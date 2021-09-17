Над либералами надругались с помощью УГ

Изначально довольно вялая кампания по выборам в Госдуму в последний момент оживилась. По крайней мере, согласно представлениям оппозиционеров А. А. Навального (ИК Покров) и Л. М. Волкова (Берлин-Вильнюс), запустивших перед самым началом подачи голосов кампанию УГ («Умное голосование»).

Смысл УГ в том, чтобы граждане голосовали согласно спискам Л. М. Волкова (А. А. Навальный сейчас вряд ли технически способен их составлять). Списки же сформированы в соответствии с малороссийским присловьем «Хто iде? – Чорт! – Добре, сынку, абы не москаль!». То есть гражданам предписано отдавать свои голоса за Карпа или Сидора (но имеющего отличные от нуля шансы на избрание, какая-нибудь «Серо-буро-малиновая альтернатива» не котируется), лишь бы этот Карп или Сидор не числился в списках «Единой России».

Сама по себе идея не нова. Голосование не «за», а «против» хорошо известно и западному миру. В 2002 году, когда во Франции во второй тур президентских выборов вышли голлист Ширак и националист Ле Пен, прогрессивные французы, хотя и терпеть не могли Ширака, дружно пошли голосовать за него, лишь бы не пустить в Елисейский дворец националиста.

Это частный случай максимы «Голосуй с пользой». Так, чтобы твой голос не пропал. Или, по крайней мере, так, чтобы навредить фавориту, сорвав его избрание. «Хочь гiрше, та iнше».

Да и у нас такая практика существует, как минимум, с думских выборов 2011 года. Тогда общественностью было решено поддерживать «Справедливую Россию», чтобы оттянуть голоса у ЕР. Какое-то количество голосов в самом деле было оттянуто, хотя затем большая часть депутатов от СР голосовало в полном единомыслии с ЕР.

То же и на выборах 2019 года в Московскую городскую думу. Там уже были списки УГ, и в МГД вместо клятого единоросса прошла Даша Самокат (Д. С. Беседина), всецело посвятившая себя борьбе с автотранспортом. Впрочем, А. А. Навальный сообщает: «Мы придумали УГ и успешно испытали его» (правда примеров успеха не приводит, поскольку их нет) и сулит: «Приведете в УГ родственника — станете круче на 3000%».

Но на нынешних выборах УГ произвело неожиданный эффект. Лоялисты, которым, по замыслу, «Список Шиндлера-2» должен быть, как нож острый в сердце, либо вообще никак на него не отреагировали, либо добродушно посмеялись. Тогда как недоуменные возгласы, порой даже сопровождавшиеся проклятиями, исходили от гуру либерализма.

«Эффект УГ в масштабах страны предвидеть можно, и он совсем не позитивный. Выгоду от него получила КПРФ – партия, которая не только под давлением власти, но в силу собственной идеологии участвует в создании в нашей стране репрессивного государства».

«Очевидным бенефициаром такого подхода становится КПРФ. Это быстро может привести к еще более уродливым формам консолидации власти. Коммуно-фашизм ничуть не лучше того, что мы наблюдаем сейчас».

«Сейчас Навальный должен срочным образом прислать обращение к своим фанатам и преданным поклонникам следующего содержания: "Ребята, простите, моя команда обосралась с "умным голосованием", предложив продвигать в Думу конченных мерзавцев вместо более достойных кандидатов».

«Я смотрю на рекомендации УГ, и у меня плавится мозг. Алексей Навальный рекомендует мне проголосовать за КПРФ… Я был так счастлив, когда то государство, в котором я родился, кануло в лету. Как мы дошли до такого омерзительного тупика?» и т. д., и т. п.

Доходит до того, что активисты свободы пишут в разные инстанции вплоть до ООН и «Спортлото» петиции с требованием пересмотреть списки УГ в сторону декоммунизации или хотя бы меньшей коммунизации. Что в условиях уже начавшегося голосования невозможно даже и по техническим причинам – тогда получится уже полный сумбур вместо музыки. Безусловно, искренние антикоммунисты обмануты Волковым-Навальным в самых лучших чувствах и обмануты жестоко. Можно даже сказать, что над ними цинически надругались.

Но посмотрим на вопрос с другой стороны. В чем заключалось техзадание по УГ? В том, чтобы в Думу прошли кто угодно, лишь бы не единороссы. Особенно, если за них проголосует покорная воле А. А. Навального прогрессивная общественность, обеспечив необходимый прирост голосов. Была сформулирована простая арифметическая задача – было получено простое арифметическое решение.

А считать хотя бы два хода вперед (про три и четыре даже говорить нечего) – и когда же А. А. Навальный и его адепты были к этому способны? Так что ничего особенного, обыкновенный – и далеко не первый – пшик. Пора бы и привыкнуть.