Карибский кризис до сих пор удерживает Землю от большой войны

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Россия поразила Запад рекордными накоплениями

Россия накопила пятые в мире по объему резервы Донат Сорокин/ТАСС
Россия достигла исторически рекордного объема золотовалютных резервов – более 618 млрд долларов. Это пятый результат в мире. Столь большой подушки безопасности России хватит на 19 месяцев жизни при полном отсутствии экспортных доходов. Мало кто может похвастаться такими накоплениями. Что же помогло России нарастить запасы вопреки санкционной войне со стороны Запада и кризису пандемии? Подробности...
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Виктория Нуланд вернула Украину «на крючок»

Нуланд назвала свои встречи в Москве «конструктивными», «продуктивными», «откровенными» и «полезными» Владимир Гердо/ТАСС
Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву американская сторона оценивает более оптимистично, чем российская. Но наиболее проигравшей стороной выглядит Украина – гостья из Вашингтона подтвердила, что Донбассу нужна автономия, а Минским соглашениям – имплементация, чего в Киеве боялись больше всего. Почему один из вашингтонских «ястребов» вдруг решил стать «голубем»? Подробности...
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Зачем МВД России простило тысячи депортированных мигрантов

В Россию смогут вернуться те, кто был выслан по решению органов МВД Максим Блинов/РИА «Новости»
Решение МВД об амнистии сотен тысяч мигрантов, ранее высланных из России за правонарушения, подверглось критике со стороны депутатов новой Госдумы. Среди возмущенных парламентариев – лидер эсеров Сергей Миронов и вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой. Ряд экспертов, однако, одобряют и объясняют решение МВД. Надо ли Москве разрешать въезд ранее депортированным мигрантам? Подробности...
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Зеленский похитил человека ради фото с Путиным

Украина перешла «красную линию» в Донбассе Sergey Dolzhenko/Pool/REUTERS
Украинские силовики похитили безоружного наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Это произошло на фоне заявлений Киева о необходимости проведения саммита «нормандской четверки» и заверений представителя Госдепа США Виктории Нуланд о необходимости исполнения Минских соглашений. В ответ глава ЛНР приостановил участие республики в переговорах. Зачем Украина пошла на этот шаг и как он отразится на ситуации в Донбассе? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Карибский кризис до сих пор удерживает Землю от большой войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В этот день 15 октября 1962 года американские аналитики внимательно изучили полученные с воздуха снимки размещенных на Кубе советских вооружений. Внезапно оказалось, что русские поднесли ядерный пистолет прямо к американскому виску. Подробности...

Любителей турецкого "олл-инклюзива" на Алтае не ждут

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Уникальные экосистемы, такие, как на Алтае, очень хрупкие. Увеличить плотность населения, поток туристов, застройку, нагрузку на природу – и всё сломается. Поэтому туризм нужен, но очень бережный. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Кто на Украине оценит «газовый» жест Путина

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Никакого «реверса» газа с запада на восток не существует. Это сказки для населения Украины, чтобы объяснить высокие цены на газ для людей и пафосно заявлять об энергетической независимости. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Нуланд вернула Украину "на крючок"

Когда Молдавия предаст Украину

Япония пошла на конфликт с Россией

Обсуждение: 4 комментария
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Тимур Шерзад

    Карибский кризис до сих пор удерживает Землю от большой войны

    Тимур Шерзад
    журналист
    		15 октября 2021, 09:00

    60-е годы – самый разгар холодной войны. Казалось, что коммунистический блок одерживает верх. Левые движения в мире были на подъеме. Запад был впереди по экономике, но идеи равенства и справедливости, распространяемые левыми, получали все больше сторонников. Перевороты в бедных и зависимых странах шли один за другим. Да и в государствах побогаче крепли левые идеи. Многим казалось, что ситуация в западных странах рано или поздно взорвется изнутри.

    К тому же в Америке избрали довольно молодого президента – Кеннеди. Советская верхушка политических зубров, помнящих еще революцию, решила, что «неопытный» американец – объект для давления весьма удобный. И пошла в наступление. Благо повод вполне себе имелся. В 1961 году американцы развернули в Турции ракеты средней дальности. Они, если дальность позволяла нанести удар, были эффективнее межконтинентальных баллистических ракет. И по скорости разворачивания для удара, и по времени подлета.

    И это был только один из гвоздей в крышке ядерного гроба для СССР. Американцы в 60-е и так обладали подавляющим превосходством в ядерных силах – шесть тысяч боеголовок против трехсот. Плюс более многочисленные и совершенные средства доставки. В случае ядерного конфликта Советскому Союзу грозило бы практически полное уничтожение. В американских планах числилось выжигание любого советского города с населением больше 50 тысяч.

    Советские ракеты при этом могли бы разнести на куски только контролируемые американцами Европу и Японию. Угроза самим США была довольно призрачной, несмотря на наличие у СССР первых межконтинентальных баллистических ракет. Но они еще были «сырыми». Такие ракеты нельзя было долго держать в боевой готовности, а для ее достижения требовались драгоценные часы. А если доставать ее из хранилища и ставить на пусковую площадку, счет уже шел на сутки, а при определенных условиях даже на недели. Да и было их всего 75 штук, а единомоментно могли быть запущены не более 25.    

    Поправить такой нездоровый перекос должен был ответный шаг Москвы. Надо было поставить под удар территорию самих США, разместить более удобные для быстрого запуска ракеты средней дальности где-нибудь у них под боком.  

    Фото: Upi/ТАСС

    У ядерной черты

    Такая возможность у СССР имелась. Удобным мостиком к присутствию в Америке была Куба. Левая революция победила там еще в начале 1959 года. Поначалу в Москве успехи Кастро восприняли относительно холодно, так как основное внимание было сосредоточено на других регионах. Но к весне 1962-го Куба уже казалась отличным вариантом для того, чтобы разместить там смертоносные ядерные ракеты, которые доставали бы и до Вашингтона. К июлю была готова группировка для переброски на Кубу. Ракеты, авиация, мотострелки, части ПВО – всё это грузилось на транспортные суда и отправлялась через Атлантический океан на Кубу. В целях конспирации почти всем участникам переброски сказали, что повезут куда-то на север и выдали теплую одежду.

    Это, конечно, не могло помочь полностью скрыть сам факт переброски. Но запутало американцев. Они думали, что на Кубу отправляются обычные войска, а не ядерные ракеты. Вплоть до 14 октября 1962 года, когда ракеты встали на боевые позиции и были сфотографированы самолетами-разведчиками. На следующий день эти фото были обработаны специалистами, а 16 октября доклад о развернутых под боком ядерных ракетах лег на стол американскому президенту.

    От осознания произошедшего волосы на головах вашингтонских политиков встали дыбом. Надо было что-то срочно делать. Рассмотрев разные варианты, вплоть до высадки десанта на Кубе, американцы решили все-таки поначалу ограничиться морской блокадой. Правда, политкорректно назвали ее «карантином». Разница заключалась в том, что в этом случае на кубинскую территорию не допускался провоз только оружия. Законность таких действий была крайне сомнительной, но речь шла все-таки о ядерных ракетах. Блокада начала действовать 24 октября. Одновременно шли напряженные переговоры. Прямой линии телефонной связи не было, она появится только после Карибского кризиса как один из его итогов. Поэтому общение шло в виде писем, встреч дипломатов, а отдельные ультиматумы даже передавались по радио. Конечно же, это добавляло непонимания и временных задержек.

    Каждая из них могла стать роковой. Все были на нервах. Ситуация, когда у Кубы в рамках не признававшегося СССР «карантина» друг напротив друга стояли сотни кораблей и судов и десятки тысяч людей, была опасной. Она была спусковым крючком, результатом нажатия на который могла стать военная конфронтация, способная в любую секунду перетечь в обмен ядерными ударами. Но стороны рисковали слишком серьезными вещами, чтобы забыться и продолжить нагнетание конфликта. Несколько дней спустя, в которые вместились сбитые американские самолеты, атакованные советские подлодки и приведенные в боевую готовность вооруженные силы, Хрущев и Кеннеди все-таки договорились. Советский Союз выводил ядерное оружие с Кубы, а американцы делали то же самое со своими ракетами средней дальности в Турции. Ядерной войны не случилось.

    Последствия

    Результаты противостояния у кубинских берегов не ограничились проведением прямой телефонной линии между Москвой и Вашингтоном и взаимным выводом ракет. Карибский кризис закрепил изменения в структуре мировой безопасности, которые постепенно происходили в мире после мировых войн. Противостоящие друг другу сверхдержавы не решались прямо сцепиться в Третьей мировой и до этого.

    Метод «прокси-войн», где столкновения сверхдержав проходили через «прокладки» в виде третьих стран, был опробован еще в Корее. А после 1962 года, когда попытка ядерного шантажа, по сути, кончилась ничем, и при этом едва не привела к уничтожению современной цивилизации, стало понятно, что он и вовсе является единственно возможным. Все остальное слишком рискованно. Плата за неверные расчеты, за неучтенные психологические факторы, могла бы стать слишком высокой. Тем более что СССР год за годом нагонял отставание в ядерном оружии и средствах доставки. Риски для американцев росли, плавно подбираясь к полному гарантированному уничтожению.

    К тому же, оказалось, что прокси-войны могут быть куда эффективнее, чем выглядят. В Корее армии богатых стран еще могли воевать бодро, как во Вторую мировую. Психологическая чувствительность обществ этих стран к потерям была низка. Ко Вьетнаму психология уже изменилась. Люди, как в одном, так и в другом лагере, стали жить лучше, и стали сильнее ценить свою жизнь. Наступила постгероическая эпоха войн – когда из-за волнений внутри страны она могла проиграть войну на удаленных от центра театрах, выиграв все крупные сражения. Просто потому, что общество, которое еще полвека назад спокойно переживало десятки тысяч потерь за пару месяцев (а то и за пару дней), теперь вставало на дыбы от такого же уровня потерь за несколько лет. Армии богатых стран стали уязвимы – противник мог нанести по ним довольно слабый удар, но при этом попасть в самое сердце вражеского общества.

    Вьетнам едва не обрушил США, но те обладали беспрецедентным в мировой истории запасом прочности. Афганистан, пусть и вместе с целым рядом других факторов, в итоге все-таки добил СССР. Концепция прокси-войн в постгероическую эпоху работала. Работает она и сейчас – сегодня министерства обороны богатых стран тратят огромные деньги на оружие, позволяющее уничтожать противника, практически не подставляя собственных солдат. По всему миру активно оперируют группы наемников – солдат удачи, потери среди которых гораздо менее чувствительны «дома». Разрабатываются дорогие, тяжеленные и не очень поворотливые машины повышенной противоминной устойчивости – все, чтобы сохранить как можно больше жизней. Нападения партизан из засады не должны вызвать политическую бурю в столицах. Трясутся за жизнь каждого солдата – роскошь, немыслимая еще 70 лет назад.

    И самый большой парадокс в том, что сложилась эта ситуация именно потому, что когда-то, в октябре 1962 года, две сверхдержавы едва не разрушили мир, каким мы его знаем. Но самое разрушительное в мире оружие вместо тотального уничтожения «взаимоуничтожилось» само, заодно заблокировав возможность воевать напрямую. Оно и по сей день успешно держит демона большой войны в рамках ограниченных прокси-конфликтов, нацеленных на психику противника, а не на его города и заводы.

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