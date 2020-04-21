Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

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21 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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США готовят почву для нового удара по КитаюФото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования. Это может стать поводом не только для обнуления достигнутых торговых договоренностей, но и введения экономических санкций против КНР. Какие варианты для удара по Пекину имеются в арсенале Вашингтона и чем может ответить Поднебесная? Подробности...
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«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
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Что поможет России легче пройти пик коронавируса

Врачи в российских регионах готовы отразить вирусный ударФото: Денис Гришкин/ТАСС
На совещании антивирусного штаба, которое провел в понедельник Путин, прозвучали первые оптимистичные данные. Мэр Москвы Собянин сообщил, что рост числа тяжелобольных горожан остановился. То есть по этому показателю столица выходит на «плато». Шеф Минздрава Мурашко после совещания предположил, что угроза «к лету начнет спадать». Есть ли способы и методы ускорить прохождение пика эпидемии в России? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем больше свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы. В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора. Подробности...

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              Сергей Худиев

              Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 21 апреля 2020, 09:28

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              Нарастающие карантинные меры вызывают – довольно предсказуемо – растущее раздражение. И, похоже, именно оно приводит к парадоксальному результату – чем больше у нас свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы.

              Мол, распиаренный коронавирус – просто обычное ОРВИ, власти объявляют стариков, умерших от других болезней, жертвами зловещего ковида, если только находят его в организме, да и умерло-то всего несколько сот человек на всю страну – в то время как от других причин люди умирают тысячами.

              Психологически это можно понять – люди испытывают серьезный психологический стресс. Безвылазно сидеть дома, сознавать, что рухнули все планы, беспокоиться о том, удастся ли сохранить работу, выплатить кредиты и прокормить домашних, особенно когда вся семья должна круглосуточно находиться на весьма небольшой площади – это трудно. Читать о том, как людей задерживают и штрафуют за что-то совершенно, в другое время, безобидное – вроде прогулок около дома – тоже трудно.

              Раздражение ищет, на кого вылиться – а, так как сам вирус невидим, и возненавидеть его, как настоящего врага, не получается, оно выливается на тех, кто выглядит непосредственным источником неприятностей – на медиа, врачей и власти. «Да пошли вы со своим вирусом! Нет никакого вируса!»

              В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие в более спокойной обстановке, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора, согласно которым фотографии измученных врачей из разных стран сфальсифицированы, как сфальсифицированы и все остальные свидетельства эпидемии – видео выступления тех же врачей, больных и их родственников, съемки в переполненных больницах.

              Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

              В психологии есть такое понятие, как «склонность к подтверждению своей точки зрения», confirmation bias, упорная тенденция фильтровать любую входящую информацию таким образом, чтобы она подтверждала уже сложившиеся взгляды и предпочтения человека. Люди – далеко не только в этой ситуации – склонны упорно игнорировать все, что угрожает их точке зрения, и чем больше информации, которая ей угрожает, тем большие усилия принимаются, чтобы объявить ее несуществующей, ложной или не имеющей отношения к делу. Человеку гораздо легче поверить, что ему врет весь мир, чем признать, что он ошибся. Особенно, если он уже заявил свою позицию публично. А сеть дает возможность найти единомышленников, которые помогут укрепиться в своих взглядах и затруднят отступление. Признаться в ошибке другим еще труднее, чем себе, а вот обмениваться данными, которые ставят под вопрос официальную точку зрения, очень легко.

              Нарастающее раздражение против карантина мешает признать его хотя бы отчасти оправданным. Как пишет один комментатор в сети, «Под видом заботы о нашем здоровье и благополучии нас загнали в концлагерь».

              Конечно, картина, которую рисуют конспирологические теории, довольно пугающая – шутка ли, весь мир под властью каких-то таинственных гадов, которые могут пустить кувырком жизнь во всех странах – но, по крайней мере, она создает уверенность, что мы знаем, что происходит и кто виноват. Мы, по крайней мере, можем выводить гадов на чистую воду, активно бороться вместо того, чтобы сидеть и унывать. Психологически это может быть большим облегчением.

              Проблема в том, что повисает в воздухе вопрос о том, кто эти гады – которые в состоянии подчинить себе правительства и медиа всех стран, сфабриковать огромное количество свидетельств, и при этом сохранить свою деятельность в тайне. Производители туалетной бумаги? Агрохолдинги, сеющие гречку?

              Если мы имеем дело с организованной кампанией запугивая и паники, которая охватывает самые разные и при этом враждебные друг другу правительства, кампанией, в которой согласованно врут китайские, итальянские, американские и русские  медики, причем врет как начальство, так и сотрудники на местах, уверяя, что у них в больницах завал – то кто мог бы ее организовать?

              Я боюсь, что если отложить в сторону рептилоидов – которые, с их рептилоидными технологиями, чего только не могут – то ответ, которого невозможно избежать – никто.

              В сетях еще мелькает риторический вопрос – «кто–то из ваших знакомых заболел коронавирусом?» – как будто по телевизору во всех странах показывают нанятых актеров. Что же, из лично знакомых мне людей некоторые заболели, ряд из них – тяжело.

              Либо я должен поверить в заговор, в который вовлечен весь мир, включая ряд людей, которых я знаю лично, и которым не имею ни малейших оснований не доверять, либо принять гораздо более простое  и логичное объяснение – да, мир поражен пандемией болезни, намного более серьезной, чем «обычное ОРВИ».

              Меры, которые принимают власти, разрушительны для экономики и опасны для социального порядка – и их бы не принимали, если бы не видели серьезных оснований полагать, что пандемия, предоставленная самой себе, принесет больше вреда.

              Это как лекарства с тяжелыми побочными эффектами – они вредны, но болезнь, от которой они должны избавить – хуже.

              Конечно, это не делает любые действия властей оправданными – они могут ошибаться, и ошибаться явно. Верно и то, что проблема развития технологий контроля – и приучения населения к этому контролю – действительно существует.

              Но никакие реальные проблемы не могут быть решены погружением в мир болезненной конспирологии и отрицания хорошо установленных фактов.

              Хуже того, ваше неверие в вирус – и его опасность – ничуть не помешает ему поражать вас, и, с вашей помощью, других людей. Когда я писал эту статью, в ленте мелькнула ссылка – в США в домах престарелых от коронавируса погибло не менее семи тысяч человек. Ситуация, которую ее свидетели описывают как «ямы смерти». Это одно из многих свидетельств со всего мира – и в России ситуация, пока не настолько катастрофическая, быстро ухудшается.

              У нас нет другого выхода, как вести себя как разумные и ответственные люди. Выходить из дома как можно реже. Тщательно мыть руки. И пока смириться с неизбежными неудобствами карантина. Чем более ответственно мы будем себя вести – тем с меньшими жертвами выйдем из этого испытания. 


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