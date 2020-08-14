Доверять нельзя контролировать

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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
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Пролетариат заставил Лукашенко отступить

tut.by
Протесты в Белоруссии пришли к промежуточному успеху. Свое резкое недовольство полицейским насилием и лично президентом продемонстрировали рабочие ряда крупнейших предприятий и аграрная глубинка. Власти явно этого не ожидали и вынуждены резко сменить тактику: оппозицию больше не разгоняют, более того, из СИЗО отпускают всех задержанных ранее. Что это означает для Лукашенко? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Доверять нельзя контролировать

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...

Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самую большую ошибку, которую может совершить власть и ее сторонники – мазать одним миром значимую часть общества и политические силы, стремящиеся использовать его в своих деструктивных целях. Можно провести мысленный эксперимент: представьте себе, что в декабре 2011 года история России пошла иным путем. Подробности...

Главный товар – это вражда с Россией

Дмитрий Ольшанский, публицист
Когда тирания падет и восторжествует свобода, на те же самые предприятия, где сейчас собирается недовольный народ, чтобы сказать свое веское «надоело», придут. Туда придут, чтобы эти предприятия закрывать навсегда. Подробности...
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Белорусы пошли по польскому пути

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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
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    президент Фонда защиты национальных ценностей
    		14 августа 2020, 13:04

    После череды скандалов, вызванных методами модерации и выбором «странных» (проще говоря, ультраправых) партнеров для проверки пользовательского контента, Facebook столкнулся с беспрецедентным культурным кризисом.

    Оказалось, что ни мировое сообщество, ни даже сотрудники корпорации не готовы больше терпеть зависимость требований к допустимому и недопустимому контенту в соцсети от происходящих в мире событий. Почему заявленный компанией строгий и прозрачный процесс выбора политики модерации дал трещину? Сможет ли Facebook, предавший доверие пользователей по всему миру, принять новые правила игры и действовать в рамках российского закона?

    Корпорация Марка Цукерберга за время своего существования пережила не один скандал, но, несмотря на кризисы, цена акций компании продолжает расти, а на ее социальных платформах зарегистрировано порядка 3 млрд человек. Facebook нанимает и удерживает лучшие кадры, которые, невзирая на периодически случающиеся внутренние потрясения, чувствовали, что компания приносит больше пользы, чем вреда. Так было до недавнего времени.

    Об этой истории обстоятельно написал американский портал BuzzFeednews. 1 июля после более семи лет работы в Facebook инженер-программист Макс Ван, увольняясь, разместил видео с разбором политики руководства соцсети и принятия решений в течение всего предыдущего года. В сопроводительном тексте к видео он написал: «Я думаю, что Facebook ущемляет людей в огромных масштабах. Если вы тоже так думаете, вам стоит это посмотреть». Оценка продолжающейся неспособности корпорации защитить своих пользователей, основанная на длительном опыте работы, вызвала шквал критики в адрес Facebook.

    В своем ролике Макс Ван показал, как Facebook несколько месяцев переживал внутренние беспорядки, протесты и увольнения. Все это стало результатом решения компании оставить нетронутым публикацию президента США Дональда Трампа от 28 мая, в которой очевидно содержались призывы к насилию. Тогда Трамп, реагируя на протесты против жестокости полиции, разместил одинаковые сообщения в своих профилях в Facebook и Twitter, где у него в общей сложности 114 млн подписчиков.

    Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

    В посте президента США говорилось: «Любая сложность – и мы возьмем контроль на себя. Когда начинается мародерство, начинается стрельба». В течение нескольких часов Twitter добавил посту отметку, предупреждающую о нарушении правил соцсети, касающихся призыва к насилию. Facebook же ничего не сделал.

    На следующий день Цукерберг (как оказалось, после того, как лично позвонил Трампу) сказал, что у него была «внутренняя негативная реакция» на это сообщение, но политика Facebook не запрещает «обсуждать в сети вопрос о применении силы государством». Глава соцсети также добавил, что вполне возможно, что президент просто хотел предупредить о возможных последствиях мародерства. Непонятно только, почему Цукерберг говорит только о том, соответствуют ли комментарии Трампа правилам компании, а не о том, чтобы изменить такую политику, которая допускает угрозы и причинение вреда людям?

    Реакция соцсети на спорные посты вызвала волнения в рядах сотрудников компании и привела к кризису доверия к руководству. Это подтверждают интервью с нынешними и бывшими сотрудниками корпорации, а также десятки документов, включающих в себя внутреннюю переписку с обсуждением компании и записи Цукерберга. Были преданы огласке и факты, указывающие на то, что соцсеть не торопилась убирать рекламу с националистическим и нацистским контентом, о которой сообщали собственные сотрудники.

    Недавно проведенный аудит Facebook по соблюдению гражданских прав подтвердил опасения о провальных действиях руководства компании. «Многие в сообществе защиты гражданских прав разочаровались и разозлились, потому что они в течение многих лет умоляли компанию делать больше для продвижения равенства и борьбы с дискриминацией, а также для обеспечения свободы слова», – написали аудиторы после проведенной оценки.

    Методы модерации пользовательского контента Facebook давно вызывают вопросы не только у России, но и у многих других стран. Тем не менее, сторонники основателя Facebook не устают повторять, что у компании строгий и прозрачный процесс выбора политики, а сотрудники всегда в курсе того, как принимаются решения. «Решения по тому или иному контенту в Facebook принимаются на основе нашей политики в том виде, в котором она сформулирована. Всегда будет так, что некоторые люди, даже наши сотрудники, сочтут эти решения противоречивыми. Такова природа широкого применения политики», – сказал представитель корпорации. – Именно поэтому мы внедрили строгий процесс как консультаций с внешними экспертами при принятии новых правил, так и получения отзывов от сотрудников. И именно поэтому мы сформировали независимый контролирующий совет для обжалования решений в отношении контентной политики Facebook».

    Однако многочисленные инциденты с необоснованными блокировками постов (как это было с фотографиями Знамени Победы над Рейхстагом 9 мая этого года) или наоборот, абсолютным бездействием соцсети в отношении деструктивного контента продолжаются. Кроме того, налицо явно сомнительный выбор модераторов на аутсорсе. Все это говорит о предвзятом подходе к модерации и уж точно не демонстрирует прозрачность этих процессов.

    Мировое сообщество обеспокоено тем, что политика корпорации и ее решения в отношении контента очевидно не направлены на защиту демократии. Цукерберг признал, что Facebook ошибся на пути к обеспечению «свободы слова» и пообещал, что его компания будет добиваться расовой справедливости. Инициатива хорошая, но она была озвучена без каких-либо конкретных планов.

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    IT-гигант, неоднократно отказывавшийся предпринимать какие-либо действия в отношении ненавистнического контента и менявший свою позицию (без каких-либо эффективных шагов) после публичной критики, уже не внушает доверия ни собственным работникам, ни пользователям во всем мире. Разочарованные сотрудники теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?».

    Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа»: «цензурные гайки» (под предлогом борьбы с «плохим контентом») закрутят еще сильнее…


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