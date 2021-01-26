Расскажу вам про «дворец» Путина

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26 января, вторник  |  Последнее обновление — 12:00  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Украина собралась отобрать российские деньги у ПАСЕ

С трибуны ПАСЕ Украина обвинила Россию в нарушении прав человека на «оккупированных территориях» REUTERS/Vincent Kessler
Январская сессия ПАСЕ началась со скандального заявления украинских представителей. Глава киевской делегации Мария Мезенцева, которая до парламентской карьеры занималась исключительно спортивными танцами, запустила процесс лишения российских делегатов всех полномочий в Ассамблее. Велика ли опасность, что у нашей страны вновь отберут право голоса из-за «оккупации Крыма»? Подробности...
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Когда большинство граждан России получат ковид-прививку

Россия наращивает темы проведения вакцинации Сергей Бобылев/ТАСС
Глобальная вакцинация против COVID-19 приобретает ясные очертания – уже появились страны-лидеры, имеются и отстающие. Как на этом мировом фоне выглядит Россия, какие объемы вакцин производятся и будут производиться в нашей стране – и когда, наконец, большинство населения России получит надежную защиту от коронавируса? Подробности...
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«Худший диктатор в истории» был оболган британцами

Амину приписывают каннибализм и цитату «я съем их до того, как они съедят меня» REUTERS/Uganda National Archive AN/JDP
Ровно 50 лет назад к власти в Уганде пришел Иди Амин – один из наиболее одиозных и жестоких диктаторов XX века, который скармливал своих оппонентов крокодилам, а иногда, по слухам, даже поедал их сам. Однако образ злобного и тупого африканского чудовища, который был создан в западных СМИ, не соответствует истине. Реальный Амин был своего рода гением.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Расскажу вам про «дворец» Путина

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Казалось бы, мы проехали станцию «Восторженные Кретины В Праведном Гневе» навсегда – и двери здесь больше не открываются. Но, поскольку за первые двадцать лет двадцать первого века русские люди успели неплохо пожить – и подзабыть, как оно бывает, – жулики и проходимцы выкатили вперед все ту же фекальную пушку и дали залп по хрупкой психике сытых и беззаботных людей. Подробности...

Две важных добродетели в эпоху массовых манипуляций

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди обычно не сомневаются, что мошенники способны создавать сложные схемы, играть на эмоциях своих жертв – чтобы вытащить их деньги. Но вот мысль, что аналогичные техники могут использоваться в политической борьбе, кажется им неожиданной. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Богатые живут подозрительно долго

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Умирают наши друзья, родственники, знакомые, умирают писатели, художники, актёры и телеведущие, все умирают. По законам статистики должны умирать и олигархи с банкирами, и прочие «хозяева» планеты. Тем более что среди них много пожилых. И много ли умерло? Подробности...
Обсуждение: 72 комментария
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Чем Байден обязан Зеленскому

Цыплята важнее людей

В США сменилась власть: главное

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		26 января 2021, 12:00

    Тридцать с лишним лет назад простодушные, ну никакого решительно представления о реальной жизни не имевшие советские люди – начали яростно ломать свою страну. Уточню: ломать не коммунизм, не всесильное учение Маркса-Энгельса-Ленина, и не систему идиотских запретов родом из тридцатых годов – все это можно было осторожно и постепенно реформировать и отменить.

    Нет, они сломали именно свое огромное, почти уникальное на планете хозяйство, с его бесценными, бриллиантовыми активами вроде военного контроля над ГДР (умной продажи его одного – хватило бы, чтобы скупить всех программистов и изобретателей в мире). И крушили они его с обиженными воплями: номенклатура! командно-административная система! у товарища Романова на свадьбе сервизы царские! дочка и зять Брежнева с брюликами жировали! Гдлян и Иванов правду говорят! Ельцин, народный заступник, на автобусе ездит, он не такой, не такой, не такой!

    Это был фантастический, неслыханный приступ массового идиотизма, затмивший даже истерику 1916 года с царицей, Распутиным и Штюрмером – немецкими шпионами (тогда под эти песни уничтожили прежнее государство).

    Ну а когда народный заступник и борец за справедливость – буквально через несколько лет – пригласил на историческую сцену Мост-Банк, Менатеп, Романа Аркадьевича и многих-многих других, скажем так, ездунов на автобусе – пришедшим в себя несчастным простецам стало так плохо и горько, что они поспешили вытеснить из памяти недавнее прошлое – и стали верить, что страну ликвидировал кто угодно, хоть Ротшильд, хоть рептилоид, но, главное, без всякого их участия.

    Казалось бы, мы проехали станцию «Восторженные Кретины В Праведном Гневе» навсегда – и двери здесь больше не открываются. Но, поскольку за первые двадцать лет двадцать первого века русские люди успели неплохо пожить – и подзабыть, как оно бывает, – жулики и проходимцы выкатили вперед все ту же фекальную пушку и дали залп по хрупкой психике сытых и беззаботных людей. Милые друзья. Ну, как бы вам так объяснить, чтобы помягче. Путин правит Россией без нескольких месяцев 22 года.

    Фото: кадр из видео

    Он закончил страшную кавказскую войну, прошел сквозь три больших экономических кризиса, присоединил Крым, раздал сотни тысяч паспортов в Донецке, справился с фрондой трех мятежных баронов – один из которых был безжалостен, что твой Тухачевский, провел олимпиаду и чемпионат мира по футболу, поссорился с западным миром и противопоставил себя ему так, что уже никогда не сможет «отчалить на яхте с Сильвио», то есть он, при всех его немыслимых возможностях, навсегда останется здесь, за своим собственным железным занавесом, – поскольку не захотел сдаться и слушаться уважаемых рептилоидов из глобального обкома… У него на протяжении долгих десятилетий есть все резиденции, какие ему могут быть нужны, и он мог бы себе раскладушку прямо в Кремле поставить, да там и жить, если б хотел.

    И после того, как вся эта большая и далеко не самая, ох, совсем не самая худая глава русской истории, не знаете вы, что такое худо, если думаете, что это про нее, – оказалась построенной на его свойствах: его многолетней ответственности в делах жизни и смерти – личной и нашей общей, его спокойствии и упрямстве, умении не суетиться и не поддаваться, и потому мы уже скоро четверть века как мирно сидим и бесконечно собачимся – тиран ли Путин? ах, позор-позор! долой! – так вот, неужели после этого вы всерьез думаете, что его нужно оценивать в зависимости от того, есть ли у него собственная хоккейная площадка на Черном море или ее нету?

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    Я понимаю, люди-снежинки, люди-коалы и люди-панды сейчас нестерпимо обижены, поскольку им кажется, что во главе России обязан (кому? им!) стоять человек, который бы и за их безопасность мог отвечать, и жить при этом как схимник – в маленькой избушке, и в то же время еще немножко красить волосы в зеленый цвет и бегать со всеми на митинги за свободу. И мне так жаль, что эта их сказочная картина мира – фильм «Кубанские казаки» молча отворачивается – ну никак не прилаживается к реальности.

    Но все-таки я надеюсь, что люди-снежинки, люди-коалы и люди-панды не смогут в достаточной степени захватить своими плюшевыми фантазиями очередных простецов, и тогда этим простецам – а заодно и всем нам – не придется иметь дело с новым хаосом, разорением, проигранными войнами, беженцами, гангстерским праздником и окончательной уже гибелью отечества, которая пока что сильно отложена в неопределенное далеко, но, если вдруг начать сильно переживать, что Навальный на автобусе ездит, а у номенклатуры икра черная на столе, – может и обвалиться на наши головы.

    Русская история будет судить Путина В.В. не за то, есть ли у него еще одна резиденция с выходом к морю, а за то, смог ли он удержать нашу страну от этого скорбного финала.

    Источник: блог Дмитрия Ольшанского


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