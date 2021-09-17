Над либералами надругались с помощью УГ

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17 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 16:31  |  vz.ru
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В Европе появилась первая жертва газового кризиса

Великобритания показала, к чему доведет Европу энергокризис Christoph Hardt/Geisler
Fotopres/Global Look Press
Зима еще не наступила, а энергетический кризис в Европе выявил первого потерпевшего. В Великобритании остановлено два завода по производству удобрений. Простой при таких ценах на газ – лучшее из двух зол. И это только начало – дальше снежный ком будет нарастать. Это яркий пример того, к чему надо готовиться европейскому континенту этой зимой при сохранении энергетического кризиса.  Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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В сознании Австралии Китай превратился в монстра

США и Австралия вспомнили о «морских демократиях» и их вековой «борьбе за свободу» MICK TSIKAS/EPA/ТАСС
«Страхи правящей элиты в Австралии очень сильны. Они эффективно подпитываются прессой и экспертным сообществом. В итоге австралийские политики буквально в каждом китайце видят угрозу», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Алексей Куприянов. Какие причины вынудили США, Великобританию и Австралию создать новый военный союз AUKUS? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Над либералами надругались с помощью УГ

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Безусловно, искренние антикоммунисты обмануты Волковым-Навальным в самых лучших чувствах и обмануты жестоко. Можно даже сказать, что над ними цинически надругались. Подробности...

Человечество сознательно сажают на траву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Невыразимый пафос, с которым Америка диктует повестку без компромиссов и оттенков, должен настораживать. Где-то тут кроется огромная ложь. И чья-то липкая лапа шарит по вашим карманам. Подробности...
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Современный мир – это война

Денис Фисенко
Денис Фисенко, Ветеран Группы «А»
Война сейчас – это не удар ядерных ракет, а взрыв смертника в метро. Это не танковые клинья, а религиозный фанатик, который фурой давит прохожих. Современная война – это не массы пехоты, а массы нелегалов. Подробности...
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Максим Соколов

    Над либералами надругались с помощью УГ

    Максим Соколов
    публицист
    		17 сентября 2021, 16:27

    Изначально довольно вялая кампания по выборам в Госдуму в последний момент оживилась. По крайней мере, согласно представлениям оппозиционеров А. А. Навального (ИК Покров) и Л. М. Волкова (Берлин-Вильнюс), запустивших перед самым началом подачи голосов кампанию УГ («Умное голосование»).

    Смысл УГ в том, чтобы граждане голосовали согласно спискам Л. М. Волкова (А. А. Навальный сейчас вряд ли технически способен их составлять). Списки же сформированы в соответствии с малороссийским присловьем «Хто iде? – Чорт! – Добре, сынку, абы не москаль!». То есть гражданам предписано отдавать свои голоса за Карпа или Сидора (но имеющего отличные от нуля шансы на избрание, какая-нибудь «Серо-буро-малиновая альтернатива» не котируется), лишь бы этот Карп или Сидор не числился в списках «Единой России».

    Сама по себе идея не нова. Голосование не «за», а «против» хорошо известно и западному миру. В 2002 году, когда во Франции во второй тур президентских выборов вышли голлист Ширак и националист Ле Пен, прогрессивные французы, хотя и терпеть не могли Ширака, дружно пошли голосовать за него, лишь бы не пустить в Елисейский дворец националиста.

    Это частный случай максимы «Голосуй с пользой». Так, чтобы твой голос не пропал. Или, по крайней мере, так, чтобы навредить фавориту, сорвав его избрание. «Хочь гiрше, та iнше».

    Да и у нас такая практика существует, как минимум, с думских выборов 2011 года. Тогда общественностью было решено поддерживать «Справедливую Россию», чтобы оттянуть голоса у ЕР. Какое-то количество голосов в самом деле было оттянуто, хотя затем большая часть депутатов от СР голосовало в полном единомыслии с ЕР.

    Фото: Александр Щербак/ТАСС

    То же и на выборах 2019 года в Московскую городскую думу. Там уже были списки УГ, и в МГД вместо клятого единоросса прошла Даша Самокат (Д. С. Беседина), всецело посвятившая себя борьбе с автотранспортом. Впрочем, А. А. Навальный сообщает: «Мы придумали УГ и успешно испытали его» (правда примеров успеха не приводит, поскольку их нет) и сулит: «Приведете в УГ родственника — станете круче на 3000%».

    Но на нынешних выборах УГ произвело неожиданный эффект. Лоялисты, которым, по замыслу, «Список Шиндлера-2» должен быть, как нож острый в сердце, либо вообще никак на него не отреагировали, либо добродушно посмеялись. Тогда как недоуменные возгласы, порой даже сопровождавшиеся проклятиями, исходили от гуру либерализма.

    «Эффект УГ в масштабах страны предвидеть можно, и он совсем не позитивный. Выгоду от него получила КПРФ – партия, которая не только под давлением власти, но в силу собственной идеологии участвует в создании в нашей стране репрессивного государства».
    «Очевидным бенефициаром такого подхода становится КПРФ. Это быстро может привести к еще более уродливым формам консолидации власти. Коммуно-фашизм ничуть не лучше того, что мы наблюдаем сейчас».
    «Сейчас Навальный должен срочным образом прислать обращение к своим фанатам и преданным поклонникам следующего содержания: "Ребята, простите, моя команда обосралась с "умным голосованием", предложив продвигать в Думу конченных мерзавцев вместо более достойных кандидатов».
    «Я смотрю на рекомендации УГ, и у меня плавится мозг. Алексей Навальный рекомендует мне проголосовать за КПРФ… Я был так счастлив, когда то государство, в котором я родился, кануло в лету. Как мы дошли до такого омерзительного тупика?» и т. д., и т. п.

    Доходит до того, что активисты свободы пишут в разные инстанции вплоть до ООН и «Спортлото» петиции с требованием пересмотреть списки УГ в сторону декоммунизации или хотя бы меньшей коммунизации. Что в условиях уже начавшегося голосования невозможно даже и по техническим причинам – тогда получится уже полный сумбур вместо музыки. Безусловно, искренние антикоммунисты обмануты Волковым-Навальным в самых лучших чувствах и обмануты жестоко. Можно даже сказать, что над ними цинически надругались.

    Но посмотрим на вопрос с другой стороны. В чем заключалось техзадание по УГ? В том, чтобы в Думу прошли кто угодно, лишь бы не единороссы. Особенно, если за них проголосует покорная воле А. А. Навального прогрессивная общественность, обеспечив необходимый прирост голосов. Была сформулирована простая арифметическая задача – было получено простое арифметическое решение.

    А считать хотя бы два хода вперед (про три и четыре даже говорить нечего) – и когда же А. А. Навальный и его адепты были к этому способны? Так что ничего особенного, обыкновенный – и далеко не первый – пшик. Пора бы и привыкнуть.

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