Американское общество превратит Билла Гейтса в чудовище

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НОВОСТЬ ЧАСА

SWIFT заверил ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы

18 мая, вторник  |  Последнее обновление — 19:27  |  vz.ru
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США просчитались с российским проектом МС-21

Теперь Россия умеет делать полностью композитное крыло без западных помощников Владимир Астапкович/РИА Новости
Попытка США с помощью санкций помешать созданию лайнера МС-21, превосходящего американских и европейских конкурентов, потерпела крах. За два года Россия сумела заместить композитные материалы из США и Японии, которые попали под запрет. Теперь у России есть не только запатентованные технологии создания «черного» крыла, но и отечественные материалы для его изготовления. Как США невольно помогли России? Подробности...
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Россия становится «островом нормальности» для американцев

Сюзанна Масси открыла Рональду Рейгану «тайны русской души» White House Photographic Office
Бывший советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси выступила с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, попросив его о принятии в российское гражданство. Этой женщине приписывают важную роль в том, что Рейган изменил свое мнение об СССР и перешел от политики конфронтации к политике сотрудничества. Каков вклад Масси в это и достоин ли он награды в виде гражданства? Подробности...
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Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания – спустя почти полгода после того, как впервые объявил о планах сделать это. В Госдуме видят в действиях мессенджера противоречия закону и намерены обсудить меры реагирования с Роскомнадзором. Какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой? Подробности...
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США объединяют Украину, Грузию и Молдавию против России

После встречи Зеленского с Блинкеном, Киев обратился к соседям с идеей нового антироссийского союза president.gov.ua
Сразу после визита руководства Госдепа в Киев, главы дипломатий Украины, Молдавии и Грузии презентовали новое объединение – «ассоциированное трио» по интеграции в Европу. Вступление в ЕС этих трех стран сейчас маловероятно, а участие в этом объединении Украины лишь усложняет задачу остальным. Но в антироссийские планы США эта инициатива вполне укладывается. Какова же истинная цель создания трио? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Американское общество превратит Билла Гейтса в чудовище

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Публичная metoo-расправа над Биллом Гейтсом затмит собой все, что мы видели до сих пор – и Кевина Спейси, и Пласидо Доминго, и даже губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, тем более что последнего либеральные однопартийцы не сдают. Подробности...

В Берлине снова требуют «убить евреев»

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Каждый день по немецким городам теперь проходят демонстрации, которые уже не только требуют уничтожить Израиль, как государство, но и просто уничтожить каждого еврея. То есть такого тут не было, собственно, лет восемьдесят. Все лицемерие европейской политики вылезло во всей красе. Подробности...
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Россия украинцев на украинцев не меняет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Никаких уступок, никаких послаблений, никаких компромиссов – и в то же время готовность принять Зеленского для разговора на своей территории, на своих условиях и со своей повесткой. Подробности...
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В НАТО покаялись перед сербами

Секретная армия США

Болгары опять переходят на сторону Гитлера

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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: SWIFT заверил ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
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    Сергей Мардан

    Американское общество превратит Билла Гейтса в чудовище

    Сергей Мардан
    публицист
    		18 мая 2021, 18:15

    Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что основатель Microsoft станет следующей жертвой беспощадного катка под названием #metoo – общественного движения, оседлавшего потребность современного информационного общества в травле и периодической публичной расправе над преступниками перед новой нравственностью.

    Развод после 27 лет брака обладателя четвертого состояния в мире стал подлинной катастрофой. На прошлой неделе стало известно, что главной причиной развода стала дружба Гейтса с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. Теперь журналисты выяснили, что в 2020 году Гейтс покинул Microsoft не по своей воле, а фактически был уволен советом директоров, расследовавшим сообщение о романе Гейтса с сотрудницей компании в 2000 (!) году.

    Мрачный скандал развивается с ураганной быстротой, и тяжесть обвинений растет с той же скоростью. Американские издания уже пишут о том, что живое воплощение ада Эпштейн уговаривал Гейтса порвать с «токсичной Мелиндой» (жена Билла Гейтса) и предлагал к его услугам десятки красивых женщин, которыми всегда кишел его дом.

    Это вам не мирный адюльтер другого американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса, которому развод обошелся просто в 39 млрд долларов. Гейтс был бы, вероятно, счастлив, если бы ему пришлось просто расстаться с деньгами. Но секс с подчиненной (даже если это твоя компания. А может, тем более если это твоя компания) и секс за деньги в современной Америке – приговор. Окончательный и обжалованию не подлежащий.

    Инстинкты у человечества остались те же самые, что и во времена палеолита. Жестокость современной человеческой стаи не отличается от ярости толпы, которая хотела растерзать «грешницу» около 2000 лет назад, которую остановила только фраза «Кто из вас без греха – пусть первым бросит в неё камень». Сетевая толпа борется за нравственность примерно так же. Только некому остановить её.

    Фото: Seth Wenig/AP/ТАСС

    Государство, которое сдерживало звериные инстинкты человека, запирая их в узы закона в обычное время и разрешавшее не стесняться во время войн, которые не прекращались никогда, сегодня в этом смысле оказалось не у дел. Оно провозгласило толпу, названную народом, единственным источником своей власти и в итоге оказалось в тупике.

    Эти законы больше не работают. Оказалось, что «общественное мнение» может быть более могущественным, чем армия и тайная полиция. Публичная metoo-расправа над Биллом Гейтсом затмит собой все, что мы видели до сих пор – и Кевина Спейси, и Пласидо Доминго, и даже губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, тем более что последнего либеральные однопартийцы не сдают.

    Основатель Microsoft – исполин, фигура эпическая, герой сотен книг, тысяч семинаров личностного роста, настоящий символ воплощенной великой американской мечты, рядом с которым Цукерберг – случайный мальчишка, подобравший на улице кошелек с долларами. Гейтс 50 лет является иконой всей современной экономики. Говоря о бизнесе, 99% людей первым делом вспомнят историю Гейтса, которая началась в гараже. Отмитушить Гейтса – это все равно что выкинуть статую Линкольна из пантеона и отправить ее на гравийную фабрику.

    Но, судя по тому, как раскручивается скандал, не сегодня так завтра американское общество обвинит старика не просто в том, что он приглашал своих подчиненных (женщин!) поужинать, и одну даже уговорил, а в том, что Гейтс оказался законченным чудовищем. Обвинят и в том, что он вместе с покойным Джеффри Эпштейном продавал в бордели несовершеннолетних девочек, может быть, даже участвовал вместе с ним в чудовищных сатанинских оргиях.

    Харассмент в очередной раз оказывается преступлением без срока давности. Как геноцид. Хуже, чем геноцид. Нацистские преступники в обеих Америках до сих пор доживают свой век под аккомпанемент многолетних судебных процессов, а в делах о харассменте никакие адвокаты и ДНК-экспертизы не нужны. Достаточно слова.

    Развод Гейтса закончится публичным процессом, на котором он будет сидеть в условной клетке в условном Доме Союзов, а толпа на улице будет нести транспаранты с лозунгом «Раздавить сексистскую гадину!».

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