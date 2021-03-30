Три новых лидера Ближнего Востока

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НОВОСТЬ ЧАСА

Названа цель скандала вокруг российского оборудования на немецких подлодках

30 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Кто заработал на нападении «монстра» на Суэцкий канал

Суэцкий канал удалось открыть лишь спустя неделю Suez Canal Authority/DPA/Global Look Press
Почти неделя потребовалась на то, чтобы разблокировать Суэцкий канал после ЧП с севшем там на мель гигантским контейнеровозом. Инцидент стоимостью в 10 млрд долларов открыл глаза на необходимость альтернативного маршрута для торговли энергоресурсами. Впрочем, нефти этот инцидент преподнес большой подарок. Но не обернется ли он новым обвалом? Подробности...
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Россия усилит свое влияние в Киргизии через школьников

Русские школы появятся во всех регионах Киргизии Илья Питалев/РИА «Новости»
Во всех регионах Киргизии будут созданы русские школы. Такое решение принято министерствами образования двух стран. Конкурировать в Киргизии России придется с Турцией, претендующей на роль лидера тюркского мира, в том числе в образовании. Каких целей позволит достичь Москве эта «мягкая сила» и какие задачи решает Бишкек, разрешая у себя российские учебные программы? Подробности...
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Как русские дипломаты превратили военные неудачи в триумф

Крымская война стала военным поражением, но дипломатической победой России «Лёгкая бригада при Балаклаве», Ричард Кейтон
Ровно 165 лет назад подписанием Парижского мирного договора была завершена Крымская война. Это был первый за очень долгое время военный конфликт, в котором русская армия потерпела поражение. Однако русская дипломатия удивительным образом смогла компенсировать военные неудачи. Каким образом и благодаря чему это произошло? Подробности...
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НАТО запугивает Москву отказом от «красных линий»

Йенс Столтенберг делает крайне двусмысленные заявления OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС
Малозамеченное, но от этого не менее важное заявление сделал на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг. Слова Столтенберга можно воспринять как отказ от четких правил по поводу того, на основании каких именно причин возможна война между Россией и НАТО. Что именно декларировал генсек и с какими целями альянс делает столь опасные заявления? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Три новых лидера Ближнего Востока

Константин Труевцев
Константин Труевцев, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт клуба «Валдай»
В начале «Арабской весны» и на стадии возгорания сирийского конфликта на доминирование в регионе претендовала Саудовская Аравия, однако затем ее влияние стало ослабевать, пока не ослабло совсем. Сейчас ни у одного из арабских государств нет экономических, политических, военных и духовных ресурсов, чтобы взять на себя эту роль. Подробности...

Главный урок ковида – он никого ничему не научил

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Год назад – 30 марта 2020-го – в Москве и Московской области официально был введен режим самоизоляции для всех. Другие регионы сделали это чуть раньше или чуть позже. При нашей жизни такого еще не было. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

«Альянс демократий» построит новый мировой порядок

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сколько добывать нефти, какие строить заводы (а какие сносить), как осуществлять инфраструктурные проекты, кто будет производить вещи, растить хлеб, развивать «цифру» – всё это будет определять глобальное начальство. Подробности...
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Судьбу Украины обсудят без Украины

Чемпионат по русофобии в Грузии

Обсуждение: 9 комментариев

Украина решила отказаться от «Донбасса»

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
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Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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  • Не изменился
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Названа цель скандала вокруг российского оборудования на немецких подлодках
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    Константин Труевцев

    Три новых лидера Ближнего Востока

    Константин Труевцев
    ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт клуба «Валдай»
    		30 марта 2021, 12:10

    Развитие «Арабской весны» сегодня – это затухание основных региональных конфликтов, сочетающееся с расползанием конфликтных зон. Сирийский конфликт близок к полному исчерпанию своего потенциала, но конфликтогеннная зона вокруг него расширяется как в сторону Восточного Средиземноморья, так и в сторону Южного Кавказа – географически они неотделимы, а по своему человеческому и военно-стратегическому материалу уже соединились. Это касается и ливийского конфликта, где, кажется, замаячила реальная перспектива урегулирования, но преград расползанию конфликта в направлении сахельской зоны пока что не видно.

    Не менее интересно и то, что происходит с политической архитектурой региона в постконфликтный период. Три наиболее значимых страны Арабского Магриба – Алжир, Марокко и Тунис – оказались отделены от остальной части региона ливийским рвом. Процесс сближения структуры и качества их политических институтов, казалось, создает объективные предпосылки для их интеграции. Однако политические противоречия двух ведущих государств – Марокко и Алжира – пока являются непреодолимым препятствием для этого. Активное участие любой из стран в общерегиональных процессах представляется мало реалистичным.

    В отличие от доконфликтного периода, сегодня ни одна из арабских стран не может претендовать на лидирующие, а тем более на доминирующие позиции в регионе. В начале «Арабской весны» и на стадии возгорания сирийского конфликта на эту роль претендовала Саудовская Аравия, однако затем ее влияние стало ослабевать, пока не ослабло совсем. Сейчас ни у одного из арабских государств нет экономических, политических, военных и духовных ресурсов, чтобы взять на себя эту роль.

    В этих условиях на доминирующие позиции выдвинулись три неарабские страны, которые еще недавно никак не воспринимались арабским общественным мнением как ближневосточные державы – Турция, Иран и Израиль. Причина этого – не «Арабская весна», она лишь стала катализатором.

    По мере ослабления, а затем и ликвидации ИГИЛ*, которое рассматривалось почти повсеместно как экзистенциальная региональная угроза. А с тем, кого считать новой угрозой – есть вопросы. Восприятие в качестве таковой Израиля, которое с 1948 года было почти всеобщим, сегодня ограничивается лишь Палестинской автономией, Сирией, Ираном и отчасти Ливаном.

    Фото: RAMZI BOUDINA/Reuters

    Вместе с тем в странах Персидского залива, начиная примерно с 2013 года, в качестве экзистенциальной угрозы стал восприниматься Иран (эта тенденция присутствовала и ранее, однако доминирование Ирана в Ираке, его растущее присутствие в Сирии и увеличивающаяся роль «Хезболлы» в Ливане довели эти фобии до уровня почти мистического страха.

    Играя на этих фобиях, Иран прибегает к многоаспектному троллингу, например, используя йеменских хуситов в качестве угрозы против Саудовской Аравии и отчасти ОАЭ). Антииранские фобии стали связующей осью между Израилем и аравийскими монархиями, вокруг которой стало возможным открыто выстраивать ранее державшиеся под спудом взаимные интересы.

    Турция восприняла «Арабскую весну» с ее исламской составляющей как шанс для продвижения неоосманистского дискурса и регионального доминирования с элементами не только косвенного (через прокси), но и прямого военно-политического присутствия в Сирии, Ираке и Ливии. В результате в Израиле и странах Аравийского полуострова растет ощущение, что уже не Иран, а Турция становится растущей экзистенциональной угрозой в регионе. Это ощущение разделяют Египет и страны Восточного Средиземноморья. А также Греция и Кипр, которые не в последнюю очередь усилиями Турции вовлекаются в орбиту Ближневосточного региона. Стоит ли говорить, что Сирия на сегодняшний день воспринимает Турцию, наряду с возглавляемой США коалицией, в качестве главного врага. А Иран расценивает, как враждебные, действия Турции в Иракском и Сирийском Курдистане. Также антитурецкий настрой в Тегеране усилила последняя карабахская война, в которой Иран усмотрел прямую угрозу для своей государственности.

    Угрозы регионального доминирования Ирана и Турции способствовали заключению «сделки века». Хотя прямыми фигурантами установления дипломатических отношений с Израилем стали ОАЭ и Бахрейн, совершенно очевидно, что эти соглашения вряд ли стали бы возможными без отмашки со стороны Саудовской Аравии. Независимо от того, сколько еще арабских стран и когда присоединятся к этому соглашению, уже ясно, что «сделка века» коренным образом меняет архитектуру взаимоотношений на всем Ближнем Востоке.

    Для Израиля это не только существенное расширение «пояса безопасности» и сведение к минимуму уровня потенциальных региональных угроз, но и возможности технологической экспансии, начиная с объединения усилий с экономически наиболее успешными ОАЭ. Учитывая также отношения Израиля с Египтом и Иорданией, это будет означать относительно органичное вписывание Израиля в общую ткань Ближнего Востока.

    Что касается доминирующей роли Турции и Ирана в регионе, нельзя не отметить, что с 2018 года этот тренд сталкивается с растущими ограничителями. В значительной степени это связано с исчерпанием потенциала исламистского дискурса как в его суннитском, так и в шиитском вариантах. Поражение ИГИЛ, а затем и сведение до минимума значения «Нусры» и других производных «Аль-Каиды» (организации запрещены в России) стало одним из наиболее ярких, но не единственным показателем того, что слоган, выдвинутый в свое время основателем движения братьев-мусульман Хасаном аль-Банной «Ислам – вот решение», сам по себе больше не работает.

    Еще в 2019 году в протестных антиэлитных движениях в Алжире, Судане, Ливане и Ираке исламистская составляющая либо ушла в маргинальную сферу (как в Алжире), либо подверглась остракизму (как «Братья-мусульмане» в Судане), либо вообще стала превращаться из субъекта в объект протестов (по крайней мере, косвенно и частично), как в Ливане и Ираке.

    В Сирии это привело к маргинализации и моральной деградации протурецких прокси, которые стали превращаться во враждующие между собой банды мародеров. Но наиболее любопытно эта тенденция проявилась в Ираке, где антикоррупционное и антиэлитное восстание шиитских в своем большинстве масс против преимущественно шиитского же политического класса оказалось, кроме всего прочего, направленным против выращенных Ираном военизированных шиитских группировок, а затем и вовсе приняло открыто антииранский характер.

    Не менее показательно и антиэлитное восстание в Ливане, направленное против всех форм конфессионализма и поставившее тем самым под сомнение прежде всего прочность доминирования в местном политикуме проиранской «Хезболлы».

    Лабильность политической ситуации на Ближнем Востоке оставляет неплохие шансы для продолжения во многом оправдавшего себя курса многовекторной политики, который позволил России занять достаточно прочные позиции в регионе. Особенно на фоне нестабильной политики США, где смена администраций ознаменовалась изменением баланса лоббистских групп, во многом определяющих характер ближневосточного курса Вашингтона.

    Вместе с тем имеются явные признаки того, что нынешняя команда американской администрации будет отличаться большим профессионализмом по сравнению с командами как Трампа, так и Обамы. Это предвещает подвижки американцев на саудовском, иранском, турецком, израильском и других направлениях. Которые неизбежно приведут к обострению конкуренции в регионе между США и РФ, учитывая тот факт, что американский курс на всестороннюю конфронтацию с Россией будет продолжен.

    Константин Труевцев примет участие в Х Ближневосточной конференции клуба «Валдай», которая пройдет 30-31 марта в Москве.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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