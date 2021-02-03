Клинтон и Милонова объединяет одно прошлое

В 1968 году председатель студсовета колледжа Уэллсли, штат Массачусетс – очень активная и харизматичная девушка – организовала первую в округе демонстрацию против войны во Вьетнаме. Очень непатриотично и совершенно вразрез с политикой партии и правительства США. Фамилия девушки – Родэм. Сейчас вы ее знаете как Хиллари Родэм Клинтон.

По другую сторону океана в том же 1968 году блистал Даниэль Кон-Бендит, лидер французской без пяти минут революции. Стачки студентов, стычки с полицией, «запрещается запрещать», «под булыжниками пляж»; манифик. Знаете, где он сейчас? А где двадцать лет назад сел, там и сидит. В Европарламенте, фракцией зеленых заведует.

Или вот Россия начала 90-х, а в ней интересный человек: Конфедерация анархо-синдикалистов (КАС), низовое профсоюзное движение, уличная политика в полный рост... Кстати, человек очень последовательный – до сих пор занимается именно профсоюзами. Наряду со многим другим, включая с какого-то момента и партийную идеологию. Партия называется «Единая Россия», а человек этот – Андрей Исаев.

Есть и более системные, но от того не менее оппозиционные варианты. Елену Мизулину и Ирину Яровую – которые были в «Яблоке», когда оно еще-таки было «Яблоком», а не пюрешкой – вы, наверное, и сами уже вспомнили. Верный помощник Галины Старовойтовой – христианский демократ Виталий Милонов, в конце-то концов.

И это только федеральный уровень. И далеко не все на слуху. А есть же еще и регионы, и районы, и совсем местные активисты, правозащитники, борцы, шататели и т. д. – которые работают в различных структурах на различных ветвях власти. Нимало не поменяв собственных представлений о том, как должен выглядеть мир вокруг них. Может быть, что-то к ним добавив. Даже скорее всего. Неизбежный процесс с набором возраста и расширением кругозора.

И дело не в том даже, что «кто в молодости не был революционером» и «кто в зрелости не стал консерватором». И даже не в том, что обратное движение в зрелости – удел Милова, Гудкова и прочих высокопоставленных отставленных; возможно, есть не только отставники. Просто, наверное, не худо бы думать, глядя на кадры от 23 и 31 января и на съемки прошедшей ночи, прежде всего о самом ближайшем будущем. Их и нашем общем будущем.

Даже не о том, по какую сторону в итоге окажутся протестные активисты. Не бабловоды, нет. А вот для настоящих молодых активистов путей примерно два: либо в системную политику, либо в обычную жизнь без этого геморроя. Думать надо об обычных протестующих. Чем бы они ни занимались вне улиц. О том, чтобы, допустим, молодые актеры – те, кто еще в вузах – спокойно учились, выступали, снимались. Чтобы музыканты играли и сочиняли. Чтобы художники рисовали и придумывали штуки вместе с дизайнерами. И так далее, по всей протестной ныне молодежи: инженерам, ученым, баристам, бровистам, урбанистам – всем.

С точки зрения описываемого процесса – а не только для культуры, науки, производства и пр. – президенту нужны доверенные лица. Нашему президенту. Или следующему нашему президенту. Скорее всего, вы уже видели этих будущих доверенных на ваших небольших экранах, когда смотрели ролики с улиц. Просто вы еще не в курсе. Потому что они – не в курсе тем более.

Идейных навальнистов и идейных лоялистов, идейных функционеров и идейных оппозиционеров объединяет идейность. Наличие идей – собственных, не чьих-то еще. И гражданского темперамента – тоже собственного. Темперамента и желания его проявить. Остальное – например, движение от протеста в систему – дело не техники, но времени. И контекста жизни.

Поэтому – пусть протестуют, бегают, убегают, винтятся – а как иначе, если закон? – выходят, протестуют и далее по кругу, пока не надоест. Желательно без ущерба для здоровья, своего и окружающих. Пусть пишут воззвания – желательно не выходя за рамки закона – и спорят с единомышленниками. А особенно – с этими тухлыми, противными, мерзкими лоялистами. Из этой ужасной, репрессивной, бесчеловечной системы. Чье время, разумеется, ушло. Пусть модуль набирают. А сам вектор – всегда поправим; ударение по вкусу.

Источник: Телеграм-канал Юрия Васильева