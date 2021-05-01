Четыре заблуждения о взятии Берлина

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Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

1 мая, суббота  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
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Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
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Взрывы военных складов в Чехии и Болгарии породили вопросы к ЕС

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Власти Болгарии заподозрили Россию в организации серии взрывов на своих военных складах. Причастность Москвы София объясняет тем, что там хранились предназначенные Грузии и Украине боеприпасы. Сам владелец арсеналов отвергает такую версию. Она к тому же свидетельствует о том, что страны Восточной Европы незаконно торгуют оружием и нарушают подписанные ЕС договора.  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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Санду хочет очаровать пророссийский электорат «Спутником V»

Санду готова приехать в Москву Valentyn Ogirenko/Reuters
Едва молдавский президент Майя Санду распустила оппозиционный ей парламент, как тотчас же заявила о желании посетить Россию. По словам президента, ее главная цель – добиться поставок «Спутника V». Эксперты подозревают, что Санду лишь имитирует дружелюбие к Москве, пытаясь хоть на время завоевать симпатии пророссийского электората – ведь в июле предстоят выборы нового парламента. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Четыре заблуждения о взятии Берлина

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Берлинская операция была одним из важнейших успехов РККА. Последним в этой самой кровопролитной войне. Операцией, которая положила конец кровопролитию. Через неделю мы отметим ее прямой результат. Подробности...

Россия ставит условия Центральной Азии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отгородиться от Центральной Азии Россия не может физически. Пустыня и степь начинаются уже за Волгой и продолжаются вплоть до предгорий Памира и Тянь-Шаня – именно там, не ближе, мы находим настоящие естественные границы. Географическая открытость неизбежно делает страны Центральной Азии внутренней частью российского периметра безопасности. Подробности...
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Слово «ответственность» теряет смысл

Дмитрий Волошин
Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
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    Тимур Шерзад

    Четыре заблуждения о взятии Берлина

    Тимур Шерзад
    журналист
    		1 мая 2021, 13:00

    2 мая 1945 года сдался гарнизон Берлина. «Логово зверя» было завоевано, Гитлер застрелился, а до конца войны в Европе оставалась какая-то неделя. Но, как и любое крупное историческое событие, овладение Берлином обросло множеством мифов. Разберем самые распространенные из них.

    Миф 1. Берлин следовало не штурмовать, а взять в осаду – спешить все равно некуда

    Часто можно встретить мнение, что Берлин надо было не брать, а подождать – и взять измором. Постреливать из артиллерии, кидать бомбы с самолетов. Но на ощетинившиеся пулеметными стволами и гранатами фаустников улицы – не лезть. Мол, очевидно, что победа не за горами, так зачем же губить еще людей. Мысль продиктована человеколюбием и гуманизмом, но на деле ее воплощение привело бы к обратному результату.

    Все дело в том, что Берлин был взят не быстро, а очень быстро. Куда более маленький Сталинград держался месяцы до советского контрнаступления. Оставить в покое Берлин – и он, один из крупнейших городов Европы, подготовленный к обороне и возглавляемый самим фюрером, мог бы затягивать войну еще немало времени.

    Все эти месяцы немцы бы продолжали сопротивление на других фронтах, где их, руководимых волей и обещаниями Гитлера, пришлось бы дожимать. Это бы стоило куда большего количества жизней – у Германии еще имелись возможности затянуть войну. Но взявшая штурмом Берлин Красная армия довела фюрера до самоубийства, а после его смерти желающих активно ей сопротивляться в Третьем рейхе не нашлось.

    Миф 2. В Берлинской операции советские войска действовали не умением, а числом

    Такая точка зрения часто встречается в двух, казалось бы, далеких друг от друга сферах – немецких мемуарах и высказываниях хрущевских времен. Кто-то, желая скрасить свое поражение, пишет об «ордах восточных варваров, от которых никак не отбиться», а кто-то – сгущает краски в политических целях.

    На деле Берлинская операция – это не только эффективный, но и крайне эффектный пример владения искусством войны. Основной план немцев состоял в том, чтобы нанести наступающей РККА наибольшие потери. Все для того, чтобы выиграть как можно больше времени, чтобы в итоге сдаться не русским, а куда менее злым на них американцам.

    Для этого немцы должны были использовать все возможности, чтобы задержать и измотать наступающую РККА. Германская пехота закрепилась на Зееловских высотах, хорошем естественном рубеже. Командующий 9-й армией Теодор Буссе планировал методично дотянуть время до «предпоследней секунды», после чего отвести войска в заранее подготовленный к обороне Берлин и дать бой русским уже на улицах города. Собирая кровавую жатву на каждом из предусмотренных этапов.

    Фото: Евгений Халдей/ТАСС

    Это ему не удалось – в первую очередь из-за стремительных и слаженных действий РККА. Маршал Жуков сманеврировал сразу четырьмя танковыми армиями. Эта могучая мобильная сила одновременно окружила в поле отступающие в город войска, которые так и не смогли зацепиться за каменные стены, и окружила сам Берлин, чтобы тот не смог получить более-менее крупных подкреплений. Результатом оказалась дырявая оборона немецкой столицы – вместо того, чтобы держаться, как Сталинград, ну или хотя бы Кюстрин, город упал в руки победителей за какую-то неделю. А все потому, что к 1945-му РККА воевала не только самоотверженно, но еще и красиво.

    Миф 3. Под Берлином и в самом городе РККА понесла тяжелейшие потери

    Берлинская операция была одной из самых эффективных и красивых, но ее подпортил один момент – штурм тех самых Зееловских высот, забуксовавший в самом начале. Впрочем, не только их одних – оборонительная линия немцев в целом оказалась прочнее, чем ожидалось, и пробить ее сразу не удалось, несмотря на все усилия и концентрацию артиллерии.

    Этот эпизод даже заставил менять план операции, подключая к прорыву обороны часть танков, которые должны были сами хлынуть в пробитые пехотой и артиллерией бреши, и создавать те самые окружения, о которых говорилось выше.

    Неудача на первой линии обороны имела эффект – после отвлечения части танков сила глубокого удара танковых армий стала меньше. Этого, правда, все равно хватило, чтобы все, что было задумано, состоялось. Но момент был неприятный, и вспоминать о нем не особо любили. Зато потом, когда «стало можно все», эту стыдливость припомнили, и от души оттоптались, раздувая советские потери до невероятных величин. Некоторые договорились до того, что на одних только Зееловских высотах погибло более 70 тысяч советских бойцов, а за всю операцию в целом – более 350 тысяч.

    Реальные цифры совсем другие – около 80 тысяч убитыми за всю операцию и 20 тысяч на улицах самого Берлина. Это немало, это очень много – исходя из логики, что ценна каждая жизнь, но учитывая, чего удалось добиться, и вспоминая немецкие потери, которые были как минимум в несколько раз больше, стоит признать, что потери в Берлинской операции оказались вполне приемлемыми.

    Миф 4. Советское командование напрасно ввело в город танки

    Еще одно заблуждение состоит в «загубленных танковых армиях на улицах Берлина». Есть такой догмат, что танкам в городских боях якобы делать нечего – мол, углы обзора там узкие, расстояния небольшие, кто угодно подкрадется, выстрелит из фаустпатрона, и танк горит.

    Это, правда, не мешало много кому эти самые танки в городских боях с успехом использовать – тем же немцам и нашим в Сталинграде, например. Давить Варшавское восстание послали даже не танки, а монструозные «Штурмтигры» и 600-миллиметровый «Карл». Да и в наши дни, в Сирии, танки используются со вполне ощутимым результатом – все, наверное, видели видео, в котором корреспонденты крепили на этих самых танках экшен-камеры и буквально покадрово освещали и комментировали ход городского боя. Главное, чтобы руки были из того места, и нужная тактика под конкретные условия была.

    В реальности танк в городе может не просто долго жить, но и приносить громадную пользу. Кто в здравом уме откажется от бронированной и мобильной огневой точки? Особенно если эта точка – ИС-2 с внушительным 122-мм орудием, парой-тройкой удачных попаданий в перекрытия, способных обрушить дом?

    Все искусство в том, чтобы прикрывать танки пехотой, а также выстраивать их в грамотные боевые порядки. Когда два танка прижимаются к разным сторонам широкой улицы и контролируют орудиями противоположные – так удобнее наводиться и стрелять. А следом за ними идут еще два, и тычут стволами в многоэтажные дома над первой парой – чтобы никто не додумался высунуться сверху. И всю четверку прикрывает пехота, досматривающая каждую щель, куда может спрятаться не в меру смелый боец с фаустпатроном.

    Вот тогда и получается единый боевой организм, который способен не только продвигаться по полуразрушенным улицам Берлина, но и самостоятельно разбираться с пулеметными гнездами, замаскированными орудиями и вкопанными по башню танками противника. Не будь в этом организме танков – потери бы, наоборот, были бы куда больше. 

    Берлинская операция была одним из важнейших успехов РККА. Последним в этой самой кровопролитной войне. Операцией, которая положила конец этому кровопролитию. Через неделю мы отметим ее прямой результат.

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