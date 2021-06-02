Россия должна поставить на место армянских авантюристов

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НОВОСТЬ ЧАСА

Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт

2 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:36  |  vz.ru
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Газпром бьет рекорды в Европе ради «Северного потока – 2»

Европейцы ждут, когда можно будет покупать газ через «Северный поток – 2» Рюмин Александр/ТАСС
Объемы поставок российского газа в Европу, несмотря на его подорожание, показывают небывалый рост. Это весьма необычная ситуация для этого времени года. Причем Газпром мог продать европейцам еще больше, но специально не сделал это. Откуда взялся ажиотажный спрос в Европе на российский газ и как Газпром использует сложившуюся ситуацию, чтобы помочь «Северному потоку – 2»? Подробности...
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Шесть главных разногласий России и США перед встречей Путина и Байдена

У Байдена и Путина много тем для дискуссий Михаил Метцель/ТАСС,
Pool/CNP/Global Look Press
На предстоящей уже через две недели встрече Владимира Путина и Джо Байдена «повестки дня США и РФ не совпадают». Такими словами в МИД РФ дают понять масштаб проблем, с которыми столкнутся лидеры двух государств во время переговоров. В чем именно заключается несовпадение повестки, что будет требовать Вашингтон от Москвы и наоборот – и по каким вопросам все же есть шанс договориться? Подробности...
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Как американцы создали главные заводы СССР

Строительство Магнитогорского металлургического комбината. Рабочими были русские, ведущими инженерами – американцы РИА Новости
Ровно 90 лет назад, 1 июня 1931 года, был заключен контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов. Это был лишь один из множества примеров того, как руками иностранных специалистов создавалась индустриальная мощь Советского Союза.  Подробности...
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Чешский министр оказал большую услугу российским спецслужбам

Ян Гамачек сказал то, чего говорить совершенно не следует Josef Vostarek/CTK/Global Look Press
Полный список законспирированных сотрудников чешской разведки, как предполагают чешские СМИ, стал известен контрразведке России. А виноват в этом не к месту длинный язык вице-премьера правительства Чехии Яна Гамачека. Как такое произошло и какие последствия этот скандал будет иметь для всех чешских спецслужб? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Россия должна поставить на место армянских авантюристов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Скоро в Армении пройдут, пожалуй, самые важные парламентские выборы со времен получения независимости. Важные не только для этой республики, но и для России. Значит, Москве нужно за этими выборами следить и не позволять другим использовать российский фактор. Подробности...

Протасевич лишил белорусскую оппозицию поддержки из России

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Российская власть внимательно прислушивается к тому, как воспринял внеплановую посадку самолёта в Минске и вообще арест оппозиционера российский народ. А он воспринял, надо сказать, довольно равнодушно. И местами даже злорадно. Подробности...
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Почему американцы помогли индустриализации СССР

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
1 июня 1931 года советская индустриализация получила чувствительный толчок – СССР подписал с американцами соглашение об участии бизнеса США в возведении почти сотни крупных предприятий тяжелой промышленности. Еще недавно буржуазный мир относился к молодому социалистическому государству с изрядной опаской, а тут вдруг такая массированная передача технологий. Подробности...
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Русские наемники на войне в Африке

Когда вымрет Китай

Россия запрещает палочки и трубочки

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В День защиты детей в московском парке Горького прошел фестиваль «Большая перемена»

1 июня, в День защиты детей, двери парка Горького открылись для Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Целый день для участников фестиваля проводились мастер-классы и викторины, призванные раскрыть сильные стороны и проявить таланты участников. Фестиваль завершился концертом с участием российских звезд
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В Татарстане состоялся запуск автозавода Aurus

В Татарстане состоялось открытие завода Aurus. В режиме видеоконференции в нем принял участие президент Путин, назвавший Aurus достойной машиной, соответствующей мировым стандартам. Аurus в перспективе планируется выпускать в Китае и в Западной Европе
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Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт
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    Геворг Мирзаян

    Россия должна поставить на место армянских авантюристов

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		2 июня 2021, 09:26

    Политическая картина на предстоящих армянских выборах весьма пестрая. В выборах принимает участие 26 различных партий и блоков – казалось бы, много для такой маленькой республики. Но все более-менее стоящие политики ощущают важность исторического момента – и хотят внести свою лепту. Страна находится в глубочайшем кризисе – она потеряла большую часть Нагорного Карабаха, сейчас теряет уже свои собственные территории (которые оккупируются Азербайджаном при пассивности или даже молчаливой поддержке нынешних армянских властей во главе с Николом Пашиняном). Поэтому каждый политик мечтает о том, чтобы волна кризиса вынесла его на политический Олимп – как вынесла Пашиняна в 2018 году.

    Россия в армянские внутренние разборки старается не вмешиваться – как не вмешивалась и в 2018-м. Причин тому две. Во-первых, российские власти в принципе стараются открыто не лезть во внутренние дела суверенных стран (это один из столпов отечественной внешней политики). Во-вторых, в обществе сложилось стойкое убеждение, что кто бы ни победил в Армении, он волей-неволей будет абсолютно пророссийским политиком. Иначе, вроде как, и быть не может – Армения на сегодняшний день полностью зависит от России и в плане экономики, и в вопросах безопасности.

    Однако на практике эта зависимость не мешает армянским выборам приобретать крайне неприятное для России и ее интересов звучание. Причем сразу по двум направлениям.

    Прежде всего, сейчас в Армении (еще раз – полностью зависящей от России) наблюдается резкий рост антироссийских настроений, на которых пытается пиариться целый сонм местных популистов и западных грантоедов. Причиной этих настроений стала пассивная позиция России (как военного союзника и гаранта безопасности Армении) во время недавнего вторжения азербайджанских войск на армянскую территорию возле Черного озера – армяне уверены, что Россия должна была силой защитить суверенитет союзника, а не вести бессмысленные и в чем-то даже унизительные переговоры с азербайджанской стороной о выводе войск.

    Да, эксперты, конечно, объясняют логику действий российской стороны. Москве было бы, мягко говоря, глупо и неразумно применять силу для защиты союзника по ОДКБ в ситуации, когда сам союзник (в лице премьера Армении Никола Пашиняна) эту силу не применяет. Вместо того, чтобы ударить по вторгнувшимся азербайджанским войскам, а потом уже просить Москву о помощи, господин Пашинян сам «ведет переговоры». Вероятно, по просьбе своих заграничных друзей – для того, чтобы дискредитировать ОДКБ и Россию как гаранта безопасности. А также подтвердить не раз озвученный его окружением тезис о том, что Карабах азербайджанцам он не сдал, а потерял «из-за предательства России».

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС

    Однако электорату такие сложные схемы объяснить сложно – людям куда проще заходит информация пропагандистов Пашиняна и других прозападных сил о том, что «это Россия нам запрещает применять силу против интервентов». Ну и логичные выводы из этой информации – из серии «нам нужно срочно менять союзника». Например, на Францию, президент которой Эммануэль Макрон жестко потребовал от Азербайджана вывести войска. Конечно, за его словами ничего не стоит, и войска свои Макрон в Армению не отправит, и защищать ее в будущем не будет – но ведь говорит правильные слова! А для простых людей (тем более, переживающих сейчас невиданное для страны национальное унижение) форма часто важнее сути. Вот и начинают армяне посматривать на Запад.

    Да, не все – большинство армян не настолько отчаялись, чтобы выключить мозги, поэтому остаются пророссийскими. Однако тут возникает другая проблема. Помимо очевидных политиков, ориентированных на Россию и готовых восстанавливать испорченные при Николе Пашиняне российско-армянские отношения (главным из которых является личный друг Владимира Путина Роберт Кочарян) есть те, кто мимикрирует под «пророссийских политиков». В лучшем случае это популисты-перевертыши, а в худшем – откровенные мошенники.

    Остапы

    Среди них, например, глава Демократической партии Армении Тигран Арзаканцян – «наш местный Остап Бендер», как его называет один мой ереванский товарищ. Владелец обанкротившегося коньячного и пока еще существующего золотого бизнеса, наделал в Москве долгов примерно на 100 миллионов рублей, затем вернулся из Франции в Ереван, приобрел себе партию и пошел на выборы, как «пророссийский» политик.

    При этом главным символом пророссийскости Арзаканцяна являются не его дела по укреплению российско-армянских отношений (не считать же таковыми долги в российских банках), а его жена – бывшая супруга российского бизнесмена Аркадия Ротенберга Наталья. Людям пытаются объяснить, что через три рукопожатия Арзаканцян вхож к Путину, что, конечно, не так. Что он может «решать вопросы» и вытащит Армению из того тупика, в который страну загнала политика Никола Пашиняна.

    При этом любой результат на выборах «Остапов Бендеров» - а в Армении их вагон и большая тележка - станет для Москвы проблемой. Если они пройдут в парламент, то начнут там заниматься чем угодно, только не укреплением российско-армянских отношений – и тем самым дискредитируют образ пророссийского политика. Если они не пройдут, то оттянут на себя пусть и малую, но все-таки часть голосов у Роберта Кочаряна (который, напомним, вхож к Путину через свое личное рукопожатие).

    Конечно, у российского читателя возникает вопрос: а почему это Москва должна беспокоиться о судьбе Армении? Если армяне не учли уроки правления Пашиняна, если после потери Карабаха не осознали всю пагубность ухудшения отношений с Москвой, если до сих пор верят в «многовекторность» и наличие альтернативных России гарантов безопасности – то скатертью дорога. Если они после избрания Пашиняна в 2018 году снова готовы проголосовать за аферистов, которые как политические серферы взлетают на волнах кризисов – скатертью туда же. Пусть только потом не обижаются на переименование Еревана в Эрдоганобад.

    Так-то оно так, однако есть маленькое «но» - потеря Армении грозит большими неприятностями не только армянам, но и России. Если Ереван выпадает из сферы влияния Москвы, то Россия лишается единственного союзника на Кавказе. Армяне могут быть сложными, распальцованными, наивными или банальными понторезами – но других союзников в регионе у России нет. Азербайджан находится под жестким контролем Турции, а Грузия – Соединенных Штатов. Да, грузины колеблются – они понимают, что Штаты не могут защитить их от ползучей экономической оккупации со стороны Турции, однако у грузинских элит не хватает мозгов и/или политического мужества выбрать из двух зол, первое из которых признание независимости Южной Осетии и Абхазии, второе - турецкая экономическая оккупация – наименьшее. И начать, наконец, нормализацию отношений с Москвой. В итоге с потерей Армении Россия получит контролируемый Турцией санитарный кордон от Черного до Каспийского моря, который отрежет РФ от Ближнего Востока.

    Подобные перспективы, мягко говоря, не радуют, поэтому Москве стоит убрать в сторону попкорн и четко артикулировать свои позиции по Армении. Обозначить, кого она считает пророссийскими политиками (и помочь им набрать рейтинг – например, личными встречами, после которых Кремль предпринимает какие-то реальные и демонстративные шаги по защите армянского суверенитета), а кого – мимикрирующими под «российских друзей» авантюристами, к которым Москва никак не причастна. И – еще раз – сделать это не ради Армении и армян, а ради защиты своих собственных интересов в своем собственном кавказском подбрюшье.

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