Что будет, если России не будет

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3 июня, среда  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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Россия назвала новую причину для ядерного возмездия

Россия четко дала понять, при каких условиях она даст ядерный ответ агрессоруФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Россия может нанести ответный ядерный удар в случае, если в направлении нашей страны будет запущена баллистическая ракета. При этом не важно, какая на ней установлена боеголовка – ядерная или обычная. Такие нормы содержатся в новых Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Они стали ответом на ухищрения США в сфере вооружений.  Подробности...
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«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

У экспертов возникли сомнения по поводу материалов, из которых сделан корабль Crew DragonФото: NASA TV/Xinhua/Global Look Press
«Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon? Подробности...
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Лукашенко угрожает майдан

Акция оппозиции в Белоруссии выглядела странно, но в Белоруссии любая акция оппозиции выглядит странноФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Интрига обнаружилась там, где ее быть, казалось бы, не может − на выборах президента Белоруссии. Лукашенко теряет былую популярность, чувствует это и ревнует к своему народу − белорусы стали выражать поддержку альтернативным кандидатам, о которых прежде мало кто знал. В Минске подчеркивают, что «майдана» не допустят, но явно его побаиваются − и не только его. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Что будет, если России не будет

Георгий Зотов, писатель
Однажды Россия взяла да исчезла. Ну, в общем, так случилось. И весь мир впал в депрессию. Потому что теперь страны стали плохо жить сами по себе, а не по причине козней русских. Подробности...

Эпидемия нас многому научила

Денис Проценко, Главный врач ГКБ №40 (медицинский комплекс в Коммунарке)
Ни люди, ни врачи, ни больницы не должны становиться жертвами перераспределения полномочий. Если человек болен, и болен серьезно, ему все равно, в какой больнице он будет лечиться, в чьем подчинении эта больница будет находиться. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Погромщики помогают элитам заработать на коронавирусе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Эпидемия заканчивается, наступает время зарабатывать на ее последствиях. Американские погромщики очень помогают традиционным элитам сохранять статус-кво в распределении ресурсов посткоронавирусного мира. Изящный поворот. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Георгий Зотов

              Что будет, если России не будет

              Георгий Зотов
              писатель
              		 3 июня 2020, 09:44

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              …Однажды Россия взяла да исчезла. Ну, в общем, так случилось. Туман сошёл в стиле Стивена Кинга или вдруг улетела куда-то. Бывает, короче говоря. Кто мог предположить ещё полгода назад, что мы станем сидеть месяцами на карантине? Вот и тут – Россия пропала неведомым образом. Без объяснений и любой официальной информации.

              …В Соединённых Штатах политики оцепенели от ужаса. Журналисты CNN сломали двери в аптеках, скупая успокоительное ящиками. Ведь если президент Дональд Трамп снова победит на выборах, кого же тогда обвинять во вмешательстве? России-то больше нет. Северная Корея с полудохлым интернетом и уевшимися кимчи хакерами во враги не годилась. Дикторы на экранах молча шевелили ртом, как рыбы: стараясь заменить слово «Россия» в проклятиях за поддержку режимов Белоруссии, Венесуэлы и Сирии. Не получалось. Теперь подлые режимы, возмущая свободный мир, держались сами по себе. «The New York Times», желая исправить ситуацию, обвинила в манипуляциях со смертностью от COVID-19 Кубу.

              Это никто не стал читать – ибо читателей в вопросе Кубы интересовали лишь ром и сигары. Голливуд ввёл в кино как злых персонажей афганцев с китайцами, однако зрители фокус-групп начали откровенно ржать. Дональд Трамп заперся в Овальном кабинете, и трясущейся рукой налил себе виски. Следовало принимать новый пакет санкций против «Северного потока-2», но повод пропал. Сотрудники госдепа слонялись по коридорам офисов, бесцельно пытаясь убить время.

              …Украина попросту утратила смысл существования. Первую половину дня там тщетно пытались свыкнуться с происшедшим, но затем начали сходить с ума. Не на кого было сваливать проблемы в экономике, взяточничество, враньё чиновников и политические убийства. Побледневший Михаил Саакашвили выпил залпом стакан чачи, ушёл с совещания и не вернулся. Больше его никто не видел. Роль России попросили взять на себя Белоруссию, и Белоруссия охотно согласилась – но запросила с Украины такие деньги, что от идеи пришлось отказаться. Руководство в Минске не огорчилось. Оно было загружено по самое извините – придумывало, куда девать молочную продукцию, колбасу, трактора и БЕЛАЗы. Сколько лет в адрес России высказывалось – эти товары так бесподобны, что их с руками оторвут в Европе. Но едва пришёл капец, выяснилось: Европа даже волоска с рук не хочет отрывать ввиду наличия своих сметаны и колбасы.

              К северу от Белоруссии творился ад. Психиатры стран Балтии работали круглосуточно, без конца выезжая с таблетками и уколами в республиканские парламенты и кабинеты министров. Алкоголь в местных магазинах кончился за полчаса. НАТО обещало убрать базы ввиду отсутствия военной угрозы России, Евросоюз отказал в кредитах на оборону. Жителям отныне стало весьма сложно объяснить: падение экономики и отъезд трети всего населения мыть посуду в ЕС вызваны вовсе не кознями ФСБ и планами Кремля.

              Фото: Brian Cassella/Global Look Press

              …Польша насчёт пропажи России уже через час объявила трёхдневный траур. Полякам надо было как-то осмыслить новую реальность: газеты ближайшие лет двадцать будут выходить с пустыми полосами по причине отсутствия главной темы. Куча пропагандистов потеряли работу, и выстроились в очередь за бесплатным картофельным супом от благотворительных организаций.

              Некоторые в ужасе принесли цветы к местам снесённых памятников красноармейцам: надеясь, что провидение вернёт Россию на место. Стало ясно – российские туристы не вернутся и после карантина. И деньги аналогично. И бизнесмены, закупающие польскую одежду и обувь. «Это точно заговор русских, – говорил пожилой пан Янек не менее пожилому пану Томеку на лавочке у подъезда в Варшаве. – Они нам свинью подложили, чтобы уничтожить нашу экономику».

              …В Грузию одновременно с пропажей России вернулся миллион мигрантов, живших в этой несправедливой стране, и ежемесячно славших деньги домой. Другой кошмар, который предстояло ощутить грузинам – факт, что Южную Осетию и Абхазию, оказывается, Россия не держала связанными. Они серьёзно не хотят быть в составе Грузии, честное слово.

              Турция в дикой растерянности объясняла – пожалуйста, не теряйте надежды, нужно немного времени: сейчас она подберёт кого-нибудь, благодаря кому у власти держится режим Башара аль-Асада в Сирии, а у Халифы Хафтара в Ливии есть современное оружие.

              Япония мёртвым взглядом смотрела на воду, где ещё вчера плавали вожделенные Курильские острова, мучительно протирала глаза, и медленно понимала – отныне все обещания премьера вернуть земли просто сказки. Объезды на катерах с инспекцией островов более не состоятся, а торжественное отмечание «Дня северных территорий» придётся отменить.

              В Чехии уволили с должности старосту района Прага-6, снёсшего монумент маршалу Коневу. При отсутствии имперской России, каковой следовало храбро противостоять, вдруг выяснилось: сей староста вовсе не горячий патриот, а стандартный болван, и глупым решением испортил городское имущество.

              …К вечеру на площадях Америки, Европы и бывшего СССР собрались политики, преклонившие колени в слезах. Они молили Господа о возвращении России. Они не знали, как без неё жить дальше. Ночь прошла в тревожном, крайне беспокойном сне.

              Утром Россия вернулась. И всё началось сначала…    


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