Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Методы борьбы с коронавирусом в России у многих вызывают вопросы, а часто возмущение. Причем, как это обычно бывает, уважаемая публика разделилась на противоположные лагеря. Правда, с тенденцией дрейфа из лагеря в лагерь с периодическим впадением в летаргическую паузу. Это происходит потому, что стремительно меняется как сама эпидемическая ситуация, так и меры борьбы с ней. А еще из-за информационного наполнения среды, которое часто выглядит дезинформацией. Ну и плюс кликуши разогревают котел.

В такой атмосфере, дополненной обычным страхом, немудрено потерять ориентацию. А когда люди боятся неведомого и полностью дезориентированы, они начинают стенать, взывать, кучковаться. А в информационном вакууме, куда они сами себя часто загоняют, отрицая официальную информацию под лозунгом «нам все врут», люди начинают выстраивать собственную альтернативную реальность. Наиболее популярны следующие альтернативные реальности.

Коронагностия – отрицание наличия вируса и вера во всемирную мистификацию. Никакие разумные доводы и свидетельства не способны столкнуть коронагностика с его точки зрения. Опасность таких людей для общества очевидна. Отрицая наличие угрозы, они осознанно и принципиально ведут себя так, будто ничего не случилось, тем самым подвергая опасности окружающих и мешая борьбе с заразой. Есть случаи, когда коронагностик с уже диагностированным «ковидом» отрицал очевидное и не принимал мер предосторожности. Похоже, таких отрицателей может остановить только принудительная изоляция.

Еще одна категория «альтернативщиков» – сторонники теории заговора. По их версии, ажиотаж вокруг «ковид-19» инспирирован США, чтобы спасти доллар и летящую в пропасть экономику (китайцами, чтобы подрезать связки начавшей побеждать в торговой войне Америке, или скупить нефть за копейки, предварительно обрушив ее котировки, или обвалить стоимость акций своих же предприятий и выкупить их из мирового оборота; Собяниным, чтобы загнать всех в цифровую петлю (иногда вместо Собянина звучит фамилия Билла Гейтса); Борисом Джонсоном, потому что он клоун. Бенефициаров можно добавлять в меру своей фантазии). Логические нестыковки эти «альтенативщики» тоже не видят или отрицают.

«Вся эта история с «борьбой» похожа на спланированную акцию, где здоровье людей – просто повод прикрыть введение средств тотального контроля, который никак не влияет на заболеваемость», – говорит такой «заговорщик». А когда спрашиваешь, с какой целью Трамп вводит режим ЧП по стране, зачем Конте убил тысячи итальянцев, в доле ли с Собяниным президент Узбекистана и товарищ Си - вопрос игнорируется. Спрашивать же, как лидеры всех практически стран мира сумели договориться на проведение столь масштабной мистификации, если они тупо по нефти договориться не могут, вообще как-то даже неудобно.

Есть еще секта «свидетелей Скайнета», она же «дети Матрицы». Согласно их учению, ИИ (искусственный интеллект) на самом деле уже не просто создан и трудится на благо человечества в образе чат-ботов и прочих «Алис». Он уже давно понял, что к чему и просто прикидывается малолетним недоумком. А на самом деле уже определил место человека в структуре нового мира и строит этот новый чудесный мир руками самих людей, аккуратно, как умная жена мужа, подталкивая в нужном направлении.

В этом мире человеки должны быть разобщены, потому что коллективный человечий разум вне понимания механической логики и мешает работе, и должны находиться под жестким и неусыпным цифровым контролем. Эту категорию «альтернативщиков» разубедить сложнее всего. Хотя бы потому, что действия наших властей, особенно в Москве, очень уж ложатся «в струю» этого психоза.

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Но хватит об альтернативной реальности. Вернемся к реальности реальной и недовольству действиями властей. Положа руку на сердце, придется признать, что власти дают немало поводов для такой реакции. Например, под давлением светской власти РПЦ пошла на невиданное – отмену Пасхальной литургии в храмах и переход служения в онлайн. Такого не было даже во время войны. Двери храмов закрылись. А гипермаркеты по соседству работают исправно. Деньги оказались важнее духовного. Но ладно, в конце концов, атеистическая общественность восприняла это с восторгом, а прихожане разок потерпят. А вот от чудес на транспорте будет весело уже всем. Например, в Курске в целях борьбы с заразой сократили количество рейсов городского общественного транспорта.

В итоге куряне вспомнили такое милое, забытое со времен советских, явление, как битком набитые автобусы. Здравствуй, вирус, обнимемся! Введение в Москве цифровых пропусков по исполнению иначе как диверсией в принципе назвать трудно. Огромные очереди в метро облетели все телеканалы, газеты и сайты. Столичный мэр тут же предсказуемо перевел стрелки на городскую полицию. А врачи в инфекционках через две недели с обреченностью ждут после волны «шашлычников» новой волны инфицированных – «пропускников».

И все чаще слышатся вопросы – почему до сих пор не введен режим чрезвычайной ситуации, чрезвычайное положение? Его, дескать, давно надо было ввести.

Я могу понять, когда это говорят обыватели, напуганные происходящим. Им кажется – и небезосновательно – что полумеры, всякие непонятные самоизоляции и призывы властей к разуму граждан, не работают, и что ситуацию можно взять под контроль только жесткими мерами и силами государства. Пусть даже с применением силы. Непонятно только, зачем вводить ЧП по всей стране, уравнивая в мерах Москву, где хворь разошлась не на шутку и всерьез уже давит на возможности медицины, и какую-нибудь отдаленную область, где на несколько миллионов жителей – десяток ковидоносцев. Но, повторюсь, логика этих людей пусть и отдает паникой, но все же понятна.

Гораздо более странно слышать заклинания «Путин, введи ЧП» от людей другой категории - малых и средних бизнесменов. По совершенно непонятной мне причине эти люди напрямую связывают введение режима ЧС и спасение своего бизнеса. Но, позвольте, где тут связь? Если ваш бизнес дал трещину и грозит пойти на дно из-за объявленных властями мер по изоляции, то что даст вам чрезвычайное положение? Бизнесмены уверены почему-то, что при ЧП государство компенсирует потери бизнеса. Удивительные люди.

Небольшой эксперимент, поставленный мной, показал, что 99 процентов желающих чрезвычайного положения Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ в последней редакции от 03.07.2016 г. «О чрезвычайном положении» не читали, ограничившись чтением постов в соцсетях таких же специалистов, хотя закон есть в открытом доступе. А в законе, тем временем, насчет компенсаций есть только статья 29, которая в отношении частников говорит только одно - компенсировано государством будет только имущество, утраченное из-за причин, вызвавших ЧС и уничтоженное в ходе борьбы с ним. Т.е. если твой дом смоет - компенсируют. Если твой дом разберут на бревна для дамбы - компенсируют. И это всё.

Никаких «денег дадут, покроют убытки и т.п.» в Законе не предусмотрено. Все меры по поддержке бизнеса и экономики в целом, нравятся они нам или кажутся недостаточными, принимаются правительством отдельно, и к чрезвычайному положению никакого отношения не имеют.

И форс-мажор, о котором нередко говорят бизнесмены, и который дескать позволит не выполнять обязательства по ранее подписанным договорам, которые в нынешней ситуации они выполнить не могут физически, тоже к ЧП отношения не имеют. Признать обстоятельства непреодолимыми может Торгово-Промышленная палата или суд. Объявление или необъявление ЧП ничего тут не дает.

Более того, введение так желаемого некоторыми бизнесменами чрезвычайного положения еще сильнее по ним ударит. Дорогие сограждане! Введение режима ЧС происходит не для того, чтобы облегчить гражданам жизнь. Эта мера принимается для того, чтобы спасти жизни людей в обстоятельствах, когда обычные меры не помогают. И в этих целях закон фактически отменяет большинство гражданских прав и свобод (хотя де юре его вторая глава говорит, что именно для защиты этих прав и свобод он и вводится), наделяя комитет по ЧП именно чрезвычайными полномочиями, которыми власть в «мирное время» не обладает, как раз потому, что они грубо попирают эти самые права. Грубо говоря, чтобы сохранить ваши права в будущем, власть отбирает их сейчас на время. Гражданам в период ЧП остаются не права, а обязанности и ответственность.

Причем ответственность жесткая, не как сейчас. При режиме ЧС запрещены любые митинги, шествия и прочие проявления гражданской позиции. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Ваше кафе могут задействовать для кормежки солдат, а ваш любимый джип военные могут забрать для своих нужд. И возразить вам не дадут. Порядок будут поддерживать не вежливые полицейские, а суровые ребята в военной форме с огромными полномочиями и с которыми спорить и что-то объяснять им не получится - у них приказ жестко пресекать такие попытки. Статья 30 гласит «Установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядок и условия применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники изменению в условиях чрезвычайного положения не подлежат». Не страшное еще?

В законе еще много интересного, а, главное, нового для желающих обрести режим ЧС и немножечко при нем пожить. Но подумайте, вы точно этого хотите? Готовы потерпеть китайский вариант? Это очень горькое лекарство. Поэтому я в общем-то понимаю, почему власти, особенно московские, «режут собаке хвост по частям».

Если такие гайки начать закручивать резко, есть серьезный шанс, что можно сорвать резьбу. По мне так лучше до ЧП не доводить и попытаться справиться с напастью, не дожидаясь крайних мер.