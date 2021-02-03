Клинтон и Милонова объединяет одно прошлое

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3 февраля, среда  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
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Энергетические просчеты толкают Украину в объятия России

Украина не в состоянии обеспечить себя необходимым объемом электроэнергии Кирилл Кухмарь/ТАСС
Возобновление Украиной закупок электроэнергии в России в Верховной раде называют государственной изменой. Однако без поставок недорогого электричества из России украинская энергосистема может не выдержать. Ведь впереди страну ждет похолодание, которое увеличит нагрузку на энергосистему Украины, а крупный сбой грозит оставить часть населения без тепла и света. Подробности...
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«ИП Навальный» лишился привилегий

Личная поддержка эмиссаров Запада не смогла придать Навальному уверенности на суде пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС
Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрел требование ФСИН заменить Алексею Навальному условный срок на реальный из-за многократных нарушений испытательного срока. На процесс приехало около двух десятков западных дипломатов. Однако попытка внутри- и внешнеполитического давления не увенчалась успехом – Навальному предстоит почти три года провести в колонии. Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Запад призывает наплевать на закон ради Навального

Оспорить факты нарушения Навальным обязательств по условному освобождению не может никто Агентство «Москва»
Европейские и американские политики и СМИ не согласны с решением российского суда, на основании которого Алексей Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Это при том, что суд просто не мог не заменить условный срок блогера на реальный – таково требование закона. По сути, от России ждут, что она добровольно поддастся давлению и откажется от своего суверенитета. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Клинтон и Милонова объединяет одно прошлое

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Пусть протестуют, бегают, убегают, винтятся – а как иначе, если закон? – выходят, протестуют и далее по кругу, пока не надоест. Желательно без ущерба для здоровья, своего и окружающих. Подробности...

Между нами всего одна дата – 2014

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Наши победы – это их шипение, а наше поражение – это их ура-свобода и ура-прогресс. Происходящее сейчас – это вопрос не биографии одного человека и не беготни по московским улицам. Это вопрос будущего миллионов людей. Подробности...
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Как спасти училище Юрия Гагарина

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Куда ни посмотри, мы не готовы хранить память о том, что было буквально вчера, и спохватываемся только спустя годы, когда здания разрушены, документы истлели, а от легендарных кораблей остались только имена. Да, можно найти множество исключений, увы, лишь подтверждающих правило. Подробности...
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Как снять санкции с «Северного потока – 2»

Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 45 комментариев

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Юрий Васильев

    Клинтон и Милонова объединяет одно прошлое

    Юрий Васильев
    специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
    		3 февраля 2021, 17:00

    В 1968 году председатель студсовета колледжа Уэллсли, штат Массачусетс – очень активная и харизматичная девушка – организовала первую в округе демонстрацию против войны во Вьетнаме. Очень непатриотично и совершенно вразрез с политикой партии и правительства США. Фамилия девушки – Родэм. Сейчас вы ее знаете как Хиллари Родэм Клинтон.

    По другую сторону океана в том же 1968 году блистал Даниэль Кон-Бендит, лидер французской без пяти минут революции. Стачки студентов, стычки с полицией, «запрещается запрещать», «под булыжниками пляж»; манифик. Знаете, где он сейчас? А где двадцать лет назад сел, там и сидит. В Европарламенте, фракцией зеленых заведует.

    Или вот Россия начала 90-х, а в ней интересный человек: Конфедерация анархо-синдикалистов (КАС), низовое профсоюзное движение, уличная политика в полный рост... Кстати, человек очень последовательный – до сих пор занимается именно профсоюзами. Наряду со многим другим, включая с какого-то момента и партийную идеологию. Партия называется «Единая Россия», а человек этот – Андрей Исаев.

    Есть и более системные, но от того не менее оппозиционные варианты. Елену Мизулину и Ирину Яровую – которые были в «Яблоке», когда оно еще-таки было «Яблоком», а не пюрешкой – вы, наверное, и сами уже вспомнили. Верный помощник Галины Старовойтовой – христианский демократ Виталий Милонов, в конце-то концов.

    И это только федеральный уровень. И далеко не все на слуху. А есть же еще и регионы, и районы, и совсем местные активисты, правозащитники, борцы, шататели и т. д. – которые работают в различных структурах на различных ветвях власти. Нимало не поменяв собственных представлений о том, как должен выглядеть мир вокруг них. Может быть, что-то к ним добавив. Даже скорее всего. Неизбежный процесс с набором возраста и расширением кругозора.

    Фото: Илья Питалев/РИА Новости

    И дело не в том даже, что «кто в молодости не был революционером» и «кто в зрелости не стал консерватором». И даже не в том, что обратное движение в зрелости – удел Милова, Гудкова и прочих высокопоставленных отставленных; возможно, есть не только отставники. Просто, наверное, не худо бы думать, глядя на кадры от 23 и 31 января и на съемки прошедшей ночи, прежде всего о самом ближайшем будущем. Их и нашем общем будущем.

    Даже не о том, по какую сторону в итоге окажутся протестные активисты. Не бабловоды, нет. А вот для настоящих молодых активистов путей примерно два: либо в системную политику, либо в обычную жизнь без этого геморроя. Думать надо об обычных протестующих. Чем бы они ни занимались вне улиц. О том, чтобы, допустим, молодые актеры – те, кто еще в вузах – спокойно учились, выступали, снимались. Чтобы музыканты играли и сочиняли. Чтобы художники рисовали и придумывали штуки вместе с дизайнерами. И так далее, по всей протестной ныне молодежи: инженерам, ученым, баристам, бровистам, урбанистам – всем.

    С точки зрения описываемого процесса – а не только для культуры, науки, производства и пр. – президенту нужны доверенные лица. Нашему президенту. Или следующему нашему президенту. Скорее всего, вы уже видели этих будущих доверенных на ваших небольших экранах, когда смотрели ролики с улиц. Просто вы еще не в курсе. Потому что они – не в курсе тем более.

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    Идейных навальнистов и идейных лоялистов, идейных функционеров и идейных оппозиционеров объединяет идейность. Наличие идей – собственных, не чьих-то еще. И гражданского темперамента – тоже собственного. Темперамента и желания его проявить. Остальное – например, движение от протеста в систему – дело не техники, но времени. И контекста жизни.

    Поэтому – пусть протестуют, бегают, убегают, винтятся – а как иначе, если закон? – выходят, протестуют и далее по кругу, пока не надоест. Желательно без ущерба для здоровья, своего и окружающих. Пусть пишут воззвания – желательно не выходя за рамки закона – и спорят с единомышленниками. А особенно – с этими тухлыми, противными, мерзкими лоялистами. Из этой ужасной, репрессивной, бесчеловечной системы. Чье время, разумеется, ушло. Пусть модуль набирают. А сам вектор – всегда поправим; ударение по вкусу.

    Источник: Телеграм-канал Юрия Васильева


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