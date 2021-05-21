Не стоит путать лирическую героиню с Манижей

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НОВОСТЬ ЧАСА

Голландский суд повторно опросил концерн «Алмаз-Антей» по делу о крушении MH17

21 мая, пятница  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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США и Украина проиграли битву за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» достроят к новому отопительному сезону Jens Büttner/dpa/Global Look Press
США отказались от санкций против «Северного потока – 2», которые могли поставить крест на проекте. Россия и Газпром могут праздновать победу – газопровод в Балтийском море будет не только достроен, но и введен в эксплуатацию. По срокам это можно сделать к ноябрю, то есть к началу нового отопительного сезона. Почему Вашингтон покорно покинул место битвы и ничем уже не поможет Украине? Подробности...
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Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Сахаров проложил путь к созданию советского термоядерного оружия

Андрей Сахаров и Игорь Курчатов Дмитрий Переверзев/sakharov.space
Ровно сто лет назад, 21 мая 1921 года, родился академик Андрей Сахаров, имя которого сегодня употребляется как синоним слов «диссидент» и «правозащитник». Однако в первую очередь Сахаров был выдающимся физиком, и дело не только в том, как он стал отцом советского термоядерного оружия. Не менее научных достижений Сахарова интересны и его научные заблуждения. Подробности...
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Как Зеленский превратился в худшую версию Порошенко

Владимир Зеленский старался убедить, что скоро на Украине станет лучше REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины Зеленский публично подвел итоги двух лет пребывания на этом посту – и сделал это пафосно и вместе с тем парадоксально. Человек, который пришел к власти на волне массового желания избавиться от Порошенко, теперь сам стал почти неотличим от своего предшественника. Отличает его от Порошенко разве что один-единственный пункт. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Не стоит путать лирическую героиню с Манижей

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Не надо искать манифестов там, где в деле маркетинг, таргетинг и вечно муаровая актуальность. В конце концов, «Сломанной family не сломать меня» и «Держи меня, Земля, я повзрослею, я сумею и буду руки его целовать» – строки из двух песен одного и того же 2021 года. Подробности...
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Лондонская Баба-яга против новой разрядки

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Пока Москва и Вашингтон готовят встречу Путина и Байдена, Лондон пытается сделать всё возможное, чтобы сорвать возможные договоренности между Россией и США. Подробности...
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Размалеванное безумие Запада соблазняет наших детей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Выпущены уже десятки мультсериалов, которые внушают детям, что вступать в интимные отношения с лицами своего пола нормально и даже здорово. Если бы речь шла об американских детях, мы могли бы счесть это не нашей проблемой. Но речь о детях во всем мире – включая Россию. Подробности...
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Главный враг «Спутника V»

Два года с Зеленским: итоги

Найти управу на самокаты

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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Голландский суд повторно опросил концерн «Алмаз-Антей» по делу о крушении MH17
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    Не стоит путать лирическую героиню с Манижей

    Юрий Васильев
    специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
    		21 мая 2021, 12:04

    Никто в Сети, разумеется, не смотрит «Евровидение». Настолько, что почитаешь один, другой, пятый, десятый etc. текст – и ощущение, что в Роттердам на конкурс вычурной песни от России приехала не Манижа, а сама Анна Ахматова. С хитом под названием «Я научила женщин говорить» – естественно, без ахматовской концовки «Но, Боже, как их замолчать заставить».

    Судя по прочитанному, композиция Манижи Russian Woman – это голос современной женщины. Или песня-тест: критикуете «Русскую женщину» – значит, вы устарели. Или даже так: произведение, вскрывшее – тут процитируем популярный в эти дни пост Андрея Боровского – «чудовищный порок общества, в котором мы живем и стараемся по привычке не замечать удручающей и всеобъемлющей токсичности».

    А я читаю, где-то с аргументацией соглашаюсь, где-то не очень. И Spotify слушаю. Как водится – то, что этот ресурс предложит здесь и сейчас. В частности, он подкинул несколько песен, которые до сих пор не попадались. Голос хороший очень. И песни славные. Например, вот:

    Всею душою тебя молю останься
    Хотя бы на пару секунд
    Кружевом укрою, ноги твои омою
    С дороги чужой
    Все прощу да только
    Меня коснись легонько
    И я полностью твоя
    И я навсегда твоя

    Или вот такая, спокойная, чуть на раннюю Земфиру похожая:

    Фото: Soeren Stache/DPA/Global Look Press

    Как быстро мы стали старше
    Как многое слишком важно
    И мы бежим по кругу
    Как деньги не купят время
    Плевать, кто при жизни первый
    Там вряд ли это нужно
    Люби, а не живи на службе

    Или еще одна, с таким припевом:

    Горы-горы подскажите
    Где у верности обитель
    Где не врут не обижают
    Горы-горы умоляю
    Дайте путь мне точный-точный
    Я пройду и днем и ночью
    Без вины и без оглядки
    Проживу там свой остаток

    Треки «Держи меня, Земля», «Сейчас дважды не случится» и «Изумруд» занимают, соответственно, четвертое, третье и второе место. В разделе «Популярное» на спотифай-странице Манижи. Вы уже догадались, какая песня там стоит на первом месте, причем с огромным отрывом? Именно: Russian Woman.

    Нет, конечно, не стоит путать лирическую героиню с Манижей Далеровной Сангин. Ни одну из представленных лирических героинь. Ни в песне, которая прозвучит в финале «Евровидения», ни в других, процитированных выше. Где тексты с точки зрения феминистической повестки – либо просто девочковые, либо откровенно традиционалистские. Из того, что называется «правее стенки». Кирхе, кюхе, хюгге; совсем не для Роттердама в мае-2021.

    Тем более и песни в своем жанре хороши. Все четыре – включая, разумеется, Russian Woman. Очень остроумный бит со сдвигом «на себя» в инструментальной части; сразу зацепило на отборе. И текст, безусловно, цепляющий многих и многих. Не зацепил бы – так и разговора бы не было. Особенно среди тех, кто не смотрит «Евровидение».

    Просто – не надо искать манифестов там, где в деле маркетинг, таргетинг и вечно муаровая актуальность. Переливчатая, не жестко маятниковая; и то хлеб. В конце концов, «Сломанной family не сломать меня» и «Держи меня, Земля, я повзрослею, я сумею и буду руки его целовать» – строки из двух песен одного и того же 2021 года. Вторую Манижа выпустила две недели назад, то есть уже после хита для «Евровидения».

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