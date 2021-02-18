Андрей Мягков спасал маленьких людей от самих себя

Андрей Мягков оставил нам три цвета мрази.

Лукашин – инфантильное, ни за что не отвечающее чучело, ломающее жизнь всем, кто с ним соприкоснется. Инфантильность как манифест. Под музыку Таривердиева, которая изо всех сил намекает: здесь никому хорошо не будет. Никогда. Во веки веков, аминь, а теперь бегите.

Новосельцев – профессиональный маленький человек. Сделавший из своей малости профессию – и тем превративший малость в агрессивное ничтожество. Любая власть для него тупа и как минимум не читала Пастернака, а то и угробила его. Ты начальник – ты дурак. Ты добился – ты дерьмо. Ты сверху – ты сатрап. С тобой – большим, успешным – все средства хороши, ты вне конвенций. Берегись.

Карандышев – ну там все по тексту. И даже еще гаже, потому что мерзость мягковского героя никакому Островскому не снилась, а тот в мерзости понимал как мало кто.

Андрей Мягков одними этими ролями сделал для ухода от вредного тезиса «маленький человек = хороший человек» больше, чем вся великая русская литература после ее преступного очарования разночинством как таковым. Больше, ярче, нагляднее.

Андрей Мягков своими лучшими ролями спасал маленьких людей России от самих себя. Предупреждая, что может случиться, если у тебя в активе – только малость, а более ничего. Оставив нам – нам, маленьким, потому что все мы невелики – экспресс-систему самопроверки: не Лукашин ли ты, не Новосельцев или, не дай бог, Карандышев.

Затея не удалась. За попытку – спасибо. И вечная память долгой прекрасной жизни.

Источник: Телеграм-канал Юрия Васильева