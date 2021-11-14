Не верьте театральным людям

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14 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:44  |  vz.ru
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Зачем России и Китаю нужен дублер «Силы Сибири»

Китай скупает весь российский трубопроводный газ Клюшкин Виктор/НГ/ТАСС
Второй после «Силы Сибири» газопровод в Китай из России через Монголию обретает все более четкие черты. Определен маршрут, почти готово технико-экономическое обоснование и впервые назван срок его строительства. Не хватает одной важной детали – коммерческого контракта между Россией и Китаем. Когда он будет подписан? Подробности...
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Мигрантский спор Белоруссии и Польши выгоден для «Северного потока – 2»

REUTERS/Vasily Fedosenko
Остановка Минском транзита российского газа в Европу, которым грозит президент Белоруссии, заставит Брюссель обратиться с претензиями к Москве, но не разрешит спор Лукашенко с ЕС. Чем для России опасен мигрантский кризис на польско-белорусской границе, и как эта ситуация может затронуть «Северный поток – 2»? Подробности...
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ВМС США бросили против России «корабль-хакер»

Командный корабль Mount Whitney внешне выглядит безобидно, однако в реальности обладает весьма грозным оружием U.S. Navy/Photographer's Mate 2nd Class Sarah Bir
Минобороны России вот уже несколько дней внимательнейшим образом отслеживает военную активность НАТО в Черном море. По оценке российского военного ведомства, в том числе таким образом происходит «военное освоение территории Украины». Представляют ли военные корабли США у нашего побережья реальную военную угрозу и в чем настоящий смысл их нахождения в Черном море? Подробности...
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Для сохранения русского символа в Латвии придется идти на хитрости

Этот символ в Латвии теперь под запретом Анатолий Жданов/ТАСС
«Лишить русских жителей страны исторической памяти и тем самым облегчить процесс ассимиляции детей из русских семей». Такими словами эксперты объясняют цель нового антироссийского запрета, принятого в Латвии – теперь это касается демонстрации георгиевской ленты. Однако некоторые возможности носить ленточку все же остались, хотя для этого придется идти на хитрости. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Не верьте театральным людям

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Театр не про страну. Это, скорее, страна про театр. И ничего эти люди не могут сделать со своими театральными королевствами, в которых, бывает, и подворовывают, и разводят кумовство в духе среднеазиатских республик. Подробности...

Как нам всем полюбить Россию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Они часто говорят «эта страна», им тяжело или невозможно сказать «моя страна», «наша страна», им видится здесь слащавый и опасный пафос. Так же, как некоторые не могут сказать «мамочка» и «папочка» про своих родителей. Подробности...
Обсуждение: 74 комментария

Антиваксерам надо включить мозг

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
Доктор, вы ведь сами всё понимаете, нет никакого ВИЧ, это всё заговор большой фармы для продажи тестов и дорогих таблеток. Подробности...
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 12 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Евгений Фатеев

    Не верьте театральным людям

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		14 ноября 2021, 12:14

    В наших обеих столицах у театральной публики как-то особенно принято не любить власть, подтрунивать над ней, подлить ей по большому и по малому. Столичная театральная публика почитает себя элитарной, молится на своих «звезд», рассматривает посещение театров, как активную светскую жизнь. Продвинутыми почитаются театры или постановки, которые буквально вопиют о своей протестности и неудовлетворенности посредством раздевания и прочей ерунды, которая вызывает недоумение.

    И очень напоминает ситуацию, когда маменькин сынок-ботаник или папина дочка-стерва отрываются по полной, когда уезжают в пионерлагерь подальше от бдительных глаз родителей, а за свободу почитают дурацкую и бессмысленную триаду «пить, курить и материться», и по мелкому подлят – в знак протеста, а против чего – и сами не знают.

    Из театральной среды вылазят под свет софитов актеры и режиссеры, которые гневно и часто убедительно (актеры же!) пересказывают то скудное, что услышали в душноватом кругу «своих» или вычитали в не самых интеллектуальных оппозиционных блогах. Для кого-то эти правдолюбы из театральной среды кажутся моральными авторитетами. Одна одинаково играющая старушка кое-кем даже почитается совестью нации.

    А что же эти правдорубы строят? В какой институциональной среде живут сами? Какие дела и делишки стоят за их словами? На самом деле, это крайне интересная тема, которая стала как-то по-особенному актуальной в последние коронавирусные месяцы, когда парад уходов великих театральных деятелей обнажил потроха русского театрального хозяйства. И что же мы видим?

    В нашей театральной среде царит полный и бесповортный авторитаризм. Театры заточены на фигуры своих творческих лидеров. Причем практически несменяемых. Мы наблюдаем в последнее время массу примеров того, как театральные генералиссимусы уходят в отставку только вперед ногами. По сути, наши столичные театры – это ненаследственные монархии.

    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Театральные монархи царят так странно и безусловно, что оставленные ими театры мгновенно сиротеют. После того, как их покидают, уходя в мир иной, театральные императоры, эти маленькие и большие театральные государства впадают в продолжительную смуту. Стационарные русские театры – это вообще очень специфические террариумы единомышленников, а потому периоды театральной смуты – это самые настоящие театральные преломления, модели исторической Русской смуты. Сегодняшние театральные хозяйства с экономической точки зрения абсолютные банкроты – они постоянно нуждаются в государственных деньгах. В некотором роде сегодняшний Минкульт – это МВФ для всего отечественного театрального хозяйства, которое сидит на постоянной игле госфинансирования.

    Основным театральным населением являются актеры. Театральный актер – это абсолютно зависимое существо. Театральное актерство – это разновидность почти абсолютного рабства. Театрально-актерский люд сначала торгуется на двух рабских рынках – при поступлении в театральный вуз, а потом по его окончании. Потом театральный актер превращается в крепостного, который попадает в абсолютную зависимость от режиссера. Театральный народ, театральный средний класс – это абсолютно зависимые, несамостоятельные люди. И тем более странно слушать рассуждения этих людей о том, как нам обустроить страну. Вообще это очень странно, но сегодня актеров журналисты почти не спрашивают об их профессии, о том, в чем они реально разбираются.

    Театральный бизнес – уметь казаться, показывать нередко талантливый и даже гениальный, но спектакль. Многие говорящие из театрального мира головы не изрекают нечто настоящее и значимое, а всего лишь кажутся. Они очень умеют казаться, это их профессия. Очень многие театральные поучаствовали в перестроечном погроме страны, а потом куда-то делись, испарились. А страну разрушили. А цирк уехал.

    В театральной капле действительно отражается океан текущей, наличной российской действительности. Театр не про страну. Это, скорее, страна про театр. И ничего эти люди не могут сделать со своими театральными королевствами, в которых, бывает, и подворовывают, и разводят кумовство в духе среднеазиатских республик. Зато другим театральные люди убедительно и вдохновенно советуют.

    Не слушайте театральных людей. Не верьте театральным людям. Просто наслаждайтесь театральными постановками, погружайтесь в театральную действительность, но не забывайте, что это всего лишь спектакли. И если театральный человек начнет что-то такое фрондерское лопотать в сторону Путина, мысленно давайте ему легкий подзатыльник.

    Но кое-что новое в театральной Москве рождается. Точнее, пыталось родиться. Оно и новое, оно и, в хорошем смысле, старое. Оно органично проживало свою иерархичность, но оно в наши дни являлось самым настоящим андеграундом в либеральной театральной Москве. Этим новым был МХАТ им. Горького на Тверском бульваре. Обязательно сходите на «Лавра» Эдуарда Боякова, пока еще можно. Но история нового МХАТа скоропостижно закончилась. К сожалению. Все описанное выше взяло верх. И это просто удручает.

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