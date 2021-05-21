|
Не стоит путать лирическую героиню с Манижей
Юрий Васильев
|21 мая 2021, 12:04
Никто в Сети, разумеется, не смотрит «Евровидение». Настолько, что почитаешь один, другой, пятый, десятый etc. текст – и ощущение, что в Роттердам на конкурс вычурной песни от России приехала не Манижа, а сама Анна Ахматова. С хитом под названием «Я научила женщин говорить» – естественно, без ахматовской концовки «Но, Боже, как их замолчать заставить».
Судя по прочитанному, композиция Манижи Russian Woman – это голос современной женщины. Или песня-тест: критикуете «Русскую женщину» – значит, вы устарели. Или даже так: произведение, вскрывшее – тут процитируем популярный в эти дни пост Андрея Боровского – «чудовищный порок общества, в котором мы живем и стараемся по привычке не замечать удручающей и всеобъемлющей токсичности».
А я читаю, где-то с аргументацией соглашаюсь, где-то не очень. И Spotify слушаю. Как водится – то, что этот ресурс предложит здесь и сейчас. В частности, он подкинул несколько песен, которые до сих пор не попадались. Голос хороший очень. И песни славные. Например, вот:
Всею душою тебя молю останься
Хотя бы на пару секунд
Кружевом укрою, ноги твои омою
С дороги чужой
Все прощу да только
Меня коснись легонько
И я полностью твоя
И я навсегда твоя
Или вот такая, спокойная, чуть на раннюю Земфиру похожая:
Как быстро мы стали старше
Как многое слишком важно
И мы бежим по кругу
Как деньги не купят время
Плевать, кто при жизни первый
Там вряд ли это нужно
Люби, а не живи на службе
Или еще одна, с таким припевом:
Горы-горы подскажите
Где у верности обитель
Где не врут не обижают
Горы-горы умоляю
Дайте путь мне точный-точный
Я пройду и днем и ночью
Без вины и без оглядки
Проживу там свой остаток
Треки «Держи меня, Земля», «Сейчас дважды не случится» и «Изумруд» занимают, соответственно, четвертое, третье и второе место. В разделе «Популярное» на спотифай-странице Манижи. Вы уже догадались, какая песня там стоит на первом месте, причем с огромным отрывом? Именно: Russian Woman.
Нет, конечно, не стоит путать лирическую героиню с Манижей Далеровной Сангин. Ни одну из представленных лирических героинь. Ни в песне, которая прозвучит в финале «Евровидения», ни в других, процитированных выше. Где тексты с точки зрения феминистической повестки – либо просто девочковые, либо откровенно традиционалистские. Из того, что называется «правее стенки». Кирхе, кюхе, хюгге; совсем не для Роттердама в мае-2021.
Тем более и песни в своем жанре хороши. Все четыре – включая, разумеется, Russian Woman. Очень остроумный бит со сдвигом «на себя» в инструментальной части; сразу зацепило на отборе. И текст, безусловно, цепляющий многих и многих. Не зацепил бы – так и разговора бы не было. Особенно среди тех, кто не смотрит «Евровидение».
Просто – не надо искать манифестов там, где в деле маркетинг, таргетинг и вечно муаровая актуальность. Переливчатая, не жестко маятниковая; и то хлеб. В конце концов, «Сломанной family не сломать меня» и «Держи меня, Земля, я повзрослею, я сумею и буду руки его целовать» – строки из двух песен одного и того же 2021 года. Вторую Манижа выпустила две недели назад, то есть уже после хита для «Евровидения».