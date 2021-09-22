Кто первым выйдет из Минских соглашений

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22 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:17  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

Новый подозреваемый – некто Сергей Федотов, которого называют «сотрудником ГРУ» Metropolitan Police
Лондон во вторник вновь вспомнил об инциденте с якобы имевшим место отравлением «Новичком» перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там заявили, что Петрову и Боширову провести эту операцию помогал третий агент ГРУ. Впрочем, никаких доказательств этого опять не предъявлено. Решение Британии реанимировать старый скандал преследует сразу несколько внутренних и внешнеполитических целей, считают эксперты. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Антироссийские санкции убивают украинские книги

Украинская книга теряет читателя РИА Новости
На Украине исчезли читатели книг, особенно украинских. По крайней мере, это прямо следует из жалоб, которыми активно делятся и книгоиздатели, и политики страны. Как ни странно, к подобным последствиям привели жесткие меры по борьбе с российским книжным влиянием, введенные в свое время Киевом. Как же произошел такой парадокс? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Кто первым выйдет из Минских соглашений

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Минские соглашения умерли и даже уже гниют. Однако никто – ни Украина, ни Россия, ни Европа это не признают. И все делают вид, что этот труп еще можно воскресить. Подробности...

Донбасс на выборах в Госдуму дошел до середины Рубикона

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Привычные для жителей России процедуры – получение паспорта или выборы – для людей с Донбасса в силу непрекращающейся войны, трудного экономического положения, непризнанности республик приобретают совсем иное значение. Подробности...
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Европу ставят перед выбором между США и Китаем

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
США предельно ясно показали, что их игра с Китаем идет по-крупному, и Евросоюз теперь должен решить – готов он повышать ставки или лучше спасовать. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Зеленский устраняет опасного конкурента

США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Оттоманская Порта


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    «не было паники»


    Психиатр оценил действия профессора Сыромятникова во время атаки на пермский вуз

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    Геворг Мирзаян

    Кто первым выйдет из Минских соглашений

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		22 сентября 2021, 12:06

    Умные люди говорили, что компромисс получается лишь тогда, когда обе стороны убеждаются в невозможности достичь победы иным способом. И если следовать этой логике, то Киев уже давно должен был уступить и начать выполнять Минские соглашения. Ведь всем понятно, что победить в конфликте Украина не может. Она не захватит Донбасс, не оккупирует Крым, не втянет другие страны в реальный конфликт с Россией и не выдержит долгого давления со стороны Москвы. В свою очередь, лишь компромисс в виде Минских соглашений позволяет Украине сохранить в своем составе территории ЛНР и ДНР. Лишь этот компромисс поможет (пусть не сразу, но в перспективе) выстроить отношения с Российской Федерацией – крупнейшим соседом и единственной, по сути, великой державой, которой не плевать на то, как будут жить простые украинцы.

    Державой, которая до сих пор – несмотря на все слова, действия и преступления украинской стороны – рассматривает их как братьев и не вводит в отношение Киева серьезные контрсанкции. Наконец, только этот компромисс поможет Украине сохраниться как государству и не продолжать двигаться в сторону полураспада. Прекратить вести войну против собственных граждан, истории и государственности.

    Однако украинские власти не спешат реализовывать компромиссные соглашения, а украинские элиты – смещать власти, ведущие страну к катастрофе. Во многом это связывается как раз с тем, что Киев уверен: он может достичь победы иным способом. И способ этот называется «заграница нам поможет». На Украине искренне уверены, что западные друзья обуют (в прямом смысле), накормят, согреют, защитят «новую украинскую демократию». При этом хуже всего то, что это не какие-то беспочвенные фантазии – почву для них (пусть и крайне зыбкую, ненадежную) создают сами западные страны. Не только США, но и Европа.

    Так, например, на переговорах в рамках Нормандского формата Франция и Германия системно отказываются определять, о чем они с Россией при участии Украины говорят. Париж с Берлином не хотят, по данным источника РИА Новости, закреплять в проекте итогового документа географическую дислокацию конфликта, его характер и участников. Вымарывают из итоговых документов любой намек не то, что речь идет о гражданском конфликте на Украине. Призывают Россию признать себя агрессором и стороной Минских соглашений (хотя подписывались они, напомним, между Украиной и народными республиками Донбасса при посредничестве ряда стран, в том числе и РФ). Ну и, естественно, ни намеком не принуждают Киев выполнять условия Минских соглашений.

    И тем самым дают Украине призрачную надежду на то, что будут поддерживать ее неадекватную позицию при любых условиях. Что бы украинское руководство ни делало, как бы ни оскорбляло ту же Германию, сколько бы западных денег ни разворовало и какие бы неадекватные требования Западу ни выставляло бы, Европа Украину не бросит. Не по причине какой-то большой любви, и не только по причине антироссийских настроений ряда украинских элит. И даже не только потому, что не хотят расстроить Соединенные Штаты.

    Фото: CHARLES PLATIAU/EPA/ТАСС

    Проблема, скорее, в том, что нынешние европейские элиты – слабые и никчемные – в случае отказа от поддержки Украины не способны будут объяснить своим избирателям, почему на протяжении стольких лет они инвестировали деньги налогоплательщиков в провальный украинский проект. Ровно по этой же причине Европа до сих пор спонсирует и поддерживает Косово – территорию, где правят наркоторговцы.

    Что делать

    Казалось бы, загнанных со всех сторон, не имеющих свободы маневра европейцев нужно пожалеть, а потом понять и простить. Помочь им как-то выйти из неприятной ситуации. Например, организовать саммит лидеров стран-участниц Нормандского формата. Однако проблема в том, что Москва устала подавать. Устала постоянно просить партнеров как-то повлиять на Киев в смысле выполнения Минских соглашений. Устала отвечать на все возрастающее количество вопросов от условной патриотической части населения и жителей ЛНР/ДНР по поводу того, сколько еще можно делать вид, что уже гниющий труп Минских соглашений еще можно воскресить.

    Сколько можно признавать народные республики территорией Украины и давать понять, что в какой-то момент они войдут в ее состав? Напомним, что граждане ДНР и ЛНР украинскую власть не выбирали и не выбирают – а российскую выбирают (для тех, кто обладает уже российскими паспортами, организовывали автобусные рейсы до избирательных участков в Ростовской области).

    И в этой ситуации Кремль находится в определенной вилке. С одной стороны, он не может игнорировать точку зрения российских избирателей и гражданских активистов и понимает, что любая, даже минимальная, сдача интересов Донбасса приведет к серьезным внутриполитическим проблемам в России. С другой стороны, он не может перечеркнуть Минские соглашения и снять с себя все обязательства по ним, поскольку все сразу обвинят Россию в срыве соглашений. Кремль все еще надеется на то, что этот благородный шаг сделает украинское руководство (которому столь яркий шаг ни к чему, поскольку тогда Европа вынуждена будет снимать санкции с РФ).

    В итоге все стороны занимаются очень странной игрой. Европа за Минские соглашения, но ничего не делает для их выполнения. Украина против Минских соглашений, не выполняет его пункты – но из него не выходит. Российская Федерация не может заставить Украину соблюдать Минские соглашения, продвигает параллельный трек (то есть интегрирует Донбасс во всех смыслах, кроме официального территориального присоединения), но в то же время тоже не снимает с себя обязательств как страны-гаранта соглашений.

    Вопрос лишь в том, сколько эти танцы с бубнами будут продолжаться. И кому из игроков это все первому надоест.

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