед за этим, и почему иначе было бы куда хуже? Подробности...
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Еще одну войну в Африке провоцирует старое вмешательство Запада

Военное противостояние на севере Африки нарастает Валерий Шарифулин/ТАСС
Конфликт вокруг транзита газа, непризнанные государства, пограничные стычки, гражданские войны, сепаратизм, разделенные народы и эгоистичное вмешательство западных стран. Все это – вовсе не история постсоветских государств, а многолетний конфликт на севере Африки, внезапно обострившийся в последние дни. О чем идет речь и почему такое произошло? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Боксер Усик как символ нормальности

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Феномен Александра Усика не как спортсмена, но как публичной фигуры, идущей наперекор мощной пропагандистской машине, во многом объясняется его успехом, от которого отскакивает и травля, и откровенное хамство. Подробности...

Коммерческий альпинизм – зло

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Я пишу эту колонку у подножия Эльбруса. Сегодня начинается моя шестая экспедиция на высочайшую вершину Европы. На одном из моих карабинов есть гравировка: «Главное – спуститься». Подробности...
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Преданная Франция обречена на новые геополитические потери

Елена Панина
Елена Панина, директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ
Создание AUKUS за спиной Макрона и срыв «сделки века» между Парижем и Канберрой ведут Францию к новым проблемам во внешней политике. Подробности...
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Новые санкции США против России

Вассерман и право на оружие

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Кто покусился на Шефира

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Вулкан Кумбре-Вьеха превратил в ад один из Канарских островов

На испанском острове Пальма в Атлантическом океане продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Есть опасения, что потоки лавы достигнут побережья и смешаются с водой, что может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. На данный момент лава покрыла 154 гектара земли, разрушены сотни зданий
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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Глеб Простаков

    Боксер Усик как символ нормальности

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		25 сентября 2021, 09:40

    Вечером 25 сентября, в субботу, состоится боксерский поединок за звание чемпиона по четырем престижным боксерским версиям между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Вокруг этого боя много не только спортивного, но и политического резонанса.

    С одной стороны, Усик – самый успешный украинский боксер после ушедших на спортивную пенсию братьев Кличко. И сейчас он претендует на, пожалуй, самое престижное звание в боксе – чемпиона в тяжелом весе. С другой стороны, Усик – объект ненависти украинских националистов и той части общества собственной страны, чье мнение они выражают. Усик не кричит где ни попадя «Слава Украине», не называет Россию «агрессором», но называет украинские СМИ провокаторами. Он, как правило, отшучивается на популярный в тусовке профессиональных патриотов вопрос: «чей Крым?». Хуже того, боксер религиозен и является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата, которая, как утверждает украинская пропагандистская машина, не что иное, как рука Кремля.

    При этом имеющий и не скрывающий своих взглядов Усик в ранние годы выходил на ринг с чубом запорожского казака, а после победы над соперником исполнял гопак. Он ездил на передовую к бойцам украинской армии, среди которых также много вменяемых ребят, в отличие от бродячего цирка многочисленных активистов на улицах украинских городов. В конце концов, они исполняют долг и выполняют приказы, что не отменяет ни призрачности целей гражданской войны, ни бессмысленности жертв по обе стороны линии соприкосновения. Но после 2014 года всех этих атрибутов патриотизма, равно как и украинского флага над головой победителя, стало решительно недостаточно для удовлетворения экзальтированной аудитории.

    На Украине спорт по умолчанию не может быть вне политики, более того, он – часть политики. Украинской прыгунье в высоту Ярославе Магучих пришлось извинятся за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на последней Олимпиаде после мощнейшей травли в соцсетях и медиа. А на днях подающая надежды украинская теннисистка Элина Свитолина решила не ехать на престижный турнир в Москву. Такое поведение подают не иначе как проявление твердости и патриотизма, но на самом деле большинству спортсменов просто хочется избежать травли.

    Будучи зависимыми от спонсоров и медиа, украинские спортсмены, как правило, не могут себе позволить думать и говорить то, что они хотят. Думать и говорить можно только то, что должно. Усик – редчайшее исключение. И, если националисты его просто ненавидят, то для власти он – настоящая головная боль. Ни экс-президент Петр Порошенко, ни действующий Владимир Зеленский откровенно не знают, что делать с успехами боксера. Не поздравить человека, который побеждает с украинским флагом в руках в матчах, которые смотрят миллионы украинцев, вроде как нельзя. А поздравишь слишком тепло – получишь ушат помоев в социальных сетях и скандал в медиа. К слову, украинские президенты нашли нетривиальный выход – они стыдливо поздравляли боксера в Twitter, которым на Украине мало кто пользуется. Но поздравлений ни на официальном сайте, ни на основных площадках коммуникации – Facebook и Instagram – не выходило. Формальность выдержана, резонанс – минимальный.

    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

    Интересно, что за Усика одинаково болеют и на Украине, и в России. Под постами Александра, сделанными после «битвы взглядов» и финальной пресс-конференции с Джошуа перед боем, можно встретить пользователей из Киева, Харькова, Красноярска, Воронежа и многих других городов и весей наших стран.

    В общем, все как в известной песне группы «Браво»: «Киев и Магадан, Пенза и Ереван». Сам Усик неоднократно говорил, что не разделяет два одинаково близких ему народа и ценит поддержку российских поклонников. Тем самым спортсмен объединяет огромное количество просто вменяемых людей по разные стороны российско-украинской границы.

    Многие из тех, кто в субботу вечером прильнет к экранам мониторов и телевизоров, будут желать Усику победы. А многие с таким же вожделением будут ждать его сокрушительного поражения. Тем более, что эти надежды небезосновательны: Джошуа – фаворит в этом поединке, которому букмекеры дают 60% вероятности победы, тогда как Усику – только 35% (5% ставят на ничью).

    Феномен Усика не как спортсмена, но как публичной фигуры, идущей наперекор мощной пропагандистской машине, во многом объясняется его успехом, от которого отскакивает и травля, и откровенное хамство. И очень многие в сегодняшней Украине хотели бы, чтобы в субботу боксер лишился этой брони. Впрочем, вряд ли 34-летний православный спортсмен откажется от себя и своих убеждений даже в случае проигрыша. А я, как и многие мои знакомые и друзья, пожелаю Усику убедительной победы.

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