Андрей Мягков спасал маленьких людей от самих себя

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18 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Построенный «Северный поток – 2» могут использовать против России

«Северный поток – 2» и украинский транзит несовместимы Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Не исключено, что США смягчат свою позицию по поводу газопровода «Северный поток – 2» – по крайней мере, такую надежду не оставляет Германия, с которой Вашингтон сейчас ведет по данному поводу переговоры. Какими именно могут быть условия этих договоренностей и как российский газопровод будет работать после введения в строй? Подробности...
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Думские партии нашли главную идею для выборов

Путин посоветовал думцам на выборах не ругаться между собой, а «демонстрировать зрелость» дискуссии Михаил Климентьев/ТАСС
В том, чтобы предстоящие выборы в Госдуму прошли достойно и честно, заинтересованы все. Об этом в ходе встречи с лидерами парламентских фракций заявил президент Владимир Путин, призвав политиков проявить патриотическую сплоченность. Защита суверенитета России и традиционных ценностей, комментируют политологи, стала главной предвыборной идеей всех парламентских партий. Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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США увеличиваются еще на один штат

Пуэрториканцы помогут демократам установить в США однопартийную диктатуру REUTERS/Marco Bello
Губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи заявил о «моральной обязанности» Конгресса США учесть результаты референдума на острове: 52% пуэрториканцев высказались за предоставление их родине – своего рода колонии Вашингтона – статуса полноправного штата. Теперь вопрос, скорее всего, будет решен в их пользу, и появление 51-го штата США станет очередным шагом к установлению диктатуры демократов. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Андрей Мягков спасал маленьких людей от самих себя

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Лукашин, Новосельцев, Карандышев — одними этими ролями Мягков сделал для ухода от вредного тезиса «маленький человек = хороший человек» больше, чем вся великая русская литература после ее преступного очарования разночинством как таковым. Подробности...

Памятник Ивану-дураку на Лубянке не снесут

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
И впрямь – снесли на Лубянке памятник Дзержинскому сгоряча, примерно так же, как и царя когда-то радостно свергли, а теперь задумались – стоило ли? Ну, правда, других же проблем нет. Подробности...
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Фашисты ненавидели именно советских пленных

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
18 февраля 1945 года в нацистском концлагере был зверски замучен советский генерал Дмитрий Карбышев. Немцы не смогли склонить его к сотрудничеству – за это Карбышев заплатил жизнью. А что было с «обычными» советскими пленными? Подробности...
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У кого больше прав на Курильские острова?

США заморозило

«Супер Марио» пришел к власти

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
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Довольны ли вы тем, как коммунальные службы убирают снег в вашем дворе?
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    Юрий Васильев

    Андрей Мягков спасал маленьких людей от самих себя

    Юрий Васильев
    специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
    		18 февраля 2021, 12:04

    Андрей Мягков оставил нам три цвета мрази.

    Лукашин – инфантильное, ни за что не отвечающее чучело, ломающее жизнь всем, кто с ним соприкоснется. Инфантильность как манифест. Под музыку Таривердиева, которая изо всех сил намекает: здесь никому хорошо не будет. Никогда. Во веки веков, аминь, а теперь бегите.

    Новосельцев – профессиональный маленький человек. Сделавший из своей малости профессию – и тем превративший малость в агрессивное ничтожество. Любая власть для него тупа и как минимум не читала Пастернака, а то и угробила его. Ты начальник – ты дурак. Ты добился – ты дерьмо. Ты сверху – ты сатрап. С тобой – большим, успешным – все средства хороши, ты вне конвенций. Берегись.

    Карандышев – ну там все по тексту. И даже еще гаже, потому что мерзость мягковского героя никакому Островскому не снилась, а тот в мерзости понимал как мало кто.

    Андрей Мягков одними этими ролями сделал для ухода от вредного тезиса «маленький человек = хороший человек» больше, чем вся великая русская литература после ее преступного очарования разночинством как таковым. Больше, ярче, нагляднее.

    Андрей Мягков своими лучшими ролями спасал маленьких людей России от самих себя. Предупреждая, что может случиться, если у тебя в активе – только малость, а более ничего. Оставив нам – нам, маленьким, потому что все мы невелики – экспресс-систему самопроверки: не Лукашин ли ты, не Новосельцев или, не дай бог, Карандышев.

    Затея не удалась. За попытку – спасибо. И вечная память долгой прекрасной жизни.

    Фото: Russian Look/Global Look Press

    Источник: Телеграм-канал Юрия Васильева 

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