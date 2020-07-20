Мировые элиты заработали на коронавирусе

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20 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:22  |  vz.ru
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Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
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Как тает уличный протест в Хабаровске

Так выглядят группы в поддержку Фургала на улицах ХабаровскаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В минувшие выходные в Хабаровске, где держится необычно жаркая погода, вновь продолжились акции протеста против ареста местного губернатора Сергея Фургала. Насколько хабаровские митинги стихийны, каковы отношения протестующих с полицией и какие навыки демонстрирует власть в общении с митингующими – все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Коронавирус заставил соседей умолять Россию о помощи

В Киргизии и Казахстане врачи не справляются с эпидемиейФото: Vladimir Pirogov/Reuters
«В нашей стране самая высокая степень смертности. Мы не выдерживаем натиска. Прошу вас помочь». «Наша страна столкнулась с реальной опасностью гуманитарной катастрофы». Все это – цитаты из обращений к российскому руководству от представителей общественности стран Средней Азии. Граждане этих стран потрясены той эффективностью, с которой Россия справляется с болезнью. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Мировые элиты заработали на коронавирусе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мы имеем вишенку на тортике заработка на пустоте – «вакцинную гонку». Посмотрите, насколько дороже стали акции торгующихся на бирже вакцинных компаний в последние две недели. Сколько публикаций про неизбежность второй волны, про коварных русских хакеров, которые воруют вакцины. Подробности...

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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              Мировые элиты заработали на коронавирусе

              Глеб Кузнецов
              политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              		 20 июля 2020, 16:55

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              По поводу новости «Блумберга» про секретную вакцину для российской элиты. По моим наблюдениям, где-то в апреле те самые элиты – и мировые, и российские, которые якобы получили «вакцину» – поняли, что болезнь совсем не так страшна, а заработок на ней – легок и необременителен.

              С тех пор мы имеем чертов карнавал мирового масштаба безудержного, мошеннического по сути заработка на всем. Причем не только в прямом коронавирусно-медицинском смысле, а вообще на всем. Читая новости, чувствуешь, будто попал в мир книги «Нечистая сила» Пикуля.

              Строительные и инфраструктурные проекты, которые сталкивались с общественным сопротивлением до карантина, продвигаются в ускоренном темпе. При этом зарплаты рабочим платиться много где вообще перестали, повсеместно о дополнительных выплатах забыли, доходы работающих снижаются вообще везде.

              Это касается не только и не столько наших строек, сколько любого мирового бизнеса. Что общего между сотрудниками, например, «Амазона» и гастарбайтерами произвольного российского строительного объекта в эпидемию? И там и там хозяева зарабатывают, снижая доходы рабочих. И наши собственники выглядят на самом деле порядочнее Безоса. Они зарабатывают молча, не выступая в публичном пространстве с «моральных позиций».

              Повсеместно также снижаются доходы врачей и расходы на медицину. Как же так, спросите. Эпидемия же. Потрачены миллиарды, откуда экономия. Так вот эпидемия позволяет экономить вообще на всем, кроме прямой коррупции. Идеальным памятником которой служит аппарат ИВЛ – в лучшем случае 90% этих аппаратов, наклепанных в последние полгода, никогда не будут использованы по назначению.

              Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

              Зато куча народу не получила плановых равно дешевых и дорогостоящих процедур, лекарств и прочего медицинского ухода, включая внимание врачей. И тут действительно страновая разница только в способах обогащения – где побогаче, зарабатывают на временных госпиталях и масках, где победнее – как в ЮАР – на госконтракте на рытье 1,5 млн могил, так же бесполезных в смысле борьбы с инфекцией. В странах первого мира заработок изящней. Напечатанные ради поддержки малых сих в карантине и борьбы с вирусом деньги прямо перетекли на фондовый рынок.

              Действительно, не бедным же их раздавать, не на средний класс же тратиться. Инвестбанки отчитались о рекордных прибылях за квартал. Даже нейтральнейшая организация мира ООН через своего начальника Гуттереша изволила промямлить что-то вроде «да вы с ума сошли, добром этот распил не кончится». И была справедливо осмеяна и проигнорирована.

              И вот теперь, когда на повестке дня встал вопрос, как заканчивать процесс (людей, которые целый квартал только мешали, надо выгонять на работу, чтобы хотя бы как-то легендировать существование реальной экономики, обеспечивающей курс акций), мы имеем вишенку на тортике заработка на пустоте – «вакцинную гонку». Посмотрите, насколько дороже стали акции торгующихся на бирже вакцинных компаний в последние две недели. Сколько публикаций про неизбежность второй волны, про коварных русских хакеров, которые воруют вакцины, про AstraZeneca, которая собирается вакцины для третьего мира печатать в странах третьего мира десятками миллионов порций, про вот это все. Медийная истерика достигла невиданных даже по меркам марта уровней при очевидном снижении общественного интереса к проблеме.

              И частью этой истерики является публикация «Блумберга» про некие «российские элиты», которые вакцинировались авансом. Надо понимать, что мировая пресса сложила российским элитам уникальную репутацию. Люди, лишенные каких-то моральных качеств и ограничений, но обладающие бесконечным доступом к деньгам и абсолютной рациональностью. Двигающиеся к цели самым коротким и эффективным путем. Надо убить – убьют. Надо украсть – украдут. Далее включается клип Робби Вильямса "Party like a Russian".

              Публикация про то, что вот эти прекрасные люди УЖЕ вакцинировались – это просто недорогой, по сравнению с ничем не обеспеченной рыночной капитализацией коллективной «Модерны»/«Новавакса», способ раскрутки неочевидной для специалистов идеи всеобщей вакцинации от коронавируса и поддержки стоимости этой самой «Модерны»/«Новавакса».

              Have it like an oligarch. Вот олигархи и «имеют» в блумберговской интерпретации. Смешно и стыдно было бы, если бы не одно но. Да, миллиарды людей стали беднее, но зато пустые компании, не имеющие ни одного успешного проекта, стали стоить за полгода в десять раз больше. Жаль, Институт Гамалеи не торгуется на бирже.

              Источник: Блог Глеба Кузнецова

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