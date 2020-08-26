За пожар в Анапе ответят «дикари» и жадные капитаны

Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие.

Власти Краснодарского края разработают профилактические меры, чтобы предотвратить пожары, подобные тому, что бушевал в заповеднике «Утриш» под Анапой, сообщается на сайте администрации региона. «Сгорел реликтовый лес, деревья, которые росли в течение столетий. Надо проанализировать ситуацию и сделать серьезные выводы», – подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев.

На территории Краснодарского края с понедельника бушевали четыре природных пожара: в Туапсинском районе, Геленджике, Новороссийске и – уже упомянутый пожар близ Анапы, между поселками Большой и Малый Утриш. Именно в Утрише сложилась наиболее угрожающая ситуация, - именно сюда и прилетел глава региона.

От стихии пострадали реликтовые рощи, в которых живут лесные коты и куницы, сообщили в дирекции «Утриша». Выгорели фисташково-можжевеловые редколесья, где растут три вида можжевельника и фисташка, занесенные в Красную книгу. Как сообщили в администрации Анапы, всего от пожара пострадало около 130 гектаров. Чтобы остановить огонь, спасатели задействовали два вертолета Ми-8, вертолет Ка-32 и самолет Ил-76, на эпицентр пожара было сброшено около тысячи тонн воды.

«Уже удается частично локализовать возгорание. Чтобы окончательно его потушить, брошены все силы и средства, – констатировал Кондратьев. – По информации Гидрометцентра, погода будет благоприятная, поэтому очень рассчитываю, что в течение суток мы сможем полностью избавиться от возгорания».

Как сообщил ТАСС, после заседания оперативного штаба губернатор осмотрел временный эвакуационный пункт – сюда доставили туристов, отдыхавших в кемпингах близ заповедника. Напомним, что было эвакуировано около тысячи человек. Сейчас они обеспечены водой и сухпайком, подчеркивают в администрации.

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Вместе с тем, уже появлились жалобы туристов на медлительность властей. «Мы стояли и тушили огонь чем попало – водой, руками, землей — на протяжении пяти часов. Все это время те, у кого была связь, звонили в МЧС, там принимали вызов, но мы не видели спасателей, – жаловалась турист Мария Сотскова порталу Daily Storm. – Не было ни вертолетов, ни самолетов, ни самих спасателей».

Телеграм-канал Mash приводит рассказ 19-летней туристки из Петербурга Кристины Яковенко, которая отдыхала с мамой в Большом Утрише. «Вчера, где-то в семь утра люди заметили возгорание, сообщили пожарным, службам МЧС, но отреагировали на это только в четыре, прислали один вертолет», – рассказала девушка.

Пострадавшие также жаловались на аморальное поведение капитанов катеров, взвинтивших цены за вывоз людей, пытавшихся укрыться от огня. В итоге многим туристам пришлось уходить от пожара пешком, рассказала Яковенко. «Все уже полыхало, люди целый день шли. Кто мог себе позволить – ехали на катере. Катера благотворительностью не занимались», – поделилась впечатлением туристка.

Власти края намерены аннулировать лицензию на перевозку у тех компаний, которые брали дополнительную плату за вывоз туристов из зоны лесных пожаров, – сообщил губернатор Кондратьев в эфире телеканала «Россия-24». У администрации региона есть информация о том, что перевозчики отвозили отдыхающих на берег Угриша за одну цену, но при опасности стали требовать вдвое большую плату за возвращение, пояснил глава края. Такие случаи недопустимы, подчеркнул Кондратьев.

Ранее в ОМВД по Анапе сообщили – полиция проверяет информацию о том, что

капитаны судов, которых привлекали к спасательным операциям, брали деньги с пострадавших.

«Если факты будут установлены, то виновные понесут наказание», – предупредил губернатор.

Кондратьев также дал понять: «Если имела место халатность должностных лиц, они должны быть привлечены к ответственности. Здесь оценку должны дать правоохранительные органы».

Вместе с тем губернатор уже назвал возможных непосредственных виновников пожара в Утрише – это туристы-«дикари». «Так называемый дикий отдых на побережье присутствует. Люди любят уходить... высоко в горы с палатками, чтобы провести время без других людей. И я думаю (следствие, конечно, разберется), что причиной пожара эти самые туристы и явились: неосторожное обращение с огнем», – заявил Кондратьев.

Местные экологи тоже склонны винить в пожаре приезжих. Директор НИИ прикладной и экспериментальной экологии Кубанского государственного аграрного университета Леонид Ярмак полагает, что виновниками стали «дикари» – те, кто отдыхает без путевок. Эколог, впрочем, считает – нынешний «коронавирусный» год в этом смысле не отличается от прежних сезонов.

«У нас, как правило, летний период в принципе пожароопасный, потому что в прибрежной зоне Черного моря в основном растут хвойные деревья. В течение года хвоя осыпается на землю и получается очень огнеопасная подстилка, практически как порох. И достаточно искры, чтобы начался пожар», – пояснил Ярмак газете ВЗГЛЯД.

Для того, чтобы огонь занялся, достаточно одной группы, которая зайдет глубоко в лес, разобьет палатки и начнет готовить еду на костре, – посетовал эколог. «Отмечу, что в случае пожара в Утрише возгорание произошло не вблизи прибрежной зоны, где много отдыхающих, а в горах – на высокой части побережья, тоже покрытой хвойным лесом. Кроме того, нынешний год жаркий и особо засушливый. В крае в целом не хватает воды, и на побережье в том числе. В общем, сошлось несколько факторов», – указал Ярмак.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса и сопутствующих ограничений, туристический сезон в нынешнем году в Краснодарском крае проходит по сути в авральном режиме из-за особого наплыва гостей. Как и предрекали еще весной эксперты, подавляющее большинство россиян на фоне пандемии предпочли отдыхать внутри страны. Как говорила в июле исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в тот момент фиксировался двукратный рост продаж туров в Краснодарский край и Крым по сравнению с прошлым годом.

«Туристов действительно больше обычного. В связи с закрытием границ, загруженность повысилась едва ли не вдвое.

Однако возлагать всю ответственность на них не следует», – считает Вероника Галутво, инженер-эколог муниципального унитарного предприятия «Парки, инвестиции, туризм». «Тем более, что очаг возгорания был высокого в горах. Могли быть и рабочие, которые что-то делали в этом районе», – допустила собеседница в комментарии газете ВЗГЛЯД.

Как, в свою очередь предположил бывший советник председателя Всероссийского добровольного пожарного общества, независимый эксперт по пожарным нормативам Денис фон Мекк, причиной огня могуть стать даже осколки стеклянных бутылок. «Осколки могут сыграть роль увеличительного стекла и воспламенить траву лучами солнца. Или, кто-то ехал на машине и бросил окурок из окна. Или местные пацаны подожгли», – заметил фон Мекк.

«Для предотвращения лесных пожаров власти и общество должны соединить усилия. Должна проводиться профилактическая работа, надо привлекать и поощрять добровольных пожарных, которые могут патрулировать места, где в выходные или праздники собираются отдыхающие», – сказал фон Мекк газете ВЗГЛЯД.

«Закрывать такие места от туристов нет никакого смысла, но должен быть ужесточен контроль за их пребыванием в лесу, – добавляет Галутво. – Возможно, следить должны мобильные группы – у нас же есть «экологическая вахта», которая, честно говоря, неизвестно чем занимается». Инженер-эколог полагает, что местные власти под каждый летний сезон должны разрабатывать новый план мероприятий по предотвращению подобных ЧП.

«Главным средством не допускать замусоривания должна стать эффективная и системная уборка территорий. Ее требуется делегировать муниципальным органам или частным компаниям», – указала Галутво. В том числе, отметила она, давно следовало бы учесть, что – хотя мусорят и неосторожно обращаются с огнем не только приезжие – но все же в межсезонье в курортной зоне «нет такого количества мусора и пожары возникают гораздо реже».

Кроме того, хорошо бы перевоспитывать и самих туристов, прививать им культуру отдыха, мечтает Галутво. «Экологическое просвещение идет. Правда, как показывает практика, оно не работает: поменять менталитет людей практически невозможно», – вздыхает собеседница.

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