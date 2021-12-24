Каким будет Ку-клукс-клан будущего

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24 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
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Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома REUTERS/Vasily Fedosenko
Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина. Подробности...
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Пять главных тем пресс-конференции Владимира Путина

Сергей Гунеев/РИА Новости
В России нет необходимости вводить штрафы для не привившихся от коронавируса и уголовную ответственность для противников вакцинации, заявил Владимир Путин в ходе прошедшей в четверг большой ежегодной пресс-конференции. Президент ответил на вопросы, как противостоять надвигающейся на нас «карете западных ценностей», почему пока невозможны добрососедские отношения с Украиной и когда НАТО должно дать гарантии безопасности России. Подробности...
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Как материнство влияет на геополитику

Считается, что высокий уровень жизни будущих мам во многих случаях мешает росту рождаемости Кирилл Брага/РИА Новости
Почему Россия перестала рожать – такой вопрос был задан Владимиру Путину на прошедшей в четверг большой пресс-конференции. Дело не только в уровне жизни: пример западных стран показывает, что даже европейцы с высоким уровнем доходов не спешат обзаводиться детьми. Насколько рост благосостояния семей позволит повысить рождаемость в России и как это отразится на геополитике? Подробности...
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Индонезия стыдится реальных причин отказа от российских Су-35

Су-35 с большим трудом завоевывает мировой рынок оружия Евгений Одиноков/РИА Новости
«Для крупнейшей мусульманской страны и лидера региона это выглядит очень постыдно». Такими словами военные эксперты комментируют досадную неудачу России на международном рынке оружия – Индонезия отказалась от давнего контракта по покупке истребителей Су-35. Как Джакарта официально объясняет свое решение и каковы его реальные причины?  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Каким будет Ку-клукс-клан будущего

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Полтора века назад, 24 декабря 1865 года, в Америке основали Ку-клукс-клан – расистскую законспирированную организацию, грозу негров и прогрессистов Севера. Сегодня Соединенные Штаты вновь лихорадит по расовым и социальным вопросам. Подробности...

Надо, наконец, выключить режим выживания

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Еще никогда в истории России власть не обращалась со своими гражданами столь мягко и деликатно, как сейчас – даже в ситуациях, когда эти самые граждане бывают явно неправы. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Как Турция будет выживать после кризиса

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Ослабленная Анкара будет иметь меньше ресурсов на активную внешнюю политику в Сирии, Ливии, Закавказье и Средней Азии. С другой стороны, если экономические реформы Эрдогана не дадут результата, ближе к выборам он может предпринять новые наступательные действия. Подробности...
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Новый посол России в Белоруссии

Главные угрозы для экономики в 2022 году

Большая пресс-конференция Владимира Путина

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Тимур Шерзад

    Каким будет Ку-клукс-клан будущего

    Тимур Шерзад
    журналист
    		24 декабря 2021, 12:12

    Причина появления Ку-клукс-клана – проигранная американским Югом Гражданская война. Она шла не просто за территории, экономическую выгоду и права негров. По большому счету речь шла о будущем США. Делец-янки и хлопковый южный аристократ были слишком разными, чтобы мирно существовать вместе, слишком противоречили друг другу их жизненные интересы. Рано или поздно кто-то один должен был вытеснить другого.

    Поэтому, когда Юг проиграл войну, северяне не ограничились контрибуцией, разоружением и обещанием больше не воевать. Вместо этого они решили вытравить идентичность вчерашних противников. Изменить южное общество настолько, чтобы оно уже больше никогда не могло представлять угрозы для промышленников Севера. Поэтому победители запустили процесс Реконструкции.

    Ее суть была проста. На территориях разоруженного Юга ставились крупные контингенты. Войска наделялись широкими полномочиями, чтобы мгновенно и непропорционально реагировать на любое недовольство и попытки сопротивления. Все это было нужно для того, чтобы обеспечить на местах эмансипацию недавно освобожденных рабов – южане не питали теплых чувств к неграм, а те по понятным причинам отвечали им полной взаимностью.

    Победители сами были ничуть не меньшими расистами. Но рассматривали негров, как средство отомстить вчерашним противникам за длинную и тяжелую войну. И в многочисленных спорных ситуациях были склонны скорее вставать на сторону чернокожих. Параллельно на Юг хлынули дельцы-северяне. Они пользовались негативными экономическими последствиями для южан и скупали по дешевке все активы, до которых могли дотянуться. В итоге старый, зажиточный мир Юга рухнул в одно мгновение. Для местных, куда ни плюнь, все было плохо. Войска притесняют, негры объединяются в шайки, насилуют и мародерствуют. Богатые северяне приезжают, покупают все, что хоть чего-то стоит, становятся полноправными хозяевами. Это создавало идеальные условия для роста тайных организаций. Самой успешной и стал Ку-клукс-клан – эдакое народное объединение против чужаков, чернокожих и проклятого федерального правительства.

    В этой «народности» и была сила Ку-клукс-клана. Нарядиться в балахоны, вооружиться и пойти кого-нибудь линчевать – всё это тактика слабо организованной толпы, а не боевого подразделения. Среди клановцев было много ветеранов войны, но навести порядок, хотя бы отдаленно напоминающий армейский, его руководителям, среди которых был и знаменитый кавалерийский генерал Форрест, так и не удалось. Истинная сила Ку-клукс-клана заключалась в местной поддержке. Его члены были на Юге практически везде и на всех позициях. От простого работяги до мэра города, шерифа или местного успешного бизнесмена. Клановцем мог оказаться кто угодно – так сильно были разозлены южане скоростью и характером происходящих с ними изменений. Именно поэтому их было так трудно остановить.

    Фото: Vasily Fedosenko/REUTERS

    Ку-клукс-клан и действовал, как рассерженные местные жители, а не как умелые и решительные диверсанты вроде экс-конфедерата и грабителя Джесси Джеймса. Зачастую они, прежде чем убить не понравившегося человека, давали ему возможность уехать куда подальше или отречься от своих взглядов. В этом тоже был смысл – продемонстрировать всем вокруг силу и возможности клана. Показать, что достаточно лишь угрозы, чтобы враги бежали прочь.

    Реинкарнации

    Впрочем, если угрозы не действовали, клановцы переходили к насилию. Расстаться с жизнью, перейдя дорогу Ку-клукс-клану, было очень легко. Причем учитывая связи организации среди всех слоев южного общества, шансы на правосудие для убийц были крайне малы. Это могущество и привлекло внимание федеральных властей. В начале 1870-х в Вашингтоне еще не успели забыть войну, и к тайным обществам, грозящим вот-вот перерасти в полноценное партизанское движение, относились серьезно. Поэтому клановцами занялись всерьез. В 1871 году Ку-клукс-клан получил серьезнейший удар – федералы приняли закон, фактически ставящий его членов вне закона, после чего бросились арестовывать их одного за другим. Организация была фактически разгромлена, и в итоге распущена своим же главой – генералом Форрестом.

    Это был не последний разгром. Впоследствии Ку-клукс-клан проявил себя, как расистская птица Феникс – он много раз возрождался из пепла, чтобы быть вновь разгромленным властями. Ку-клукс-клан вернулся в 1910-е. К тому времени все уже успели забыть Гражданскую войну. А вот склонные (по каким причинам – вопрос отдельной статьи) к криминалу, обладающие совсем другим менталитетом негры раздражали белых по-прежнему. Причем не только южан, но и северян, бывших, как уже говорилось выше, ничуть не меньшими расистами. К тому же внесла лепту Первая мировая. Пока белый человек воевал в Европе, чернокожие массово пошли на заводы. Это обострило конкуренцию за рабочие места и дополнительно ухудшило отношение к неграм.

    В результате клановцы обрели невиданную ранее респектабельность, причем не только на Юге, но и в других штатах. Фильм «Рождение нации», вышедший в 1915 году, повествовавший о рождении Ку-клукс-клана в 1860-е, сорвал кассу. При затратах в сотню тысяч долларов он собрал десять миллионов – огромные по тем временам деньги, сравнимые со стоимостью 200-метрового, обшитого толстенной броней, линкора. Неудивительно – ведь фильм смотрел и хвалил сам президент Соединенных Штатов. «Ревущие двадцатые» стали для Ку-клукс-клана своеобразным ренессансом. У него появились юношеское и женское отделения. А также спортивные команды, включая автогоночные, и даже собственная авиация. Так, во время расовых беспорядков в Талсе в 1921 году, когда на городские улицы вышла негритянская милиция из ветеранов Первой мировой, клановцы противопоставили ей не только вооруженных и готовых к бою стрелков, но и пилотов бипланов, довольно метко атаковавших чернокожих с воздуха.

    Активно занимался Ку-клукс-клан и благотворительностью – лидеры организации были достаточно мудры, чтобы понимать, что самым прочным фундаментом для них может быть только искреннее уважение большинства белых людей. Параллельно шли массовые, исчислявшиеся тысячами трупов, линчевания негров. Благотворительность давала свои плоды. Обычные белые жители воспринимали клановцев позитивно и даже позировали на фоне повешенных чернокожих для открыток, которые потом посылали бабуле. Но Великая депрессия обрушила все планы: массы резко обеднели – и настроения поехали влево. А там, где левые идеи, там и интернационализм. Организация начала слабеть. Последний гвоздь в крышку гроба вбила Вторая мировая война – расовые предрассудки Ку-клукс-клана делали его похожим на нацистов, то есть на главного противника Соединенных Штатов. Клановцев вновь разгромило государство.

    Но и эти похороны оказались преждевременными – новый импульс, казалось бы, уничтоженной организации придали шестидесятые и всплеск борьбы негров за свои права. Если где-то прибыло – значит, где-то убыло. Там, где появлялись возможности у чернокожего, их становилось меньше у белого человека. Это стимулировало приток людей к клановцам, которые вновь занялись пропагандой и линчеваниями. Впрочем, в семидесятые по Ку-клукс-клану был нанесен еще ряд болезненных ударов – ФБР активно внедряло агентов, выявляло структуру и сажало главарей за решетку. Клан вновь скукожился до маргинальных размеров – о былом влиянии оставалось лишь мечтать.

    Ку-клукс-клан будущего

    Как видно, клановцы, несмотря на все усилия по их истреблению, вновь возвращались в американское общество, стоило только балансу возможностей и власти белых и черных качнуться в худшую для первых сторону. Сегодня происходит очередной перекос. Меньшинства в Америке, добившиеся равенства перед законом, идут дальше и пытаются поставить себя уже выше закона – взять хотя бы серию расовых погромов, прокатившихся по Америке в 2020 году.

    Удачно использовав стечение обстоятельств и выбив для себя почти что неприкасаемость в крупных американских СМИ, негры и сочувствующие им прогрессисты доходят уже до чисто ритуальных унижений. Трудно представить, чтобы события такого рода, происходящие по всей Америке в последние годы, в итоге не породили новую реинкарнацию Ку-клукс-клана. Только новый клан, в отличие от предыдущих случаев, будет совсем другим. Скорее всего, он уже есть.

    Все прошлые разы Ку-клукс-клан, конечно, прилагал конспиративные усилия. Но при этом всё равно базировался на массовом одобрении белых. Сегодня такое невозможно. И не потому, что все вдруг отказались от расистских взглядов, а в силу увеличения возможностей для слежки. На каждого члена современного общества есть самолично собранное и выложенное им в соцсетях досье. За каждым следит множество разбросанных по городам камер и даже его собственный телефон. Любые проявления одобрения Ку-клукс-клана тут же будут замечены. Последствия не заставят себя ждать – потеря работы и выдавливание в маргинальную зону за политические высказывания в современной Америке не редкость. Причем все это происходит за куда менее громкие заявления, нежели поддержка условных клановцев.

    Невозможность получить прямую поддержку от населения толкнет Ку-клукс-клан будущего на путь сетевого терроризма. И на этот раз конспирации будет уделено по-настоящему пристальное, а не декларативное внимание. Организация будет заключаться в отсутствии организации, все будет осуществляться крошечными ячейками из двух-трех человек – или даже одиночек. Таких людей сложно выявить и обезвредить. А руководством к действию станут не решения вожаков, а анонимные, распространяемые памфлеты и инструкции, которые будут лишь направлять агрессию. Мотивировать при этом будет сама реальность и обратный расизм черных.

    Клановцы будущего станут биться за навсегда утраченный мир белого человека. Сомнительно, чтобы их ждал успех, но отомстить за потерянное прошлое они попробовать вполне могут. И результаты таких безжалостных к себе и другим акций могут обескуражить хозяев нового мира, которые, возможно, и не подозревают, насколько они на самом деле уязвимы.

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