Россиян надо учить тушить костры

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27 июля, вторник  |  Последнее обновление — 17:41  |  vz.ru
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Центробанк начал борьбу c инфляцией будущего

Борьба с ростом цен набирает обороты Максим Блинов/РИА Новости
Центробанк начал борьбу с инфляцией по-крупному – он решил повысить ставку сразу на один процентный пункт. При этом рост цен уже достиг своего пика, а некоторые экономисты считают, что даже преодолел его. Тогда в чем смысл столь жесткой меры, примененной регулятором? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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«Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение

Истребитель Checkmate может никогда так и не стать Су-75 SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
За последние дни в российском авиапроме рассказали мельчайшие подробности касательно нового легкого истребителя. Почему столь мягким оказался режим секретности вокруг сверхсовременной военной техники, кто будет первым его покупателем – и что думают о новой машине представители российских Вооруженных сил? Подробности...
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Украинский язык оказался убыточным

Украинизация ТВ заставляет зрителей выключить телевизор и уйти в интернет Артём Коренюк/РИА Новости
Телеканалы Украины саботируют драконовские правила о переводе вещания на государственный язык. По данным чиновников, каналы либо продолжают вещание на русском, либо выдают халтурную озвучку на «мове», которая раздражает даже украиноязычных зрителей. Что стало причиной очередного провала политики украинизации и какие выводы из этого должна сделать Россия? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Россиян надо учить тушить костры

Григорий Куксин
Григорий Куксин, Руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринпис"
Одного уголька достаточно для начала пожара. А дальше огонь разойдется по лесу, уйдет по лесным горючим материалам далеко от дороги, от ручья, превратится в огромный пожар, который будут тушить сотни людей, дым от которого придет в города и унесет чьи-то жизни. Подробности...

Почему никому не интересна Олимпиада в Токио

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Откровенно слабая церемония открытия и поступающие новости о творящемся абсурде только усиливают градус отторжения у одних, а равнодушия – у других. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Япония не получит острова никогда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Японские власти все прекрасно понимают. Что острова не вернут. Что хорошие отношения с Россией им нужны для сдерживания Китая. Что предложение Путина об особых условиях экономического сотрудничества на Курилах им выгодно. Понимают – но все равно устраивают скандалы. Подробности...
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Крыму не нужен Че Гевара

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«Северный поток – 2»: что теперь будет

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Россиян надо учить тушить костры

    Григорий Куксин
    Руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринпис"
    		27 июля 2021, 17:00

    При любой пожарной катастрофе люди пытаются объяснить себе, откуда же берутся все эти пожары. И всегда начинается поиск врагов. Поиск тех, кто умышленно устраивает поджоги. Всегда вспоминается версия про «черных лесорубов», якобы маскирующих рубки пожарами. Начинают репостить видео с американским вертолетом, который зажигает лес (старое видео с отжигом вдоль дороги с применением зажигательного аппарата на вертолете), выдавая это за российскую историю. Находят видео с наземного тушения отжигом и обвиняют лесников в поджогах. Начинают придумывать диверсантов, дестабилизирующих ситуацию перед выборами и т. д. Плюс, конечно, повторяют рассказы про то, что загорелось само, от жары, самовоспламенились торфяники...

    Это очень понятный психологический ответ на большую беду, на ситуацию, в которой ничего не получается сделать с задымлением в городах, с огромными площадями пожаров. Хочется объяснить это силой стихии, природы, или уж могущественными врагами.

    Но если внимательно изучить вопрос, окажется, что все гораздо банальнее. Любой пожар начинается с конкретного маленького источника огня. И без источника огня топливо, даже при наличии окислителя, не горит. Даже торф. Любой желающий может проверить это сам – возьмите кусочек торфа (для тех, кто живет далеко от болот, можно купить землю для цветов, которая часто на 100% состоит из смеси верхового и низинного торфа) и положите на подоконник в жаркий день. Если боитесь – положите в кастрюльке. Но, уверяю вас, если не фокусировать лучи линзой, то даже в самый жаркий день эта земля просто высохнет на солнце, но не загорится.

    Естественным источником огня в лесу может быть молния. Весной таких пожаров практически нет, а вот летом попадание молнии в дерево реально может привести к пожару. Разряд проходит по стволу дерева, по корням, и воспламеняет их, начинается тление лесной подстилки, мха. Иногда такие пожары проявляются через несколько дней (даже через неделю) после удара молнии. Чаще всего такие пожары возникают на возвышенностях, на водоразделах, и оттуда огонь спускается вниз. Нередко при грозе возникает сразу несколько очагов пожаров, они могут располагаться на одной линии, как шла гроза. Конечно, особенно опасны так называемые сухие грозы, при которых нет дождя или дождь очень слабый. Если говорить про всю страну, то на молнии приходится примерно 10% пожаров летом. Конечно, где-то процент выше (там, где мало людей), где-то ниже (вокруг городов). Но один из десяти пожаров летом можно считать естественным. Это не значит, что такие пожары не надо тушить. Но предотвратить их мы пока не в силах (хотя идеи про молниеотводы в лесах обсуждаются учеными давно).

    Все остальные пожары вызваны действиями людей. И вот тут многих ждет большое открытие. Потому что это не криминальные элементы, не злодеи на вертолетах и не неуловимые «черные лесорубы». А мы сами. Банальные костры, окурки, сжигание мусора, сжигание травы весной и осенью, сжигание порубочных остатков летом, плюс перегретые глушители, искры и окалина из выхлопной трубы трактора и т. п. Банальные и безобидные вещи, которые никак не вяжутся с огромными лесными пожарами и задымлением целых городов. И тем не менее. Анализируя начальные точки пожаров, изучая снимки из космоса, мы видим, что 90–98% начальных точек пожаров имеют пространственную связь (расположены в непосредственной близости) с дорогами, рубками, населенными пунктами, берегами рек и ручьев (туда не бьют обычно молнии, а вот костры разводят именно там).

    Фото: Ivan Nikiforov/АР/ТАСС

    Конечно, не при любой погоде от костра или окурка начнется пожар. Но если давно не было дождей, и даже росы, если все горючие материалы высохли, то любой искры хватит для начала пожара.

    Сейчас мы проводим большое исследование по многим регионам, в рамках которого анализируем снимки среднего пространственного разрешения, а также в ряде регионов проверяем гипотезы и обнаруженные связи натурными наблюдениями. Это продолжение нашей работы, которая в 2019 году позволила нам составить вот такую интерактивную карту причин пожаров по четырем крупным лесным регионам. Мы хотим еще более детально определить причины пожаров, понять, с какими традиционными практиками в лесном и сельском хозяйстве связаны пожары, какие привычки и убеждения людей чаще приводят к беде. Где-то решением может стать изменение практик в сельском хозяйстве (отказ от сжигания рисовой соломы, например, если это приводит к пожарам на других территориях), где-то – применение комбайнов с измельчителями, чтобы не было необходимости избавляться от соломы и высокой стерни, где-то полный запрет на летнее сжигание порубочных остатков (для зоны интенсивного освоения тайги это может быть важным решением – большинство пожаров там начинается на вырубках). В ряде регионов нужно отказаться от массовых профилактических выжиганий в лесном фонде (мы видим, что они в реальности не контролируются и переходят в пожары). А где-то решением станет только работа с населением и обучение тому, как надо тушить костры.

    В большинстве случаев это костры. Причем часто это костры на оборудованном как-то костровом месте (обложенные камнями). Но люди, уходя, не залили угли костра или залили недостаточно тщательно. Не перемешали угли с водой, не проверили рукой качество тушения. Одного уголька достаточно для начала пожара. А дальше огонь разойдется по лесу, уйдет по лесным горючим материалам далеко от дороги, от ручья, превратится в огромный пожар, который будут тушить сотни людей, дым от которого придет в города и унесет чьи-то жизни. 

    Так что вот прямо сейчас можно задуматься и вспомнить, умеете ли вы хорошо разводить и тушить костер. Помните, что если введен особый противопожарный режим или режим ЧС, то использовать огонь в лесу вообще нельзя. Если погода спокойная, то нужно найти старое надежное кострище (там меньше шансов, что огонь уйдет по корням и под камни, поскольку все уже выгорело) или выкопать новое (убрать на полтора метра вокруг него все горючие материалы, окопать). Нельзя устраивать костер на корнях деревьев, в хвойных молодняках, на торфяниках, под нависающими ветвями деревьев. Внимательно посмотрите на почву, на то, не сможет ли тление сохраниться потом под камнями, в корнях. Про все это надо подумать до того, как разведете огонь. И, конечно, подумайте заранее, как именно вы будете тушить костер, когда он будет не нужен. Правило простое – три буквы П: полей, перемешай, проверь! Полить большим объемом воды, тщательно перемешать воду с углями, проверить рукой, что не осталось даже теплых углей. А если вы понимаете, что костер не сможете потушить по этим правилам, то не нужно его разводить.

    Источник: Блог Григория Куксина


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