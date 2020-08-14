Доверять нельзя контролировать

После череды скандалов, вызванных методами модерации и выбором «странных» (проще говоря, ультраправых) партнеров для проверки пользовательского контента, Facebook столкнулся с беспрецедентным культурным кризисом.

Оказалось, что ни мировое сообщество, ни даже сотрудники корпорации не готовы больше терпеть зависимость требований к допустимому и недопустимому контенту в соцсети от происходящих в мире событий. Почему заявленный компанией строгий и прозрачный процесс выбора политики модерации дал трещину? Сможет ли Facebook, предавший доверие пользователей по всему миру, принять новые правила игры и действовать в рамках российского закона?

Корпорация Марка Цукерберга за время своего существования пережила не один скандал, но, несмотря на кризисы, цена акций компании продолжает расти, а на ее социальных платформах зарегистрировано порядка 3 млрд человек. Facebook нанимает и удерживает лучшие кадры, которые, невзирая на периодически случающиеся внутренние потрясения, чувствовали, что компания приносит больше пользы, чем вреда. Так было до недавнего времени.

Об этой истории обстоятельно написал американский портал BuzzFeednews. 1 июля после более семи лет работы в Facebook инженер-программист Макс Ван, увольняясь, разместил видео с разбором политики руководства соцсети и принятия решений в течение всего предыдущего года. В сопроводительном тексте к видео он написал: «Я думаю, что Facebook ущемляет людей в огромных масштабах. Если вы тоже так думаете, вам стоит это посмотреть». Оценка продолжающейся неспособности корпорации защитить своих пользователей, основанная на длительном опыте работы, вызвала шквал критики в адрес Facebook.

В своем ролике Макс Ван показал, как Facebook несколько месяцев переживал внутренние беспорядки, протесты и увольнения. Все это стало результатом решения компании оставить нетронутым публикацию президента США Дональда Трампа от 28 мая, в которой очевидно содержались призывы к насилию. Тогда Трамп, реагируя на протесты против жестокости полиции, разместил одинаковые сообщения в своих профилях в Facebook и Twitter, где у него в общей сложности 114 млн подписчиков.

В посте президента США говорилось: «Любая сложность – и мы возьмем контроль на себя. Когда начинается мародерство, начинается стрельба». В течение нескольких часов Twitter добавил посту отметку, предупреждающую о нарушении правил соцсети, касающихся призыва к насилию. Facebook же ничего не сделал.

На следующий день Цукерберг (как оказалось, после того, как лично позвонил Трампу) сказал, что у него была «внутренняя негативная реакция» на это сообщение, но политика Facebook не запрещает «обсуждать в сети вопрос о применении силы государством». Глава соцсети также добавил, что вполне возможно, что президент просто хотел предупредить о возможных последствиях мародерства. Непонятно только, почему Цукерберг говорит только о том, соответствуют ли комментарии Трампа правилам компании, а не о том, чтобы изменить такую политику, которая допускает угрозы и причинение вреда людям?

На эту тему

Реакция соцсети на спорные посты вызвала волнения в рядах сотрудников компании и привела к кризису доверия к руководству. Это подтверждают интервью с нынешними и бывшими сотрудниками корпорации, а также десятки документов, включающих в себя внутреннюю переписку с обсуждением компании и записи Цукерберга. Были преданы огласке и факты, указывающие на то, что соцсеть не торопилась убирать рекламу с националистическим и нацистским контентом, о которой сообщали собственные сотрудники.

Недавно проведенный аудит Facebook по соблюдению гражданских прав подтвердил опасения о провальных действиях руководства компании. «Многие в сообществе защиты гражданских прав разочаровались и разозлились, потому что они в течение многих лет умоляли компанию делать больше для продвижения равенства и борьбы с дискриминацией, а также для обеспечения свободы слова», – написали аудиторы после проведенной оценки.

Методы модерации пользовательского контента Facebook давно вызывают вопросы не только у России, но и у многих других стран. Тем не менее, сторонники основателя Facebook не устают повторять, что у компании строгий и прозрачный процесс выбора политики, а сотрудники всегда в курсе того, как принимаются решения. «Решения по тому или иному контенту в Facebook принимаются на основе нашей политики в том виде, в котором она сформулирована. Всегда будет так, что некоторые люди, даже наши сотрудники, сочтут эти решения противоречивыми. Такова природа широкого применения политики», – сказал представитель корпорации. – Именно поэтому мы внедрили строгий процесс как консультаций с внешними экспертами при принятии новых правил, так и получения отзывов от сотрудников. И именно поэтому мы сформировали независимый контролирующий совет для обжалования решений в отношении контентной политики Facebook».

Однако многочисленные инциденты с необоснованными блокировками постов (как это было с фотографиями Знамени Победы над Рейхстагом 9 мая этого года) или наоборот, абсолютным бездействием соцсети в отношении деструктивного контента продолжаются. Кроме того, налицо явно сомнительный выбор модераторов на аутсорсе. Все это говорит о предвзятом подходе к модерации и уж точно не демонстрирует прозрачность этих процессов.

Мировое сообщество обеспокоено тем, что политика корпорации и ее решения в отношении контента очевидно не направлены на защиту демократии. Цукерберг признал, что Facebook ошибся на пути к обеспечению «свободы слова» и пообещал, что его компания будет добиваться расовой справедливости. Инициатива хорошая, но она была озвучена без каких-либо конкретных планов.

IT-гигант, неоднократно отказывавшийся предпринимать какие-либо действия в отношении ненавистнического контента и менявший свою позицию (без каких-либо эффективных шагов) после публичной критики, уже не внушает доверия ни собственным работникам, ни пользователям во всем мире. Разочарованные сотрудники теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?».

Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа»: «цензурные гайки» (под предлогом борьбы с «плохим контентом») закрутят еще сильнее…