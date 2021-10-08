Нобелевскую премию мира дали самым нейтральным номинантам

На конкурсе удивительных, так скажем, награждений Нобелевской премией мира сегодняшняя пара номинантов займет очень достойное место. Если не победит.

Когда цензура стала абсолютной нормой жизни абсолютно везде – и прежде всего в странах первого мира. Когда системно и глобально уничтожаются возможности «вещать», когда каждый день выпиливаются каналы и СМИ, и политиков, и обычных людей в социальных сетях, когда опять же постоянно выходят темники-ограничители по целым группам тем, на которые строго запрещено высказываться в неправильном ключе – от расового вопроса через весь комплекс биологических знаний к глобальному потеплению и истории.

Когда цензура по «узким вопросам» в соцсетях покупается богатым интересантом на интересующее его время и по интересующим его позициям. Когда медиа превратились в «наиболее пострадавшие отрасли» в пандемию и получили беспрецедентную финансовую поддержку в большинстве развитых стран в обмен на лояльную позицию по вопросам ковидных ограничений.

И в это прекрасное время нобелевский комитет дает «за вклад в свободу слова» премии двум средней руки совсем не бедным системным медиапредпринимателям, окучивающих условно-оппозиционную повестку стран второго–третьего мира.

Муратов – разрешенный оппозиционер, держатель площадки в том числе и для медиавойн национальных. И такая же филиппинская дама. С «Новой газетой» все более-менее понятно. А вот Ресса персонаж совсем малоизвестный. В истории которой есть масса любопытных деталей.

Ресса – изначально сотрудник американских СМИ. Потом учредитель и редактор англоязычного интернет-СМИ в своей стране. Известность ей принес (и сделал нобилиаткой) конфликт с китайской диаспорой, по понятной причине очень влиятельной на Филиппинах. А также особенность странового законодательства о киберпреступлениях (мы сейчас в ту же сторону двигаемся, кстати).

Они особым образом криминализировали «киберклевету» еще в начале десятых. По мысли предыдущего президента, клевета в интернете – более тяжелое преступление, чем просто клевета. Типа ты просто сказал: «Петров – ворюга» и все забыли, а если ты написал про это в интернетах – то это типа навсегда и для неограниченного круга лиц. Что делает «киберклевету» ужасным уголовным проступком с тяжелыми санкциями.

Вильфредо Кенг, которого Ресса «оклеветала», – в первой сотне богатейших людей на Филиппинах. Он один из основных операторов китайских майнинговых и фармацевтических интересов в стране. Дочь – активная участница движения за женское равноправие и ярко выраженный гендерный политик. Забавно, что пока благодаря преследованию со стороны бати одна филиппинская дама становится нобелевским лауреатом, другая филиппинка – дочка палача свободы слова – получает международные премии за вклад в повестку женского равноправия.

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Итак, Раплер (СМИ Рессы) обвинил Кенга в коррупционных делах с местными генералами силовиков, не предоставив никаких доказательств. Дело ушло в суд, но не гражданский или арбитражный, а уголовный. (спасибо Акту о киберпреступлениях 2012 года). Тетеньке – реальный срок и денежный штраф. Но она пока туда вроде бы не пошла, так как идет процесс обжалования приговора.

Филиппинцы недолюбливают китайскую диаспору, которая «все купила», «уничтожает природу», «захватила страну», поэтому на стороне Рессы – широкая общественная поддержка. И всякие демонстрации, которые заставили Кенга снять второе обвинение и слиться со второго процесса вот буквально недавно. Так же на стороне Рессы – США. Она, повторюсь, всю жизнь работала с американскими СМИ и НКО. (Думаю, кстати, что с китайцами ее СМИ борется не только по зову сердца, а в рамках американо-китайского противостояния за влияние в стране).

Президент Дутерте (которого, естественно, упрекают в том, что душитель – это он, а вовсе не какой-то китайский магнат с пятком генералов на зарплате), вяло отбрехивается, говоря, что Акт о киберпреступлениях ему не нравится, принят при предыдущем режиме, и вообще клевета не должна быть уголовным преступлением. А с Рессой его связывают давние нормальные отношения – она интервью у него брала, когда он еще мэром был. И вообще расследовательская журналистика для него – сделавшего имя на борьбе с коррупцией и преступностью – это ближайший партнер, а не угроза. Но раз закон действует, то надо его соблюдать. (Ну и нельзя не отметить, что именно китайские предприниматели – его важнейшие спонсоры, так что, может, он и не до конца искренен (смайл))

С другой стороны – давление на него со стороны США по этому делу очевидно, американские любители свободы слова за деньги демократических НКО сделали из вполне вписанной в региональные элиты тетки-медиапредпринимателя (она брала интервью у всех президентов, хорошо общается с политиками и вообще совсем не «партизан из леса») икону сопротивления непонятно чему. Вообще, глядя на список номинантов, нельзя не отметить, что награждение максимально нейтральное. Два глобально никому не интересных персонажа, вроде бы оппозиционных, из экзотических стран с плохой репутацией в смысле «свобод» и «демократий». Но при этом никак не «борцы» и «жертвы», чье награждение неизбежно вызвало бы скандал, вроде Тихановской и Навального. Не подкопаешься.

Очевидно, что награждение ВОЗ вызвало бы бурю. Грета Тунберг молодая еще, получит в свой срок, когда цена на газ и уголь подупадет. Да и выходит она из моды. Сюда же – международная программа ООН по изменению климата. Бабушке Меркель в связи с выходом на пенсию? (Она в списке была.) Тоже не стоит гусей дразнить. Вот и выбрали тех, о ком пресса центральных стран не то чтобы забудет сразу, а даже не удосужится вспомнить.

Источник: Блог Глеба Кузнецова