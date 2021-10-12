Россияне быстро привыкли к хорошему

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12 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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Дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС

В Европе вспыхнула любовь к атомной энергетике yann guichaoua/Global Look Press
Десять европейских стран просят возродить атомную энергетику и приравнять ее к «зеленой» – солнечной и ветряной. Мирный атом мог бы защитить Европу от энергетических кризисов и ценовых скачков. Вот только шансы, что Брюссель признает его «зеленым», невелики: это будет означать, что ЕС распишется в собственной стратегической ошибке. Подробности...
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Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
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Осенняя волна коронавируса ударила по регионам

Сразу после введения QR-кодов в некоторых регионах поток желающих вакцинироваться вырос в три раза Сергей Мальгавко/ТАСС
В ответ на стремительное наступление ковида власти сразу семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии. При этом сейчас главный удар пандемии пришелся по российским провинциям, а не по столице, как раньше. Вирусологи объясняют это как биологическими, так и социальными причинами. Подробности...
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Газовый кризис на Украине начался из-за жадности

Украинские чиновники поставили во главу угла жажду наживы вместо интересов граждан Александр Демьянчук/ТАСС
На Украине наступил газовый кризис. В ряде областей социальные учреждения, включая детские сады, школы и больницы, остаются без отопления. Также в стране началось досрочное расходование газа из подземных хранилищ, а в некоторых регионах объявлена чрезвычайная ситуация. Что стало причиной негативного развития событий и как Украина могла бы избежать блэкаута зимой? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Россияне быстро привыкли к хорошему

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы живем в стране, где полиция делает свою работу и преступники быстро оказываются за решеткой. Где нарядно одетая публика с дорогими гаджетами толпами ходит между уютных кафе без опаски, что сейчас их остановит банда грабителей Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Отставленный Курц гораздо опаснее Курца на троне

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц стал самым ненавидимым политиком Брюсселя и Берлина потому, что он постоянно выигрывал в сравнении со старцами Бундестага, что бегут, задрав штаны, за лево-зеленым комсомолом. Подробности...
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Вашингтон просит передышки на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Если Россия согласится на то, что давление на украинские власти будет осуществлять Вашингтон, то дипломатическая игра может быть выведена из силовой плоскости, где Москва очевидно более влиятельна. В результате США получат временную российскую сдержанность и восстановят позиции на Украине. Подробности...
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Россия бойкотирует Зеленского

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Байден идет ко дну

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Вычислен главный маньяк Америки

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
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  • Культура и искусство

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    Сергей Худиев

    Россияне быстро привыкли к хорошему

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		12 октября 2021, 18:30

    Недавнее преступление в метро – где трое гопников избили пассажира, вступившегося за женщину – вызвало бурные обсуждения в Сети. Люди пишут много возмущенных слов и требуют от властей суровой кары негодяям. Но вот что обычно упускают из виду: сама реакция показывает, насколько изменилась страна, в которой мы живем.

    Гопников схватили почти моментально, и теперь они сидят под стражей в ожидании суда, от которого их никто не отмажет. Пострадавшего посетил лично Собянин, метрополитен выплатит ему два миллиона. Сам тот факт, что об этом происшествии говорят неделю, показателен, если вы помните совсем другие времена. А я их помню. Как сказал Корней Чуковский, «в России надо жить долго». Недавно некая юная девушка жаловалась, что «вся ее жизнь прошла при Путине». Она и в самом деле многое упустила.

    Я помню время, когда подобные нападения были не ЧП, о котором сети кипят неделю, а повседневным фоном. Они даже не попадали в криминальные сводки. Перестрелка в центре столицы – об этом, скорее всего, сообщат. Взрыв в банке – может быть. Но кого-то избили в метро? Ну, спасибо не убили, а разве это новость, достойная упоминания? Я помню время, когда о кровавых разборках между бандами люди узнавали не из интернета (мало у кого он был), а непосредственно слыша стрельбу под окнами. Наглые преступники, как местные, так и прибывшие из всех уголков распавшегося СССР, были хозяевами жизни и рассматривали Москву как свои охотничьи угодья.

    Если вы пытались заниматься предпринимательством – хотя бы торговать шоколадками в ларьке – вы должны были платить бандитам щедрую дань. Это называлось «платить за крышу». Впрочем, это не давало никаких гарантий: людей, о которых предполагалось, что у них водятся хоть какие-то деньги, похищали и пытали. Могли похитить и их близких, требуя выкупа. Даже если выкуп платили, их, как правило, убивали.

    Но даже если вы были обычным постсоветским нищебродом, не знающим, как дотянуть до зарплаты, у вас было что отобрать: квартиру. Если человеку везло и он оставался в живых, он становился бомжом, и бомжей тогда было много. Если не везло, его труп просто исчезал. Милиция (название «полиция» появилось позже) не могла справиться даже с преступностью в собственных рядах. Одного моего знакомого иностранца прямо на улице ограбили милиционеры – а нечего было хорошо одеваться и иметь такой довольный вид.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Все это переживалось не с бурным возмущением, как переживается нынешний инцидент, а с чувством глубокой безнадежности: «это наша Родина, сынок», враждебная, опасная, безнадежно и тотально коррумпированная страна третьего мира.

    Еще в 2001 году журнал Atlantis опубликовал статью с характерным заголовком "Russia is Finished", «С Россией покончено» – сейчас ее стоит перечитать. Автор без злорадства, просто констатируя факты, пишет о том, что «великая гангстерская война идет в России, и я снова слышу ночную стрельбу недалеко от моей квартиры». Он сообщает – мы это хорошо знали и без него – что молодежь мечтает о карьере наемных убийц и валютных проституток, а государство бессильно справиться с организованной преступностью и частично слилось с ней. Наблюдения его вполне достоверны, вот только в выводах он ошибся. С Россией не было покончено.

    Страна менялась очень медленно и почти незаметно, но она изменилась. Конечно, и сейчас мы живем далеко не в раю – но мы живем в совсем другой стране. Где полиция делает свою работу и преступники быстро оказываются за решеткой. Где нарядно одетая публика с дорогими гаджетами толпами ходит между уютных кафе, и никому в голову не приходит бояться, что сейчас их остановит банда грабителей. У России получилось перейти от такого положения дел, когда подобные преступления были привычным фоном, к такому, при котором они воспринимаются как ЧП.

    Почему на это стоит обращать внимание? Потому что люди, особенно молодые и не заставшие более тяжелых времен, склонны принимать нынешнее положение дел как что-то само собой разумеющееся. Люди быстро привыкают к хорошему – и перестают его ценить. Они сравнивают нынешний опыт порядка, достатка и безопасности с неким воображаемым идеалом, который бы воссиял, если бы их мечты осуществились. Нельзя упрекать людей за стремление к идеалу, но чтобы подняться выше, важно не свалиться с того уровня, который уже достигнут. Чтобы получить большее, нужно ценить и беречь то, что есть.

    Потому что рухнуть назад, в 90-е, вполне реально, и в мире, как и в стране, достаточно стервятников, которые бы этого хотели. Общество – примеры этого есть и в нашей стране, и в других – может медленно расти, развиваться, избавляться от казавшихся неизлечимыми язв, а потом быстро рухнуть на уровень, который казался давно преодоленным. На днях мне попалось сообщение о том, что две банды устроили перестрелку прямо в городе, один человек был убит, двое ранено, пятерых задержали. Вскоре их выпустили: с формулировкой, что перестрелка была заранее назначенной «разборкой» и бандиты стреляли только друг в друга. Картина – бандиты палят на улицах, власти не смеют исполнять свои прямые обязанности – хорошо знакома нам по нашим 90-м.

    Но это не у нас – это в Чикаго, и об этом с горечью и недоумением пишут американские блогеры, вопрошая: «Как мы вообще дошли до жизни такой?» Там, вероятно, ситуация связана не столько с коррупцией, сколько с опасением навлечь на себя обвинения в «расизме». Но факт тот, что гражданское благоустройство, работающие полиция и суд – это то, что созидается медленно и может быстро разрушиться. Даже там, где это благоустройство в 90-е казалось нам недосягаемым образцом – в США.

    У нас еще очень много нерешенных проблем и много работы впереди, но все это время мы двигались к более безопасному и гуманному обществу. И очень важно его сохранить.

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