Американское общество превратит Билла Гейтса в чудовище

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что основатель Microsoft станет следующей жертвой беспощадного катка под названием #metoo – общественного движения, оседлавшего потребность современного информационного общества в травле и периодической публичной расправе над преступниками перед новой нравственностью.

Развод после 27 лет брака обладателя четвертого состояния в мире стал подлинной катастрофой. На прошлой неделе стало известно, что главной причиной развода стала дружба Гейтса с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. Теперь журналисты выяснили, что в 2020 году Гейтс покинул Microsoft не по своей воле, а фактически был уволен советом директоров, расследовавшим сообщение о романе Гейтса с сотрудницей компании в 2000 (!) году.

Мрачный скандал развивается с ураганной быстротой, и тяжесть обвинений растет с той же скоростью. Американские издания уже пишут о том, что живое воплощение ада Эпштейн уговаривал Гейтса порвать с «токсичной Мелиндой» (жена Билла Гейтса) и предлагал к его услугам десятки красивых женщин, которыми всегда кишел его дом.

Это вам не мирный адюльтер другого американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса, которому развод обошелся просто в 39 млрд долларов. Гейтс был бы, вероятно, счастлив, если бы ему пришлось просто расстаться с деньгами. Но секс с подчиненной (даже если это твоя компания. А может, тем более если это твоя компания) и секс за деньги в современной Америке – приговор. Окончательный и обжалованию не подлежащий.

Инстинкты у человечества остались те же самые, что и во времена палеолита. Жестокость современной человеческой стаи не отличается от ярости толпы, которая хотела растерзать «грешницу» около 2000 лет назад, которую остановила только фраза «Кто из вас без греха – пусть первым бросит в неё камень». Сетевая толпа борется за нравственность примерно так же. Только некому остановить её.

Государство, которое сдерживало звериные инстинкты человека, запирая их в узы закона в обычное время и разрешавшее не стесняться во время войн, которые не прекращались никогда, сегодня в этом смысле оказалось не у дел. Оно провозгласило толпу, названную народом, единственным источником своей власти и в итоге оказалось в тупике.

Эти законы больше не работают. Оказалось, что «общественное мнение» может быть более могущественным, чем армия и тайная полиция. Публичная metoo-расправа над Биллом Гейтсом затмит собой все, что мы видели до сих пор – и Кевина Спейси, и Пласидо Доминго, и даже губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, тем более что последнего либеральные однопартийцы не сдают.

Основатель Microsoft – исполин, фигура эпическая, герой сотен книг, тысяч семинаров личностного роста, настоящий символ воплощенной великой американской мечты, рядом с которым Цукерберг – случайный мальчишка, подобравший на улице кошелек с долларами. Гейтс 50 лет является иконой всей современной экономики. Говоря о бизнесе, 99% людей первым делом вспомнят историю Гейтса, которая началась в гараже. Отмитушить Гейтса – это все равно что выкинуть статую Линкольна из пантеона и отправить ее на гравийную фабрику.

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Но, судя по тому, как раскручивается скандал, не сегодня так завтра американское общество обвинит старика не просто в том, что он приглашал своих подчиненных (женщин!) поужинать, и одну даже уговорил, а в том, что Гейтс оказался законченным чудовищем. Обвинят и в том, что он вместе с покойным Джеффри Эпштейном продавал в бордели несовершеннолетних девочек, может быть, даже участвовал вместе с ним в чудовищных сатанинских оргиях.

Харассмент в очередной раз оказывается преступлением без срока давности. Как геноцид. Хуже, чем геноцид. Нацистские преступники в обеих Америках до сих пор доживают свой век под аккомпанемент многолетних судебных процессов, а в делах о харассменте никакие адвокаты и ДНК-экспертизы не нужны. Достаточно слова.

Развод Гейтса закончится публичным процессом, на котором он будет сидеть в условной клетке в условном Доме Союзов, а толпа на улице будет нести транспаранты с лозунгом «Раздавить сексистскую гадину!».