Украинские олигархи рассчитывают на компенсацию за Крым

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Вышедшая из берегов река затопила Ялту

18 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
Разделы

Рынку недвижимости обещают падение цен

Эксперты сказали, когда недвижимость в России начнет дешеветь Валерий Шарифулин/ТАСС
Россию ждет ипотечный бум второй год подряд, несмотря на безудержный рост цен на недвижимость. Такие ожидания транслируют Банк России и ВТБ. С другой стороны, искусственный интеллект предсказал, когда цены на жилье в России прекратят увеличиваться и начнут наконец падать. Что ждать от рынка недвижимости в этом году?  Подробности...
Перейти в раздел…

Встреча с Путиным показала, чем Байден лучше Трампа

Мы с Байденом смогли понять друг друга по ключевым позициям, подчеркнул Путин Михаил Метцель/ТАСС
Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации. В первую очередь это Украина и русофобские группы влияния в Вашингтоне. Тем не менее, как подчеркнул Владимир Путин, они с Джо Байденом «смогли понять друг друга по ключевым позициям». Почему это, вопреки всем прогнозам, стало возможным? И почему тема Украины вдруг отошла на второй план? Подробности...
Перейти в раздел…

Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
Перейти в раздел…

База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России

Де-факто турецкие военные давно обосновались в Азербайджане Валерий Шарифулин/ТАСС
Страна НАТО Турция анонсировала создание первой военной базы на территории бывшего СССР – в Азербайджане. Правда, сообщая об этом, турецкий лидер Эрдоган дал понять, что база не появится там без разрешения Москвы. Но не смогут ли турки в итоге построить в Закавказье свою базу вопреки воле России или использовать этот вопрос для торга? Очевидно, что после карабахской войны Азербайджан ориентируется на мнение Турции сильнее, чем на мнение России. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские олигархи рассчитывают на компенсацию за Крым

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Крым давно находится в составе России, однако все это время украинские олигархи пытаются вернуть свою собственность или хотя бы получить за нее компенсацию. Ирония судьбы в том, что проще им это будет сделать, если в Киеве признают Крым частью России. Подробности...

Россия – страна давно победившего женского равноправия

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня"
Предъявите общественности девушку Халимат в окружении независимых правозащитников и независимых же правоохранителей, а не в окружении той самой семьи, которая силой выудила ее из шелтера. И мы, журналисты, тогда оставим в покое эту историю. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Россия добилась уважения США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-американские отношения получили шанс на превращение из дворовой драки без правил в контролируемую, управляемую и предсказуемую «прохладную войну». Это можно считать главным результатом прошедшей в Женеве встречи. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Встреча Путина и Байдена: главное

Как США вмешались в выборы в России

Обсуждение: 4 комментария

«Красная линия» для России и НАТО

Перейти в раздел…

В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...

Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
  • Тревожность усилилась

  • Тревожность ослабла

  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
  • Англия

  • Бельгия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Португалия

  • Россия

  • Франция

  • Хорватия

  • Другая страна
Электросамокаты на улицах города – это в первую очередь:
  • Удобство

  • Опасность
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Вышедшая из берегов река затопила Ялту
    США пригрозили самостоятельно пресечь действия российских хакеров Киев отказался выполнять минские соглашения Санду выразила готовность приехать в Россию США и Германия обсудили «Северный поток – 2»
    Захарова объяснила разницу в работе посольств России и США Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина На газопроводе в Луганске произошел взрыв Норвегия испугалась «российской милитаризации» Арктики
    Гинцбург рассказал, как вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом COVID Израиль нанес удар по сектору Газа Кравчук счел российско-белорусские учения опасными для Украины Ургант сравнил президентов США с покемонами

    Главная тема


    База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России

    «очень против»


    Киев поругал Запад за внимание к украинской коррупции

    потоп после засухи


    Эксперт: Ливни в Крыму не решат проблемы с водоснабжением

    дайте денег


    Футболист сборной Украины по-русски обратился к Coca-Cola и Heineken

    Видео

    саммит президентов


    Западные СМИ: Путин троллил Америку и уехал из Женевы с победой

    ипотечный бум


    Рынку недвижимости обещают падение цен

    «электоральное чудо»


    Как Америка сохранила Ельцина президентом

    прибыльный бизнес


    Русский язык заинтересовал Зеленского материально

    интернет-фрики


    Сергей Мардан: Моргенштерн, Бузова и Дудь – герои нашего времени

    вершина успеха


    Тимофей Бордачёв: Байден для Европы оказался хуже Трампа

    ломать нечего


    Максим Соколов: Почему «раскололся» Протасевич

    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
    Елена Герасимова

    Украинские олигархи рассчитывают на компенсацию за Крым

    Елена Герасимова
    Журналист, Донецк
    		18 июня 2021, 09:04

    Гендиректор Украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что в сентябре в Постоянной палате третейского суда (ППТС), иначе называемой Международным арбитражным судом в Гааге, начнутся слушания по иску принадлежащего украинскому бизнесмену Ринату Ахметову холдинга «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) к Российской Федерации за утраченные в Крыму активы, главным из которых является энергораспределительная компания «Крымэнерго». Речь идет, разумеется, вовсе не о восстановлении ДТЭК в праве собственности на это имущество, но только об изрядной компенсации собственнику.

    Коллизия здесь в следующем. И ДТЭК, и другие ему подобные истцы с Украины, а также все суды, принимающие решения в их пользу, исходят из того, что де-факто, по крайней мере, с марта 2014 года, Крым является суверенной территорией России. Наряду с этим они, как и все прочие субъекты международных отношений, не отступают от того, что де-юре эта территория по-прежнему остается частью Украины.

    И именно поэтому – ровно до тех пор, пока они отказывают России в признании того, что Крым является теперь уже ее территорией и де-юре, – она действительно не обязана ни эти решения признавать, ни эти претензии удовлетворять. Одним словом, суть дела здесь вовсе не в тех компенсациях, которые Россия, безусловно, без труда и охотно могла бы выплатить, а не более и не менее в полноценном признании нынешнего статуса Крыма.

    Напомню, что ранее аналогичные иски выиграли сначала 18 украинских компаний (май 2018 года), а потом «Укрнафта» (апрель 2019 года), которым, согласно решению ППТС, Россия обязана выплатить компенсацию в размере 159 млн долларов и 44,4 млн доллров соответственно. Основанием для всех этих и им подобных исков стало Соглашение между правительством РФ и кабинетом министров Украины от 27 ноября 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций. Этот документ, в частности, предполагает, что инвестиции представителей Украины, осуществленные на территории России и наоборот, не будут каким-либо образом экспроприированы. А потому истцы, утратившие свое имущество в Крыму, полагают, что Россия его нарушила.

    Как бы то ни было, но во всех этих случаях речь идет об инвестициях, изначально сделанных на территории, которая ранее входила в состав Украины и лишь впоследствии стала частью России. И это означает, что вопрос о том, может ли данное Соглашение служить основанием для рассмотрения подобных дел ППТС, является по меньшей мере спорным.

    Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

    Как раз поэтому каждый из истцов должен был сначала выиграть предварительный этап слушаний, на котором ППТС принимала решение о собственной юрисдикции, и лишь в случае положительного вердикта мог рассчитывать на рассмотрение дела по существу. То есть первоначально он должен был доказать, что утраченные в Крыму активы действительно являются инвестициями, осуществленными на территории Российской Федерации. И на сегодня это удалось сделать не только 18 украинским компаниям (июль 2017-го) и «Укрнафте» (июнь 2017-го), но и «Нафтогазу» (март 2019-го).

    В свою очередь Россия имела вполне достаточные основания настаивать на том, что утраченные в Крыму активы являются инвестициями, изначально сделанными на территории Украины, а потому действие межправительственного Соглашения на них не распространяется. И, следовательно, данные споры находятся вне юрисдикции ППТС. А потому – до сих пор не назначала своих официальных представителей на все эти судебные процессы и не давала согласия на участие в них. Более того, она предприняла попытку оспорить предварительные решения ППТС о признании собственной юрисдикции в деле «Укрнафты» и еще 11 компаний в Федеральном суде Швейцарии, однако он вынес вердикт не в пользу России.

    Итак, дабы преуспеть в деле по «Крымэнерго», ДТЭК прежде всего также необходимо будет доказать, что данный актив является инвестицией, осуществленной в России. И здесь у истца есть достаточно сильный аргумент. Дело в том, что эта самая «Крымэнерго», выполнявшая функцию посредника между российским ГУП «Крымэнерго» и оператором оптового рынка электроэнергии Украины ГП «Энергорынок», была перерегистрирована в Крыму в июне 2014 года. «ДТЭК учредил на полуострове одноименный филиал «Крымэнерго» в полном соответствии с требованиями российского законодательства», – сообщал тогдашний министр топлива и энергетики РК Сергей Колобов. То есть, по сути, собственник энергокомпании превратил инвестицию, сделанную ранее на Украине, в инвестицию, осуществленную в России. И уже после этого – в январе 2015 года – парламент Крыма принял решение о национализации этого актива.

    А кроме того, что не менее важно, ДТЭК будет необходимо склонить к участию в судебном процессе Россию. И на сей счет гендиректор компании, примерно через полгода после подачи иска в ППТС, в апреле 2019 года сделал весьма любопытное заявление – в отличие от всех предыдущих подобных дел, в случае с «Крымэнерго» Россия признала юрисдикцию ППТС и будет участвовать в судебном процессе.

    Как бы то ни было, но ни официальных подтверждений, ни опровержений со стороны России за этим так и не последовало. Однако версия о том, что в деле по «Крымэнерго» она займет какую-то принципиально иную позицию, выглядит весьма сомнительно.

    Наиболее вероятно, что Россия и далее как в этом, так и во всех остальных подобных случаях будет отстаивать исходную точку зрения. И это значит, что в итоге, в силу особого статуса ППТС и специфики процедуры выполнения ее решений, требуемую компенсацию истцы могут и не получить. Дело в том, что у ППТС нет аппарата принуждения к исполнению собственных вердиктов. А потому – для того, чтобы этого добиться, истцы должны будут выигрывать дела в судах тех стран, на территории которых есть имущество Российской Федерации. Она же, в свою очередь (ровно до тех пор, пока Крым и де-юре не будет признан частью России), будет оспаривать решения, принятые в пользу истцов, в судах вышестоящих инстанций.

    То есть в конечном счете исходы всех этих дел будут зависеть стратегически от подлинного признания нынешнего статуса Крыма, а тактически – от конечных вердиктов судов этих стран.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •