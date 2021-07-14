Как Румыния вытесняет Россию из Молдавии

Итоги парламентских выборов в Молдавии говорят о том, что подлинным их победителем стала соседняя Румыния, чьей гражданкой и является президент Майя Санду. Румыния давно и целенаправленно работает над изменением сознания молдаван, и, к сожалению, постепенно достигает успеха. За последние годы этой стране есть чем похвастаться, её образ стал довольно привлекательным. И России нельзя недооценивать румынскую угрозу, а необходимо срочно отвечать на неё. Иначе Молдавия будет потеряна окончательно.

По результатам парламентских выборов в Молдавии сторонники президента из прозападной и прорумынской партии «Действие и солидарность» получили почти 53% голосов и займут 63 из 101 парламентского кресла. Им совсем немного не хватило до конституционного большинства в 67 мест. Его «Действие и солидарность» может добрать в случае соглашения с центристской партией предпринимателя Илана Шора, набравшей почти 6% мест и получившей шесть мандатов. Относительно лояльный России блок социалистов и коммунистов набрал более 27% голосов и займёт 32 депутатских кресла.

Естественно, первая реакция на итоги голосования – говорить об успехе Санду и провале союза сразу двух бывших президентов: социалиста Игоря Додона и коммуниста Владимира Воронина. Но, приглядевшись подробнее, приходится назвать иного, подлинного победителя. Им стала соседняя Румыния. Своё румынское гражданство молдавский президент даже не скрывает, как не скрывают его и многие другие представители местной элиты. Так что одно только это обстоятельство заставляет говорить о румынском успехе.

Присоединение Молдавии как стратегическую цель обозначил бывший румынский президент Траян Бэсеску, занимавший пост в 2004–2014 годах. Он заговорил о том, что пакт Молотова – Риббентропа 1939 года и создание Молдавской ССР «разделили румынский народ». Видимым успехом Румынии при Бэсеску стал государственный переворот в Молдавии 2009 года, который привёл к власти коалицию прозападных и прорумынских партий. В ходе случившихся тогда погромов в Кишинёве мелькали румынские флаги. Среди их участников значительную часть составляли те, кто прошёл школу опутавших Молдавию многочисленных румынских общественных организаций и НКО.

С тех пор Молдавия преимущественно проводила прозападный (а во многом – прорумынский) курс, который, однако, сдерживался тем, что всей полнотой власти подобного рода силы не располагали. Однако ползучая «румынизация» продолжалась – в том числе и под соусом приближения к Евросоюзу. В 2013 году Конституционный суд, где преобладали обладатели румынских паспортов, постановил считать государственным языком страны румынский, а не молдавский. И вот теперь вся власть в стране оказалась в руках румын (как минимум по паспорту).

Кстати, о паспортах. Их стали раздавать жителям Молдавии с подачи Бэсеску. Только по официальным данным, ими обзавелись более полумиллиона человек. Неофициальная цифра может быть ещё выше. Но работа шла не только по этой линии. Ежегодно на бюджетные места в румынские вузы принимались тысячи молдавских студентов. В молдавских школах преподавалась «История румын». В 2013 году депутат румынского парламента Эуджен Томак открыл в Кишинёве свою приёмную. А спустя три года в парламенте Румынии оказался и первый урождённый молдаванин – Константин Кодряну.

Нельзя сказать, что румынская идея стала полностью преобладающей в Молдавии. До этого ещё весьма далеко. Но явные успехи есть. Согласно переписи 2004 года, румынами считали себя 2,2% населения, спустя десять лет – уже 7%. Румынский язык в 2004-м назвали родным 19% населения, в 2014-м – уже 24%. Можно предположить, что следующая перепись населения покажет ещё большие цифры «румын» – тем более что власть в полной мере принадлежит именно им.

Что же касается непосредственно сторонников объединения, то долгие годы об их количестве можно было судить по результатам партий, прямо выступающих за такое развитие событий. В 1998–2005 годах они стабильно набирали на выборах 8–9%, в 2009–2010 годах – 13–15%. В последние годы прорумынские силы шли в составе блоков прозападных и антироссийских сил, так что тут приходится опираться на опросы. И здесь можно увидеть, что в 2015–2020 годах число сторонников этой идеи выросло с 17% до 33%. А число тех, кто голосует за сторонников президента с румынским паспортом, и вовсе переваливает за половину.

Даже если цифра в треть прорумынских жителей и является завышенной, всё равно получается, что политика Румынии приносит результат. Безусловно, здесь сыграла свою роль активная антироссийская пропаганда, помощь румынам со стороны ЕС, американских и немецких фондов. Не обошлось здесь и без пресловутой пассивности России в плане «мягкой силы», недостаточного умения работать с гражданами. Однако не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что сама по себе Румыния смогла создать для молдаван определённый привлекательный образ. И дело тут не только в деятельности румынских или западных НКО.

Румыния – одно из беднейших государств Евросоюза, до трёх миллионов её граждан постоянно находятся на заработках за рубежом. Однако бедность эта весьма относительна. В настоящее время Румыния смогла обойти Россию и по минимальной, и по средней зарплате. Естественно, что для жителей совсем нищей Молдавии это показатель. В Румынии можно заработать больше, чем в России. А с румынским паспортом можно и в Германии работу найти. И пусть румынам помогают из фондов Евросоюза – но простому человеку на такие тонкости глубоко плевать. Румыния в этом смысле стала богаче России, её паспорт даёт больше возможностей.

Данные Евростата тоже говорят о том, что за последние десять лет Румыния стала примером весьма успешного развития. На момент вступления в ЕС по показателям ВВП ППС на душу населения она не дотягивала и до половины средних по Евросоюзу цифр, деля с Болгарией последние места. Но за последние годы она оторвалась от Болгарии, почти догнала Польшу и приблизилась вплотную к Португалии. Конечно, тут помогли заработки гастарбайтеров и помощь ЕС – однако результат всё равно впечатляющий. Сравнение не в пользу России, и на молдаван подобное не может не действовать.

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Кроме того, в последние годы в Румынии развернулась мощная антикоррупционная кампания. Число уголовных дел исчислялось тысячами. Сегодня ставшая лицом этой кампании прокурор Лаура Кодруца Кёвеши занимает пост первого главного судьи ЕС. Действует ли это на молдаван, где олигарх Владимир Плахотнюк годами контролировал в стране всё и вся, а на хлебных местах и во главе партий сидели и сидят другие олигархи вроде Владимира Филата, Ренато Усатого и Илана Шора? Ещё как действует. И вряд ли у благословившего эту кампанию румынского президента Клауса Йоханниса в Молдавии низкий рейтинг.

Потому нечего удивляться, что влияние Румынии в Молдавии растёт, а румынские граждане занимают ведущие посты и выигрывают выборы. Румыны своей последовательной политикой бросили России очень серьёзный вызов, который нельзя объяснить лишь помощью со стороны ЕС, НАТО, США и Германии. И если на него вовремя не ответить, российское влияние останется лишь в Приднестровье и Гагаузии. Кишинёв и иные города собственно Молдавии (Бессарабии) станут румынскими. Не сразу, конечно, но станут.