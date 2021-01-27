Путин предложил глобальную левую идею

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27 января, среда  |  Последнее обновление — 22:05  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Продление ДСНВ станет исключением в отношениях России и США

Межконтинентальные баллистические ракеты России и США останутся под присмотром Илья Питалев/РИА «Новости»
То, о чем Трамп отказывался договориться с Россией несколько лет, новый президент США Байден решил буквально за несколько дней. Вашингтон и Москва в срочном порядке продлевают действие ключевого «ракетного» договора СНВ-3, причем на российских условиях. Что заставило Байдена пойти на этот шаг и означает ли это поворот в отношениях между Россией и США? Подробности...
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Россия будет осваивать Луну в одиночестве

Так гипотетически может выглядеть станция на орбите Луны nasa.gov
Роскосмос, по разным сообщениям, то ли исключили, то ли он сам вышел из экспертной группы по обсуждению перспектив создания международной окололунной станции Gateway. В проекте остаются США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ESA). Что на самом деле произошло и каковы интересы России с точки зрения экспансии на Луну? Подробности...
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За вступление в НАТО Молдавии придется заплатить неприемлемую цену

Доля молдаван, недовольных перспективой вступления в НАТО, приближается к 60% Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Если бы прозападный президент Молдавии Майя Санду рискнула сейчас устроить референдум о вступлении республики в НАТО, затея бы с треском провалилась. Большинство молдаван – против членства в антироссийском альянсе, и эта доля растет от месяца к месяцу. На пути на Запад стоит и проблема Приднестровья – в НАТО не берут расколотые страны. Но у Санду есть два способа обойти эти препятствия. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Путин предложил глобальную левую идею

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Речь современного левого политика. Не левоцентриста из партии «Нирыбанимясо», а именно современного левого, чья политическая философия базируется на Наоми Кляйн, Томасе Пикетти, Давиде Грэбере и прочих авторах этого круга. Подробности...

Россия несет миру не проблемы, а решения

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Впервые за последние 12 лет президент России выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Не случайно, что от его послания форуму ждали многого – тем более в условиях откровенно непростых отношений России и Запада. Подробности...

Нас ждет самый жестокий этап противостояния с США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Соединенные Штаты начали новую кампанию по вмешательству во внутренние дела России. И на этот раз они возьмутся за нас куда основательнее, чем при Обаме или Буше-младшем. Подробности...
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Главой Госдепа стал критик России

В Европе опять погромы

Чем Байден обязан Зеленскому

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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Путин предложил глобальную левую идею

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		27 января 2021, 22:05

    Речь Путина на Давосском форуме. Речь современного левого политика. Не левоцентриста из партии «Нирыбанимясо», а именно современного левого, чья политическая философия базируется на Наоми Кляйн, Томасе Пикетти, Давиде Грэбере и прочих авторах этого круга. Тезисы речи полностью закрывают проблематику «новых левых».

    – Главная проблема: растущее неравенство, которое основывается на неверных принципах конструирования экономического роста («рост на основе частного долга»).

    – Неравенство перестало быть проблемой третьего мира и развивающихся стран, а пришло в страны «золотого миллиарда».

    – Кризис модели экономического роста порождает популизм и радикализм, что, в свою очередь, ведет к «хрупкости» мира в социально-политическом смысле.

    – Деградируют международные институты и система глобальной безопасности, это ведет не только к увеличению числа региональных конфликтов, но и к общей непредсказуемости ситуации.

    – Единственным бенефициаром ситуации становятся крупные наднациональные корпорации, принадлежащие к евро-американскому миру, однако это никак в положительном смысле не влияет на жизнь в Европе и Америке, там тоже все больше и больше бедности и социального расслоения.

    – Все больше и больше людей оказываются глобально невостребованными (не в смысле сегодня безработными, а именно принципиально невостребованными современным миром) и их число увеличилось из-за пандемии кратно.

    – Ресурс роста за счет старых инструментов – «количественного смягчения» и частного долга при маленьких налогах на прибыль корпораций – исчерпан, потому что в том числе основная проблема экономики – это люди, беднеющие и невостребованные.

    – Вмешательство государства на стороне «людей» против «корпораций» – это единственно что может спасти человечество в целом и средний класс в «цивилизованном мире» в частности.

    – Особую угрозу человечеству представляют глобальные цифровые гиганты. «С точки зрения самих компаний их монопольное положение оптимально для организации технологических и бизнес-процессов. Может быть, это так, но у общества возникает вопрос: насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам? Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами и сервисами, консолидацией больших данных и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, по сути, узурпировать или ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать?».

    – Решение – за государством, за бюджетными стимулами, а «ключевую роль будут играть государственные бюджеты и центральные банки».

    – Ну и четыре приоритета развития для человека, они же «гарантии» для него от правильного государства будущего: – жилье/среда жизни; – работа/доход; – доступ к медпомощи; – доступ к образованию. Именно в такой последовательности.

    – Международная солидарность. Решение кризисов «военно-политических», но и не только их. Международное сотрудничество не должно и не может сводится к урегулированию «военных» ситуаций. Кризис пандемический, кризис климатический, кризис беженцев («гуманитарный») не могут быть решены без совместной работы всех значимых стран прежде всего над устранением неравенства, над «выравниванием» показателей социально-экономического развития.

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    Из традиционного консервативного – единственное упоминание, что нашей базовой ценностью является семья и несколько интервенций в детальное описание роли России в урегулирование военных конфликтов. Остальное остро актуальная левая, повторюсь, повестка. Критика либерального глобализма не из позиции – «а мы туточки не согласные» и «оставьте нас в покое», а из позиции глобализма людей и их потребностей. Враг – не глобализация как таковая (она как раз друг – потому что только вместе человечество способно решать проблемы), а бенефициары нынешней модели глобализации – транснациональные корпорации с акцентом на «держателей цифровых платформ».

    Очень последовательно, по всем основным «болевым» пунктам повестки и на серьезной теоретической базе. Удивительная речь и очевидная заявка на именно глобальные инициативы в области всех видов «солидарностей» в новом посткоронавирусном мире, воспринимаемом как окно возможностей.

    Источник: блог Глеба Кузнецова


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