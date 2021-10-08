Нобелевскую премию мира дали самым нейтральным номинантам

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8 октября, пятница  |  Последнее обновление — 18:01  |  vz.ru
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Китай выявил слабое место российского транспортного потока

Контейнеры стали главным транзитным грузом через Калининград Stefan Puchner/DPA/ТАСС
Грандиозный транспортный успех празднует Калининградская область – за последнее время транзит товаров через местный порт и железную дорогу вырос в несколько раз. Однако внезапно выяснилось, что у этой победы есть и весьма неприятная сторона. Новый Шелковый путь Китая, частью которого стал и Калининград, привел к массовым жалобам местного бизнеса и рискам для снабжения региона. О чем идет речь? Подробности...
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Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
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Как сделать чище российские тюрьмы

Правозащитники призывают власти активнее помогать «первоходкам», не желающим становиться рецидивистами Алексей Куденко/РИА Новости
Инциденты с заключенными в местах лишения свободы – это пережитки 90-х годов и влияние тюремной субкультуры на руководство колоний, заявил в интервью газете ВЗГЛЯД секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Он рассказал, какие изменения нужны в системе ФСИН, чтобы сделать ее более гуманной для вставших на путь исправления, но бескомпромиссной к лидерам преступного мира. Подробности...
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Байден идет ко дну

Сейчас Байдена поддерживают только 38% американцев Samuel Corum/CNP/Global Look Press
Рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Это вызвано целой совокупностью проблем Америки, часть из которых – прямое следствие политики Белого дома. Что беспокоит американцев больше всего и почему они разочаровались в главе государства, с избранием которого либералы связывали огромное количество надежд? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Нобелевскую премию мира дали самым нейтральным номинантам

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Очевидно, что награждение ВОЗ вызвало бы бурю. Грета Тунберг молодая еще, да и выходит она из моды. Бабушке Меркель в связи с выходом на пенсию? Тоже не стоит гусей дразнить. Подробности...

Борцы с режимом поздравляют лауреата, но физиономии у них кислые

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Реакция профессионального сообщества на это была двойственной. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Расходы на армию разоряют население Украины

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Наращивая рекордными темпами расходы на оборону, Украина возлагала все более тяжкое бремя на собственную экономику и получила хотя и вдвое увеличившуюся, но технически весьма отсталую армию. Подробности...
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Глеб Кузнецов

    Нобелевскую премию мира дали самым нейтральным номинантам

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		8 октября 2021, 17:45

    На конкурсе удивительных, так скажем, награждений Нобелевской премией мира сегодняшняя пара номинантов займет очень достойное место. Если не победит.

    Когда цензура стала абсолютной нормой жизни абсолютно везде – и прежде всего в странах первого мира. Когда системно и глобально уничтожаются возможности «вещать», когда каждый день выпиливаются каналы и СМИ, и политиков, и обычных людей в социальных сетях, когда опять же постоянно выходят темники-ограничители по целым группам тем, на которые строго запрещено высказываться в неправильном ключе – от расового вопроса через весь комплекс биологических знаний к глобальному потеплению и истории.

    Когда цензура по «узким вопросам» в соцсетях покупается богатым интересантом на интересующее его время и по интересующим его позициям. Когда медиа превратились в «наиболее пострадавшие отрасли» в пандемию и получили беспрецедентную финансовую поддержку в большинстве развитых стран в обмен на лояльную позицию по вопросам ковидных ограничений.

    И в это прекрасное время нобелевский комитет дает «за вклад в свободу слова» премии двум средней руки совсем не бедным системным медиапредпринимателям, окучивающих условно-оппозиционную повестку стран второго–третьего мира.

    Муратов – разрешенный оппозиционер, держатель площадки в том числе и для медиавойн национальных. И такая же филиппинская дама. С «Новой газетой» все более-менее понятно. А вот Ресса персонаж совсем малоизвестный. В истории которой есть масса любопытных деталей.

    Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости», ImagePressAgency/Face to Face/Global Look Press

    Ресса – изначально сотрудник американских СМИ. Потом учредитель и редактор англоязычного интернет-СМИ в своей стране. Известность ей принес (и сделал нобилиаткой) конфликт с китайской диаспорой, по понятной причине очень влиятельной на Филиппинах. А также особенность странового законодательства о киберпреступлениях (мы сейчас в ту же сторону двигаемся, кстати).

    Они особым образом криминализировали «киберклевету» еще в начале десятых. По мысли предыдущего президента, клевета в интернете – более тяжелое преступление, чем просто клевета. Типа ты просто сказал: «Петров – ворюга» и все забыли, а если ты написал про это в интернетах – то это типа навсегда и для неограниченного круга лиц. Что делает «киберклевету» ужасным уголовным проступком с тяжелыми санкциями.

    Вильфредо Кенг, которого Ресса «оклеветала», – в первой сотне богатейших людей на Филиппинах. Он один из основных операторов китайских майнинговых и фармацевтических интересов в стране. Дочь – активная участница движения за женское равноправие и ярко выраженный гендерный политик. Забавно, что пока благодаря преследованию со стороны бати одна филиппинская дама становится нобелевским лауреатом, другая филиппинка – дочка палача свободы слова – получает международные премии за вклад в повестку женского равноправия.

    Итак, Раплер (СМИ Рессы) обвинил Кенга в коррупционных делах с местными генералами силовиков, не предоставив никаких доказательств. Дело ушло в суд, но не гражданский или арбитражный, а уголовный. (спасибо Акту о киберпреступлениях 2012 года). Тетеньке – реальный срок и денежный штраф. Но она пока туда вроде бы не пошла, так как идет процесс обжалования приговора.

    Филиппинцы недолюбливают китайскую диаспору, которая «все купила», «уничтожает природу», «захватила страну», поэтому на стороне Рессы – широкая общественная поддержка. И всякие демонстрации, которые заставили Кенга снять второе обвинение и слиться со второго процесса вот буквально недавно. Так же на стороне Рессы – США. Она, повторюсь, всю жизнь работала с американскими СМИ и НКО. (Думаю, кстати, что с китайцами ее СМИ борется не только по зову сердца, а в рамках американо-китайского противостояния за влияние в стране).

    Президент Дутерте (которого, естественно, упрекают в том, что душитель – это он, а вовсе не какой-то китайский магнат с пятком генералов на зарплате), вяло отбрехивается, говоря, что Акт о киберпреступлениях ему не нравится, принят при предыдущем режиме, и вообще клевета не должна быть уголовным преступлением. А с Рессой его связывают давние нормальные отношения – она интервью у него брала, когда он еще мэром был. И вообще расследовательская журналистика для него – сделавшего имя на борьбе с коррупцией и преступностью – это ближайший партнер, а не угроза. Но раз закон действует, то надо его соблюдать. (Ну и нельзя не отметить, что именно китайские предприниматели – его важнейшие спонсоры, так что, может, он и не до конца искренен (смайл))

    С другой стороны – давление на него со стороны США по этому делу очевидно, американские любители свободы слова за деньги демократических НКО сделали из вполне вписанной в региональные элиты тетки-медиапредпринимателя (она брала интервью у всех президентов, хорошо общается с политиками и вообще совсем не «партизан из леса») икону сопротивления непонятно чему. Вообще, глядя на список номинантов, нельзя не отметить, что награждение максимально нейтральное. Два глобально никому не интересных персонажа, вроде бы оппозиционных, из экзотических стран с плохой репутацией в смысле «свобод» и «демократий». Но при этом никак не «борцы» и «жертвы», чье награждение неизбежно вызвало бы скандал, вроде Тихановской и Навального. Не подкопаешься.

    Очевидно, что награждение ВОЗ вызвало бы бурю. Грета Тунберг молодая еще, получит в свой срок, когда цена на газ и уголь подупадет. Да и выходит она из моды. Сюда же – международная программа ООН по изменению климата. Бабушке Меркель в связи с выходом на пенсию? (Она в списке была.) Тоже не стоит гусей дразнить. Вот и выбрали тех, о ком пресса центральных стран не то чтобы забудет сразу, а даже не удосужится вспомнить.

    Источник: Блог Глеба Кузнецова

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