Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

Нарастающие карантинные меры вызывают – довольно предсказуемо – растущее раздражение. И, похоже, именно оно приводит к парадоксальному результату – чем больше у нас свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы.

Мол, распиаренный коронавирус – просто обычное ОРВИ, власти объявляют стариков, умерших от других болезней, жертвами зловещего ковида, если только находят его в организме, да и умерло-то всего несколько сот человек на всю страну – в то время как от других причин люди умирают тысячами.

Психологически это можно понять – люди испытывают серьезный психологический стресс. Безвылазно сидеть дома, сознавать, что рухнули все планы, беспокоиться о том, удастся ли сохранить работу, выплатить кредиты и прокормить домашних, особенно когда вся семья должна круглосуточно находиться на весьма небольшой площади – это трудно. Читать о том, как людей задерживают и штрафуют за что-то совершенно, в другое время, безобидное – вроде прогулок около дома – тоже трудно.

Раздражение ищет, на кого вылиться – а, так как сам вирус невидим, и возненавидеть его, как настоящего врага, не получается, оно выливается на тех, кто выглядит непосредственным источником неприятностей – на медиа, врачей и власти. «Да пошли вы со своим вирусом! Нет никакого вируса!»

В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие в более спокойной обстановке, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора, согласно которым фотографии измученных врачей из разных стран сфальсифицированы, как сфальсифицированы и все остальные свидетельства эпидемии – видео выступления тех же врачей, больных и их родственников, съемки в переполненных больницах.

В психологии есть такое понятие, как «склонность к подтверждению своей точки зрения», confirmation bias, упорная тенденция фильтровать любую входящую информацию таким образом, чтобы она подтверждала уже сложившиеся взгляды и предпочтения человека. Люди – далеко не только в этой ситуации – склонны упорно игнорировать все, что угрожает их точке зрения, и чем больше информации, которая ей угрожает, тем большие усилия принимаются, чтобы объявить ее несуществующей, ложной или не имеющей отношения к делу. Человеку гораздо легче поверить, что ему врет весь мир, чем признать, что он ошибся. Особенно, если он уже заявил свою позицию публично. А сеть дает возможность найти единомышленников, которые помогут укрепиться в своих взглядах и затруднят отступление. Признаться в ошибке другим еще труднее, чем себе, а вот обмениваться данными, которые ставят под вопрос официальную точку зрения, очень легко.

Нарастающее раздражение против карантина мешает признать его хотя бы отчасти оправданным. Как пишет один комментатор в сети, «Под видом заботы о нашем здоровье и благополучии нас загнали в концлагерь».

Конечно, картина, которую рисуют конспирологические теории, довольно пугающая – шутка ли, весь мир под властью каких-то таинственных гадов, которые могут пустить кувырком жизнь во всех странах – но, по крайней мере, она создает уверенность, что мы знаем, что происходит и кто виноват. Мы, по крайней мере, можем выводить гадов на чистую воду, активно бороться вместо того, чтобы сидеть и унывать. Психологически это может быть большим облегчением.

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Проблема в том, что повисает в воздухе вопрос о том, кто эти гады – которые в состоянии подчинить себе правительства и медиа всех стран, сфабриковать огромное количество свидетельств, и при этом сохранить свою деятельность в тайне. Производители туалетной бумаги? Агрохолдинги, сеющие гречку?

Если мы имеем дело с организованной кампанией запугивая и паники, которая охватывает самые разные и при этом враждебные друг другу правительства, кампанией, в которой согласованно врут китайские, итальянские, американские и русские медики, причем врет как начальство, так и сотрудники на местах, уверяя, что у них в больницах завал – то кто мог бы ее организовать?

Я боюсь, что если отложить в сторону рептилоидов – которые, с их рептилоидными технологиями, чего только не могут – то ответ, которого невозможно избежать – никто.

В сетях еще мелькает риторический вопрос – «кто–то из ваших знакомых заболел коронавирусом?» – как будто по телевизору во всех странах показывают нанятых актеров. Что же, из лично знакомых мне людей некоторые заболели, ряд из них – тяжело.

Либо я должен поверить в заговор, в который вовлечен весь мир, включая ряд людей, которых я знаю лично, и которым не имею ни малейших оснований не доверять, либо принять гораздо более простое и логичное объяснение – да, мир поражен пандемией болезни, намного более серьезной, чем «обычное ОРВИ».

Меры, которые принимают власти, разрушительны для экономики и опасны для социального порядка – и их бы не принимали, если бы не видели серьезных оснований полагать, что пандемия, предоставленная самой себе, принесет больше вреда.

Это как лекарства с тяжелыми побочными эффектами – они вредны, но болезнь, от которой они должны избавить – хуже.

Конечно, это не делает любые действия властей оправданными – они могут ошибаться, и ошибаться явно. Верно и то, что проблема развития технологий контроля – и приучения населения к этому контролю – действительно существует.

Но никакие реальные проблемы не могут быть решены погружением в мир болезненной конспирологии и отрицания хорошо установленных фактов.

Хуже того, ваше неверие в вирус – и его опасность – ничуть не помешает ему поражать вас, и, с вашей помощью, других людей. Когда я писал эту статью, в ленте мелькнула ссылка – в США в домах престарелых от коронавируса погибло не менее семи тысяч человек. Ситуация, которую ее свидетели описывают как «ямы смерти». Это одно из многих свидетельств со всего мира – и в России ситуация, пока не настолько катастрофическая, быстро ухудшается.

У нас нет другого выхода, как вести себя как разумные и ответственные люди. Выходить из дома как можно реже. Тщательно мыть руки. И пока смириться с неизбежными неудобствами карантина. Чем более ответственно мы будем себя вести – тем с меньшими жертвами выйдем из этого испытания.