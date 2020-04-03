Бритва Оккама и Штирлиц против коронавируса

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Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
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Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
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Мы обычно не считаем, что наши соседи по лестничной клетке, сотрудники на работе или врачи в поликлинике сговорились нас убить. Человек, который так считает, явно нездоров, и нуждается в помощи. Подробности...

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              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 3 апреля 2020, 08:54

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              Любой общественный кризис – война, эпидемия, гражданская смута – вызывает огромное количество слухов и конспирологии. Золотая эпоха конспирологии в России пришлась на 90-ые годы – еще до массового интернета – но теперь этот жанр переживает возрождение.

              Интернет полон конспирологических теорий – одни говорят, что вирус запустили американцы, чтобы обрушить экономику своих китайских конкурентов. Другие – что это китайцы случайно упустили создаваемое ими биологическое оружие, третьи – что все это дело рук закулисного мирового правительства, которое решило подчинить всех жителей земли себе под предлогом карантинных мер и заодно сократить население за счет уничтожения пожилых и слабых.

              Повсюду хлюпают утечки, как бы из высоких кабинетов, предвещающие трэш, угар, и расстрелы на месте. 

              По центральному телевидению рассказывают о «пророчествах» Ванги о коронавирусе. Возможно, они просто придуманы на злобу дня; возможно нет – невнятные речи болгарской предсказательницы можно подогнать под что угодно.

              Иногда всю эту животрепещущую информацию распространяют люди, которых еще недавно нельзя было заподозрить в неадекватности.

              Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda

              Что же, физическая эпидемия сопровождается психической – и ничего неожиданного в этом нет. Встревоженные и растерянные люди, привычная жизнь которых оказалась под ударом, хотят найти какие-то простые объяснения и каких-то виноватых, на которых можно указать пальцем. Так во время средневековых эпидемий люди искали «отравителей колодцев», а во время холерных бунтов в России обвиняли врачей и чиновников намеренном распространении болезни.

              Мы все видели рекомендации о том, как избежать заражения коронавирусом – тщательно мыть руки, держать дистанцию с людьми, по возможности сидеть дома. К счастью, вирус не передается через интернет – но, увы, этого нельзя сказать о психическом заражении.

              Защита от такого заражения требует своих мер предосторожности – и, к счастью, они уже давно выработаны человеческой мыслью.

              Еще в XIV веке английский монах Уильям Оккам выдвинул принцип, впоследствии получивший название «бритвы Оккама». Коротко его можно сформулировать так: «не умножай сущности сверх необходимого».

              Иначе говоря, не ищи сложных объяснений, там, где есть простые.

              Как в старом анекдоте: «Штирлиц шел по коридору рейхсканцелярии. Фашисты настороженно на него косились. Неизвестно, что вызывало их подозрения – то ли орлиный взор (у всех советских разведчиков такой орлиный взор). То ли твердая поступь (у всех разведчиков такая твердая поступь), то ли мужественная осанка – у советских людей даже в тылу врага такая осанка, то ли, то, что Штирлиц был одет в красноармейскую форму, тащил за собой парашют и громко пел «Интернационал» по-русски». Если в данном случае поведению сотрудников рейхсканцелярии есть простые и вполне достаточные объяснения, незачем искать сложные.

              Если в истории человечества страшные инфекционные болезни – чума, холера, оспа, «испанка» – уже неоднократно возникали естественным путем, едва ли стоит приписывать вирусу – весьма неприятному, но значительно менее летальному, чем все перечисленное – искусственное происхождение.

              Биологическое оружие с летальностью в несколько процентов, поражающее преимущественно пожилых и больных, то есть людей, едва ли принимающих заметное участие в военных усилиях противника, было бы бесполезно в условиях войны, а использовать его для диверсий в мирное время было бы бессмысленно из-за того, что вирус, высаженный в чужой стране, при сохранении всех международных связей, торговли и массового туризма, через пару месяцев окажется в стране-производителе.

              Америка сейчас поражена коронавирусом еще тяжелее, чем некоторое время назад Китай – что предполагаемые американские диверсанты не могли не предвидеть.

              Кому нужно оружие, которое поражает неприятелей и своих без разбора? Теоретически можно было бы представить себе биологическое оружие, от которого своих можно было бы защитить заранее разработанной 100% надежной вакциной. Но сделать это тайно, сохраняя формальный мир, было бы невозможно.

              Какое-либо из национальных правительств не могло бы применить подобный вирус против других, не поставив под удар – в самое ближайшее время – и свою собственную страну.

              Правда, существуют конспирологические теории, которые обходят эту проблему, говоря, что речь идет о зловещем мировом правительстве, которому все равно, сколько народу перемрет в отдельных государствах.

              Но мировое правительство в осуществлении своих коварных планов неизбежно столкнулось бы с хорошо известной проблемой – как управлять земным шаром, не привлекая внимания санитаров?

              В самом деле, чтобы быть правительством – то есть отдавать распоряжения, которые будут исполняться, нужно открыть свое существование хотя бы самим исполнителям, вознаграждать послушных и наказывать противящихся – а осуществлять эту деятельность тайно, да еще в масштабах всего мира крайне затруднительно, если только вы не рептилоиды с планеты Нибиру. Да и у рептилоидов возникли бы немалые трудности.

              Поэтому нам стоит остановиться на гораздо более простом объяснении – ровно том, которое и выдвигают ученые. Вирус никто намеренно не создавал. Он возник в природе подобно тому, как возникали болезнетворные штаммы и до этого.

              Взаимные упреки американцев и китайцев в создании вируса отражают острое соперничество между державами – но не больше.

              Один из вариантов «бритвы Оккама» – «принцип Милости». Это та же самая бритва – но применительно к людям и их намерениям. Этот принцип говорит о том, во всех случаях следует исходить из наиболее благоприятного для человека толкования его слов и поступков. Из всех возможных объяснений: уважительные причины, которых мы пока не поняли, добросовестная ошибка, недостаток опыта, недостаток компетентности, личная алчность, участие в преступном синдикате, выполнение задания иноземных врагов, участие во всемирном заговоре с целью скорейшего воцарения Антихриста — мы должны начинать с наиболее милостивых по отношению к человеку.

              Мы обычно не считаем, что наши соседи по лестничной клетке, сотрудники на работе или врачи в поликлинике сговорились нас убить. Человек, который так считает, явно нездоров, и нуждается в помощи.

              Когда люди встревожены и огорчены, им легко подцепить из интернета психическую инфекцию – и начать транслировать ее дальше. В этих условиях очень важно хранить здравомыслие. Нет никаких заговоров, глобальных или местных. Есть болезнь, по отношению к которой мы все, люди – богатые и бедные, знаменитые и безвестные, русские, американцы, китайцы и итальянцы – оказались по одну сторону. Нам стоит научиться доверять и помогать другу другу. Это важный и полезный навык – и во время эпидемии, и после нее.


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