Почему в русском кино нет секса

Взгляд
22 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:58  |  vz.ru
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Как России заработать на богатствах Афганистана

Афганистан может разбогатеть на «зеленой» революции Owen Humphreys/РА/ТАСС
Нефть и золото, литий и железная руда. Все это – лишь малая часть огромных природных богатств, которыми располагает Афганистан и которые теперь предлагает к разработке всем желающим новое, талибское правительство страны. Могут ли все эти экономические проекты быть интересны России и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Что ждет самый бедный регион России

Евгений Донгак, житель села Кирсарай. Далеко не единственная точка в Туве, требующая особого внимания Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Тува, которую считают самым бедным регионом России, стоит на пороге перемен. Однако для преодоления бедности в Туве придется не только создавать новые рабочие места, но и убеждать жителей республики изменить сложившийся уклад жизни. О том, как живет регион и что делается для его развития, на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Русофобским «патрулям» в Казахстане прикусили язык

По мнению российских наблюдателей, по Куату Ахметову плачет тюрьма кадр из видео
В Казахстане решили проверить деятельность «языковых патрулей», участники которых унижали русскоговорящих жителей. Схожая работа началась в Киргизии. Изначально власти обеих республик не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на выходки русофобов. Что стало причиной для такого развития событий? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Почему в русском кино нет секса

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Тонко устроенному русскому человеку в принципе важно, чтобы с тобой «было о чем». Нам жизненно необходимо, чтобы человек, снимая перед нами «юбку за юбкой», оголял перед нами все новые и новые грани души. Подробности...

Навальный взял ружье не с той стороны

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ощущения от прочтения статьи Навального сводятся к недоумению. Все время хочется спросить автора: «Вы с кем разговариваете, вообще? К кому сейчас обращаетесь?». Подробности...
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Меркель развеяла иллюзии России насчёт Германии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Меркель – отнюдь не самый удобный партнёр для России. Но нельзя забывать, что со многими в немецкой элите иметь дело ещё сложнее. А с кем-то – совсем невозможно. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 4 комментария

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 20 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Почему в русском кино нет секса

    Юлия Лемарк
    Сценарист,режиссер и продюсер
    		22 августа 2021, 12:01

    Помню, как один из преподавателей ВГИКа с придыханием рассказывал о своем первом просмотре сцены из кинофильма «Табор уходит в небо», где Светлана Тома, невероятная цыганка Рада, оголяла грудь перед Лойко Зобаром и снимала бесконечные цветастые юбки. Я часто потом слышала от людей, чья юность выпала на конец семидесятых, что именно этот момент стал одним из самых ярких впечатлений начала их интимной жизни.

    В восьмидесятые такой вспышкой стала знаковая сцена фильма «Маленькая Вера», а в девяностые советский киноэротизм вытеснила «Греческая Смоковница», «Эммануэль» и Тинто Брасс, пересмотренный на кассетах VHS, передаваемых из рук в руки. Особые ценители вспоминают еще «Последнее танго в Париже» и ту самую сцену со сливочным маслом, после съемок которой актриса годами лечилась у психиатра.

    Что еще вы можете вспомнить? Изнасилование Моники Белуччи в «Необратимости»? Гастрономический стриптиз из «Девяти с половиной недель»? Запредельный «Антихрист» Ларса фон Триера? Возможно.

    А где же фильмы российского производства в этом списке? Или наш кинематограф не дружит с сексом, не умея его показывать, не умея его оправдать или, возможно… не видя в сексе смысла?

    Сексуальная революция произошла на Западе в шестидесятые. У нас, как считают социологи, в девяностые. «В СССР секса нет».

    Фото: Рассказы,RU Media

    Сейчас в США развитие этой темы пошло по двум направлениям: с одной стороны феминистки и «не трогай меня, не смотри на меня, я сама за себя заплачу», а с другой – толерантность и ЛГБТ. Две яркие крайности отражаются в кинематографе, мы все это видим на кинофестивалях и премиях. Даже ходит шутка, что «Оскар» теперь дают только фильмам про темнокожих представителей ЛГБТ-культуры с травмами и инвалидностью, либо феминистическим картинам о сильных женщинах, которых притесняли мужчины. А как у нас? Куда у нас развернулась тема?

    В сериалах для ТВ, где главная героиня – женщина, редакторы настаивают, чтобы она была чистая и практически невинная. И всё она мужчин отвергает и отвергает, а они за ней бегают и бегают, да еще и в штабеля сами укладываются. ЛГБТ лучше не трогать вообще – а то пропаганда. А секс… Да кому он нужен! Пусть растет рейтинг специализированных сайтов. Российское кино не полезет в эту тему. От греха подальше.

    Почему же так? Может, зритель не хочет этого видеть? Может нам, как пушкинскому Дон Жуану, достаточно заметить лишь узенькую пяточку, а дальше мы уж как-нибудь сами? Нам-то не привыкать. А может, наоборот? Мы уже всякое видели (нам вон в «Играх престолов» такое показали!), что и удивить то нас нечем.

    Сериал «Измены», «Хеппи-энд» и «Чики», возможно, все, что можно вспомнить по этому поводу. И, несмотря на то что герои там «ходят и хотят», сам процесс нам особо и не показывают. И всё там как-то «примерно», причесано и прилизано. И главное ведь не рейтинг 18+. Главное – момент с юбками, который поразит наше воображение.

    И такой момент есть! Но он не эротический, а отчаянный. Это одна из короткометражек фильма «Рассказы» Михаила Сегала, вошедшая в наше коллективное бессознательное фразой «О чем с тобой трахаться?!». Если помните, там у героев была существенная разница в возрасте, и культурный уровень героини оставлял желать лучшего. Ну не знала она ничего ни про войну, ни про революцию, ни про ледоруб и Троцкого. И герой не смог, вскрыв нашу общую потребность – нам нужно, чтобы было, о чем трахаться. И, думаю, это главное открытие нашего кино в этой теме. Это проникновение в самую суть наших желаний.

    Тонко устроенному русскому человеку в принципе важно, чтобы с тобой «было о чем». Это, кстати, касается и выпивки. Без тоста, без беседы «за жизнь», без выворачивания наизнанку, без драматургического полета через «ты меня уважаешь» к мордобою и обратно к братанию («мы уважаемые люди»), без этого нам не интересно ни выпивать, ни спать друг с другом. Нам жизненно необходимо, чтобы человек, снимая перед нами «юбку за юбкой», оголял перед нами все новые и новые грани души.

    Мы хотим, чтобы с нашими фильмами нам было «о чем»: посмотреть, подумать, посмеяться, поплакать, помечтать. Мы хотим глубины, а не глубокой глотки. Но пока нам показывают только «как», да еще и стыдливо прикрывая подробности. И пока так, с кино нам тоже будет, увы не о чем трахаться.

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