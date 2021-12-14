А зрители стоят, как заколдованные

Взгляд
14 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
Разделы

Рекордные цены на газ зависят от трех причин

Уходящий 2021 год стал уникальным для Европы с точки зрения цен на газ Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Стоимость газа на европейских спотовых площадках вновь существенно подросла – тысяча кубометров стоит уже дороже 1400 долларов. Почему газ так резко вырос и к чему готовится европейцам этой зимой? Подробности...
Перейти в раздел…

Польша делает первый шаг к развалу Евросоюза

17% поляков желают выхода из ЕС, что является наибольшим значением с момента вступления страны в ЕС Maciej Luczniewski/Reuters
В Варшаве пригрозили Евросоюзу прекращением отчислений в общеевропейский бюджет. Это означает, что Польша сделала первый шаг к выходу из Евросоюза. Сами польские политики отрицают желание покинуть ЕС, но их действия говорят об обратном. А решение этого конфликта во многом зависит от нового канцлера Германии Олафа Шольца. Подробности...
Перейти в раздел…

«Не хочу давить на жалость». Как школьница побеждает бюрократию

Анастасия Томенчук и ее мама Татьяна Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Одиннадцатиклассница Анастасия Томенчук из рабочего поселка под Новосибирском поразила федеральных чиновников, сумев в одиночку привлечь внимание к беде своей семьи, случившейся три года назад. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался со школьницей, готовой ради мамы и сестры использовать любые возможности.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украинских диверсантов придется топить на дальних подступах к берегам России

Эти катера Украина получила от США – и они далеко не так безобидны, как могут показаться US Navy/Global Look Press
Украинские ВМС вновь напомнили о себе, устроив в конце прошлой недели провокацию в Азовском море. И хотя для этой цели применили корабль еще советской постройки, украинский флот активно оснащается новыми образцами и строит военно-морские базы. С одной стороны, все это на фоне Черноморского флота выглядит смешно, но с другой – представляет реальную угрозу. Каким же образом и как ее устранить? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

А зрители стоят, как заколдованные

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Сергей Соловьёв был режиссером, отмеченным где-то в таинственных инстанциях. Он умел снимать такое кино, что весь зрительный зал, настроившись на одну волну, обмирал в удивлении: вот это вот да! Подробности...

На смену газовым камерам пришли газовые капсулы

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Простой принцип «падающего – толкни», выдвинутый Фридрихом Ницше в качестве провокации и дразнилки, теперь усвоенный как правило жизни, упаковывается в эвфемизмы про «личный выбор» и «смерть с достоинством». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Неожиданно выяснилось, что мы любим свою страну

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вряд ли можно представить себе более убедительное доказательство оглушительного провала тех общественно-политических и медийных сил, что за последние тридцать с лишним лет затратили колоссальные ресурсы на закрашивание советского периода в общественном восприятии самой черной краской. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
Перейти в раздел…

Олимпиада в Китае расколола Запад

В Азербайджане запрещают магию

Новый антирусский закон Украины

Перейти в раздел…

Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
Подробности...

Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
Подробности...

В небе северо-запада России появились световые столбы

В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Влияет ли коронавирус на ваши новогодние планы?
  • Да

  • Нет
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
  • Да

  • Нет
Вы носите маски в общественных местах?
  • Да

  • Нет

  • Только, если без этого не пускают
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Казахстан запросил Россию о поставках электроэнергии
    Комитет Госдумы поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах В епархии рассказали об устроившем взрыв в гимназии в Серпухово Подозреваемая в хищении 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции Российский рынок акций рухнул до минимума с марта
    Из 16 заразившихся «омикроном» в России 11 были вакцинированы Австрия выступила против увязки «Северного потока – 2» с ситуацией на Украине Пентагон решил не наказывать виновных за авиаудар по мирным жителям в Кабуле Названа причина смерти режиссера «Ассы» Сергея Соловьева
    Стало известно о личном вето Меркель поставок оружия Украине по линии НАТО Рада упростила предоставление гражданства «преследуемым россиянам» В Новосибирске состоялась выкатка первого летного БПЛА «Охотник» Омбудсмен рассказала о семьях убивших пенсионера под Хабаровском школьниц

    Главная тема


    Рекордные цены на газ зависят от трех причин

    право вето


    Сатановский: Россия предотвратила климатическую аферу в ООН

    «сдаться через 15 минут»


    Эксперт подсказал Украине быстрый способ выбраться из экономической ямы

    голос спрашивает строго


    Солистка детского хора СССР подала в суд на Netflix за «Прекрасное далеко»

    Видео

    транзит удобрений


    Страх перед США ввергает Литву в разорение и политический кризис

    опасные маневры


    Авиация НАТО отрабатывает боевую тактику на гражданских самолетах России

    федеративное устройство


    Какие силы хотят сделать из России «Московию»

    авантюрные предложения


    Почему в Америке растет злоба против России

    территория ссср


    Раскрыто мошенничество при создании главного украинского мифа

    драма японо-китайской войны


    Тимур Шерзад: Чему должна научить Нанкинская резня

    разговор да другом языке


    Глеб Простаков: Киргизия обретает свой собственный голос

    годовщина распада СССР


    Ирина Алкснис: Неожиданно выяснилось, что мы любим свою страну

    на ваш взгляд


    Влияет ли коронавирус на ваши новогодние планы?
    Алексей Зензинов

    А зрители стоят, как заколдованные

    Алексей Зензинов
    сценарист, драматург
    		14 декабря 2021, 12:12

    Кино – это магия. Сверхъестественное воздействие на чувства человека, как бы не объясняли оптическую природу кинематографа рационально мыслящие люди. Кино – это волшебство, совершать которое дано немногим режиссерам, но даже им, счастливчикам, это чудо то удается, а то нет.

    Сергей Соловьёв был режиссером, отмеченным где-то в таинственных инстанциях, которые определяют каждому художнику меру таланта. Мастером, творящим шедевры и безделицы, мало озабоченным откликами критиков (а что с них взять?), жизнелюбом и умницей. Он умел снимать такое кино, что весь зрительный зал, настроившись на одну волну, обмирал в удивлении: вот это вот да!

    1982 год. Я, студент пятого курса, смотрю фильм Соловьёва «Избранные» в самом большом кинотеатре Костромы – «Россия». Сеанс дневной, зал заполнен примерно на треть, но людей всё равно достаточно. Самый финал – мальчик карабкается по песчаному откосу, слышен голос матери, зовущей сына: «Габриэль!», музыка слышна, барабаны и снова: «Габриэль!». Казалось бы, ничего внешне экспрессивного не происходит – просто мальчик карабкается вверх, по песку. Но все зрители, вставшие уже из кресел, чтобы идти на выход, замерли вдруг, стоят и смотрят на экран. Уже и свет в зале зажгли, а титры всё бегут, а зрители всё стоят, как заколдованные.

    1984 год. Я, военнослужащий Советской Армии, субботним вечером смотрю фильм Соловьёва «Избранные» в клубе воинской части. В зале – солдаты срочной службы, восемнадцати-двадцатилетние парни, родом из разных республик Советского Союза. Зал полон – все здесь, кроме тех, кто в наряде. И самое удивительное, что повторяется такая же ситуация, которая была совсем с другой публикой. Зал встает, мальчик на экране карабкается по откосу, мать зовет его: «Габриэль!», и ничего такого гипнотического под титры не происходит. Но несколько сотен человек в военной форме застывают на месте.

    «Избранные» – самый недооцененный фильм Соловьёва. С мастерами это бывает, они снимают кино, которое завораживает и озадачивает зрителей, но не нравится критике. Это кино как будто выпадает из общей картины успехов и достижений, рейтингов и кассовых сборов. Но без него зрители перестанут отличать поделки от шедевров, а мэтров – от посредственностей.

    Фото: Филиппов Алексей/ТАСС

    Раннего Соловьёва, кажется, любят все. За сентиментального, вызывающего слезы «Станционного смотрителя» с гусарствующим Никитой Михалковым. За «Сто дней после детства» – классическую историю воспитания чувств.

    За «Спасателя» и «Наследницу по прямой», соединявших нас, бесприютных, с русской традицией чести и долга. На «Ассе» соловьёвские зрители разошлись в разные стороны, кто подался «за», кто «против», поверив–не поверив в искренность режиссерского увлечения рокерами и неформалами. Тем более, что в новые времена вне общего строя остались как раз те, кто пытался сохранить старые советские формы.

    Диссиденты стали функционерами, рокеры – сибаритами, артисты – рестораторами. Время ушло в песок, оставив голую хронологию, как на могильных памятниках. Вот и еще одна траурная дата – 13 декабря 2021 года. Для понимания позднего Соловьёва нужно обладать той же иронией, что была у него, той же эрудицией, той же готовностью к риску. Брать живые уроки теперь уже невозможно, так хотя бы пересмотрим его фильмы.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •