Футбол в России надо заменить лаптой и городками

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

В Подмосковье допустили введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте

23 июня, среда  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
Разделы

Автомобили Lada станут престижнее и дороже

Автомобили Lada выходят в более дорогой сегмент Сергей Мальгавко/ТАСС
Уже через два года «АвтоВАЗ» обещает продавать Lada «намного выше миллиона рублей». Исторически этот бренд был символом доступного массового автомобиля для простых россиян. Однако западные акционеры хотят не просто обновить модельный ряд Lada, но увеличить рентабельность российского завода. Смогут ли они продать россиянам отечественный автомобиль за полтора миллиона рублей? Подробности...
Перейти в раздел…

«Скучно не будет». Чего ждать от будущей Госдумы

Политологи предсказывают существенное обновление состава Госдумы после выборов facebook.com/CIKRussia
В России официально стартовала кампания по выборам в Госдуму. Она будет сильно отличаться от привычных избирательных кампаний. Среди причин – общий запрос избирателей на обновление и фактор пандемии. И хотя партии еще официально не озвучили списки своих кандидатов, политологи прогнозируют серьезное изменение «политического контура» в стране по итогам выборов. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
Перейти в раздел…

Америка получила возможность нанести удар по Уралу

Развертывание ПРО в Польше американцы объясняли необходимостью защитить Европу от ракет Ирана Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
В польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы. Aegis представляет для России серьезную угрозу – эта система может использоваться для запуска не только противоракет ПРО, но и крылатых ракет, способных достать до Урала. Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Умершие от коронавируса не оценят «актерской находки» Бероева

Алексей Свет
Алексей Свет, главный врач Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова в Москве
Я предлагаю открыть в наших «красных зонах» рестораны для непривитых, очень удобно: мы в СИЗ принимаем заказ, потом, если что, и гормоны дадим, и интубируем, главное, чтоб свобода была, чтоб, значит, в ресторан. Подробности...

Футбол в России надо заменить лаптой и городками

Илья Переседов
Илья Переседов, журналист-аналитик
На мой внешний взгляд не-болельщика, увлечение футболом в России стало национальной вредной привычкой, наравне с курением, алкоголизмом и злоупотреблением пищей. Подробности...

Процесс вакцинации пошёл

Валерий Федоров
Валерий Федоров, директор ВЦИОМ
Несмотря на плач Ярославны насчёт того, что «наш тёмный и тупой народ» не хочет прививаться и не примет обязательной вакцинации, опубликованные сегодня результаты опроса ВЦИОМ показывают: 49% положительно оценили введение элементов обязательной вакцинации (30% осудили). Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Пашинян опять всех победил

Футбол и «война напитков»

Обсуждение: 8 комментариев

Как запретить женщинам пить

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...

Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Будет зависеть от его результатов
Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
  • Тревожность усилилась

  • Тревожность ослабла

  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
  • Англия

  • Бельгия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Португалия

  • Россия

  • Франция

  • Хорватия

  • Другая страна
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Подмосковье допустили введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте
    Минобороны сочло действия британского эсминца грубым нарушением Конвенции ООН Голикова заявила об отсутствии штамма коронавируса «дельта плюс» в России Москва отреагировала на заявления США о «внезапных киберударах» В Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса
    Лондон не признал предупредительной стрельбы по британскому эсминцу у Крыма В России заявили о попытках США вовлечь Индию в новый военный альянс На Украине презентовали брошюру на случай войны с Россией В Минобрнауки заявили о планах начать учебный год в вузах 1 сентября
    Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок Лещенко поспорил с Бероевым о дискриминация непривитых россиян Скончался последний командующий авиацией ВМФ СССР

    Главная тема


    Как вернуть российских программистов на Родину

    нарушение госграницы


    Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу возле Крыма

    поражение семенников


    Стало известно о встречающихся только у мужчин последствиях COVID

    кассационная жалоба


    Защита Ефремова назвала враньем заявление о психическом расстройстве у артиста

    Видео

    европейские санкции


    Ради наказания Лукашенко Литва лишает себя миллиардов долларов

    «квартирный вопрос»


    «Друзья Донбасса» отомстили премьеру Швеции

    Крупные потери


    Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

    ПРО США Aegis Ashore


    Америка получила возможность нанести удар по Уралу

    противопрививочники


    Сергей Мардан: Ковид-диссидентов нужно принудить или изолировать

    выборы в Армении


    Геворг Мирзаян: Армяне сдали свою страну

    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
    Илья Переседов

    Футбол в России надо заменить лаптой и городками

    Илья Переседов
    журналист-аналитик
    		23 июня 2021, 17:00

    Российская футбольная сборная с разгромным счетом проиграла на чемпионате Европы и вылетела с турнира. Опять.

    Мне повезло, я – не болельщик: лишь краем глаза наблюдаю за этим позором. И вижу, что со стороны многолетние попытки моих знакомых болеть за российский футбол выглядят инсценировкой грустной поговорки про мышек, которые плакали, кололись, но продолжали кушать кактус.

    Хочется спросить: мужики (и женщины), а вам зачем вообще это нужно?! Что за радость из года в год испытывать стыд, унижение и позор за проигрыши своей сборной (и вообще российских команд на всех международных футбольных состязаниях)? Вам не надоело играть в БДСМ-игру, где вы – ни разу не доминанты, то есть где именно вас регулярно имеют самым извращенным образом?

    На мой внешний взгляд не-болельщика, увлечение футболом в России стало национальной вредной привычкой, наравне с курением, алкоголизмом и злоупотреблением пищей. Оно даже распространяется по похожему сценарию: мальчик в детстве видит, как его отец наливает рюмочку, включает телевизор, смотрит проигрыш своей сборной и закуривает. Потом сверстники во дворе протягивают ему первую сигарету и начинают лить в уши фамилии игроков каких-то команд, без знания о существовании которых он вполне мог бы обойтись в жизни. Но мальчик начинает запоминать эти фамилии, потому что думает, что знать их – круто, примерно так же круто, как ругаться матом или пить наравне со всеми в компании.

    Когда сумасбродные подростки пробуют всякую гадость – это закономерно, хоть и печально. Когда из года в год их поведение повторяет заметная часть населения страны – это выглядит нелепо и жалко.

    Фото: REUTERS/Friedemann Vogel

    В психологии есть базовый постулат: отношения должны приносить радость. Если общение с кем-то вас унижает, вгоняет в стресс, заставляет чувствовать себя жертвой или вызывает ощущение беспомощности – такие отношения надо заканчивать. Ни к чему хорошему они не приведут.

    Мне кажется, настала пора признать: России вредит увлечение футболом, у нее определенно деструктивные и саморазрушительные отношения с этим видом спорта. На смену известным словам «Такой футбол нам не нужен!» пора прийти принципу «Нам не нужен никакой футбол!».

    Да, сперва болельщикам, как мужу, решившему уйти от злой жены, будет одиноко и плохо. В голову начнут лезть грустные мысли: сколько денег было потрачено на эту неблагодарную дуру. Возникнет навязчивое желание посмотреть в интернете, что творится у нее или ее подруг, с которыми она спускала заработанные тобой деньги. Но потом день за днем эта зависимость начнет отпускать и будет становиться легче.

    А значит, можно будет задуматься над тем, чтобы начать строить следующие отношения с кем-то новым. Есть, например, хоккей или бои без правил, в которых нашим спортсменам, кажется, удается выигрывать. Есть наши национальные виды спорта, которые можно было бы начать развивать.

    Например, мой отец, детство которого пришлось на середину прошлого века, вспоминает, насколько популярны были в то время городки. У них даже проводились городские чемпионаты по этому спорту. Почему бы не сделать городки или лапту нашим национальным спортом? Живут же США со своими бейсболом и американским футболом и не знают бед.

    Мне кажется, отказ от национальных футбольных амбиций и сопутствующая этому экономия нервов и средств имели бы оздоровительное и педагогическое значение для нашей страны. Сейчас Россия с своими многолетними попытками прорваться, затесаться, проскочить в мир большого футбола выглядит истеричной и жалкой – живым воплощением русской поговорки «Со свиным рылом в калашный ряд». 

    На ваш взгляд

     
    Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?



    Обсуждение:  95 комментариев

    Она напоминает провинциала, который старается всеми неправдами (часто за счет безумных кредитов) обеспечить себе красивую столичную жизнь: дорогой автомобиль, модные шмотки и прочее. Одежду при этом он выбирает самую аляповатую и безвкусную, водит, как попало, и не понимает, почему местные жители при виде его морщатся и стремятся отсесть подальше. Бедолага ломает голову: что еще ему надо купить или сделать, чтобы сойти за своего. А ответ простой – надо просто стать потише, поменьше демонстрировать свою самость, думать о своих делах, а не о том, как понравиться окружающим и перестать отличаться от них.

    У России не получается играть в футбол? И что такого? Значит, надо просто перестать в него играть. От этого небо не рухнет на землю. И наша национальная гордость ничуть не пострадает. Вернее, она как раз перестанет страдать и, может быть, обратит внимание на что-то более перспективное и полезное. А там, глядишь, снизится число курильщиков, алкоголиков и людей, страдающих ожирением. Ведь занятия физкультурой здорового человека ничего общего не имеют с профессиональным спортом курильщиков, который показывают по телевизору.

    Другие материалы автора

    Вы согласны с мнением автора?
    31 голос 4 голоса


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •