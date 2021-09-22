Кто первым выйдет из Минских соглашений

Умные люди говорили, что компромисс получается лишь тогда, когда обе стороны убеждаются в невозможности достичь победы иным способом. И если следовать этой логике, то Киев уже давно должен был уступить и начать выполнять Минские соглашения. Ведь всем понятно, что победить в конфликте Украина не может. Она не захватит Донбасс, не оккупирует Крым, не втянет другие страны в реальный конфликт с Россией и не выдержит долгого давления со стороны Москвы. В свою очередь, лишь компромисс в виде Минских соглашений позволяет Украине сохранить в своем составе территории ЛНР и ДНР. Лишь этот компромисс поможет (пусть не сразу, но в перспективе) выстроить отношения с Российской Федерацией – крупнейшим соседом и единственной, по сути, великой державой, которой не плевать на то, как будут жить простые украинцы.

Державой, которая до сих пор – несмотря на все слова, действия и преступления украинской стороны – рассматривает их как братьев и не вводит в отношение Киева серьезные контрсанкции. Наконец, только этот компромисс поможет Украине сохраниться как государству и не продолжать двигаться в сторону полураспада. Прекратить вести войну против собственных граждан, истории и государственности.

Однако украинские власти не спешат реализовывать компромиссные соглашения, а украинские элиты – смещать власти, ведущие страну к катастрофе. Во многом это связывается как раз с тем, что Киев уверен: он может достичь победы иным способом. И способ этот называется «заграница нам поможет». На Украине искренне уверены, что западные друзья обуют (в прямом смысле), накормят, согреют, защитят «новую украинскую демократию». При этом хуже всего то, что это не какие-то беспочвенные фантазии – почву для них (пусть и крайне зыбкую, ненадежную) создают сами западные страны. Не только США, но и Европа.

Так, например, на переговорах в рамках Нормандского формата Франция и Германия системно отказываются определять, о чем они с Россией при участии Украины говорят. Париж с Берлином не хотят, по данным источника РИА Новости, закреплять в проекте итогового документа географическую дислокацию конфликта, его характер и участников. Вымарывают из итоговых документов любой намек не то, что речь идет о гражданском конфликте на Украине. Призывают Россию признать себя агрессором и стороной Минских соглашений (хотя подписывались они, напомним, между Украиной и народными республиками Донбасса при посредничестве ряда стран, в том числе и РФ). Ну и, естественно, ни намеком не принуждают Киев выполнять условия Минских соглашений.

И тем самым дают Украине призрачную надежду на то, что будут поддерживать ее неадекватную позицию при любых условиях. Что бы украинское руководство ни делало, как бы ни оскорбляло ту же Германию, сколько бы западных денег ни разворовало и какие бы неадекватные требования Западу ни выставляло бы, Европа Украину не бросит. Не по причине какой-то большой любви, и не только по причине антироссийских настроений ряда украинских элит. И даже не только потому, что не хотят расстроить Соединенные Штаты.

Проблема, скорее, в том, что нынешние европейские элиты – слабые и никчемные – в случае отказа от поддержки Украины не способны будут объяснить своим избирателям, почему на протяжении стольких лет они инвестировали деньги налогоплательщиков в провальный украинский проект. Ровно по этой же причине Европа до сих пор спонсирует и поддерживает Косово – территорию, где правят наркоторговцы.

Что делать

Казалось бы, загнанных со всех сторон, не имеющих свободы маневра европейцев нужно пожалеть, а потом понять и простить. Помочь им как-то выйти из неприятной ситуации. Например, организовать саммит лидеров стран-участниц Нормандского формата. Однако проблема в том, что Москва устала подавать. Устала постоянно просить партнеров как-то повлиять на Киев в смысле выполнения Минских соглашений. Устала отвечать на все возрастающее количество вопросов от условной патриотической части населения и жителей ЛНР/ДНР по поводу того, сколько еще можно делать вид, что уже гниющий труп Минских соглашений еще можно воскресить.

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Сколько можно признавать народные республики территорией Украины и давать понять, что в какой-то момент они войдут в ее состав? Напомним, что граждане ДНР и ЛНР украинскую власть не выбирали и не выбирают – а российскую выбирают (для тех, кто обладает уже российскими паспортами, организовывали автобусные рейсы до избирательных участков в Ростовской области).

И в этой ситуации Кремль находится в определенной вилке. С одной стороны, он не может игнорировать точку зрения российских избирателей и гражданских активистов и понимает, что любая, даже минимальная, сдача интересов Донбасса приведет к серьезным внутриполитическим проблемам в России. С другой стороны, он не может перечеркнуть Минские соглашения и снять с себя все обязательства по ним, поскольку все сразу обвинят Россию в срыве соглашений. Кремль все еще надеется на то, что этот благородный шаг сделает украинское руководство (которому столь яркий шаг ни к чему, поскольку тогда Европа вынуждена будет снимать санкции с РФ).

В итоге все стороны занимаются очень странной игрой. Европа за Минские соглашения, но ничего не делает для их выполнения. Украина против Минских соглашений, не выполняет его пункты – но из него не выходит. Российская Федерация не может заставить Украину соблюдать Минские соглашения, продвигает параллельный трек (то есть интегрирует Донбасс во всех смыслах, кроме официального территориального присоединения), но в то же время тоже не снимает с себя обязательств как страны-гаранта соглашений.

Вопрос лишь в том, сколько эти танцы с бубнами будут продолжаться. И кому из игроков это все первому надоест.