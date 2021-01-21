Советским республикам пора возвращаться в Россию

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Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2». Подробности...
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Бунт сделал Байдена сильным и опасным

Байден пообещал стать президентом для всех американцев. Скорее всего, наврал REUTERS/Jim Bourg
Джо Байден принял присягу в оцепленном Вашингтоне и произнес речь, усыпившую одного из гостей – Билла Клинтона. Однако его президентство обещает быть нескучным. Америку ожидает «перестройка», по итогам которой демократы должны стать несменяемой партией, а Россию – «неотложный ответ по всем фронтам». Увы, для нового лидера Америки все складывается гораздо лучше, чем должно было сложиться.  Подробности...
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Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила резко против идеи ковид-паспортов – такую инициативу, не дожидаясь решения Москвы, запустили было несколько российских регионов. Социологические опросы также показывают скорее отрицательное отношение граждан. В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – это аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто. Однако эксперты указывают на бесспорные преимущества этой идеи. Каковы плюсы и минусы введения ковид-паспортов? Подробности...
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Президент Байден сделал первые разрушительные шаги

Один из указов Байдена предписывает обязательное ношение масок в учреждениях Evan Vucci/AP/ТАСС
Заняв Белый дом, Джо Байден сразу подписал полтора десятка указов. Первым делом новый президент решил бороться с наследием предшественника. Отменяются не только раздражавшие демократов решения Трампа, вроде строительства мексиканской стены и запрета на въезд из нескольких мусульманских стран, но и целый ряд экономических проектов. Какие выводы следует сделать о внешнеполитическом курсе Байдена и что ожидает отношения с Россией? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Советским республикам пора возвращаться в Россию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Большинство постсоветских государств за 30 лет независимости не смогли выстроить нормально функционирующие национальные государства. Так, может, и не надо? Подробности...
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За Трампом стоит огромная сила

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Импичмент Трампа задним числом дает потенциальную возможность всё его президентство объявить преступным. И наконец объявить преступниками всех поддерживавших Трампа людей (что, собственно, уже и делается): объявить их «внутренними террористами» и врагами народа. Подробности...
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Украинский язык делают языком насилия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
О чем же думают украинские власти? О том, что Европа – после Брекзита, после ковида – сможет дать Украине что-то более существенное, чем кружевные трусики? В этих условиях впору не выдавливать русский язык, а принимать специальную программу по его развитию. Подробности...
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НАТО вызывает рак

Ноутбук для российских спецслужб

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Пора раздать ковид-паспорта

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Геворг Мирзаян

    Советским республикам пора возвращаться в Россию

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		21 января 2021, 17:30

    События, происходящие с армянской, киргизской, молдавской, а также другими государственностями на постсоветском пространстве, вынуждают всех думающих людей (в том числе и в этих республиках) вспоминать библейскую притчу о блудном сыне. Младшем отпрыске, который потребовал разделить имение, взял свою долю, прокутил и растратил ее – после чего вынужден был пасти свиней у чужих людей, относившихся к нему хуже, чем к этим самым свиньям. Не выдержав унижения, он решил вернуться к родителю.

    Чем-то эта притча напоминает новейшую историю большинства постсоветских стран. Нельзя сказать, что СССР развалили только три «славянских» президента в Беловежской пуще – нет, младшие отпрыски в Советском Союзе тоже приложили руку к своему выходу из Российской Семьи (а СССР – это именно Большая Россия). Все они пестовали национализм. Все они уверяли, что, получив свободу от московского «отца» и свою долю имения в виде находящихся на их территории объектов промышленности, ВПК, научно-исследовательских институтов, заживут самостоятельно, красиво и богато. И вот сейчас, спустя 30 лет, все прекрасно видят, что эти мечты остались лишь мечтами. Самостоятельно, красиво и богато никто не зажил – постсоветских Швейцарий из них не вышло.

    Большинство стран, получивших независимость, деградировало с точки зрения общественного развития. Кто-то в меньшей степени (как Казахстан и Белоруссия, хотя они и не сумели построить эффективный национальный проект, нацеленный на развитие), а кто-то в большей. Туркменистан превратился в закрытое от всех ханство. Получив значительную долю наследства в виде огромных газовых запасов, туркменские элиты не смогли им правильно распорядиться – растранжирили деньги, проели их, и теперь лишь жесточайший режим внутренней пропаганды спасает страну от революции (возможно, даже «цветной»). Как, собственно, и Узбекистан.

    Азербайджан, Грузия, Украина, Молдавия, а также страны Прибалтики отказались от своей независимости – отправились пасти свиней у чужих людей. Да, чужие люди внешне ласковы – называют постсоветских младшеньких братьями (Азербайджан), членами евросоюзовской (Прибалтика) или европейской (Грузия, Молдавия и Украина) семьи, однако все равно воспринимают их как людей, которых не жалко бросить на жернова истории. Армения, Киргизия, Таджикистан внешнюю независимость сохранили, однако сейчас живут во многом за счет хозяйства отца, от которого ушли (а вместе с ними за счет этого хозяйства кормятся Белоруссия, Молдавия и, по мелочи, все остальные).

    И тут возникает вопрос: зачем нужна независимость, если не умеешь ею распоряжаться? Зачем выделяться из отцовского дома, если не способен даже прокормить себя? Дать своей семье, своему народу светлое будущее – не только в плане денег, но и с точки зрения суверенного государственного проекта?

    Фото: Артем Коротаев/ТАСС

    Зачем, в конце концов, выделяться из отцовского дома, если даже не можешь себе выбрать нормального президента или премьера? Когда получается или целенаправленно сдающий твои территории врагу предатель; или отказывающаяся от твоей независимости в пользу чужого дяди чужая же по духу дама; или член твоего клана, который по определению не способен мыслить на государственном уровне (большой привет всем сторонникам демократических институтов в клановых обществах); или откровенный тряпочный популист, не имеющий сил даже на то, чтобы сказать «нет» уличным бандам нацистов?

    Ответа на этот вопрос у думающих людей нет. А поскольку условный «холодильник» всегда рано или поздно побеждает «телевизор» (вещающий о «выходе из многолетней российской оккупации» или же «грандиозных успехах суверенной страны» в духе легендарного монолога Остапа Бендера в Васюках), то возникает другой вопрос: а почему бы не вернуться в отчий дом? Армении, Киргизии – и ряду других младшеньких, которые еще не оформили свои контракты на свинопасское рабство у чужих дядей?

    Согласно притче, все так и происходит – они возвращаются, и отец (вопреки ропоту старшего сына, недовольного тем, что «расточившего имение свое с блудницами» младшего брата принимают как своего) прощает все грехи, возвращает в семью. Но будет ли так в реальной жизни? Не прислушаются ли кремлевские отцы к старшим своим сыновьям – русским националистам, политическим пофигистам и многим миллионам других людей, говорящих: «А оно нам вообще надо?»

    Ведь на первый взгляд аргументы этих людей более чем серьезны. Зачем возвращать ответственность над теми, кто сам 30 лет назад ушел, после чего решать все их проблемы – не проще ли их, растративших имение, эксплуатировать как гастарбайтеров или контролировать их рынки? Зачем возвращать в семью тех, кого 30 лет воспитывали на националистических антироссийских сказках и кто идет в семью не из-за того, что считает себя частью «Большой России», а потому, что просто жрать нечего – чтобы потом, насытив брюхо и забыв о годах лишений, снова раскачивать лодку? Зачем, в конце концов, возвращать нахлебников, которых раньше приходилось кормить и уровень жизни которых из-за этого кормления был выше, чем в самой России?

    Все эти вопросы правильные, и на некоторые ответить крайне сложно. Можно, конечно, сказать, что все они – наша семья, однако за 30 с лишним лет раздора между народами бывшего Союза успели вырасти стены отчуждения. Можно, конечно, сказать, что «мы их воспитаем» – однако о каком воспитании идет речь, если власти не всегда могут нормально воспитать население России? Можно, конечно, сказать, что исход младшеньких из семьи был результатом не только их амбиций, но и недосмотра «отца» (одряхлевших и потерявших связь с реальностью властей СССР) – но кому это сейчас интересно?

    Можно и нужно сказать другое: у России нет выбора. Наша страна может существовать лишь в виде многонациональной империи, скрепленной общей историей, русским языком и российской идентичностью. Империи, вобравшей в себя все «свои» народы на периферии, которые она переплавляет в большом котле в единый российский народ.

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    Нам оно надо? Или, может, все-таки проще принять назад и воспитать младшеньких?


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