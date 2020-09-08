Если вы интеллектуал, это еще не значит, что за вас не думают

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8 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:28  |  vz.ru
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После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

Мария Колесникова задержана при попытке «бегства» на Украину Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
Президент Белоруссии продолжил выгонять лидеров протеста за границу. К Светлане Тихановской, эмигрировавшей сразу после выборов 9 августа, прибавились еще несколько соратников из Координационного совета белорусской оппозиции. Однако в отношении другой знаковой оппозиционерки Марии Колесниковой такой трюк не удался, из-за чего ее пришлось задержать на границе с Украиной. Насколько окажется удачной для самого Лукашенко тактика арестов и высылки оппозиционеров? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Новое прокси-мышление

Алексей Алешковский, сценарист
Трудно сказать, что больше напоминает представленный Минском диалог Ника из Берлина и Майка из Варшавы – карикатурное детище бездарного драматурга или шедевр гениального пародиста. Но самое трагикомичное в том, что сегодня подобные затруднения вызывает и восприятие действительности. Подробности...

Материнство не должно продаваться

Сергей Худиев, публицист, богослов
Никого не заставляют под дулом пистолета: суррогатная мать получает свои деньги, заказчики – ребенка. В системе этических воззрений, где торговать можно абсолютно всем, а преступным можно считать только прямое принуждение, трудно понять, что здесь не так. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Отдельный вопрос – почему все, кого якобы хотели устранить с помощью «Новичка», выжили? Один раз это ещё можно было бы объяснить ошибкой. У любых спецслужб есть куда более простые и эффективные способы подстроить чью бы то ни было смерть, не оставляя следов. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
  • Да

  • Нет
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    Алексей Алешковский

    Если вы интеллектуал, это еще не значит, что за вас не думают

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		8 сентября 2020, 11:58

    Трудно сказать, что больше напоминает представленный Минском на потеху широкой публике диалог Ника из Берлина и Майка из Варшавы – карикатурное детище бездарного драматурга или шедевр гениального пародиста. Но самое трагикомичное в том, что сегодня подобные затруднения вызывает и восприятие действительности: кажущееся анекдотичным слишком часто оказывается реальным.

    И наоборот. В эпоху фейк-ньюс, постправды и морального релятивизма, – как с намеком на кремлевскую пропаганду выражаются наши уважаемые партнеры, или контрагенты по разуму, – наш язык обогащается все новыми заимствованиями, призванными подчеркнуть зыбкость когнитивных основ, которые помогают нам осознавать и оценивать происходящее.

    Старый язык уже не справляется с нюансами цветущей, как плесень, сложности, именуемой дискурсом. Это заковыристое слово я бы определил как реальность, данную нам для переваривания и сопутствующих предсказуемых ощущений в пережеванном и идеологически выверенном виде. Эдакий холст в каморке папы Карло, на котором намалеван возбуждающий интеллектуальные аппетиты очаг духовности. Язык помогает скрывать не только мысли, но и бенефициаров мыслительного процесса.

    Красивым термином «прокси-война» обозначается бойня, которую заинтересованные стороны ведут чужими руками на чужой территории. Большинство современных народных восстаний против диктатур являются прокси-революциями. Еще есть прокси-сервер, который маскирует компьютер пользователя, нуждающегося в анонимности. По сути, этот сервер создает иллюзию того, что ваша активность в сети принадлежит какому-то другому человеку. Симулякру, как могли бы сказать французские философы – известные любители снабдить человечество мудреными словечками.

    Я так подробно декларирую содержимое модного коммуникативного багажа не только для облегчения восприятия терминов, с помощью которых нам ежедневно впаривают на сложных щах простое фуфло, но и с целью продемонстрировать, как оруэлловский новояз помогает создавать новую реальность и новое мышление. Прогрессивная интеллигенция убеждена, что идиотское телевидение зомбирует быдломассы, но совершенно не стремится заметить, что аналогичное воздействие производит на нее саму квазиинтеллектуальная информация.

    Фото: кадр из видео

    Выражение «полезные идиоты» возникло лет сто назад: ими советские манипуляторы массовым сознанием называли романтично настроенных западных интеллектуалов, которые не задумывались о том, что Коминтерн использует их втёмную. Спящие разумом агенты – словно вампиры, которые не переносят свет здравого смысла. Но поддерживается их жизнеобеспечение настоящей человеческой кровью – хоть и опосредованно. Этот процесс можно назвать прокси-питанием.

    Людоедство чужими ртами – это когда с чистыми руками и горячим сердцем поддерживаешь и одобряешь борьбу за светлое будущее человечества, которую другие творят вдалеке от тебя, но во имя твоих идеалов. Жертв этой войны ты не видишь, поэтому радужные иллюзии омрачить нечем. Конечно, одним прокси-питанием сыт не будешь: Бернард Шоу, проехав по СССР в разгар унесшего миллионы жизней голода, мило шутил в ответ на вопросы о нем: «Помилуйте, когда я приехал в Советский Союз, я съел самый сытный обед в моей жизни!»

    Если вы интеллектуал, это еще не значит, что за вас не думают. И что мысли, которые за вас думают, не имеют конкретных целей. За конспирологию или паранойю сегодня почему-то принято держать разумный подход к вопросам, ответы на которые кажутся недалеким мыслителям очевидными. Хотя на самом деле суть конспирологического метода – в доступном объяснении сложного простым людям (как говорил покойный К.А.Крылов, «не надо искать безумия, глупости и некомпетентности в том, что легко объяснимо самым обыкновенным еврейским заговором»).

    Проблемы, как это чаще всего бывает, кроются в языке описания реальности. Очевидным мы обычно считаем то, что хотим видеть. Но очевидность – термин не офтальмологический, а когнитивный. На эту тему есть хороший анекдот про двух коров: «Ты знаешь, что нас кормят только ради того, чтобы продавать наше молоко, а потом вести на убой?» – спрашивает одна. «Ой, всех уже так достали твои конспирологические теории!» – устало отмахивается от нее хвостом другая.  

    И правда, зачем задумываться о грустном, когда вокруг светит солнышко и ты мирно жуешь свое сено? Другой анекдот можно считать сиквелом предыдущего: теперь коров везут на бойню. «Ты первый раз туда едешь?» – спрашивает беззаботная. «Нет, второй», – с сарказмом отвечает конспирологиня.  

    Можно рассуждать о том, кому выгодно то или иное, а можно загодя это знать: как в случае с предполагаемым отравлением Навального. Было оно в действительности или нет, доподлинно неизвестно – по крайней мере, никому из тех, кто с полной уверенностью обсуждает его в социальных сетях. И скорее всего, никогда известно не станет: спецслужбы обладают богатым арсеналом средств, позволяющих незаметно ликвидировать человека. Если же что-то происходит более чем заметно, это не говорит о непричастности спецслужб, но и не свидетельствует в пользу того, что они облажались. Вопрос только в том, чьи это спецслужбы.

    Сценарии могут быть самыми разными. Современные прокси-войны гибридны, и главным оружием в них являются средства массовой информации. Скажем, в истории с задержанными в Белоруссии «вагнеровцами» наша прогрессивная интеллигенция увидела точно то, что транслировали сертифицированные ими СМИ, и веселилась над тем, как белорусский КГБ железной хваткой вцепился в невидимую руку Кремля. Когда же выяснилось, что это – прокси-операция СБУ, прокси-совесть нашей нации предпочла сделать вид, что в этом и есть сермяжная прокси-правда.

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    Даже самый тупой зритель детектива хорошо понимает: и второй подозреваемый – не при делах, не говоря о первом. Но проницательный блогер не таков: он руководствуется не логикой, а чувством художественной правды. Самое смешное, если идиотский диалог Ника и Майка вдруг окажется настоящим, – как шпионский камень, над которым тоже долго смеялись (в философский для оппозиционных романтиков он от этого не превратился). Когда современный прокси-Данко несет людям огонь своего прокси-сердца, он не рефлексирует, а распространяет прокси-истины:

    Смело, товарищи, в ногу!
    Духом окрепнем в борьбе,
    В прокси-свободу дорогу
    Грудью проложим себе.


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