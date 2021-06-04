Лучше слушать сумбур вместо музыки революции

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

4 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
Разделы

Как изъять «сверхприбыли» у российского бизнеса

Российская металлургия извлекает сверхдоходы из-за роста цен на металл в мире Сергей Бобылев/ТАСС
Миллиарды рублей хочет забрать правительство у российских металлургических компаний. Звучат слова «сверхприбыли», «могли бы поделиться с государством». Сколько и почему на самом деле заработали возмущенные металлурги, как на происходящее повлияли события в Соединенных Штатах – и чья позиция в этом споре более убедительна? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и почему выбирает «Единую Россию»

Активнее всего в праймериз участвовали там, где в практику вошли онлайн-госуслуги er.ru
«Единой России» удалось привлечь к участию в своих праймериз миллионы россиян. Откуда берутся активные граждане, готовые помочь партии в формировании предвыборных списков на выборах в Госдуму? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Хрущев сорвал венское примирение с США

Хрущев и Кеннеди плохо понимали друг друга REUTERS/Evelyn Lincoln
Ровно 60 лет назад Россия и США предприняли попытку разрядить свои отношения – состоялся «Венский саммит» Хрущева и Кеннеди. В итоге эта встреча на высшем уровне оказалась едва ли не самой провальной за всю историю советско-американских отношений. Почему лидеры двух стран не смогли друг друга понять и что последовало вслед за этим? Подробности...
Перейти в раздел…

ЦРУ переигрывает российскую разведку в Монголии

Монгольская разведка – очень серьезная структура в мире спецслужб Mark Schiefelbein/ТАСС
В одной из самых близких к России стран – Монголии – завершается весьма знаковый шпионский скандал. Сотрудники местной разведки надолго сядут в тюрьму за работу на спецслужбы России (по крайней мере, так звучит приговор суда). Но самая большая проблема в том, что за всей этой историей отчетливым образом виднеется след американских спецслужб. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Лучше слушать сумбур вместо музыки революции

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
В биологии гомеостаз обозначает функцию самосохранения системы. Борьба с режимом – гомеостаз одних, борьба с протестами – гомеостаз других. Системы разные, принцип работы один. Подробности...

Украина сдает оборонку иностранцам

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Начавшаяся реформа украинского ОПК позволит крупным иностранным компаниям не только владеть львиной долей активов в этом секторе, но еще и участвовать в управлении им в целом в качестве проводников политики собственных государств. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Хватит ли России денег на новые вооружения

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
На какое оружие тратить деньги, решают зачастую не те, кто им будет воевать. И выбор между тем, сделать ли серию боевых единиц по умеренной цене за каждую, или ввалить кучу денег в изначально мертвый штучный проект с нулевой боевой эффективностью, у нас тоже делают зачастую не военные. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Ключи от Киева в руках у Батьки

«Бандеровцы» против «Брата»

Обсуждение: 5 комментариев

Русские наемники на войне в Африке

Перейти в раздел…

В День защиты детей в московском парке Горького прошел фестиваль «Большая перемена»

1 июня, в День защиты детей, двери парка Горького открылись для Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Целый день для участников фестиваля проводились мастер-классы и викторины, призванные раскрыть сильные стороны и проявить таланты участников. Фестиваль завершился концертом с участием российских звезд
Подробности...

В Татарстане состоялся запуск автозавода Aurus

В Татарстане состоялось открытие завода Aurus. В режиме видеоконференции в нем принял участие президент Путин, назвавший Aurus достойной машиной, соответствующей мировым стандартам. Аurus в перспективе планируется выпускать в Китае и в Западной Европе
Подробности...

Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы отнесетесь к идее в будущем заменить часть чиновников и депутатов искусственным интеллектом?
  • Положительно

  • Отрицательно
Готовы ли вы отказаться от пластиковой посуды и ватных палочек ради экологии?
  • Да

  • Нет

  • Уже отказался
Должна ли Россия закрывать свое воздушное пространство для рейсов бойкотирующих Белоруссию авиакомпаний?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: ЦБ отозвал лицензию у московского банка
    Минобороны предупредило о начале новой холодной войны Глава СВР заявил о гибридных войнах Запада против России и Белоруссии Минфин объяснил замену доллара на золото в структуре ФНБ Рогозин: Место в «Союзе» обойдется туристам дешевле, чем в Crew Dragon
    МИД заявил, чем грозит SWIFT отключение России Приток трудовых мигрантов в Россию сократился на треть Собянин сравнил строительство Москвы с коммунизмом На Украине на аукционе продали первую тюрьму
    Песков рассказал о подготовке прямой линии с Путиным Пушков оценил влияние решения Дании по Baltic Pipe на «Северный поток – 2» Полицейские открыли огонь по напавшему на них с ножами в Усолье-Сибирском Главой МВД Латвии стала открытый представитель ЛГБТ

    Главная тема


    Почему Хрущев сорвал венское примирение с США

    конкурентная борьба


    Протасевич рассказал о российском финансировании канала Nexta

    защита дикой природы


    Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода-конкурента «Северного потока – 2»

    точечные меры


    Белоруссия ввела ответные санкции против США

    Видео

    новое поколение


    Молодые политики России определили будущее Мавзолея Ленина

    индустриальная мощь


    Как американцы создали главные заводы СССР

    поставки газа


    Газпром бьет рекорды в Европе ради «Северного потока – 2»

    высокотехнологичный продукт


    Российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам

    уровень оптимизма


    Сергей Миркин: Донецк надеется, что Донбасс повторит путь Крыма

    парламентские выборы


    Геворг Мирзаян: Россия должна поставить на место армянских авантюристов

    новый дом


    Юрий Алексеев: Латыши обманули Чулпан Хаматову

    регионы россии


    Почему уборщицы и сторожа побеждают на российских выборах

    на ваш взгляд


    Как вы отнесетесь к идее в будущем заменить часть чиновников и депутатов искусственным интеллектом?
    Алексей Алешковский

    Лучше слушать сумбур вместо музыки революции

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		4 июня 2021, 09:00

    Притча о слепцах и слоне хорошо описывает распространенный подход к интерпретации реальности. Разумеется, на наши оценки оказывают воздействие наш опыт и наши травмы. А также способы работы с ними. Даже у слепцов есть своя, так сказать, оптика. Несколько более репрезентативное представление о реальности тоже возможно: достаточно не игнорировать чужой опыт и чужие травмы. Это, если угодно, разница между концепциями «Ад – это другие» и «Другие – наше отражение». Последняя для нас куда менее комплиментарна.

    Концептуализация реальности как борьбы внутреннего добра с внешним злом – наиболее привычный способ утверждения системы ценностей. Это, наверное, вполне логично для государства, находящегося в жестокой конкурентной борьбе, но это же становится и личностной установкой. Забавно, что представление наших либералов о самих себе до боли напоминает расхожий образ России в современном мире, который принят в среде патриотов, а либералам кажется не то заслуженным, не то анекдотичным: «осажденная крепость», «санкции», «кругом враги», «нас никто не любит» и т.п.

    Поляризация ценностей предполагает маркеры свободы/тюрьмы, рабов/свободных граждан и т.д. А так как реальность состоит не только из либералов, но даже не только из либералов и патриотов, возникает поле нравственной относительности. Одному тюрьма – это свобода, другому свобода – тюрьма, а третьему взгляды первых двух – сущий ад. Тут договориться о понятиях бывает сложно: это хорошо, но… а это плохо, но… Либералу здорово, патриоту – карачун. А казалось бы, что сложного? Папа и мама, наверное, почти всех и почти одному и тому же в детстве учили: не лгать, не воровать, не предавать, не бояться, не обижать слабых и мыть руки перед едой.

    Но жизнь идет, и идеалы начинают проходить поверку реальностью. Если говорить правду одному, надо соврать другому, чтобы помочь, нужно предать, чтобы выиграть, лучше промолчать. Идеалы – плохой путеводитель по реальности: Дон Кихотом можно восхищаться, но кому охота им быть? Дон Кихотом хорошо казаться: ветряные мельницы требуют виртуальной борьбы. А ритуальная техника виртуальной борьбы заключается в одержании нравственных побед. И вот это нравственное победобесие начинает напоминать то самое, которое инкриминируется «безнравственному режиму».

    Империя революционной страсти, танки стыда, ракеты покаяния, колонны блогеров: кто там шагает правой? Левой! Левой! Левой! Ад – это ограниченность, что следует из самой его идеи. И ограниченность весьма неприятная. Но свой маленький личный адок люди ухитряются обустраивать весьма комфортно и свободно, – это вам не Россию обустроить. Задыхаться от ужасов режима на Патриках, бороться с ним на им же финансируемой радиостанции, по-цветаевски мечтать о революции (которая, очевидно, воспринимается как оружие избирательного поражения) – это модно.

    Фото: АЯ/ТАСС

    Я, разумеется, не о людях, которые действительно страдают, и чья жизнь связана с настоящими лишениями. Я о мире виртуальной борьбы и виртуальных страданий. Страдания, если помните, это еще и жанр частушек: «Хорошо страдать на печке – ножки в тепленьком местечке». Не то чтобы это типично российский феномен. 1968 год во Франции или 2020-й в США – та же самая история. Утверждать, что нигде нет поводов для протестов – глупо. Они всегда есть. И, пожалуй, должны быть. Овощное существование тоже ведет к протестам. Сначала романтиков против филистерства.

    Как и у всех людей, аппетит у романтиков тоже приходит во время еды. Сперва речь заходит о свободе от скучных норм, потом свобода требует жертвоприношений, агнцев и козлищ. Смысл протестов, очевидно, в утверждении системы ценностей. Как с девочкой, которая вышла перед «космонавтами» с Конституцией. Девочка ее, видимо, читала невнимательно, или не поняла, но это было очень благородно и красиво. Конституция (кому к сожалению, а кому и к счастью) дает одинаковые права и правым, и левым (с какой бы стороны их не оценивать). И на протесты, и на свободу от них. Об этом одинаково склонны забывать и «либералы», и «патриоты». Потому что системы ценностей не совпадают. А почему они не совпадают? Потому что жизнь – борьба.

    В биологии гомеостаз обозначает функцию самосохранения системы. Борьба с режимом – гомеостаз одних, борьба с протестами – гомеостаз других. Системы разные, принцип работы один. 1917 год поменял одну систему на другую. Полюса поменялись, принципы функционирования – нет. Любая система создает свою мифологию: система власти – мифологию побед, система оппозиции – мифологию ее поражений. Одни не отменяют других, но каждой системе нужно выставить реальность в собственном свете. Не выставишь свет – «картинки» не будет.

    И вот тут в нашей реальности возникают сплошные анекдоты. Понятно, что история – как конструктор Lego: собрать из нее можно что угодно, была б фантазия. Но когда в результате тренировки мелкой моторики из ловких рук прогрессивного мыслителя выходит кентавр с хорошим лицом, задницей розового пони и на пьедестале от памятника Дзержинскому, поневоле задумываешься: то ли эти руки растут далеко от головы, то ли место для рефлексии – проклятое. В данном случае передаю свое неутихающее впечатление от очередного эпохального пассажа Дмитрия Быкова.

    «В 20-е годы при всех их минусах, при всем их железном военном коммунизме, продразверстке, концлагерях и прочих мерзостях, она, по крайней мере, возникла после крушения чудовищно глупой, чудовищно устаревшей, чудовищно проворовавшейся, насквозь гнилой диктатуры, насквозь гнилой автократии. Со смертными казнями, с измывательствами, с идиотским милитаризмом. Всё это кончилось. И после этого настала пусть недолгая, пусть иллюзорная, но всё-таки свобода. У нас не была разрушена Бастилия – своя Бастилия осталась, и, более того, новые Бастилии начали строиться. Но, тем не менее, русская революция всё-таки вдохновлялась идеей о том, что предельное, дошедшее до абсурда зло будет наказано. А долго терпеть его, вечно жить в ощущении, что нам так и надо, что мы ничего другого не заслуживаем, и что это и есть наша историческая судьба – большего растления трудно представить себе», – поведал поэт и гуманист.

    Видимо, о Февральской революции и том, у кого именно украли власть большевики, Быков в принципе забыл. О разогнанном Учредительном собрании, заложниках и т.д. Подумаешь, какие мелочи, правда? Сменился бы концепт, а история все стерпит. «У меня самого есть друзья» из другого лагеря, которые высказывают похожие мысли насчет советских прогрессоров, – разве что апеллируя не к свободе, а к свинцовым прелестям социализма. Как человеку традиционной либеральной ориентации, мне с ними приходится мириться. Собственно, я не имел бы ничего и против воззрений Быкова («у каждого свои недостатки»), если б речь не шла о реальности и системе ценностей («при всех концлагерях – свобода»). Государственникам было свойственно проповедовать примат государственного, либералам – общечеловеческого.

    В нашем доме у облонских давно все смешалось: говорят «свобода», подразумевают диктатуру «демократов» (что у «либерала» на уме, у «патриота» на языке), говорят «тюрьма» – ведут речь о самом либеральном режиме в истории России (ведь нет предела совершенству и не все познается в сравнении), негодуют против подавления своей оппозиции и радуются репрессиям по отношению к чужой, – почему бы и нет? Солянка, сэр! Солянка из идеалов вместо системы ценностей.

    Человек имеет право на любые взгляды и любые вкусы. Но когда он полагает их претендующими на некую идеологию, то и спрос с них как с философской системы – по критерию внутренней непротиворечивости. Если речь у вас о свободе не для избранных, а для всех, давайте посмотрим, как ваши тезисы монтируются между собой и с реальностью. «Русская мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни», – сетовал Иван Петрович Павлов в 1918 году.

    «Заставив пролетариат согласиться на уничтожение свободы печати, Ленин и приспешники узаконили этим для врагов демократии право зажимать ей рот; грозя голодом и погромами всем, кто не согласен с деспотизмом Ленина–Троцкого, эти «вожди» оправдывают деспотизм власти, против которого так мучительно долго боролись все лучшие силы страны», – написал Горький через две недели после Октябрьского переворота. Правда, что Быков, написавший о нем книгу, этих слов никогда не слыхал? Не читал «Окаянных дней» Бунина, дневников Зинаиды Гиппиус? Думаю, нет: Быков знает все. Кроме того, о чем вспоминать не стоит.

    Концепт у прогрессивной интеллигенции меняется сейчас так круто, что даже неловких мысленных движений ей совершать не страшно: с одной стороны, в День Победы мы должны стыдиться того, что наше чудовище победило фашистское, с другой – в 1917 году добро победило «предельное, дошедшее до абсурда зло со смертными казнями, с измывательствами, с идиотским милитаризмом». Как эти дикие когнитивные конструкции проглатывает прихотливая публика? С хорошим интеллектуальным аппетитом. Нравственное победобесие – не чета безнравственному: хоть за абсурд, лишь бы против тирана. Кто не с нами, тот против нас.

    «Я помню мои студенческие годы. Говорить что-либо против общего настроения было невозможно. Вас стаскивали с места, называли чуть ли не шпионом. Но это бывает у нас не только в молодые годы. Разве наши представители в Государственной Думе не враги друг другу? Они не политические противники, а именно враги. Стоит кому-либо заговорить не так, как думаете вы, сразу же предполагаются какие-то грязные мотивы, подкуп и т.д. Какая же это свобода?» – вопрошал академик Павлов. Это не свобода, это собачий рефлекс.

    Наверное, лучше слушать сумбур вместо музыки революции. Лучше жить во времена фарса, чем в эпоху трагедии. И нравственный закон, и история – что дышло. Когда энциклопедически образованные люди несут ахинею, за которую и участникам ток-шоу стало бы стыдно, а их аудитория почтительно внемлет, чтобы не замечать наготы властителей дум (мало ли какое новое платье у нашего короля), только и хочется спросить: кто там и какой пропагандой зомбирован?.. «Либералы» отличаются от Бурбонов тем, что всему научились и все забыли.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •