России надо наконец-то отреагировать на клевету

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13 мая, среда  |  Последнее обновление — 10:19  |  vz.ru
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Саудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне

Королевство повышает налоги и отказывается от социальной поддержкиФото: REUTERS/Ahmed Yosri
Нефтяной обвал вкупе с карантином вынудили Саудовскую Аравию пойти на болезненное повышение налогов и отказаться от социальной поддержки населения. Амбициозные планы королевства по снижению от нефтяной зависимости бессрочно отложены. Такого кризиса саудиты еще не знали. Почему арабское государство пошло по совершенно иному, чем Россия, пути? Подробности...
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США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Российские подводные лодки держат оборону от вируса

Замкнутое пространство подводной лодки – идеальная среда для распространения вирусаФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В Сети активно циркулируют слухи и утечки об угрозе заражения коронавирусом экипажей важнейших для безопасности России кораблей – РПКСН (ракетных подводных крейсеров стратегического назначения). Как на самом деле обстоят дела с профилактикой коронавируса на подводном флоте и почему это настолько критично?  Подробности...
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Коронавирус подталкивает Евросоюз к распаду

Брюссельская бюрократия впервые решила указать Германии ее местоФото: imago stock&people/Global Look Press
Коронавирус предвещает распад Евросоюза по сценарию СССР. С таким прогнозом выступила Марин Ле Пен. Об угрозе распада предупредил и ее ярый оппонент, финансист Джордж Сорос. Оба этих предсказания прозвучали после того, как впервые в истории верхушка ЕС пригрозила наложить санкции на свою опорную страну – Германию. Выйдет ли ФРГ из-за конфликта с Брюсселем из Евросоюза, как это уже сделала Британия? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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России надо наконец-то отреагировать на клевету

Хантер Кэйвуд, основатель Российского комитета по связям с общественностью (Ru-PAC)
Эпидемии коронавируса, к сожалению, не прекратили информационную войну Запада против России. Россия в этой борьбе часто занимает пассивную позицию, ожидая от Запада, что он как-то сам «образумится». Нет, сам он не образумится. Подробности...
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Разгадывая Константина Крылова

Борис Межуев, политолог
Внутри нашего поколения, да и за его пределами, у Крылова практически нет конкурентов. Как публицист он положит на лопатки любого. С его уходом никто не сможет с тем же блеском и той же внятностью рассказать нашим детям о нас, а нам – о самих себе. Подробности...
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Во время эпидемии люди занимаются спасением истории

Константин Михайлов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Мир будет, возможно, другим, но люди будут восстанавливать любимые храмы и усадьбы, обустраивать и защищать любимые города. В этом, собственно, залог того, что пандемия пройдет, а мир уцелеет. Подробности...
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      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

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          • Как приятный сюрприз

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          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

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          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

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              Хантер Кэйвуд

              России надо наконец-то отреагировать на клевету

              Хантер Кэйвуд
              основатель Российского комитета по связям с общественностью (Ru-PAC)
              		 13 мая 2020, 09:16

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              События вокруг эпидемии коронавируса, к сожалению, не прекратили информационную войну Запада против России. Россия в этой борьбе часто занимает пассивную позицию, ожидая от Запада, что он как-то сам «образумится», вспомнив или совместную борьбу с нацизмом (попытки напомнить о встрече на Эльбе), или хотя бы решения Нюрнбергского трибунала.

              Может быть, поэтому Россия оставляет незамеченными даже очевидные разоблачения той или иной «информационной атаки» против себя самой. Вот недавний пример. Начиная с 2017 года в британской прессе появились десятки статей о том, что Россия якобы влияла на итоги референдума 2016 года по Брекситу, в результате которого Британия вышла из состава ЕС. Влияние это якобы оказывалось через британского бизнесмена Аррона Бэнкса. И вот – новости последних дней – Аррон Бэнкс полностью оправдан, National Crime Agency (Национальное агентство по расследованию уголовных преступлений в Британии) полностью оправдало Бэнкса, не найдя никакого «нелегального финансирования» со стороны России.

              И что же? После десятков, сотен «разоблачительных» статей о «связях Бэнкса с Кремлем» в Financial Times, The Guardian – все это оказывается ложью, клеветой, великаном лжи на тонких ножках фальсификации. И что же, это новость? Нет. Причем не только для Британии, но и для России. Между тем очевидно, что при такой безнаказанности за ложь фальсификации о России будут продолжаться – это же очевидно. 

              Да что там Британия – есть пример фальсификаций покруче и поразветвленнее. Вот уже три года, которые кому-то справедливо могут показаться вечностью, Соединенные Штаты раскручивают истерию вокруг мнимой опасности российского вмешательства. Эта тема давно превалирует в политическом дискурсе США: с пеной у рта патриотически-настроенные политики и СМИ обличают «атаку русских на западную демократию». Ведущие американские журналисты стали знаменосцами этого крестового похода. Желая раздуть скандал своими лукавыми выпадами, они не упускают ни единой возможности спровоцировать Дональда Трампа на осуждение Владимира Путина, задавая каверзные вопросы при каждой совместной пресс-конференции двух президентов.

              Однако спустя два года их псевдопатриотический угар начинает выдыхаться. Сенсационные заявления о сговоре Трампа с Россией оказались фактически несостоятельными, а назидательное возмущение ярых сторонников концепции «Рашагейт» – неискренним или в лучшем случае избирательным, о чем свидетельствуют два факта.

              Фото: Global Look Press

              Во-первых, как только конспирологическая теория о сговоре затрещала по швам, СМИ и политики, ранее столь ревностно обличавшие связи своего президента с Россией, быстро переключили внимание и направили все возмущение на новую приманку: лейтмотив небезызвестного доклада Мюллера, а именно – обвинение Трампа в «препятствовании отправлению правосудия» (Obstruction of Justice).

              Новостные агентства потратили массу эфирного времени на детальный разбор данного обвинения, но при этом даже не удосужились упомянуть первую часть доклада Мюллера (собственно, посвященную российскому вмешательству). Тема предполагаемого вмешательства Кремля в выборы вскоре сдала свои позиции в рейтингах политической повестки США. Создается впечатление, что Россия была не более чем политическим тараном, утратившим релевантность, как только стало очевидно, что конспирологическая теория сговора с русскими не пробьет стены осажденной крепости президентства Трампа.

              Во-вторых, «клеветники России» по всему миру (подобные американским Биллу Мару, Стивену Кольберу, Рэйчел Мэддоу и прочим), которые с 2016 года так самозабвенно изобличали «вмешательство» русских, как и все прочие «блюстители» интересов Америки, умышленно упускают из виду другие, куда более явные случаи иностранного вмешательства в выборы США.

              Возьмем, к примеру, в значительной степени проигнорированное вмешательство Украины в избирательную кампанию 2016 года на стороне штаба Клинтон, получившее огласку через год после выборов. Так, Politico отмечает: «украинские чиновники пытались помочь Хиллари Клинтон, распространяя документы, способные нанести репутационный ущерб команде штаба Трампа».

              Стоит заметить, что вмешательство Украины оказало ощутимое влияние на президентскую гонку, о чем свидетельствует отставка Пола Манафорта с поста руководителя избирательной кампании Трампа, вызванная распространением слухов о якобы тесной связи его штаба с Россией. Этот факт, однако, не был удостоен ни отдельного расследования, ни в принципе какой-либо реакции со стороны Вашингтона.

              Аналогичным образом в конце 2018 года газета The New York Times опубликовала статьюо манипуляции выборами, источник которой находился внутри самой Америки. Хотя данная статья по всем признакам могла и должна была стать сенсацией и вызвать фурор, сопоставимый со шквалом возмущения от мнимого российского «вмешательства», история так и не вызвала особого интереса в журналистских и политических кругах.

              Тем временем The New York Times выяснила, что компания New Knowledge, работающая в сфере кибербезопасности и связанная с Демократической партией, «разработала сложную схему, направленную на создание фейковых российских аккаунтов в Twitter и Facebook,

              роль которых заключалась в том, чтобы создать впечатление, будто Кремль пытается подорвать репутацию Дага Джонса, кандидата в сенат от Демократической партии». На самом же деле, разумеется, псевдо-аккаунты действовали из самих Соединенных Штатов. Эта кампания по дезинформации, якобы затеянная консерваторами штата Алабама, была призвана посеять новые подозрения в адрес России и в конечном счете заставить национальные СМИ поверить, что кампания республиканца Роя Мура в значительной мере поддерживалась Москвой.

              Кстати говоря, так называемая российская фабрика троллей (связь ее с Кремлем так и не была доказана), на которую часто ссылаются как на ключевой инструмент вмешательства России в выборы, потратила на рекламу в соцсетях, якобы для воздействия на американских избирателей, всего около 51 тысячи долларов. New Knowledge, для сравнения, потратила в два раза больше – целых 100 тысяч долларов – на гонку внутри лишь одного штата Алабама. Кампания, которая в итоге привела к поражению лидирующего кандидата-республиканца и избранию первого с 1997 года демократа на место в сенате США от Алабамы.

              Ну и кто, по-вашему, действительно вмешивался в выборы? Получается, что Россия – единственная страна, которой вменяют в вину попытки оказать влияние на американскую политику. Никто, например, не упоминает о влиянии Израиля, который в 2017 году потратил 43 миллиона долларов на лоббистскую деятельность в США. Россия, для сравнения, потратила менее 1,3 миллиона. Кроме того, никакой критике или санкциям не подвергается Украина за свое вмешательство и поддержку кампании госпожи Клинтон в 2016 году. Также практически отсутствует возмущение по поводу манипуляций со стороны New Knowledge на выборах в сенат от штата Алабама в 2017 году, хотя их метод идентичен предполагаемому методу вмешательства Москвы.

              О многом говорит безразличие со стороны американского политического истеблишмента к другим случаям иностранного влияния или вмешательства в выборы. Тот факт, что иностранное вмешательство вызывает у американских СМИ гнев только в том случае, если оно исходит из России, свидетельствует о том, насколько лицемерным и избирательным является этот гнев.

              Если вы возмущены российским вмешательством в американские выборы, то логично предположить, что вас возмутит и украинское вмешательство. Если вы считаете, что российское Агентство интернет-исследований должно быть привлечено к ответственности за свою кампанию в социальных сетях, то, по логике, вы должны желать того же и для New Knowledge. 

              Либо проблема иностранного вмешательства в выборы существует, либо нет. Либо возмущение и санкции должны следовать во всех случаях без исключения, либо не следовать вовсе. Решать данный вопрос должны сообща ведущие представители СМИ, политики и американский народ. Однако, учитывая их полное безразличие к вышеупомянутым примерам вмешательства, логично предположить, что проблемы в этом они все-таки не видят.

              К сожалению, по мере того как мы приближаемся к президентским выборам 2020 года, у американских медиаэлит все меньше и меньше желания как-то менять свои обкатанные бизнес-схемы. Причины этого весьма очевидны. Так, например, начиная с 2016 года выросла на 19% прибыль телевизионных передач, от 19% до 32% эфира которых составляют «сенсационные» русофобские истории

              Демонизация России также оказалась весьма выгодным делом для американских политиков в контексте борьбы со своими оппонентами внутри страны. В особенности этим грешат демократы, во всех смертных грехах обвиняя республиканского «президента – марионетку Кремля».

              Таким образом, единственный способ для Москвы восстановить свое доброе имя – открыто осудить лицемерие американского политического истеблишмента. А затем Россия должна наконец начать играть по тем же правилам, что и другие страны, стремящиеся получить влияние в Соединенных Штатах. Эта игра, справедливо нареченная старейшим американским спортом, называется лоббизм.


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