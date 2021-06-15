Шпион Навальный может послужить Родине

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НОВОСТЬ ЧАСА

Цена нефти марки Brent поднялась впервые с 2019 года выше 74 долларов за баррель

15 июня, вторник  |  Последнее обновление — 23:30  |  vz.ru
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Банк России заставил рубль укрепляться

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Центробанк России чуть было не шокировал рынки резким повышением ставки сразу на один процентный пункт. Однако рисковать поспешной борьбой с инфляцией он не стал. Ставку подняли на ожидаемые 0,5 п. п. Уже одно это ожидание помогло российскому рублю начать расти. До этого он довольно долго игнорировал идущую вверх нефть. Какие новые высоты пророчат рублю? Подробности...
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На какие уступки могут пойти Путин и Байден

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Байдена в Женеве Максим Блинов/POOL STEPHANIE LECOCQ
/ЕРА/ТАСС
В результате переговоров лидеры России и США вряд ли придут к серьезным компромиссам, однако встреча Владимира Путина и Джо Байдена позволит запустить сотрудничество по ряду направлений между странами на уровне профильных министерств и ведомств. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя темы, которые планируют обсудить президенты двух стран в Женеве. Подробности...
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Как депортация предотвратила антисоветский мятеж в Прибалтике

Латвия. Мемориал жертв депортации 1941 года на станции Торнякалнс okupacijasmuzejs.lv
Ровно 80 лет назад, 14 июня 1941 года, началась первая депортация «контрреволюционных элементов» из Литвы, Латвии и Эстонии. Почему Москва организовала подобную акцию, как с этим решением был связан непрофессионализм советских спецслужб – и каким образом современные власти стран Прибалтики искажают контекст происходивших тогда событий? Подробности...
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Америка вырастила смертельного врага своими руками

Взаимодействие с Китаем пошло вовсе не так, как ожидали в США REUTERS/Kevin Lamarque
Ровно 50 лет назад, в июне 1971 года, США отменили эмбарго на торговлю с Китаем, и теперь эта страна прямо на глазах обгоняет США по целому ряду ключевых экономических показателей. Каким образом Вашингтон собственными руками создал себе глобального конкурента и как на принятие такого решения повлияло противостояние Запада с СССР?  Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Шпион Навальный может послужить Родине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если нынешняя администрация США попросит обменять Навального, то нужно будет срочно отнимать у Трампа значок «лучший агент России» и отдавать его Байдену. Подробности...

С помощью цифр и картинок можно доказать что угодно

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Обычно математические модели вычисления нарушений на выборах пускают в ход, когда нет реальных фактов нарушений. И тут же в ход идут цветные картинки, по виду напоминающие то ли таблицы для дальтоников, то ли тест Люшера для эмоционально нестабильных субъектов. Подробности...
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    Шпион Навальный может послужить Родине

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		15 июня 2021, 23:15

    За несколько дней до саммита с Джозефом Байденом Владимир Путин подсветил еще одну тему предстоящих переговоров. Он утвердительно ответил на вопрос журналиста о готовности России рассмотреть обмен заключенными с Соединенными Штатами. Вопрос в том, кого именно будут менять – точнее, чей именно обмен обсуждать?

    Напомним, что в американских тюрьмах сидят Виктор Бут (по факту с 2010 года) и Константин Ярошенко (по факту с 2011 года). Возможно, в руках американцев есть и другие россияне, в том числе и задержанные сотрудники ГРУ. В российской тюрьме чалятся шпион Пол Уилан и американский студент Тревор Рид (задержанный не за работу на разведку, а за то, что в 2019 году в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудников полиции). Возможно, опять же, что по шконкам удастся наскрести и других американцев.

    Однако в тот самый момент, как стало известно об обменной теме, российские телеграм-каналы и эксперты стали обсуждать иную кандидатуру – Алексея Навального. Якобы его американцы хотят даже больше, чем не умеющего пить студента или пойманного на попытке получить личные данные сотрудников ФСБ Уилана.

    Да, Навальный российский гражданин, а ст. 61 Конституции гласит, что «Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству». Однако речь и не идет о высылке и выдаче – скорее об освобождении и последующем добровольном покидании Родины. Прецеденты уже были. Напомним, что во время большого обмена шпионами в июле 2010 года американцы отдали 10 российских нелегалов и получили взамен четверых российских же граждан. Одним из которых был печально известный Сергей Скрипаль, а вторым – бывший сотрудник Института США и Канады РАН Игорь Сутягин. Поэтому стороны технически могли бы провернуть такую же схему и сейчас, включив в обмен еще одного гражданина РФ.

    Но вот насколько это целесообразно? Скажем так, если нынешняя администрация США действительно попросит на обмен Алексея Анатольевича, то нужно будет срочно отнимать у Трампа значок «лучший агент России» и отдавать его Байдену. Просто потому, что подобный вариант обмена вполне соответствует российским национальным интересам.

    Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости

    Российские власти обоснованно посадили Навального. Годами он считал себя выше закона, демонстративно его нарушая и отделываясь административными арестами или условными сроками – и годами провластный электорат, смотря на это диво, удивлялся и разочаровывался. И когда в начале 2021 года правоохранительная система устала это терпеть, ей аплодировали.

    Да, после участия Навального в инспирированной Западом операции «Новичок» его нужно было все-таки сажать по статье «Госизмена», но 2 с лишним года – тоже срок. Но теперь государство должно тратить большие средства на то, чтобы охранять Навального в колонии от потенциального покушения со стороны западных спецслужб – убийство «лидера оппозиции» в колонии дискредитирует Россию не меньше, чем всякие Скрипалиады и Петров с Бошировым в Чехии или Болгарии.

    Если же Навального отдать американцам, то Россия убивает трех зайцев. Во-первых, вернет своих граждан на Родину. Показав тем самым, что своих в беде не бросает – какие бы преступления эти «свои» не совершали.

    Во-вторых, снимает с себя дальнейшую ответственность за безопасность Навального. Нет, конечно, на Западе Навального (как отработанного персонажа) могут убить, а потом сказать, что ему на самом деле ввели долгодействующий яд в России, однако репутационный ущерб для Москвы от такого обвинения будет сравнительно небольшим.

    В-третьих, изящным движением пера российская власть заменит мученический ореол Навального на предательский. Если Запад захочет его обменять, значит, Навальный действительно взаимодействует с американской разведкой. Напомним, что все четыре человека, которых меняли на российских разведчиков в 2010-м, были западными шпионами. Причем обвинение Игоря Сутягина в госизмене в начале нулевых осуждало все прогрессивное и академическое сообщество, однако после обмена, когда вскрылись все карты, обвинители как-то попритихли.

    И ровно в тот момент, когда американцы распишутся под «шпионским статусом» Навального, его политической карьере в России придет конец. Конечно, он сохранит какую-то базу поддержки в виде совсем упоротых сектантов – однако даже пресловутые 2% рейтинга ему после этого покажутся недосягаемой высотой. Навальный станет токсичным даже для собратьев по либеральному лагерю – все, что с ним связано  будет дискредитировано, а противники власти, лишившись столь деструктивного вождя, получат шанс на превращение в нормальную, либеральную и конструктивную оппозицию.

    Единственный вопрос в том, готовы ли американцы преподнести российскому обществу и государству такой подарок?

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