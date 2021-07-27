Россиян надо учить тушить костры

При любой пожарной катастрофе люди пытаются объяснить себе, откуда же берутся все эти пожары. И всегда начинается поиск врагов. Поиск тех, кто умышленно устраивает поджоги. Всегда вспоминается версия про «черных лесорубов», якобы маскирующих рубки пожарами. Начинают репостить видео с американским вертолетом, который зажигает лес (старое видео с отжигом вдоль дороги с применением зажигательного аппарата на вертолете), выдавая это за российскую историю. Находят видео с наземного тушения отжигом и обвиняют лесников в поджогах. Начинают придумывать диверсантов, дестабилизирующих ситуацию перед выборами и т. д. Плюс, конечно, повторяют рассказы про то, что загорелось само, от жары, самовоспламенились торфяники...

Это очень понятный психологический ответ на большую беду, на ситуацию, в которой ничего не получается сделать с задымлением в городах, с огромными площадями пожаров. Хочется объяснить это силой стихии, природы, или уж могущественными врагами.

Но если внимательно изучить вопрос, окажется, что все гораздо банальнее. Любой пожар начинается с конкретного маленького источника огня. И без источника огня топливо, даже при наличии окислителя, не горит. Даже торф. Любой желающий может проверить это сам – возьмите кусочек торфа (для тех, кто живет далеко от болот, можно купить землю для цветов, которая часто на 100% состоит из смеси верхового и низинного торфа) и положите на подоконник в жаркий день. Если боитесь – положите в кастрюльке. Но, уверяю вас, если не фокусировать лучи линзой, то даже в самый жаркий день эта земля просто высохнет на солнце, но не загорится.

Естественным источником огня в лесу может быть молния. Весной таких пожаров практически нет, а вот летом попадание молнии в дерево реально может привести к пожару. Разряд проходит по стволу дерева, по корням, и воспламеняет их, начинается тление лесной подстилки, мха. Иногда такие пожары проявляются через несколько дней (даже через неделю) после удара молнии. Чаще всего такие пожары возникают на возвышенностях, на водоразделах, и оттуда огонь спускается вниз. Нередко при грозе возникает сразу несколько очагов пожаров, они могут располагаться на одной линии, как шла гроза. Конечно, особенно опасны так называемые сухие грозы, при которых нет дождя или дождь очень слабый. Если говорить про всю страну, то на молнии приходится примерно 10% пожаров летом. Конечно, где-то процент выше (там, где мало людей), где-то ниже (вокруг городов). Но один из десяти пожаров летом можно считать естественным. Это не значит, что такие пожары не надо тушить. Но предотвратить их мы пока не в силах (хотя идеи про молниеотводы в лесах обсуждаются учеными давно).

Все остальные пожары вызваны действиями людей. И вот тут многих ждет большое открытие. Потому что это не криминальные элементы, не злодеи на вертолетах и не неуловимые «черные лесорубы». А мы сами. Банальные костры, окурки, сжигание мусора, сжигание травы весной и осенью, сжигание порубочных остатков летом, плюс перегретые глушители, искры и окалина из выхлопной трубы трактора и т. п. Банальные и безобидные вещи, которые никак не вяжутся с огромными лесными пожарами и задымлением целых городов. И тем не менее. Анализируя начальные точки пожаров, изучая снимки из космоса, мы видим, что 90–98% начальных точек пожаров имеют пространственную связь (расположены в непосредственной близости) с дорогами, рубками, населенными пунктами, берегами рек и ручьев (туда не бьют обычно молнии, а вот костры разводят именно там).

Конечно, не при любой погоде от костра или окурка начнется пожар. Но если давно не было дождей, и даже росы, если все горючие материалы высохли, то любой искры хватит для начала пожара.

Сейчас мы проводим большое исследование по многим регионам, в рамках которого анализируем снимки среднего пространственного разрешения, а также в ряде регионов проверяем гипотезы и обнаруженные связи натурными наблюдениями. Это продолжение нашей работы, которая в 2019 году позволила нам составить вот такую интерактивную карту причин пожаров по четырем крупным лесным регионам. Мы хотим еще более детально определить причины пожаров, понять, с какими традиционными практиками в лесном и сельском хозяйстве связаны пожары, какие привычки и убеждения людей чаще приводят к беде. Где-то решением может стать изменение практик в сельском хозяйстве (отказ от сжигания рисовой соломы, например, если это приводит к пожарам на других территориях), где-то – применение комбайнов с измельчителями, чтобы не было необходимости избавляться от соломы и высокой стерни, где-то полный запрет на летнее сжигание порубочных остатков (для зоны интенсивного освоения тайги это может быть важным решением – большинство пожаров там начинается на вырубках). В ряде регионов нужно отказаться от массовых профилактических выжиганий в лесном фонде (мы видим, что они в реальности не контролируются и переходят в пожары). А где-то решением станет только работа с населением и обучение тому, как надо тушить костры.

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В большинстве случаев это костры. Причем часто это костры на оборудованном как-то костровом месте (обложенные камнями). Но люди, уходя, не залили угли костра или залили недостаточно тщательно. Не перемешали угли с водой, не проверили рукой качество тушения. Одного уголька достаточно для начала пожара. А дальше огонь разойдется по лесу, уйдет по лесным горючим материалам далеко от дороги, от ручья, превратится в огромный пожар, который будут тушить сотни людей, дым от которого придет в города и унесет чьи-то жизни.

Так что вот прямо сейчас можно задуматься и вспомнить, умеете ли вы хорошо разводить и тушить костер. Помните, что если введен особый противопожарный режим или режим ЧС, то использовать огонь в лесу вообще нельзя. Если погода спокойная, то нужно найти старое надежное кострище (там меньше шансов, что огонь уйдет по корням и под камни, поскольку все уже выгорело) или выкопать новое (убрать на полтора метра вокруг него все горючие материалы, окопать). Нельзя устраивать костер на корнях деревьев, в хвойных молодняках, на торфяниках, под нависающими ветвями деревьев. Внимательно посмотрите на почву, на то, не сможет ли тление сохраниться потом под камнями, в корнях. Про все это надо подумать до того, как разведете огонь. И, конечно, подумайте заранее, как именно вы будете тушить костер, когда он будет не нужен. Правило простое – три буквы П: полей, перемешай, проверь! Полить большим объемом воды, тщательно перемешать воду с углями, проверить рукой, что не осталось даже теплых углей. А если вы понимаете, что костер не сможете потушить по этим правилам, то не нужно его разводить.

Источник: Блог Григория Куксина