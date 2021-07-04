Почему на Украине заговорили о голоде

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    		4 июля 2021, 12:20

    С 1 июля на Украине разрешено продавать сельскохозяйственные угодья. Согласно закону, теперь их могут приобретать физические лица с украинским гражданством – и не более ста гектаров в одни руки. А еще через три года право на покупку черноземов получат украинские юридические лица – в количестве до десяти тысяч гектаров.

    Последствия этого решения могут показаться не слишком очевидными для стороннего наблюдателя. Однако они вызывают в украинском обществе самые пессимистические прогнозы, местами близкие к панике. Причем их озвучивает не только задавленная политическими преследованиями оппозиция, а вполне лояльные политики и экономисты.

    Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предупреждает, что украинское государство потеряет контроль над большей частью сельхозземель, а по словам бывшего министра экономики Виктора Суслова, аграрный сектор попадет в руки иностранных компаний, угрожая продовольственной безопасности Украины.

    Собственно, это происходило еще до снятия моратория на продажу земли. «Страна самых плодородных черноземов» давно страдает от роста цен на базовые элементы продуктовой корзины, а ненормальное подорожание овощей, вроде картофеля или лука, случается на Украине практически каждый год. Причем украинцам приходится закупать картошку прямиком у «страны-агрессора» или экспортировать ее из регионов Ближнего Востока и Средней Азии.

    Причины этого очевидны. Правительство страны победившего достоинства элементарно не контролирует ситуацию на внутреннем продовольственном рынке. На Украине перестали осуществлять прогнозирование урожая, не ведут необходимый подсчет продовольственных запасов, а государство полностью отпустило ценообразование, совершенно не считаясь с реальными потребностями и покупательной способностью населения. Что открывает широкие возможности для манипулирования ценами.

    Фото: Volodymy Tarasov/Global Look Press

    Аграрные производители Украины традиционно делают ставку на технические культуры, вроде кукурузы, подсолнечника и рапса, а также засевают поля пшеницей – потому что это продается на мировом рынке и приносит максимальную прибыль. Украинским потребителям приходится покупать постоянно дорожающие импортные товары, которые замещают нехватку продовольствия, сложившуюся в результате разбалансированности сельского хозяйства страны.

    Такая ситуация крайне выгодна транснациональным компаниям и стимулирует обнищание украинцев. Продажа земли еще больше усугубит кризис. Несмотря на то, что ее нельзя приобретать иностранцам, иностранные корпорации смогут скупать основные земельные активы через своих украинских представителей, с помощью банков или подставных лиц. После чего ориентируют их на выращивание все тех же экспортных культур, абсолютно не считаясь с продовольственными потребностями Украины.

    Эта схема давно опробована на странах третьего мира, и является характерным признаком колониальной зависимости, в которую попало современное украинское государство. Однако утрата продовольственной безопасности – не единственная проблема начавшейся земельной приватизации. В последние годы на Украине регулярно происходят битвы за урожай в прямом смысле слова – местные фермеры стараются отбиться от нападений вооруженных банд, составленных из ультраправых боевиков. Они захватывают сельскохозяйственную технику и зерно, жестоко избивая людей. А коррумпированная полиция вяло реагирует на действия рэкетиров – или делает это с опозданием, для проформы.

    Земельная приватизация будет представлять собой в этих условиях второе издание девяностых, когда бандиты захватывали заводы и отбирали у людей жилье в больших городах. Люди в камуфляже без проблем заставят селян переписать на себя участки земли, потому что защитить их попросту некому. А многие украинцы добровольно продадут свою землю по заведомо заниженным ценам, которые установят сговорившиеся между собою скупщики – просто для того, чтобы поддержать себя в условиях хронической безработицы.

    Все это приведет к очередной волне трудовой миграции – когда обезземеленные селяне устремятся в города и будут еще активнее выезжать за границу, чтобы собирать польскую клубнику или работать на консервных заводах в Чехии. А значит, на Украине усилится депопуляция, которая и без того приняла масштабы демографической катастрофы.

    Как сообщает Государственная служба статистики Украины, страна потеряла за минувший год более трехсот тысяч человек – население целого областного центра. И все это происходит на фоне дальнейшего падения рождаемости, когда на сто умерших фиксируется всего лишь тридцать семь новорожденных, что является рекордно низким показателем.

    Все составляющие элементы социально-экономического кризиса имеют между собой глубокую сущностную взаимосвязь. Лишившись земли, украинское государство лишится многих людей, не вписавшихся в схемы глобального бизнеса. Свободная продажа сельхозугодий может обернуться для Украины настоящей исторической драмой – вроде того, что было описано в известных стихах Тараса Шевченко, которые напрямую адресованы сегодняшним правителям Украины:

    По какому правдивому
    Святому закону
    И землёю, всем данною,
    И сердешным людом
    Торгуете? Берегитесь,
    Не то горе будет.

    Впрочем, современные украинцы цитируют сегодня живого классика – киевского мэра Кличко. Обращаясь к соотечественникам, он обронил крылатую фразу: «Готовьтесь к земле». Так что, можно сказать, их обо всем честно предупредили. 

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