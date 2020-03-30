Когда умер Лимонов, я попросил не говорить глупостей

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30 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 20:34  |  vz.ru
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Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

Супердешевая арабская нефть столкнулась с проблемами в Европе и СШАФото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Ценовая война саудитов привела к необычному результату. Арабская нефть предлагается на рынок с большими скидками. Казалось бы, по такой цене она должна легко продаваться. Однако заводы Европы и США начали воротить от нее нос. Почему нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание? Подробности...
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Чем отмена крепостного права навредила России

Крестьяне верили, что помещики утаили от них истинную волю императора, чем воспользовались радикалы и террористыФото: Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян
(Чтение манифеста)»
Ровно 160 лет назад Александр II объявил о начале крестьянской реформы. В тот же день, но четырьмя годами ранее, он произнес крылатое: «Если не отменим крепостное право свыше, оно отменится снизу». Почему большинство историков сходятся на том, что давно назревшая реформа только ухудшила положение страны? И насколько корректно называть проводившего ее императора «либералом»?  Подробности...
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Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса

Будущая неделя станет проверкой для населения Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Целый ряд ограничений решено ввести в России. Вслед за закрытием авиасообщения с зарубежными странами прерываются любые передвижения на границе, по данным источников, не исключен запрет на перемещения внутри страны. На замке все объекты досуга: начиная с кафе и торговых центров и заканчивая санаториями и домами отдыха. Что еще следовало бы предпринять и что еще могут запретить в России? Подробности...
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Коронавирус уничтожает военное могущество США

Американские авианосцы перестают быть самым грозным оружием в миреФото: Paul L. Archer/Global Look Press
Пандемия коронавируса затронула не только гражданских, но и вооруженные силы, в том числе экипажи американских авианосцев. Иначе говоря, на наших глазах нейтрализуется один из главных военных аргументов США, и это, возможно, только начало. Как коронавирус повлияет на военные возможности Вашингтона?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Когда умер Лимонов, я попросил не говорить глупостей

Захар Прилепин, писатель
Само существование великой русской литературы есть залог бессмертия нации, и преждевременное прощание с ней – признак глупости и пораженчества. Что смерть Бондарева лишь заново высветила. Подробности...

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              Захар Прилепин

              Когда умер Лимонов, я попросил не говорить глупостей

              Захар Прилепин
              писатель
              		 30 марта 2020, 19:35

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              Умер Юрий Бондарев.

              Я никогда в жизни с ним не общался, но его присутствие было как камертон: офицерский, гражданский, писательский.

              Мирные вещи его я, скрывать не стану, не всегда ценил, там порой наблюдался перебор с нарочито залихватскими, претендующими то на остроумие, то на глубокомыслие диалогами, зато военные его повести, роман о 93-м «Бермудский треугольник», произвели на меня сильнейшее впечатление.

              Он один из лучших баталистов не только в русской, но в мировой литературе, и, скажем, танковая атака в романе «Горячий снег» сделана на невероятном уровне, ни у Хэма, ни у Ремарка вы ничего подобного не найдете, это сопоставимо только с Толстым и его военными страницами.

              Посему, когда умер Лимонов и в десяти подряд некрологах пропечатали, что ушел последний великий русский писатель, я попросил не говорить лишний раз глупостей. В моих словах не было никакой резкости и уж тем более непочтения к Лимонову.

              Фото: Лев Иванов/РИА «Новости»

              Чего бы о себе Лимонов не думал – он именно что представитель русской литературы, великий ее представитель, и вместе с тем – звено, не последнее, но связующее Державина, Пушкина, Катенина и Герцена – с Чеховым и Горьким, Платоновым и Домбровским.

              Это надо уметь ценить. Говорить после его смерти о том, что умер последний великий писатель, может только Алик Кох, которому надо, чтоб все здесь сдохло, и тогда Алик вздохнет спокойно, или какой-нибудь Платоша Беседин, надеющийся на то, что теперь, когда великие умерли, он наконец станет заметен.

              Лимонов замечательно говорил, что личное бессмертие банально, а вот продолжение человеческого вида и русской нации куда важней.

              В этом смысле само существование великой русской литературы есть залог бессмертия нации, и преждевременное прощание с ней – признак глупости и пораженчества.

              Что смерть Бондарева лишь заново высветила. Уходят великие. Но с нами Лихоносов и Личутин, здравствует безусловный классик Саша Соколов, за нами смотрит Александр Андреевич Проханов.

              Работают в русской литературе Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Александр Терехов, Михаил Тарковский. Мы живы.

              Вечная русская память великому писателю и человеку безупречной выправки Юрию Бондареву.

              Он, как и прежде, спокоен и подтянут. В его ряду, с ним рядом – иные великие баталисты – Лермонтов, Бестужев-Мариинский, Денис Давыдов, Всеволод Гаршин, Александр Серафимович, Константин Воробьев.

              Это огромная честь и невиданное достижение – быть в русской литературе, остаться в ней, стать еще одним звеном. Ничего не уходит. Бондарев здесь. Русское слово звучит.

              Источник: Блог Захара Прилепина


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