Есть за что Нобелевскую премию мира давать

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8 октября, пятница  |  Последнее обновление — 14:54  |  vz.ru
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Китай выявил слабое место российского транспортного потока

Контейнеры стали главным транзитным грузом через Калининград Stefan Puchner/DPA/ТАСС
Грандиозный транспортный успех празднует Калининградская область – за последнее время транзит товаров через местный порт и железную дорогу вырос в несколько раз. Однако внезапно выяснилось, что у этой победы есть и весьма неприятная сторона. Новый Шелковый путь Китая, частью которого стал и Калининград, привел к массовым жалобам местного бизнеса и рискам для снабжения региона. О чем идет речь? Подробности...
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Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
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Новому флоту России потребуются боевые ледоколы

В России задумались о появлении отдельного Арктического флота Павел Львов/РИА Новости
В России появились сведения о создании Арктического флота – нового объединения в составе ВМФ. И хотя данные об этой структуре пока крайне противоречивые, необходимость усиления военно-морской составляющей России в Арктике не вызывает у специалистов никаких сомнений. Зачем нужен новый флот у северных берегов страны, какие задачи он будет выполнять и чем его корабли будут отличаться от судов других флотов?  Подробности...
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Байден идет ко дну

Сейчас Байдена поддерживают только 38% американцев Samuel Corum/CNP/Global Look Press
Рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Это вызвано целой совокупностью проблем Америки, часть из которых – прямое следствие политики Белого дома. Что беспокоит американцев больше всего и почему они разочаровались в главе государства, с избранием которого либералы связывали огромное количество надежд? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Есть за что Нобелевскую премию мира давать

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Реакция профессионального сообщества на это была двойственной. Подробности...

Расходы на армию разоряют население Украины

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Наращивая рекордными темпами расходы на оборону, Украина возлагала все более тяжкое бремя на собственную экономику и получила хотя и вдвое увеличившуюся, но технически весьма отсталую армию. Подробности...

«Зеленые» привели Германию к кризису, даже не взяв власть

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Интересно, когда до простого Ганса и Фрица (кстати, в Германии для обобщения используется имя Микаэль) дойдет окончательно, в какой ад ввергают страну и Европу все эти «Зеленые»? Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Вычислен главный маньяк Америки

Когда замерзнет Украина

Кто стоит за падением Facebook

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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Общественное мнение

    Есть за что Нобелевскую премию мира давать

    Общественное мнение
    самые актуальные темы дня в блогосфере
    		8 октября 2021, 14:44

    Михаил ВИНОГРАДОВ, президент фонда «Петербургская политика»: По поводу Нобелевской премии – немного двойственно. С одной стороны, победителей не судят и хорошо, когда соотечественников ценят. Моральный успех и все такое.

    С другой – все-таки смело называть «Новую газету» хорошим изданием. Там... общее уныние-депрессия, перемежаемая временами сильно коммерческими материалами и раскапыванием довольно сомнительных тем вроде «синих китов». Такая печатная версия «Яблока». Это я не в осуждение говорю, да и было бы странно сегодня кого-то осуждать. «Новая газета» вправе быть такой, какой она нравится себе и читателям. Источник 

    Федор ЛУКЬЯНОВ, журналист: Нобелевская премия мира – 2021 вполне в тренде этой организации. Нобелевский комитет постоянно обжигается на политиках, им за что-то дают, а потом получается конфуз. Последний раз неудобно получилось с премьер-министром Эфиопии – наградили за миротворчество, а он ну воевать! Да и с Обамой тогда не очень зашло. Короче, премии активистам надежнее.

    Нобелевский комитет всегда стремится влиять на международную повестку, поддерживать всё хорошее против всего плохого. Сейчас все хорошее и всё плохое – в сфере информации, в таком мире иллюзий живем. Так что логично туда и направлять усилия. Что и сделано. А как относиться к конкретным персонам и оценивать их деятельность – дело вкуса. Нобели, в конце концов, никогда не настаивали на объективности, премия частная, имеют право.

    Сфера информации сегодня – самая политизированная и даже уже мифологизированная. Мифы от реальности неотделимы. Значит, правильно наградили. Источник 

    Владимир КОРНИЛОВ, политолог: Беседую сейчас с Захаром Прилепиным. Он мне открыл глаза на заслуги Дмитрия Муратова. Оказывается, это именно Муратов выгнал из «Новой газеты» Аркашу Бабченко. Ну что ж, это меняет дело! Значит, есть за что Нобелевскую премию мира давать. Источник 

    Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ, журналист: Всем известную премию в этом году мог получить либерализм революционный, с мандатом из ЦРУ, МИ-6, БНД, что там еще, а получил либерализм номенклатурный, с мандатом сами понимаете откуда (но только – тсс!).

    Борцы с режимом поздравляют лауреата, но физиономии у них кислые, радости никакой. Тем не менее приходится поддержать. У меня тоже по этому поводу неоднозначные чувства. Наша жаба, возможно, полезнее ихней гадюки, особенно если нельзя сделать так, чтобы они обе куда-нибудь уползли и упрыгали, но прекрасной принцессой она от этого не становится.

    Будем утешать себя тем, что Россию на глобальных ярмарках пока еще не представляют арабские танзанийцы из Занзибара. Впрочем, почему это не представляют? «Евровидение» было только что. Источник

    Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT: Я точно знаю, что лично Муратов деятельно и страстно помогает больным детям, и мне было бы приятно думать, что Нобелевку ему дали за это, а не как обычно. Поздравляю! Источник

    Вадим ГОРШЕНИН, председатель совета директоров «Правда.ру»: С Муратовым получилось совсем смешно: выходит, что одним из условий успешной мировой журналистики «во имя мира» является постоянное использование на страницах издания «размещалова», т. е. заказных публикаций. Как-то давно в одном из наших изданий был опубликован рейтинг антироссийских изданий, в котором на каком-то достаточно высоком месте оказалась «Новая газета». Муратов подал на меня иск в суд. И – проиграл. Источник


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