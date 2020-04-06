Эксперт объяснил появление китайских комиксов про выбрасывание европейцев в мусорный бак

«В разгар эпидемии в Ухани многие на Западе откровенно издевались над этой страной. Какой еще реакции от китайского общества теперь можно ожидать?», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее в блогосфере КНР появились комиксы, на которых китайцы разбрасывают по мусорным бакам людей с европейской и африканской внешностью.

Серию комиксов не стоит рассматривать как элемент какой-то политической кампании, поскольку в блогосфере КНР такие методы не приняты, полагает руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов. «Они лишь отражают мнение определенной части китайского общества, уставшей от хамского поведения некоторых иностранцев», – подчеркнул он.

«Под одним из комиксов есть довольно интересный комментарий возмущенного китайца, – о том, что в разгар борьбы с коронавирусом многие иностранцы насмехались над страной. И даже теперь, когда страны Запада сами заболели, многие жители западных стран все равно продолжают портить жизнь Китаю», – замечает Маслов.

«Частично это правда. В сложный для КНР период, в разгар эпидемии многие иностранцы либо повторяли теории заговора, либо откровенно издевались над этой страной», – напоминает он.

Одна из теорий гласила, будто вирус поражает только китайцев и не берет иностранцев, напомнил эксперт. Другая, что китайское руководство само устроило эпидемию, чтобы решить внутрипартийные противоречия или чтобы оправдать падение своей экономики и так далее. «Были прямые выпады против китайцев. Чего стоит страшное высказывание газеты Wall Street Journal? Там под рубрикой «Мнения» появилась статья, в которой Китай назвали «больным человеком Азии», – отмечает китаист.

«В разгар борьбы никто на это особо не обращал внимания. А сейчас начали обращать. Эти комиксы сделаны достаточно профессионально, значит, есть группа недовольных граждан, которая постулирует ряд идей, возникших в китайском сообществе», – считает Маслов.

Строго говоря, комиксы направлены не против всех иностранцев, оговорился эксперт, а лишь против поведения некоторых из них. «Почему иностранцев на картинках выбрасывают в мусорный бак? Один из них просто не носит маску и тем самым заражает граждан КНР. Другой беспробудно пьет, шумит в гостинице и мешает местным», – поясняет Маслов. – Их наказывают не потому, что они иностранцы, а потому что они не уважают законы чужой страны».

Ранее в одном из популярных в КНР мессенджеров Weixin появилась серия комиксов, изображающих, как китайцы разбрасывают по мусорным бакам людей, которые по внешности напоминают жителей Европы или Африки.

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