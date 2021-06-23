Футбол в России надо заменить лаптой и городками

Российская футбольная сборная с разгромным счетом проиграла на чемпионате Европы и вылетела с турнира. Опять.

Мне повезло, я – не болельщик: лишь краем глаза наблюдаю за этим позором. И вижу, что со стороны многолетние попытки моих знакомых болеть за российский футбол выглядят инсценировкой грустной поговорки про мышек, которые плакали, кололись, но продолжали кушать кактус.

Хочется спросить: мужики (и женщины), а вам зачем вообще это нужно?! Что за радость из года в год испытывать стыд, унижение и позор за проигрыши своей сборной (и вообще российских команд на всех международных футбольных состязаниях)? Вам не надоело играть в БДСМ-игру, где вы – ни разу не доминанты, то есть где именно вас регулярно имеют самым извращенным образом?

На мой внешний взгляд не-болельщика, увлечение футболом в России стало национальной вредной привычкой, наравне с курением, алкоголизмом и злоупотреблением пищей. Оно даже распространяется по похожему сценарию: мальчик в детстве видит, как его отец наливает рюмочку, включает телевизор, смотрит проигрыш своей сборной и закуривает. Потом сверстники во дворе протягивают ему первую сигарету и начинают лить в уши фамилии игроков каких-то команд, без знания о существовании которых он вполне мог бы обойтись в жизни. Но мальчик начинает запоминать эти фамилии, потому что думает, что знать их – круто, примерно так же круто, как ругаться матом или пить наравне со всеми в компании.

Когда сумасбродные подростки пробуют всякую гадость – это закономерно, хоть и печально. Когда из года в год их поведение повторяет заметная часть населения страны – это выглядит нелепо и жалко.

В психологии есть базовый постулат: отношения должны приносить радость. Если общение с кем-то вас унижает, вгоняет в стресс, заставляет чувствовать себя жертвой или вызывает ощущение беспомощности – такие отношения надо заканчивать. Ни к чему хорошему они не приведут.

Мне кажется, настала пора признать: России вредит увлечение футболом, у нее определенно деструктивные и саморазрушительные отношения с этим видом спорта. На смену известным словам «Такой футбол нам не нужен!» пора прийти принципу «Нам не нужен никакой футбол!».

Да, сперва болельщикам, как мужу, решившему уйти от злой жены, будет одиноко и плохо. В голову начнут лезть грустные мысли: сколько денег было потрачено на эту неблагодарную дуру. Возникнет навязчивое желание посмотреть в интернете, что творится у нее или ее подруг, с которыми она спускала заработанные тобой деньги. Но потом день за днем эта зависимость начнет отпускать и будет становиться легче.

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А значит, можно будет задуматься над тем, чтобы начать строить следующие отношения с кем-то новым. Есть, например, хоккей или бои без правил, в которых нашим спортсменам, кажется, удается выигрывать. Есть наши национальные виды спорта, которые можно было бы начать развивать.

Например, мой отец, детство которого пришлось на середину прошлого века, вспоминает, насколько популярны были в то время городки. У них даже проводились городские чемпионаты по этому спорту. Почему бы не сделать городки или лапту нашим национальным спортом? Живут же США со своими бейсболом и американским футболом и не знают бед.

Мне кажется, отказ от национальных футбольных амбиций и сопутствующая этому экономия нервов и средств имели бы оздоровительное и педагогическое значение для нашей страны. Сейчас Россия с своими многолетними попытками прорваться, затесаться, проскочить в мир большого футбола выглядит истеричной и жалкой – живым воплощением русской поговорки «Со свиным рылом в калашный ряд».

На ваш взгляд Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу? Положительно

Отрицательно

Будет зависеть от его результатов



Она напоминает провинциала, который старается всеми неправдами (часто за счет безумных кредитов) обеспечить себе красивую столичную жизнь: дорогой автомобиль, модные шмотки и прочее. Одежду при этом он выбирает самую аляповатую и безвкусную, водит, как попало, и не понимает, почему местные жители при виде его морщатся и стремятся отсесть подальше. Бедолага ломает голову: что еще ему надо купить или сделать, чтобы сойти за своего. А ответ простой – надо просто стать потише, поменьше демонстрировать свою самость, думать о своих делах, а не о том, как понравиться окружающим и перестать отличаться от них.

У России не получается играть в футбол? И что такого? Значит, надо просто перестать в него играть. От этого небо не рухнет на землю. И наша национальная гордость ничуть не пострадает. Вернее, она как раз перестанет страдать и, может быть, обратит внимание на что-то более перспективное и полезное. А там, глядишь, снизится число курильщиков, алкоголиков и людей, страдающих ожирением. Ведь занятия физкультурой здорового человека ничего общего не имеют с профессиональным спортом курильщиков, который показывают по телевизору.