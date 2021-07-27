Почему никому не интересна Олимпиада в Токио

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27 июля, вторник  |  Последнее обновление — 13:11  |  vz.ru
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Центробанк начал борьбу c инфляцией будущего

Борьба с ростом цен набирает обороты Максим Блинов/РИА Новости
Центробанк начал борьбу с инфляцией по-крупному – он решил повысить ставку сразу на один процентный пункт. При этом рост цен уже достиг своего пика, а некоторые экономисты считают, что даже преодолел его. Тогда в чем смысл столь жесткой меры, примененной регулятором? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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«Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение

Истребитель Checkmate может никогда так и не стать Су-75 SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
За последние дни в российском авиапроме рассказали мельчайшие подробности касательно нового легкого истребителя. Почему столь мягким оказался режим секретности вокруг сверхсовременной военной техники, кто будет первым его покупателем – и что думают о новой машине представители российских Вооруженных сил? Подробности...
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Российский ядерный объект строится в Америке вопреки противодействию США

Строительство ядерного центра происходит на высоте четырех тысяч метров aben.gob.bo
После целой серии политических пертурбаций Боливия наконец начала финальную часть строительства важнейшего для страны ядерного объекта. Центр ядерных исследований и технологий создается при участии Росатома. Какие преимущества даст этот объект Боливии и каковы гарантии того, что он не будет использован для создания ядерного оружия?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Почему никому не интересна Олимпиада в Токио

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Откровенно слабая церемония открытия и поступающие новости о творящемся абсурде только усиливают градус отторжения у одних, а равнодушия – у других. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Япония не получит острова никогда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Японские власти все прекрасно понимают. Что острова не вернут. Что хорошие отношения с Россией им нужны для сдерживания Китая. Что предложение Путина об особых условиях экономического сотрудничества на Курилах им выгодно. Понимают – но все равно устраивают скандалы. Подробности...
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Украинская идеология годится только для концлагеря

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин. Подробности...
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Крыму не нужен Че Гевара

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Почему никому не интересна Олимпиада в Токио

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		27 июля 2021, 12:00

    Обстоятельства, при которых проходит нынешняя Олимпиада, невольно заставляют вспомнить другие Игры, от которых нас отделяют уже 13 лет.

    В мае 2008 года – за три месяца до Олимпиады в Пекине – произошло страшное землетрясение в Сычуане. Погибло почти 90 тыс. человек, около 300 тысяч пострадали, разрушения были колоссальными.

    Тогда можно было услышать мнение, что прямо-таки безнравственно проводить грандиозное спортивно-развлекательное мероприятие на фоне подобной трагедии, что Китай просто обязан отказаться от проведения Игр, а освободившиеся средства направить на преодоление последствий катаклизма.

    Правда, голоса, озвучивавшие эту точку зрения, были немногочисленны и принадлежали людям, слишком уж откровенным в своей синофобии. Так что ничего удивительного, что они не нашли поддержки ни в самом Китае, ни в мире в целом. Но причина такого положения вещей была далеко не только в слишком уж очевидной пристрастности и лицемерии антикитайских критиков.

    Человечество, включая китайское общество, верило в принципы, положенные в основу современных Олимпийских игр. Оно верило в солидарность, стойкость и преодоление тяжелых испытаний через сверхусилие. Проведение Олимпиады, несмотря на случившуюся трагедию, воспринималось – как внутри самого Китая, так и за его пределами – как мужество, несгибаемость и готовность справиться с любыми вызовами. Происходящее ныне, конечно, являет собой разительный контраст с теми событиями.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Социология зафиксировала настолько негативное отношение японцев к проведению Игр, что генеральный спонсор Олимпиады – Toyota – отказался от телерекламы на время их проведения. А чтобы усилить эффект дистанцирования от мероприятия, генеральный директор концерна не присутствовал на церемонии открытия. Аналогично поступили и некоторые спонсоры помельче. А уж если бизнес (большой бизнес) стал шарахаться от Олимпийских игр – значит, дела у них обстоят совсем печально.

    Так что нет никакой необходимости возмущаться, алармировать или злорадствовать (в зависимости от того, кто что предпочитает) по поводу обнародованного на днях опроса, согласно которому 97% жителей России понятия не имеют, кто будет представлять нашу страну в Токио. Данный результат целиком и полностью укладывается в общемировой тренд, в котором проходящая в Токио Олимпиада глубоко не интересна большинству людей.

    Причем все попытки списать это равнодушие, а местами раздражение, на переживаемую миром пандемию («люди массово умирают, а тут спортсмены на стадионах глупостями занимаются») – глубоко ошибочны. Ведь обычно в сложные жизненные и исторические периоды люди, наоборот – особенно тяготеют к незамысловатым развлечениям, будь то кинематограф или поддержка своих команд на спортивных соревнованиях. Хороший способ отвлечься от мрачных и угнетающих будней.

    Что же пошло не так с Олимпиадой в этот раз? На самом деле ничего такого, о чем бы много и часто не предупреждали последние годы – хотя правильнее сказать, что серьезные проблемы назрели не столько у Олимпийских игр, сколько у большого спорта в целом. А предупреждения эти сводились, собственно, к очевидному: большому спорту не стоит пилить сук, на котором он сидит, а если он продолжит это делать, имеет смысл быть готовым к неизбежным печальным последствиям. Безусловно, «русское допинговое дело» внесло свою внушительную лепту в данный результат, но процесс куда масштабнее и сложнее.

    Он – большой спорт – является продуктом и плотью от плоти глобальной системы, созданной по итогам Второй мировой войны. Он не идеален (и никогда таким не был), полон пороков и грязных тайн. Но тем не менее у него было несколько важнейших и по-настоящему выдающихся достоинств, которые заставляли миллиарды людей на планете ощущать свою сопричастность ему и сопереживать событиям в нем.

    Главным из достоинств было то, что большой спорт представлял собой сбалансированную систему, в которой ни одна из главных мировых сил не имела безоговорочного преимущества. В результате чего никто не имел возможности навязывать и требовать от других неприемлемых для них условий. И неважно, идет ли речь о наказании целой страны по «допинговой статье», преклонении колен перед BLM-идолами или допуске мужчин (прошедших процедуры трансгендерных изменений) к женским соревнованиям.

    Именно этот фундамент современного олимпийского движения был разрушен, затем процесс вышел из-под контроля его инициаторов, а теперь мы наблюдаем, как быстро сыплются несущие конструкции всей системы. Ирония судьбы: организовав травлю российского спорта, Запад активно затряс собственным грязным бельем – и нескончаемым потоком на публику полились откровения его спортсменов о расизме, фэтшейминге, коррупции, психологическом абьюзе, сексуальном насилии и так далее.

    В результате за несколько считанных лет образ большого спорта претерпел радикальные изменения в глазах человечества: место таланта, тяжелого труда, стойкости, взаимопомощи и проявления лучших человеческих качеств заняли грязь, пороки, коррупция и самые отвратительные преступления.

    Странно удивляться тому, что японцы не жаждут рисковать здоровьем собственного общества ради такого «букета», а весь остальной мир едва замечает идущие в Токио Олимпийские игры. Откровенно слабая церемония открытия и поступающие новости о творящемся абсурде только усиливают градус отторжения у одних, а равнодушия – у других. Россия в этом ряду выделяется разве что тем, что у нас – в силу известных причин – процесс начался раньше и зашел дальше, чем у большинства стран. Но остальные идут ровно той же дорогой.

    Означает ли все происходящее скорую и неизбежную смерть большого спорта в целом и олимпийского движения в частности? Необязательно. Однако выживание, а вернее, возрождение большого спорта потребует его реального реформирования и пересборки. И можно уверенно сказать, что изменение олимпийского девиза на «Быстрее, выше, сильнее – вместе» в данном контексте возымеет эффект не больший, нежели замена обычных кроватей на антисекс-койки в Олимпийской деревне.

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